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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Выступление председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды Бахрома Кучкарова на встрече министров охраны окружающей среды государств-членов СНГ (Сочи, 30 сентября 2017)
02.10.2017 13:36

ОБЗОР ПРЕССЫ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/.

Уважаемый председатель,

Уважаемые участники встречи,

Дамы и господа!

От имени делегации Республики Узбекистан позвольте приветствовать всех участников сегодняшней встречи и поблагодарить Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации за прекрасную организацию данного мероприятия.

Высокой оценки заслуживает проводимая Российской Федерацией работа в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в России. Объявление 2017 года – Годом экологии несомненно является важным и знаковым событием в деле охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и экосистем, достижения экологической безопасности.

Загрязнение окружающей среды, изменение климата, дефицит водных ресурсов, процессы опустынивания, учащение засух, лесные пожары превратились в серьезную проблему в большинстве регионов мира.

Принятие в 2015 году Целей устойчивого развития в рамках ООН определило новые глобальные ориентиры для мирового сообщества. На наш взгляд, все 17 новых целей устойчивого развития связаны с вопросами доступности, рационального использования, бережного отношения и сохранения природных ресурсов и экосистем.

Узбекистан поддерживает Цели устойчивого развития и принимает соответствующие меры для внесения вклада в глобальное дело по охране окружающей среды.

Проведенные Узбекистаном за годы независимости реформы заложили фундамент для стабильного развития страны. Вместе с тем, дальнейшее устойчивое и опережающее развитие страны требуют выработки и реализации кардинально новых идей и принципов.

В начале этого года в Узбекистане Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева принята Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, в которой полностью воплощены задачи Целей устойчивого развития.

В новой Стратегии развития Республики Узбекистан отдельное место занимают вопросы обеспечения экологической безопасности проживания людей, предотвращение экологических проблем, наносящих урон состоянию окружающей среды, здоровью и генофонду населения.

Речь идет, во-первых, о развитии системы комплексного управления отходами, включая снижение объемов образования бытовых отходов, полный охват территорий по их сбору и вывозу, широкое внедрение технологий по максимальной утилизации, переработке и производству вторичного сырья из отходов, модернизацию полигонов твердых бытовых отходов с целью снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и климат.

В этом отношении, с удовлетворением можно отметить, что за истекшие 9 месяцев текущего года в 14 городах Узбекистана созданы кластеры комплексного управления твердыми бытовыми отходами с внедрением технологий их утилизации и переработки на основе государственно-частного партнерства.

Во-вторых, в Узбекистане уделяется приоритетное значение модернизации системы мониторинга окружающей природной среды, позволяющей принимать комплексные решения имеющихся проблем.

В-третьих, на наш взгляд, государственная экологическая экспертиза должна служить основополагающим и превентивным инструментом в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду. В этой связи оптимизация системы нормирования, создание благоприятных информационно-технических условий для широкого внедрения экологически чистых, безотходных и малоотходных технологий сегодня являются приоритетными направлениями нашей деятельности.

В-четвертых, Узбекистан представлен богатой фауной и флорой, большим числом эндемичных, находящихся под угрозой исчезновения и глобально значимых видов, многообразием экосистем.

Мы намерены усилить деятельность в сфере сохранения биологического разнообразия. В этих целях планируется развитие сети охраняемых природных территорий с созданием 17 новых и расширением площади имеющихся охраняемых природных территорий, в целом до более 9 млн. гектаров, что составит более 17% от общей площади территории республики.

Отдельное место в этом будет занимать развитие их инфраструктуры и внедрение инновационных моделей управления, включая повсеместное продвижение экологического туризма в отдельных территориях.

В-пятых, сегодня в Узбекистане создана солидная законодательная база в природоохранной сфере, которая насчитывает около 30 законов и более 150 подзаконных актов. Вместе с тем, в последующем мы нацелены на усиление мер по обеспечению правоприменения, повышение правовой культуры и правосознания населения, профилактики правонарушений, развитие современных форм осуществления общественного контроля, повышение эффективности социального партнерства.

В этом отношении считаем важным особо обратить внимание на экологическое воспитание и образование молодого поколения, создание и развитие экологической культуры молодежи.

Уважаемые коллеги,

Сегодня всему миру известна трагедия Аральского моря. Рукотворная экологическая катастрофа пагубно отразилась на условиях жизнедеятельности населения этого региона. В регионе Приаралья возник сложный комплекс экологических, социально-экономических и демографических проблем, имеющих по уровню последствий глобальный характер.

В ходе выступления на недавно прошедшей 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики Узбекистан отдельно отметил необходимость принятия действенных мер по преодолению и смягчению последствий Аральского кризиса.

Мы считаем, что укрепление взаимопонимания и развитие взаимовыгодных отношений по вопросам управления трансграничными водными ресурсами являются приоритетными и актуальными для всех стран Центральноазиатского региона.

В этом контексте Узбекистан поддерживает разработанные региональным центром ООН по превентивной дипломатии проекты конвенций об использовании водных ресурсов бассейна рек Амударья и Сырдарья.

Хотел бы также проинформировать, что фундаментальные проблемы региона планируется обсудить на Международной конференции высокого уровня "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания", которая пройдет в ноябре в Самарканде под эгидой ООН.

В 2018 году в Узбекистане мы также планируем провести Центральноазиатский международный экологический форум совместно с Региональным экологическим центром Центральной Азии. Цель – обмен опытом и инновационными решениями в сферах энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, обращения с отходами и сохранения биологического разнообразия. Пользуясь случаем, приглашаем вас принять участие в данном международном экологическом форуме.

Дамы и господа,

Позвольте еще раз поблагодарить Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации за организацию данной встречи на высоком уровне и оказанное гостеприимство.

Желаю всем успешной и плодотворной работы.

Благодарю за внимание! 

УЗИНФОРМ

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