Выступление заместителя министра иностранных дел Узбекистана Анвара Насырова на международном "круглом столе" на тему "Внешнеполитическая деятельность Узбекистана в рамках Стратегии действий"

ОБЗОР ПРЕССЫ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Уважаемые участники конференции,

Уважаемые дамы и господа,

Позвольте от имени Министерства иностранных дел Республики Узбекистан искренне приветствовать всех участников международного "круглого стола", посвященного вопросам внешней политики Узбекистана, и выразить благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия за возможность выступить перед столь авторитетной аудиторией экспертов.

Своевременность сегодняшнего мероприятия обуславливается тем, что Республика Узбекистан входит в новый этап своего развития. Наглядным свидетельством является принятая по инициативе Президента Республики Узбекистан уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева и по итогам всенародного обсуждения Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, в которой определены важнейшие задачи по модернизации государственного управления, демократизации общества, обеспечению верховенства закона, либерализации экономики, укреплению социальной защиты населения и, несомненно, проведению активной и инициативной внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Главный лозунг преобразований: "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу".

В Стратегии отдельное внимание уделено укреплению независимости и суверенитета государства, месту и роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений, вхождению в число развитых демократических государств, созданию вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства. Особо отмечены такие задачи, как укрепление международного имиджа страны, доведение до мирового сообщества объективной информации о проводимых в стране реформах. В числе приоритетов также совершенствование нормативно-правовой базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также договорно-правовой основы международного сотрудничества. Одним из важных и актуальных вопросов является урегулирование вопросов делимитации и демаркации Государственных границ.

Сохраняя преемственность во внешней политике, Республика Узбекистан продолжит выстраивать сбалансированные отношения со всеми внешнеполитическими партнерами, последовательную реализацию стратегических задач и приоритетов, которые закреплены в Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан, с учетом новых реалий и мировой обстановки.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев неоднократно заявлял, что принципиальной позицией нашей страны остается приверженность курсу неприсоединения к любым военно-политическим блокам, недопущения размещения иностранных военных баз и объектов на территории Республики Узбекистан и неучастия военнослужащих в миротворческих операциях за рубежом, решении противоречий и конфликтов только мирным политическим путем.

Одновременно хотелось бы подчеркнуть, что сохраняя внеблоковый статус, Узбекистан проявляет открытость к диалогу. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми партнёрами во имя мира, прогресса и процветания.

Озвученные Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым инициативы в ходе недавнего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в частности по разработке Международной конвенции ООН о правах молодежи, а также принятию специальной резолюции Генеральной Ассамблеи "Просвещение и религиозная толерантность", несомненно, послужат дальнейшему устойчивому развитию и укреплению безопасности всего мирового сообщества.

Уважаемые участники,

Главным приоритетом своей внешней политики Узбекистан определил регион Центральной Азии. И это – осознанный выбор.

Находясь в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы регион стал пространством стабильности, устойчивого развития и добрососедства.

В Центральной Азии набирают силу новые тенденции, открываются благоприятные возможности для решения давно назревших вопросов, расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Мы ясно осознаем, что обеспечение устойчивого развития и безопасности Узбекистана во многом зависит от уровня взаимопонимания между странами Центральной Азии и эффективности регионального сотрудничества.

Уже в первые дни на посту Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял решительные и конкретные шаги, направленные на развитие взаимовыгодных отношений с соседями, установление доверительных контактов со всеми лидерами Центральноазиатских государств.

Новый импульс получили такие направления сотрудничества, как торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная и культурно-гуманитарная сферы. Существенно продвинулось решение вопросов делимитации и демаркации государственных границ, рационального и справедливого использования водных ресурсов. Позитивный резонанс среди широкой общественности вызывают контакты на уровне регионов, укрепление т.н. "народной дипломатии", а также развитие межпарламентских связей. Все это закладывает прочный фундамент для укрепления регионального взаимодействия, превращения Центральной Азии в регион сотрудничества и развития.

Как отметил Президент Республики Узбекистан, в своем выступлении Генеральной Ассамблее ООН, "за короткое время в регионе удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу благодаря проявленной политической воле во всех странах Центральной Азии".

Естественно, говоря о Центральной Азии, нельзя также забывать об одной бесспорной истине - к региону исторически, географически и геополитически примыкает Афганистан. Это наш сосед, важнейший и органичный компонент общерегиональной системы безопасности.

Стабильный и процветающий Афганистан – залог региональной безопасности в Центральной Азии. Переход Афганистана на мирные рельсы во многом зависит от экономического развития, в котором могут и должны принять участие страны нашего региона.

В этой связи Узбекистан заметно расширил двусторонние связи с Афганистаном, активно подключился к многосторонним усилиям по урегулированию афганской проблемы. Узбекская сторона продолжит и дальше содействовать экономическому восстановлению Афганистана, его скорейшему переходу на рельсы мирного развития.

Дамы и господа,

Несмотря на достигнутые Узбекистаном положительные результаты на внешнеполитическом направлении, следует признать, что нам еще предстоит пройти долгий и порой тернистый путь для преодоления всех насущных проблем, достижения поставленных внешнеполитических задач и реализации колоссального потенциала как Республики Узбекистан, так и всего региона Центральной Азии.

Настало время дать трезвую оценку – чего мы добились за последние годы, какие упущения были допущены и как нам двигаться дальше с учетом приоритетных направлений внешней политики Республики Узбекистан. В этой связи нам важно посмотреть на себя со стороны, чтобы получить ценные оценки авторитетных международных экспертов.

В заключение позвольте пожелать участникам мероприятия успешной и плодотворной работы. Убежден, что инициативы и идеи, которые будут озвучены на сегодняшнем форуме, будут способствовать дальнейшей реализации важнейших задач проводимых в стране реформ во внутренней и внешней политике, главной целью которых является человек, его нужды и интересы.

Спасибо за внимание.

г.Ташкент, 22 сентября 2017г.

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