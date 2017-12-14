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Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова
14.12.2017 12:21

ОБЗОР ПРЕССЫ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-14 декабря 2017 года состоялся официальный визит Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Республику Узбекистан.

В ходе плодотворных переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, Главы государств дали высокую оценку современному уровню отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой (далее – «Стороны») в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего развития многопланового узбекско-кыргызского сотрудничества, а также актуальным региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес.

Главы государств, выражая убежденность в том, что придание двусторонним отношениям стратегического характера отвечает жизненно важным и долгосрочным интересам народов двух стран, а также будет служить ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии,

  • исходя из многовековой исторической и культурной общности народов двух стран, основанных на незыблемых принципах добрососедства и взаимоуважения,
  • придавая важное значение предстоящему 25-летию дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой,
  • руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой от 24 декабря 1996 года и Декларацией о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой от 5 октября 2017 года,
  • стремясь к дальнейшему расширению и углублению узбекско-кыргызских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых между Сторонами договоренностей,

заявляют о следующем:

1. Главы государств подтверждают свою решимость активно развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, дружбы, добрососедства и доверия между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ обоих государств, принципов невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды.

2. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в целях развития конструктивного политического диалога и поступательного расширения узбекско-кыргызских отношений.

Узбекская сторона отметила успешное проведение 15 октября 2017 года демократических выборов Президента Кыргызской Республики.

Кыргызская сторона выразила поддержку инициативам Республики Узбекистан о проведении консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе, а также разработке странами региона взаимоприемлемого проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об усилении регионального и международного сотрудничества по безопасности, обеспечению мира и устойчивого развития в центральноазиатском регионе.

3. Главы государств подчеркнули, что завершение правового оформления линии Государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой и превращение ее в границу дружбы, добрососедства и сотрудничества отвечает жизненно важным интересам двух братских народов.

Стороны договорились продолжать системную и конструктивную работу по скорейшему нахождению взаимоприемлемых решений по оставшейся части узбекско-кыргызской Государственной границы и всемерно укреплять доверие в районе границы.

Президенты подчеркнули, что полноформатное функционирование пунктов пропуска на узбекско-кыргызской Государственной границе служит интересам обоих народов и создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.

4. Главы государств выразили приверженность своевременному и безусловному выполнению двусторонних документов, подписанных между Сторонами, и согласились прилагать усилия по дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы торгово-экономического, банковско-финансового, научно-технического, транспортно-коммуникационного сотрудничества, взаимодействия в сфере охраны окружающей среды, природопользования, туризма и других.

5. Стороны, придавая особую роль сотрудничеству между парламентами в развитии межгосударственных отношений, положительно оценили активизацию связей между законодательными органами двух стран и высказали необходимость дальнейшего поддержания межпарламентского диалога и контактов.

Отмечена важность практической реализации Меморандума о межпарламентском сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики от 5 сентября 2017 года.

6. Президенты подчеркнули, что приоритетным направлением двусторонних отношений стратегического партнерства является дальнейшее расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику во взаимной торговле и подчеркнули наличие потенциала для диверсификации номенклатуры двустороннего товарооборота и доведения его объемов до 500 млн. долл. в ближайшие годы.

Стороны подтвердили важность дальнейшего расширения номенклатуры взаимной торговли путем вовлечения в товарооборот востребованной на рынках двух стран продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стороны также констатировали необходимость активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, создания совместных торговых домов, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.

Стороны отметили успешную организацию в сентябре-октябре 2017 года взаимных национальных выставок и бизнес-форумов в гг.Бишкек и Ташкент, что содействовало расширению контактов между деловыми кругами и заключению солидного пакета торговых соглашений и контрактов.

Кыргызская сторона дала высокую оценку организованной в рамках визита выставке продукции Узбекистана в Ташкенте 14 декабря 2017 года.

Главы государств с удовлетворением оценили проведенные в Ташкенте 13-14 декабря 2017 года переговоры между деловыми кругами двух государств и подписанные по их итогам новые контракты.

7. Стороны будут уделять приоритетное внимание развитию и укреплению сотрудничества между регионами Узбекистана и Кыргызстана путем обмена визитами, проведения совместных мероприятий во всех сферах сотрудничества, развития связей между гражданами двух стран.

Подчеркнута важность практической реализации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о межрегиональном сотрудничестве от 5 сентября 2017 года.

Кыргызская сторона поддержала предложение узбекской стороны о проведении в Узбекистане первого заседания Совета хокимов и руководителей администраций приграничных областей под патронажем премьер-министров двух стран.

8. Главы государств отметили большой потенциал для расширения производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности, транспорта и связи, а также увеличения числа значимых совместных проектов.

Стороны отметили важность практической реализации проектов по организации на территории Кыргызской Республики сборочных производств узбекской сельхозтехники, легковых автомобилей, автобусов, специальной прицепной техники, бытовой техники, а также созданию совместных предприятий в текстильной сфере и по производству строительных материалов.

При этом, Стороны согласились не ограничиваться указанными проектами и совместно искать новые перспективные направления промышленной кооперации.

9. Главы государств отметили, что последовательное выполнение межправительственной Программы экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2018-2021 годы послужит наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, способствуя укреплению взаимодействия в различных сферах и отраслях экономики.

10. Президенты подчеркнули стратегический характер двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.

Главы государств особо отметили, что коренным интересам двух стран полностью отвечает скорейшее строительство железнодорожной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», которая будет способствовать повышению привлекательности Центральной Азии в качестве наиболее выгодного и эффективного транзитного коридора в регионе.

В этой связи, Стороны согласились активизировать совместную работу по скорейшей практической реализации указанного проекта.

Высокая оценка дана организованному в период с 30 октября по 3 ноября 2017 года пилотному международному автопробегу по маршруту «Ташкент–Андижан–Ош–Иркештам–Кашгар», который станет еще одним важным фактором диверсификации транспортных маршрутов региона.

Выражена обоюдная заинтересованность Сторон в скорейшем запуске регулярных перевозок по данному транспортному коридору в целях дальнейшего наращивания объемов грузоперевозок в регионе.

Стороны отмечают, что открытие автобусных, железнодорожных и новых авиа маршрутов между городами двух стран будет способствовать увеличению пассажирского и туристического потока между Узбекистаном и Кыргызстаном.

11. Главы государств подчеркнули важную роль возглавляемой премьер-министрами двух государств узбекско-кыргызской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в решении вопросов развития и укрепления торгово-экономического, транспортно-транзитного и инвестиционного сотрудничества, а также определения приоритетных направлений взаимодействия двух стран в данных сферах.

12. Стороны будут продолжать расширять сотрудничество в таких сферах, как культура, образование, наука, спорт, туризм, медицина, а также укреплять дружественные обмены между средствами массовой информации, научными учреждениями, обществами дружбы и художественными коллективами. Стороны отметили, что взаимный культурный обмен способствует укреплению дружественных отношений и повышению взаимопонимания между двумя народами.

Главы государств подчеркивают важность Всемирных игр кочевников, проходивших в 2014 и 2016 годах в Кыргызстане, которые получили всеобщую поддержку посредством принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Признавая вклад Всемирных игр кочевников в укреплении межкультурного диалога, Республика Узбекистан приветствует усилия Кыргызской Республики по их проведению в сентябре 2018 года в Кыргызстане.

Президент Кыргызской Республики выражает благодарность Президенту Республики Узбекистан за решение по увековечению памяти классика мировой литературы Чингиза Айтматова.

Подчеркнуто успешное проведение в октябре 2017 года Дней культуры и искусства Республики Узбекистан в Кыргызской Республике.

Дни культуры и искусства Кыргызской Республики пройдут в Республике Узбекистан в 2018 году.

13. Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской и кыргызской диаспор в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев, принимать все необходимые меры по обеспечению прав и законных интересов граждан другой Стороны, находящихся на территории своего государства.

14. Стороны отметили важность углубления сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выражена готовность к продолжению сотрудничества в разработке и реализации конкретных практических мероприятий по защите населения и территорий от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций трансграничного характера.

15. Главы государств отметили необходимость дальнейшего наращивания и активизации двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия и другими вызовами и угрозами региональной и международной безопасности.

В этих целях будут предприниматься все необходимые меры по совершенствованию взаимодействия путем проведения консультаций соответствующих структур Узбекистана и Кыргызстана.

16. Стороны подтвердили совпадение позиций по большинству актуальных вопросов обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Отметили важность достижения согласованных и взаимоприемлемых решений по всему комплексу внутрирегиональных проблем в Центральной Азии самими государствами региона на основе взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.

17. Узбекистан и Кыргызстан выступают за комплексное использование водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии. В этих целях важно выработать устойчивые долгосрочные механизмы по взаимовыгодному сотрудничеству и нахождению взаимоприемлемых решений с учетом интересов и потребностей всех государств региона.

Для решения вопросов в сфере водопользования между Узбекистаном и Кыргызстаном Стороны договорились создать Совместную двустороннюю водохозяйственную комиссию и провести в ближайшее время ее заседание.

18. Стороны отметили наличие существенного потенциала продолжения и укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене и выразили обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества Узбекистана и Кыргызстана в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОИС, ОБСЕ и других международных структур.

19. Стороны выразили удовлетворение результатами нынешнего визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и подчеркнули, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вносит весомый вклад во всестороннее углубление межгосударственных отношений.

20. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за оказанное кыргызской делегации гостеприимство, теплый и дружественный прием, а также пригласил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетить Кыргызскую Республику с визитом. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков

УЗИНФОРМ

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