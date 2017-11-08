Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Шарафу Рашидову в городе Джизаке

ОБЗОР ПРЕССЫ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Дорогие джизакцы!

Сегодня все мы собрались в древнем и вечно молодом городе Джизаке в связи с важным событием в жизни нашей дорогой Родины.

В эти дни в нашей стране широко отмечается 100-летие со дня рождения великого сына узбекского народа, выдающегося государственного деятеля и известного писателя Шарафа Рашидова.

Наш многонациональный народ с глубоким уважением и почтением отдает дань памяти этой великой личности.

Шараф Рашидов благодаря своему высокому интеллектуальному потенциалу, богатому опыту и знаниям, трудолюбию и скромности, благородным человеческим качествам завоевал большое уважение и авторитет не только в Узбекистане, но и за его пределами.

Несмотря на жесткие условия бывшего тоталитарного строя, тяжелые испытания и трудности, он честно и преданно служил своему народу.

Шараф Рашидов сам вышел из народа, был настоящим патриотом и смыслом своей жизни считал заботу о простых людях.

Мы все хорошо знаем, что даже последние минуты своей жизни он отдал служению Родине, находясь на хлопковых полях республики.

К сожалению, жизнь сложилась так, что он не смог полностью осуществить все свои заветные мечты и намерения, получить удовлетворение от результатов своего труда.

Более того, тоталитарный строй, которому Шараф Рашидов преданно служил, после его смерти очернил память этого великого человека.

Вначале с почестями его похоронили в центре города, а потом кощунственным образом перенесли могилу, преследовали членов его семьи, близких и родственников, друзей и учеников.

Заклеймили его жизнь и деятельность оскорбительным словом "рашидовщина", сфальсифицировали так называемое "хлопковое" или "узбекское дело".

Только после обретения независимости Первым Президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым была восстановлена историческая справедливость – оправдано честное имя Шарафа Рашидова, в стране широко отмечено его 75-летие.

Сегодня, вспоминая эти печальные события нашей недавней истории, мы должны еще глубже осознать суть и значение, огромную ценность нашей независимости, всегда быть готовыми защищать ее от любых угроз и посягательств.

Шараф Рашидов, будучи руководителем республики, несмотря на огромную занятость, всегда оставался предан своему любимому делу – литературе.

Из-под его пера вышло много талантливых романов и повестей, стихотворений и поэм, публицистических статей, воспевающих лучшие человеческие качества.

Шараф Рашидов, в совершенстве владея русским языком, в то же время заботился о развитии узбекского языка и литературы и писал свои произведения на родном языке.

Все мы читали прекрасную "Поэму двух сердец" Шарафа Рашидова.

Мне кажется, что в этой поэме, воспевающей истинную любовь и преданность, отражены жизнь и судьба Шарафа Рашидовича и его любимой супруги, мудрой и чуткой узбекской женщины Хурсаной Гафуровны.

Действительно, эта благородная и самоотверженная женщина была преданной спутницей жизни Шарафа Рашидова, мужественно и стойко преодолевала выпавшие впоследствии на ее долю трудности.

Думаю, важно отметить еще один момент: дети этой прекрасной семьи благодаря воспитанию и образованию, которые дали им Шараф-ака и Хурсаной-опа, в том числе на основе собственного примера, сегодня своей преданностью стране и народу, трудолюбием и скромностью подтверждают, что выросли достойными своих родителей.

Безусловно, такие качества являются примером для каждой семьи в нашей стране.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Сегодня мы, отдавая дань памяти великому сыну узбекского народа Шарафу Рашидовичу Рашидову, вновь убеждаемся в том, что его имя и жизнь неотделимы от истории нашей Родины и народа.

В непростом и вместе с тем славном жизненном пути Шарафа Рашидова ярко отразилась судьба узбекского народа в ХХ веке.

Когда началась Великая Отечественная война, он в первых рядах ушел на фронт и в сражениях с врагом проявил настоящее мужество и героизм. После тяжелого ранения вернулся в Узбекистан и работал на разных должностях, не жалея сил и энергии.

Шараф Рашидов возглавлял Узбекистан в очень сложное время почти четверть века. Под его руководством республика достигла больших успехов в экономическом развитии, науке, образовании и здравоохранении, культуре и искусстве.

Были освоены тысячи гектаров безжизненных земель. Новые города и села появились на карте Узбекистана, были построены сотни крупных предприятий, расцвели сады. После разрушительного землетрясения 1966 года в короткий срок был заложен прочный фундамент современного Ташкента.

Наш народ всегда будет помнить все благие дела Шарафа Рашидова.

Особую торжественность сегодняшней церемонии придает участие представителей всех регионов нашей страны, долгие годы работавших вместе с Шарафом Рашидовым. Это видные государственные и общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства Узбекистана.

Мы также искренне рады приветствовать наших дорогих гостей, хорошо знавших Шарафа Рашидова.

Это летчики-космонавты – наш соотечественник Владимир Джанибеков и Салижон Шарипов, известный ученый-селекционер Иван Кузьмин, автор ряда книг о Шарафе Рашидове, писатель Федор Раззаков и многие другие.

Дорогие наши гости, ваше уважение и почтение к памяти Шарафа Рашидова мы воспринимаем, прежде всего, как знак искреннего уважения и почтения ко всему народу Узбекистана.

Выражаю вам свою самую искреннюю благодарность, от всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия.

Уважаемые соотечественники!

Как вам известно, год назад, принимая во внимание пожелания нашего народа, мы решили широко, по всей стране отметить 100-летний юбилей Шарафа Рашидова и воздвигнуть здесь, где родился и вырос этот выдающийся человек, величественный мемориальный комплекс.

Наш народ с воодушевлением также встретил решение о присвоении Джизакскому району имени Шарафа Рашидова.

Отрадно отметить, что этот уникальный комплекс, которым мы все сегодня восхищаемся, создан в короткие сроки трудолюбивыми жителями Джизака, приехавшими со всех уголков страны умелыми мастерами, архитекторами и строителями.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность всем нашим соотечественникам, которые внесли достойный вклад в это благородное дело.

Вместе с тем хочу отдельно поблагодарить всех представителей творческой интеллигенции, в целях увековечения памяти Шарафа Рашидова, возрождения исторической справедливости написавших новые научные и художественные произведения, статьи и воспоминания, создавших спектакли, фильмы и памятники.

Уверен, что каждый человек, посетивший это прекрасное место, прежде всего молодежь, в светлом облике Шарафа Рашидова увидит присущие нашему народу самые благородные качества.

Память об этой выдающейся личности призывает всех нас любить Родину, преданно и самоотверженно служить ей.

Дорогие друзья!

Как вы знаете, за последний год в разных регионах нашей страны были построены мемориальные комплексы, посвященные таким известным литераторам, как Исхакхан Ибрат, Ибраим Юсупов, Эркин Вахидов, Абдулла Арипов, Мухаммад Юсуф, созданы названные в их честь творческие школы.

Логическим продолжением этой работы стало состоявшееся на днях в Джизаке открытие прекрасного памятника выдающимся деятелям нашей национальной литературы – Хамиду Алимджану и Зульфии, а также школы творчества и музея.

Жизнь и творческий путь Хамида Алимджана, прожившего всего 35 лет, и Зульфии, их любовь и преданность друг другу являются примером для молодого поколения.

Уверен, что посвященный их памяти комплекс будет способствовать реализации талантов нашей молодежи, в первую очередь наших прекрасных девушек.

Следует отметить, что двери этого своеобразного центра духовности открыты для молодежи не только Джизакской области, но и всей страны.

Хочу обратиться с просьбой к вам, дорогие друзья: давайте будем чаще приводить наших детей, особенно девочек, в такие удивительные места, где царит атмосфера вдохновения и творчества, приобщать их к таинственному и прекрасному миру культуры и искусства.

Надеюсь, что это мое предложение найдет отклик у жителей Джизака, всего нашего народа.

Дорогие соотечественники!

В священных книгах говорится, что добро вознаграждается добром.

Шараф Рашидов на протяжении всей жизни делал добро людям, объединял их во имя благородных целей.

Мудрый человек широкой души, несмотря на все пережитые испытания, он неизменно оставался верен высоким идеалам гуманизма, и его доброе имя навсегда сохранится в сердце нашего народа.

Эту мысль ярко подтверждают и сегодняшние торжества, посвященные светлой памяти Шарафа Рашидова.

Дорогие друзья, пусть будет вечной память о великом сыне узбекского народа, выдающемся государственном деятеле Шарафе Рашидове!

Пусть здравствует наш народ, который оберегает и глубоко чтит память славных сыновей и дочерей Родины!

Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!".

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