Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в городе Карши

ОБЗОР ПРЕССЫ, 31 января. /УЗИНФОРМ/.

Дорогие соотечественники!

Уважаемая Татьяна Акбаровна!

Уважаемые жители Кашкадарьи!

В эти дни в нашей стране широко отмечается 80-летие со дня рождения великого государственного и политического деятеля, основателя независимого государства Республика Узбекистан, нашего Первого Президента, уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова.

В связи с этим во всех городах и селах, трудовых коллективах, образовательных учреждениях страны проходят юбилейные мероприятия.

Сегодня в древнем и прекрасном городе Карши открывается памятник нашему Первому Президенту.

Думаю, все мы хорошо знаем: Ислам Абдуганиевич с особой, поистине сыновней любовью и теплотой относился к Кашкадарье, ее трудолюбивым и благородным жителям, ценил и дорожил этой землей, называя ее своим родным краем.

Всем нам хорошо известно, что с этим регионом связан важный период политической деятельности Первого Президента. Он возглавлял Кашкадарьинскую область в 1986-1989 годах – в один из самых трудных и непростых периодов нашей новой истории – и сыграл решающую роль в судьбе региона.

В те тревожные времена, когда усилились различные преследования и репрессии в отношении нашего народа вследствие так называемого "хлопкового дела" или "узбекского дела", Ислам Абдуганиевич, проявив настоящее мужество и отвагу, спас от страданий и унижения тысячи невинных жителей Кашкадарьи.

Простые труженики области приняли Ислама Абдуганиевича как своего, разделили с ним хлеб-соль, поддерживали его в борьбе за свободу и справедливость.

Мы не раз становились свидетелями того, что наш Первый Президент, посещая Кашкадарью, чувствовал себя здесь как дома и относился к жителям края, как к родным и близким людям.

Наш национальный лидер называл Кашкадарью благословенной землей, сокровищницей Узбекистана. Он отзывался о жителях Кашкадарьи как о людях, на которых можно положиться при любых обстоятельствах, хорошо знающих, что такое милосердие и человеколюбие.

Пастух из Чиракчи и мастер-ремесленник из Шахрисабза, газовики Мубарека и фермеры Гузара, борцы-палваны из Камаши и бахши из Дехканабада – все они были одинаково дороги и близки Исламу Каримову.

16 ноября 2016 года, на встрече в преддверии выборов Президента страны, мы с вами договорились об установлении памятника Исламу Абдуганиевичу Каримову в городе Карши.

Сегодня это доброе намерение воплотилось в жизнь. В предстающем перед нами величественном монументе нашли отражение высокие человеческие качества нашего Первого Президента.

Вам известно, что в прошлом году мы установили памятники Исламу Абдуганиевичу в Ташкенте и Самарканде.

Уверен, что площадь в Карши, где сегодня открывается еще один памятник, также станет особо почитаемым местом для наших соотечественников. Отдать дань уважения памяти Ислама Абдуганиевича сюда будут приезжать жители не только Кашкадарьи, но и всех других областей Узбекистана.

Дорогие друзья!

Ислам Абдуганиевич стремился к тому, чтобы Кашкадарьинская область превратилась в один из развитых регионов нашей страны, а Карши и Шахрисабз – в самые красивые города. В годы независимости под руководством Первого Президента было многое сделано для достижения этой цели.

С именем Ислама Каримова связано строительство таких уникальных объектов, как Шуртанский газохимический комплекс, Дехканабадский завод калийных удобрений, железная дорога Ташгузар-Байсун-Кумкурган, и других.

По инициативе Первого Президента на международном уровне были широко отмечены 2700-летие городов Карши и Шахрисабза, 660-летний юбилей Сахибкирана Амира Темура. На основании постановления Ислама Каримова самоотверженным трудом жителей Кашкадарьи, всего нашего народа в Шахрисабзе была осуществлена огромная созидательная работа.

Сегодня она продолжается в Кашкадарьинской области в еще больших масштабах и на новом качественном уровне.

Здесь создаются десятки современных предприятий, строятся дороги и мосты, возводятся новые образовательные и медицинские учреждения, объекты культуры и спорта. Активно продолжается реализация проектов по налаживанию движения высокоскоростного поезда по маршруту Карши-Шахрисабз, строительству мемориального комплекса Абу Муъина Насафи, организации в Шахрисабзе осенью текущего года международного форума, посвященного уникальному искусству макома, и других.

Думаю, что вся эта работа отвечает добрым помыслам и чаяниям нашего народа и ее результаты будут достойны памяти дорогого для нас Ислама Абдуганиевича.

Уважаемые участники торжественной церемонии!

Наш Первый Президент приехал в Кашкадарью в 1986 году и до последних дней своей жизни всегда заботился об этой щедрой земле, ее благородных людях. Символично, что последней поездкой главы нашего государства по регионам страны стало посещение именно Кашкадарьинской области. Думаю, что в этом есть особенно глубокий смысл.

В открывающемся сегодня величественном памятнике воплощен светлый образ Ислама Абдуганиевича. Он как будто желает мира и спокойствия, счастья и благополучия своим любимым кашкадарьинцам, выражает сыновнюю любовь к этой благословенной земле.

Убежден: пройдут годы, века, но этот памятник останется для нашего народа, особенно молодежи, символом преданного служения Родине, призывая к достижению все новых высоких рубежей.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность скульпторам, архитекторам, строителям, жителям Кашкадарьинской области, всем, кто участвовал в создании этого великолепного мемориала.

Пусть всегда процветает Кашкадарья, вносящая достойный вклад в развитие нашей Родины!

Честь и хвала нашему народу, сыном которого является такая выдающаяся личность, как Ислам Абдуганиевич Каримов!

Благодарю за внимание.