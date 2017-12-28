



Межправительственное соглашение об осуществлении временной трудовой деятельности на территории России



ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. CОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации



Правительство Республики Узбекистан и Правительство Российской Федерации, далее именуемые Сторонами, руководствуясь и основываясь на принципах, содержащихся в Договоре об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 30 мая 1992 года, Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 16 июня 2004 года, подписанном в рамках Содружества Независимых Государств Соглашении о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года, Соглашении между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Российской Федерации и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Российской Федерации, в Республике Узбекистан от 4 июля 2007 года,

исходя из необходимости упорядочения и дальнейшего совершенствования правового регулирования процессов перемещения рабочей силы,

желая обеспечить защиту прав и законных интересов трудящихся-мигрантов, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации,

признавая приоритет организованного набора и привлечения граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в Российской Федерации перед другими формами занятости трудящихся-мигрантов из Республики Узбекистан на территории Российской Федерации, согласились о нижеследующем:



Статья 1



Настоящее Соглашение определяет порядок и условия взаимодействия Сторон по осуществлению организованного набора и привлечения граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в Российской Федерации.



Статья 2



Применяемые в настоящем Соглашении термины имеют следующие значения: "временная трудовая деятельность" - работа трудящегося-мигранта на территории Российской Федерации на основании заключенного трудового договора, осуществляемая в порядке и на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации, а также настоящим Соглашением;

"договор об организованном наборе и привлечении" - договор, заключаемый между отправляющей организацией и работодателем об условиях временной трудовой деятельности в рамках организованного набора и привлечения трудящихся-мигрантов;

"информационно-аналитическая система" - информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России", содержащая информацию о российских работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, характере работы, заработной плате, режиме работы, квалификационных требованиях, требованиях к образованию, профессиональным знаниям, навыкам, опыту работы, предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий иностранному работнику;

"кандидат на трудоустройство" - лицо, являющееся гражданином Республики Узбекистан, постоянно проживающее на территории Республики Узбекистан, в возрасте от 18 лет до возраста, дающего право на государственную пенсию по возрасту, определённому законодательством Республики Узбекистан, обратившееся в отправляющую организацию в целях трудоустройства на территории Российской Федерации;

"компетентные органы" - органы государственной власти государств Сторон, в компетенцию которых входит решение вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения;

"организованный набор и привлечение" - комплекс мероприятий по организованному привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности;

"отправляющая организация" - юридическое лицо Республики Узбекистан, имеющее установленное законодательством Республики Узбекистан полномочие осуществлять организованный набор и привлечение;

"работодатель" - российское юридическое лицо, а также физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

"разрешение" - документ, выданный территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Соглашения, подтверждающий право трудящегося-мигранта осуществлять временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации;

"трудовой договор" - договор, заключенный между работодателем и трудящимся-мигрантом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

"трудящийся-мигрант" - лицо, являющееся гражданином Республики Узбекистан, постоянно проживающее на территории Республики Узбекистан, достигшее 18-летнего возраста, прошедшее отбор и на законном основании пребывающее на территории Российской Федерации и осуществляющее на территории Российской Федерации временную трудовую деятельность при наличии разрешения. Статья 3



Компетентными органами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются:



от Российской Федерации: Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

Федеральная служба по труду и занятости;

Министерство иностранных дел Российской Федерации;

Министерство образования и науки Российской Федерации;

Министерство здравоохранения Российской Федерации; от Республики Узбекистан: Министерство труда Республики Узбекистан;

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан;

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан;

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. Стороны незамедлительно информируют друг друга об изменениях компетентных органов по дипломатическим каналам.



В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы государств Сторон взаимодействуют между собой непосредственно и могут заключать межведомственные договоры для обеспечения более эффективного выполнения положений настоящего Соглашения.



Статья 4



При осуществлении организованного набора и привлечения трудящихся-мигрантов в пределах своей компетенции:



Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: организуют деятельность по размещению в информационно-аналитической системе информации о российских работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных мест и вакантных должностей, характере работы, заработной плате, режиме работы, квалификационных требованиях и требованиях к образованию, профессиональным знаниям, навыкам, опыту работы, предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий;

осуществляют государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; Министерство образования и науки Российской Федерации предоставляет уполномоченным органам Республики Узбекистан информацию о нормативных актах, устанавливающих перечень организаций, проводящих комплексный экзамен для иностранных граждан, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации; в целях проведения комплексного экзамена и выдачи соответствующего сертификата организации, проводящие комплексный экзамен для иностранных граждан, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, могут заключать соглашения с организациями Республики Узбекистан; Министерство внутренних дел Российской Федерации: организует деятельность своих территориальных органов по оформлению и выдаче разрешений трудящимся-мигрантам соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан: осуществляет информирование граждан Республики Узбекистан о возможности трудоустройства в Российской Федерации в порядке организованного набора и привлечения;

осуществляет подбор кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы;

осуществляет взаимодействие с организациями, проводящими в соответствии с законодательством Российской Федерации комплексный экзамен для иностранных граждан, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации;

обучает граждан Республики Узбекистан, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность, в соответствии с учебно-методическими материалами, рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федерации по сдаче комплексного экзамена;

организует медицинское освидетельствование кандидатов на трудоустройство;

согласовывает с работодателями кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы, а также проекты трудовых договоров;

осуществляет ведение реестров договоров об организованном наборе и привлечении;

согласовывает проекты трудовых договоров с кандидатами на трудоустройство до выезда в Российскую Федерацию;

организует проезд трудящихся-мигрантов до места осуществления ими временной трудовой деятельности в порядке организованного набора и привлечения;

организует возвращение на территорию Республики Узбекистан граждан Республики Узбекистан в случае не прохождения на территории Российской Федерации медицинского освидетельствования на предмет выявления в соответствии с законодательством Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания наркоманией, истечения срока временного пребывания на территории Российской Федерации, а также в случае нарушения законодательства Российской Федерации; Министерство здравоохранения Республики Узбекистан осуществляет контроль за состоянием здоровья кандидатов на трудоустройство в целях исключения случаев наличия у них заболеваний, препятствующих получению разрешения;



Министерство внутренних дел Республики Узбекистан осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство на предмет: их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также других причин, препятствующих выезду;

наличия непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления на территории Республики Узбекистан, признаваемого таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 5



Медицинское освидетельствование кандидатов на трудоустройство осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в медицинских организациях, расположенных на территории Российской Федерации.



В случае достижения договоренности между Сторонами, медицинское освидетельствование кандидатов на трудоустройство может быть осуществлено на территории Республики Узбекистан в порядке, определяемом отдельным международным договором.



Статья 6



Работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещает в информационно-аналитической системе информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе о заработной плате, режиме работы, квалификационных требованиях, требованиях к образованию, профессиональным знаниям, навыкам, опыту работы, предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий.



Обязательными условиями для участия работодателя в организованном наборе и привлечении трудящихся-мигрантов являются следующие: обеспечение местами проживания в соответствии с необходимыми санитарно-гигиеническими и иными нормами, безопасными условиями труда и охраны труда, а также техники безопасности на их рабочих местах;

гарантированная оплата труда не ниже минимального уровня, установленного законодательством Российской Федерации. Для привлечения граждан Республики Узбекистан в порядке организованного набора и привлечения работодатель заключает договор об организованном наборе и привлечении с отправляющей организацией.



Порядок и условия взаимодействия Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан и работодателей регулируются договорами, заключенными между ними.



Статья 7



Привлечение трудящихся-мигрантов для осуществления временной трудовой деятельности в порядке организованного набора и привлечения осуществляется на основании трудового договора, заключенного с работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Работодатели и трудящиеся-мигранты обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации.



Трудящиеся-мигранты имеют право на отдых в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора.



Трудящиеся-мигранты по договоренности с работодателем могут освобождаться от трудовой деятельности в дни официальных праздников Республики Узбекистан.



Медицинское обеспечение трудящихся-мигрантов на территории Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и международными договорами, участниками которых являются государства Сторон.



Обязательным условием для осуществления временной трудовой деятельности трудящимися-мигрантами в порядке организованного набора и привлечения является наличие договора (полиса) добровольного медицинского страхования, действующего на территории Российской Федерации, заключенного ими со страховой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории которого трудящиеся-мигранты намереваются осуществлять временную трудовую деятельность, договор о предоставлении платных медицинских услуг работникам, являющимся трудящимися-мигрантами в порядке организованного набора и привлечения.



Налогообложение доходов трудящихся-мигрантов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами в сфере налогообложения, участниками которых являются государства Сторон.



Статья 8



Работодатель информирует компетентные органы Российской Федерации и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан о прекращении или расторжении (в том числе досрочном) трудового договора с трудящимся-мигрантом, а также о несоответствии трудящегося-мигранта требованиям, предусмотренным договорами, указанными в статье 6 настоящего Соглашения.



Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан при поступлении информации о несоблюдении работодателем законодательства Российской Федерации направляет данную информацию в соответствующие компетентные органы Российской Федерации.



Трудящийся-мигрант имеет право на получение от компетентных органов Российской Федерации информации, касающейся условий и порядка его пребывания и осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также прав и обязанностей, вытекающих из законодательства Российской Федерации.



Статья 9



В случае прекращения срока действия или аннулирования разрешения трудящийся-мигрант обязан покинуть территорию Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



Статья 10



Трудящиеся-мигранты имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.



Трудящиеся-мигранты имеют право на социальное страхование (кроме обязательного медицинского) и пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами, участниками которых являются государства Сторон.



Статья 11



В случае если кандидат на трудоустройство не трудоустроен в связи с отказом работодателя от приема на работу либо по вине работодателя по основаниям, предусмотренным договором об организованном наборе и привлечении, отправление трудящегося-мигранта в Республику Узбекистан осуществляется за счет работодателя с выплатой им соответствующей компенсации за невыполнение обязательств по договору об организованном наборе и привлечении, если это предусмотрено условиями самого договора.



Статья 12



В случае смерти или повреждения здоровья трудящегося-мигранта вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания соответствующие гарантии и компенсации предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



В случае смерти или повреждения здоровья трудящегося-мигранта вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания по вине работодателя работодатель возмещает расходы, связанные с возвращением трудящегося-мигранта или перевозкой тела в Республику Узбекистан.



В случае смерти трудящегося-мигранта работодатель незамедлительно информирует об этом отправляющую организацию с предоставлением материалов по факту смерти.



Статья 13



Компетентными органами государств Сторон в пределах их компетенции на постоянной основе осуществляется:



сбор, обобщение и анализ информации о состоянии организованного набора и привлечения трудящихся-мигрантов;



актуализация информации о работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в территориальном и квалификационном разрезах.



Статья 14



Для целей настоящего Соглашения компетентные органы вправе использовать имеющиеся информационные ресурсы для размещения на них предусмотренной законодательством Российской Федерации информации, необходимой для граждан Республики Узбекистан, планирующих осуществлять и осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации в порядке организованного набора и привлечения.



Статья 15



Спорные вопросы, которые могут возникнуть при толковании или применении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров и консультаций.



Статья 16



В настоящее Соглашение по согласию Сторон могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.



Статья 17



Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.



Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме по дипломатическим каналам. В этом случае настоящее Соглашение прекращает действие по истечении шести месяцев с даты получения такого уведомления.



В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны урегулируют обязательства, возникшие в период действия настоящего Соглашения.



Совершено в городе Москве 5 апреля 2017 года в двух экземплярах, каждый на узбекском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.



Правительство Республики Узбекистан

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