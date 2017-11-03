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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Узбекистан взял под строгий контроль дальнейшее обеспечение гарантированных трудовых прав граждан и готов к конструктивному международному сотрудничеству в этой сфере
03.11.2017 12:28

ОБЗОР ПРЕССЫ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Развернутый информационно-аналитический материал "Об усилиях Правительства Узбекистана по обеспечению гарантированных трудовых прав граждан в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами труда" распространен в качестве официального документа 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как отмечается, "в принятой в нынешнем году Стратегии действий по пяти приоритетным направлениями развития Республики Узбекистан одним из приоритетов обозначено обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан. Отдельным, важнейшим направлением большой работы в 2017 году, который в Узбекистане определен как "Год диалога с народом и интересов человека", стало дальнейшее укрепление гарантий трудовых прав человека".

По информации Постоянного представительства Узбекистана при ООН (г.Нью-Йорк), документ переведен на все официальные языки организации (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский), а также размещен в Системе официальной документации главной международной организации.

Ниже приводится полный текст документа.

ОБ УСИЛИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИРОВАННЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ТРУДА

За годы независимости в Узбекистане сформирована прочная правовая база, создавшая условия для обеспечения на практике общепризнанного права каждого на труд, свободный выбор работы, справедливые условия труда. Эти основополагающие социальные права, закрепленные в международных актах, нашли свое отражение в Конституции Республики Узбекистан, национальном законодательстве. В них четко установлен запрет на использование детского и принудительного труда.

Узбекистан, являясь членом Международной организации труда (МОТ), ратифицировал 14 конвенций организации, в том числе о недопущении детского и принудительного труда, положения которых последовательно имплементированы в национальное законодательство.

Узбекистаном налажено тесное и плодотворное сотрудничество с МОТ в данной сфере. В частности, в настоящее время реализуется Страновая программа по достойному труду в Узбекистане на 2017–2020 годы, предусматривающая комплекс мер по защите прав граждан в области трудовых отношений. Благодаря конструктивному взаимодействию с МОТ значительно улучшен международный имидж страны и достигнуты реальные успехи.

В стране эффективно функционирует Координационный совет по вопросам детского и принудительного труда. Деятельность по мониторингу положения дел в данном направлении, наряду с государственными, также осуществляют гражданские и национальные институты по правам человека.

Предпринятые меры позволили достичь положительных результатов. В частности, в стране полностью искоренен детский и принудительный труд. С 2014 года Узбекистан не упоминается в перечне государств, имеющих серьезные недостатки при соблюдении конвенций МОТ.

В принятой в нынешнем году Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан одним из приоритетов обозначено обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан. Отдельным, важнейшим направлением большой работы в 2017 году, который в Узбекистане определен "Годом диалога с народом и интересов человека", стало дальнейшее укрепление гарантий трудовых прав граждан.

Узбекистан, решительно подтверждая свою приверженность международным обязательствам, соблюдению прав и свобод человека и взяв под строгий контроль дальнейшее обеспечение гарантированных трудовых прав граждан в соответствии с международными стандартами, открыт для конструктивного международного сотрудничества в данной сфере.

В целях повышения эффективности всей работы по недопущению рисков принудительного труда на современном этапе уделяется особое внимание обеспечению комплексности и системности принимаемых мер в сфере трудовых отношений, эффективному задействованию потенциала социального партнерства государственных органов с общественными организациями.

В плане предупреждения рисков принудительного труда, особенно в сельском хозяйстве, предпринимаются последовательные усилия по решению ряда актуальных задач по модернизации сельского хозяйства, повышению уровня механизации аграрного сектора, внедрению инновационных технологий в этой сфере.

В соответствии с недавним постановлением верхней палаты законодательного органа Узбекистана — Сената Олий Мажлиса, в настоящее время создается парламентская комиссия по вопросам обеспечения гарантированных трудовых прав граждан. В целях обеспечения открытости деятельности парламентской комиссии, установления системного парламентского контроля вводится порядок, в соответствии с которым парламентская комиссия регулярно будет вносить на рассмотрение пленарного заседания Сената Олий Мажлиса информацию о результатах изучения деятельности руководителей государственных органов, других организаций в центре и на местах по исполнению законодательства и международных договоров Республики Узбекистан, связанных с обеспечением гарантированных трудовых прав граждан, в том числе предупреждением и недопущением использования принудительного труда. В свою очередь, аналогичные территориальные комиссии регулярно будут вносить на рассмотрение соответствующую информацию в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской Кенгаши народных депутатов.

Кроме того, данным постановлением Сената утвержден комплекс мероприятий по обеспечению гарантированных трудовых прав граждан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и международными стандартами труда, предусматривающий ряд мероприятий по совершенствованию законодательства, мониторингу выполнения ратифицированных конвенций МОТ, сотрудничеству с МОТ и другими международными организациями, укреплению потенциала государственных органов и институтов гражданского общества, информационно-разъяснительной работе в данной сфере.

В соответствии с постановлением правительством будут приняты комплексные меры по дальнейшему внедрению в сельскохозяйственную сферу рыночных механизмов, достижений современной науки и техники, повышению уровня механизации сельского хозяйства, выведению новых сортов хлопчатника, обеспечивающих условия для широкого применения механизированной уборки и максимальный эффект от механизации сельскохозяйственного производства, а также выработке различных методов экономического стимулирования привлекаемых сезонных работников, разработке предложений по урегулированию трудовых отношений в этой сфере и другие.

В постановлении особое внимание уделяется участию негосударственных некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества в осуществлении общественного контроля за безусловным исполнением трудового законодательства на местах, проведении широкой информационно-разъяснительной кампании по этим вопросам среди населения и др.

В этой связи Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении субсидий, грантов и социальных заказов негосударственным некоммерческим организациям для реализации в рамках социального партнерства целевых программ по созданию достойных условий труда, усилению гарантий трудовых прав граждан.

В целом, принятое постановление Сената послужит усилению действенности парламентского и общественного контроля за реализацией органами государственной власти и управления норм законодательства и международных договоров Республики Узбекистан по вопросам защиты трудовых прав граждан, недопущения принудительного труда в какой-либо форме.

УЗИНФОРМ

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