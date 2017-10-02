Тезисы к выступлению Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на заседании Международного пресс-клуба 29 сентября 2017 года

ОБЗОР ПРЕССЫ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/.

Уважаемые участники заседания,

Прежде всего, я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность организаторам за возможность принять участие в этом важном политическом мероприятии.

Хочу также воспользоваться случаем, чтобы приветствовать послов в Узбекистане: США – Памелу Спратлен, Казахстана – Ерика Утембаева, Кыргызстана – Данияра Сыдыкова, советника Посольства Афганистана Абдула Ахада Халикьяра.

Прежде чем перейти к теме заседания, я хотел бы обратить внимание на два ключевых момента.

Во-первых, у нас есть все основания считать визит нашего уважаемого Президента в Соединенные Штаты Америки историческим. Подтверждение тому масштабы визита, широкий круг вопросов повестки дня и достигнутые по итогам практические соглашения.

Во-вторых, обнародованные предложения и выдвинутые инициативы определили новые задачи для узбекской дипломатии в различных областях.

Что касается выступления уважаемого Президента в ООН, то я считаю необходимым подчеркнуть следующее.

Прежде всего перед международным сообществом состоялась яркая и подробная презентация нового облика Узбекистана, а также проводимых в рамках Стратегии действий широкомасштабных реформ.

Вторая часть выступления была посвящена Центральной Азии, являющейся приоритетным направлением внешней политики Узбекистана. В частности, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев подробно остановился на достигнутых договоренностях по разрешению накопившихся в регионе сложных проблем.

В третьей части речи особое внимание было уделено стоящим перед человечеством острым глобальным вызовам и угрозам, в том числе дефициту водных ресурсов, Аральской трагедии, конфликту в Афганистане, международному терроризму и экстремизму.

Что касается инициатив, выдвинутых главой нашего государства, то можно акцентировать внимание на таких, как регулярные консультации глав государств Центральной Азии, разработка специальной резолюции ООН по итогам международной конференции высокого уровня "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания", которая будет проходить под эгидой ООН в Самарканде, разработка Международной конвенции о правах молодежи и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность".

Предложения и инициативы, выдвинутые уважаемым Президентом нашей страны и, в целом, его выступление с трибуны ООН вызвали огромный интерес со стороны международного сообщества.

Например, предложение о разработке Конвенции ООН о правах молодежи также активно обсуждалось на заседании "Альянса цивилизаций" в Нью-Йорке 22 сентября, в котором принимал участие Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш.

Хочу обратить внимание участников сегодняшнего заседания еще на один момент. В связи с поездкой Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в США Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лично направил специальное послание, пожелал содержательного визита. Такое проявление особого внимания к узбекской делегации свидетельствует о высокой степени уважения и отношении к руководству Узбекистана со стороны американского правительства.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратить ваше внимание на выдвинутое нашим Президентом предложение об организации регулярных консультативных встреч центральноазиатских государств.

Чем же характеризуется сегодня значимость этого предложения?

Во-первых, регулярные консультации будут служить странам региона площадкой для совместного решения насущных проблем.

Во-вторых, несмотря на объективную необходимость такой региональной площадки, до сих пор лидеры стран Центральной Азии могут встречаться только во время двусторонних визитов или встреч на высшем уровне в рамках ШОС, СНГ и других международных мероприятий.

В-третьих, мы все осознаем, что невозможно решить возникающие сегодня острые проблемы односторонними или двусторонними договоренностями. Предлагаемая Узбекистаном площадка для переговоров позволит находить общие решения по широкому кругу вопросов и вырабатывать единые подходы.

Касательно сути данной инициативы необходимо отметить следующее:

Первое. Тут не идет речь о создании отдельной международной организации в Центральной Азии или интеграционной структуры со своим уставом.

Второе. Не выдвигается идея создания надгосударственного органа.

Третье. Предлагаемый формат будет служить только в качестве консультационной площадки.

Следует также отметить, что данная инициатива не направлена против интересов внерегиональных стран. Сохранение мира и стабильности в Центральной Азии полностью соответствует интересам всех крупных государств.

Сегодня перед странами региона стоят такие сложные проблемы, что постоянный обмен мнениями, нахождение взаимовыгодных решений и укрепление доверия имеют очень важное значение. Разумеется, для их решения требуются определенное время и постоянные усилия.

Я хотел бы упомянуть в связи с вышесказанным одну фразу: "Все благие дела начинаются с первого шага".

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