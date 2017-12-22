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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

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Отчет о деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистана за 2017 год
22.12.2017 11:05

ОБЗОР ПРЕССЫ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. За истекший год министерством осуществлена комплексная работа по исполнению требований национального законодательства и задач, вытекающих из Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также указаний и поручений Главы государства.

Достигнуты существенные результаты в деле дальнейшего укрепления суверенитета страны, создания вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства, формирования благоприятных условий для эффективной реализации проводимых в стране реформ, расширения торгово-экономических и инвестиционных связей с зарубежными партнерами, обеспечения прав и интересов узбекских граждан, находящихся за границей.

Во-первых, существенно активизированы и расширены внешнеполитические контакты Узбекистана, укреплено всестороннее сотрудничество с ключевыми зарубежными партнерами, налажен эффективный механизм реализации достигнутых договоренностей.

В отчетный период осуществлен обмен свыше 20 визитами на высшем уровне, проведены встречи с руководителями более чем 60 государств и международных структур. Подписаны свыше 200 международных договоров, а также контракты и соглашения на сумму около 60 млрд. долларов.

На качественно новый уровень поднялись отношения стратегического партнерства с Россией, КНР, США и Республикой Корея. Мощный импульс получило развитие сотрудничества с ЕС, государствами АТР и арабо-мусульманского мира. Динамично развиваются отношения с Турцией. В октябре текущего года президент Узбекистана совершил государственный визит в Анкару впервые за последние 18 лет. Историческим стал первый официальный визит в Узбекистан президента Афганистана А.Гани, который ознаменовал начало новой эпохи отношений между двумя соседними странами.

В целях своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей с зарубежными партнерами внедрен совершенно новый, действенный механизм внешнеполитической деятельности - разработка и утверждение "дорожных карт" по развитию сотрудничества с зарубежными партнерами. Данный механизм позволяет консолидировать усилия всех органов государственного и хозяйственного управления в достижении поставленных целей и задач. С начала года приняты свыше 40 "дорожных карт", которые реализуются совместно с зарубежными государствами и международными организациями.

В результате предпринятых мер за 10 месяцев с.г. товарооборот Узбекистана с зарубежными странами вырос на 16,6%, составив свыше 22 млрд. долларов. Объем торговли с Россией увеличился на 18% (4,01 млрд. долларов), Китаем - на 15% (4 млрд. долларов), Казахстаном - 12,3% (1,71 млрд. долларов), Турцией - на 31% (1,23 млрд. долларов), Республикой Корея - 36% (1,1 млрд. долларов).

Во-вторых, удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу в отношениях с соседними государствами Центральной Азии, значительно повысить уровень политического доверия в регионе и выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества.

За прошедшее время состоялось более 20 встреч с лидерами государств региона, осуществлено 10 государственных, официальных и рабочих визитов на высшем уровне. Благодаря активной политике Узбекистана на центральноазиатском направлении, фактически устранены системные условия и предпосылки для провоцирования роста конфликтного потенциала в регионе. Идеи углубления и наращивания регионального взаимодействия в Центральной Азии, создания атмосферы дружбы и добрососедства нашли свое практическое воплощение.

Интенсивно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, производственно-кооперационное, транспортно-коммуникационное и культурно-гуманитарное сотрудничество в регионе, существенно продвинулось решение вопросов делимитации и демаркации границ, рационального водопользования.

Стратегическое взаимодействие с Казахстаном укреплено новыми экономическими соглашениями, заключены договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном и Кыргызстаном, положительную динамику приобрело взаимодействие с Таджикистаном. Поистине знаковым событием стало подписание Договора о государственной границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, которое удалось осуществить благодаря политической воле лидеров двух стран.

Укреплению основ стабильного и безопасного развития Центральной Азии служит активное вовлечение Афганистана в региональные экономические процессы. Недавно заключенные с Кабулом соглашения в сфере торговли, транспорта, энергетики и образования внесут существенный вклад в восстановление экономики и стабилизацию этой страны.

Обеспечение стабильности в регионе и налаживание добрососедских отношений способствуют повышению инвестиционной привлекательности Центральной Азии и реализации проектов общерегионального масштаба.

В-третьих, новую динамику получило сотрудничество с международными организациями и финансовыми институтами, активно и шире стали использоваться их потенциал для успешной реализации реформ в Узбекистане, приняты соответствующие "дорожные карты" по развитию взаимодействия с ними.

Прошедший год стал беспрецедентным в развитии отношений Узбекистана с ООН, являющейся единственной универсальной международной организацией по поддержанию глобальной безопасности и стабильности. С трибун этой авторитетной международной структуры Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеев выступил с новыми инициативами, направленными на обеспечение международной и региональной безопасности. Впервые под эгидой ООН в Самарканде прошла международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Визиты в нашу страну Генерального секретаря ООН, Верховного комиссара по правам человека, Спецдокладчика по вопросу о свободе религии или убеждений и главы Управления по наркотикам и преступности позволили наладить тесные и продуктивные рабочие отношения с ключевыми структурами организации.

Активизировалось участие в работе СНГ, ШОС, ОИС и ОБСЕ. Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов Содружества, повышен уровень национального координатора до заместителя премьер-министра. Прервана "пауза" в отношениях с Парламентской ассамблеей ОБСЕ - наши законодатели подключились к ее деятельности. Возобновлено участие страны в Организации экономического сотрудничества, Межпарламентском союзе, Форуме арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Успешно развивается кооперация с международными финансовыми институтами, возобновлено партнерство с ЕБРР, установлено сотрудничество с Европейским инвестиционным банком.

В целях создания благоприятных условий для работы представительств международных организаций в Узбекистане отменены подоходные налоги для всех их сотрудников.

В-четвертых, Узбекистан наглядно продемонстрировал, что имеет твердую и проактивную позицию по ключевым вопросам глобального и регионального развития, и не намерен выступать в роли "стороннего наблюдателя" в международных процессах.

Озвученные Главой нашего государства инициативы по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки на заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН, саммитах ШОС, СНГ и ОИС, Международном форуме "Один пояс, один путь", а также Международной конференции по ЦА в Самарканде стали свидетельством готовности Узбекистана играть активную роль в решении актуальных проблем международной безопасности, продвижении регионального сотрудничества в Центральной Азии и обеспечении устойчивого развития всего региона.

Широкое одобрение в мировом сообществе получила инициатива президента Ш.Мирзиеева по принятию международной конвенции о правах молодежи, нацеленной на обеспечение необходимых условий для самореализации молодого поколения, создания у него стойкого иммунитета "вирусу" идеологии насилия. Предложение нашей страны принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность" показало твердую нацеленность Узбекистана содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения между представителями различных религий.

Многие страны и иностранные партнеры предлагают помощь и содействие в создании Международного исследовательского Центра имени Имама Бухари в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте, а также организации на их базе совместных проектов для противодействия идеологии экстремизма и доведения до мирового сообщества гуманистической сути ислама, истинных ценностей исламской культуры.

Инициативы Узбекистана по организации консультативных встреч глав государств Центральной Азии, созданию экономических форумов, развитию межрегионального сотрудничества и эффективному использованию транзитно-логистического потенциала были всецело поддержаны соседними государствами.

В-пятых, внешняя политика Узбекистана стала более эффективно и предметно решать задачи по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами, привлечению туристических потоков в страну.

Постановлением президента закреплены принципиально новые нормы, направленные на дальнейшую активизацию деятельности загранучреждений и межправкомиссий по продвижению торгово-экономического, инвестиционного, технологического и финансово-технического сотрудничества. Установлены четкие критерии оценки эффективности их работы, среди которых: практическая реализация "дорожных карт", содействие заключению твердых контрактов, привлечению инвестиций, увеличению туристического потока и др.

Повышена ответственность должностных лиц за эффективность пребывания в зарубежных служебных командировках и организации визитов в республику иностранных делегаций. Указано на недопустимость осуществления нецелевых выездов за границу, проведения встреч и переговоров без соответствующей подготовки, и не нацеленных на достижение конкретных результатов, а также заключения непроработанных документов и соглашений.

В целях продвижения экспорта отечественной продукции загранучреждениями оказано содействие в заключении коммерческих сделок, открытии торговых домов Узбекистана за рубежом, в частности в США, Латвии, России, Казахстане, Украине, Индии, Пакистане, Афганистане и др. Только в этом году в Таджикистане открыты 5 торговых представительств узбекских компаний.

Приняты меры по либерализации визового режима для иностранных туристов. Упрощены визовые процедуры для граждан Польши и Турции, прорабатывается вопрос предоставления таких же льгот для граждан еще 25 стран, введения безвизового режима для граждан Японии, Республики Корея и Сингапура, а также внедрения системы оформления электронных въездных виз. Смягчены требования для получения виз индивидуальным и групповым туристам, начата реализация программы "паломнического туризма" в Узбекистан.

В-шестых, кардинально изменилось отношение к гражданам Узбекистана, находящихся за рубежом, значительно усилилась работа по защите их прав и интересов.

Достигнуты новые соглашения с Россией и Южной Кореей по вопросам трудовой миграции. Специальные делегации из Узбекистана выезжают за рубеж и проводят встречи с соотечественниками. Принимаются оперативные меры по оказанию помощи гражданам Узбекистана, оказавшимся жертвами крупных катастроф и несчастных случаев в других государствах.

Открываются новые загранучреждения для оказания консульских и других услуг нашим соотечественникам. В следующем году все консульские действия будут переведены в электронный формат для сокращения до минимума личного присутствия заявителя. С 2019г. отменяются выездные визы. Ускорена процедура рассмотрения обращений граждан по выходу или принятию в гражданство. Более 1100 лицам предоставлено гражданство нашей страны.

Усилен контроль над качественным и своевременным выполнением запросов, просьб и жалоб населения. Открыта виртуальная приемная министра иностранных дел. По состоянию на 15 декабря, в МИД поступило 6123 обращений граждан. Из них 5791 исполнены своевременно, 300 - находятся на стадии рассмотрения, 32 - признаны анонимными или не требующими ответа.

В-седьмых, за короткий срок удалось кардинально поменять отношение к Узбекистану в мировом сообществе, значительно укрепить его международный авторитет.

За Узбекистаном закрепился имидж надежного и предсказуемого партнера, твердо приверженного к осуществлению реформ, направленных на демократизацию общества, защиту прав человека, укрепление верховенства закона, либерализацию экономики и обеспечение свободы слова. Особо отмечается открытость, конструктивность и динамичность внешней политики страны.

Позитивные изменения в республике признают не только представители зарубежных общественно-политических кругов, но и авторитетные издания с мировым именем, такие как Forbes, The Wall Street Journal, New York Times, Foreign Affairs, Bloomberg, BBC, The Guardian, The Financial Times, The Economist, Deutsche Welle и др.

Создание благоприятного информационного фона вокруг Узбекистана усиливает позитивное восприятие республики в мире и повышает ее инвестиционную привлекательность. Узбекистан уже уверенно превращается в одного из наиболее привлекательных политических и экономических партнеров для государств СНГ, АТР, Ближнего Востока, Европы и Америки.

***

В рамках реализации Стратегии действий, исполнения поручений Главы государства и протокольных решений Сената Олий Мажлиса, утвержденных по итогам заслушивания отчета МИД в мае текущего года, министерством ведется целенаправленная работа по дальнейшему повышению эффективности внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы подготовлены и внесены на рассмотрение правительства законопроекты "О дипломатической службе", "О международных договорах", Консульский устав, а также новые редакции положения о МИД, советниках по ТЭВ и узбекских частях МПК, проекты Регламента по проведению международных мероприятий и положения о межведомственной координации по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Разработана Стратегия внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на 2017-2021гг., в которой сформулированы принципы и политико-дипломатические инициативы, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества с ключевыми странами-партнерами, международными организациями и финансовыми институтами.

Внедрено в практику проведение заслушиваний министра иностранных дел на пленарных заседаниях Сената Олий Мажлиса, а в профильном Комитете Сената - презентаций вновь назначаемых послов.

В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки дипломатических кадров разработан проект постановления о мерах по кардинальному совершенствованию деятельности Университета мировой экономики и дипломатии. Приняты концепция кадрового обеспечения МИД, положения о подготовке и повышении квалификации дипломатов, а также формировании резерва кадров.

На регулярной основе направляются в Сенат сведения об имеющихся системных проблемах загранучреждений в сфере продвижения экспорта, привлечения инвестиций и увеличения туристического потока в Узбекистан. Разработаны предложения по созданию "Школы дипломатов" с привлечением действующих и бывших дипломатов и опытных сотрудников. Регулярно организовываются поездки представителей дипкорпуса в регионы Узбекистана для ознакомления их с инвестиционным и туристическом потенциалом областей.

В предстоящем году министерство продолжит осуществление комплексной работы для сохранения и наращивания заданной динамики внешнеполитической и внешнеэкономической активности во всех направлениях, чтобы внести достойный вклад в обеспечение мира и процветания нашей страны и всего региона Центральной Азии.

УЗИНФОРМ

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