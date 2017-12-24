



Огромное событие в истории современной государственности Узбекистана



ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 декабря 2017 года впервые обратился с Посланием к Олий Мажлису. В мероприятии, состоявшемся во Дворце симпозиумов в Ташкенте, приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководство Кабинета Министров, министерств и ведомств, представители аккредитованных в нашей стране дипломатического корпуса и представительств международных организаций, активисты негосударственных некоммерческих организаций. Посредством видеоконференцсвязи за мероприятием наблюдали депутаты районных, городских и областных Кенгашей народных депутатов, руководители органов исполнительной власти и хозяйственного управления всех уровней, представители негосударственных организаций и общественности, послы нашей страны в зарубежных странах.



В Послании были отражены итоги основной работы, осуществленной в 2017 году, а также наиболее приоритетные направления социально-экономического развития Республики Узбекистан в 2018 году.



Концепция Послания базируется на Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. В нем в пяти частях всесторонне изложены итоги проделанной работы и приоритетные задачи по совершенствованию системы государственного и общественного строительства, обеспечению верховенства закона и дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, развитию и либерализации экономики, обеспечению безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также в направлении внешней политики.



Послание было внушительным как по объему, так и по содержанию. "Красной нитью" через него проходит принцип: интересы народа, служение народу, почитание народа!



По инициативе Президента нашей страны сформирована система, в которой государственные органы служат народу и их деятельность оценивается самим народом. Решения, касающиеся жизни нашей страны, принимаются через непосредственный диалог с людьми, с учетом их предложений и запросов. Руководители всех уровней отчитываются перед гражданами.



Послание также стало своеобразным отчетом главы нашего государства перед народом по итогам завершающегося года.



Вместе с тем в Послании определены приоритетные задачи по всестороннему развитию нашей страны в перспективе, выдвинут ряд законодательных инициатив.



По предложению главы нашего государства новый, 2018 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.



Мероприятие прошло в духе искренности и открытости. Президент нашей страны открыто говорил о многих проблемах, волнующих народ, препятствующих нашему развитию. Озвучены истинные показатели, какими бы горькими они ни были. Невиданные ранее подобные отвага и решительность завоевали доверие, уважение людей.



Минует время, но это Послание Президента нашей страны останется историческим, совершившим коренной переворот в истории современной государственности Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи