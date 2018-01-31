Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в городе Карши

Дорогие соотечественники!
Уважаемая Татьяна Акбаровна!
Уважаемые жители Кашкадарьи!
В эти дни в нашей стране широко отмечается 80-летие со дня рождения великого государственного и политического деятеля, основателя независимого государства Республика Узбекистан, нашего Первого Президента, уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова.
В связи с этим во всех городах и селах, трудовых коллективах, образовательных учреждениях страны проходят юбилейные мероприятия.
Сегодня в древнем и прекрасном городе Карши открывается памятник нашему Первому Президенту.
Думаю, все мы хорошо знаем: Ислам Абдуганиевич с особой, поистине сыновней любовью и теплотой относился к Кашкадарье, ее трудолюбивым и благородным жителям, ценил и дорожил этой землей, называя ее своим родным краем.
Всем нам хорошо известно, что с этим регионом связан важный период политической деятельности Первого Президента. Он возглавлял Кашкадарьинскую область в 1986-1989 годах – в один из самых трудных и непростых периодов нашей новой истории – и сыграл решающую роль в судьбе региона.
В те тревожные времена, когда усилились различные преследования и репрессии в отношении нашего народа вследствие так называемого "хлопкового дела" или "узбекского дела", Ислам Абдуганиевич, проявив настоящее мужество и отвагу, спас от страданий и унижения тысячи невинных жителей Кашкадарьи.
Простые труженики области приняли Ислама Абдуганиевича как своего, разделили с ним хлеб-соль, поддерживали его в борьбе за свободу и справедливость.
Мы не раз становились свидетелями того, что наш Первый Президент, посещая Кашкадарью, чувствовал себя здесь как дома и относился к жителям края, как к родным и близким людям.
Наш национальный лидер называл Кашкадарью благословенной землей, сокровищницей Узбекистана. Он отзывался о жителях Кашкадарьи как о людях, на которых можно положиться при любых обстоятельствах, хорошо знающих, что такое милосердие и человеколюбие.
Пастух из Чиракчи и мастер-ремесленник из Шахрисабза, газовики Мубарека и фермеры Гузара, борцы-палваны из Камаши и бахши из Дехканабада – все они были одинаково дороги и близки Исламу Каримову.
16 ноября 2016 года, на встрече в преддверии выборов Президента страны, мы с вами договорились об установлении памятника Исламу Абдуганиевичу Каримову в городе Карши.
Сегодня это доброе намерение воплотилось в жизнь. В предстающем перед нами величественном монументе нашли отражение высокие человеческие качества нашего Первого Президента.
Вам известно, что в прошлом году мы установили памятники Исламу Абдуганиевичу в Ташкенте и Самарканде.
Уверен, что площадь в Карши, где сегодня открывается еще один памятник, также станет особо почитаемым местом для наших соотечественников. Отдать дань уважения памяти Ислама Абдуганиевича сюда будут приезжать жители не только Кашкадарьи, но и всех других областей Узбекистана.
Дорогие друзья!
Ислам Абдуганиевич стремился к тому, чтобы Кашкадарьинская область превратилась в один из развитых регионов нашей страны, а Карши и Шахрисабз – в самые красивые города. В годы независимости под руководством Первого Президента было многое сделано для достижения этой цели.
С именем Ислама Каримова связано строительство таких уникальных объектов, как Шуртанский газохимический комплекс, Дехканабадский завод калийных удобрений, железная дорога Ташгузар-Байсун-Кумкурган, и других.
По инициативе Первого Президента на международном уровне были широко отмечены 2700-летие городов Карши и Шахрисабза, 660-летний юбилей Сахибкирана Амира Темура. На основании постановления Ислама Каримова самоотверженным трудом жителей Кашкадарьи, всего нашего народа в Шахрисабзе была осуществлена огромная созидательная работа.
Сегодня она продолжается в Кашкадарьинской области в еще больших масштабах и на новом качественном уровне.
Здесь создаются десятки современных предприятий, строятся дороги и мосты, возводятся новые образовательные и медицинские учреждения, объекты культуры и спорта. Активно продолжается реализация проектов по налаживанию движения высокоскоростного поезда по маршруту Карши-Шахрисабз, строительству мемориального комплекса Абу Муъина Насафи, организации в Шахрисабзе осенью текущего года международного форума, посвященного уникальному искусству макома, и других.
Думаю, что вся эта работа отвечает добрым помыслам и чаяниям нашего народа и ее результаты будут достойны памяти дорогого для нас Ислама Абдуганиевича.
Уважаемые участники торжественной церемонии!
Наш Первый Президент приехал в Кашкадарью в 1986 году и до последних дней своей жизни всегда заботился об этой щедрой земле, ее благородных людях. Символично, что последней поездкой главы нашего государства по регионам страны стало посещение именно Кашкадарьинской области. Думаю, что в этом есть особенно глубокий смысл.
В открывающемся сегодня величественном памятнике воплощен светлый образ Ислама Абдуганиевича. Он как будто желает мира и спокойствия, счастья и благополучия своим любимым кашкадарьинцам, выражает сыновнюю любовь к этой благословенной земле.
Убежден: пройдут годы, века, но этот памятник останется для нашего народа, особенно молодежи, символом преданного служения Родине, призывая к достижению все новых высоких рубежей.
Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность скульпторам, архитекторам, строителям, жителям Кашкадарьинской области, всем, кто участвовал в создании этого великолепного мемориала.
Пусть всегда процветает Кашкадарья, вносящая достойный вклад в развитие нашей Родины!
Честь и хвала нашему народу, сыном которого является такая выдающаяся личность, как Ислам Абдуганиевич Каримов!
Благодарю за внимание.