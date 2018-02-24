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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

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Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым
24.02.2018 08:17

ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Сергей Викторович!

Уважаемые представители средств массовой информации!

Прежде всего, хочу еще раз выразить слова искренней признательности Министру иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторовичу Лаврову за приглашение посетить Российскую Федерацию и оказанный нашей делегации сердечный прием и гостеприимство.

Мы рассматриваем настоящий визит и его результаты как убедительное подтверждение общности долгосрочных интересов двух стран, обоюдного стремления к наполнению новым содержанием стратегического партнёрства и союзнических отношений между Узбекистаном и Россией.

В ходе только что завершившихся переговоров мы с Сергей Викторовичем обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего политического сотрудничества, региональной безопасности и международной повестки дня.

Мы имели возможность критически оценить текущее состояние наших отношений, а также наметить перспективные направления дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

Хотел бы с удовлетворением отметить, что по большинству рассмотренных вопросов наши взгляды близки или полностью совпадают.

Важное значение в ходе наших регулярных политических консультаций мы придаем обсуждению проблем региональной безопасности, в том числе поиску путей политического урегулирования афганского кризиса, что было сделано и на этот раз.

По всем этим вопросам мы имеем общие подходы и совпадающие интересы и готовы продолжить тесное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.

26-27 марта мы планируем провести в Ташкенте международную конференцию по Афганистану. Она станет логическим дополнением инициатив Московского формата, Международной контактной группы,  Стамбульского процесса – «Сердце Азии», Контактной группы ШОС-Афганистан и других групп и форматов.

Мы весьма благодарны российской стороне за поддержку данного мероприятия, озвученной Вами Сергей Викторович в рамках дебатов в Совете Безопасности ООН по Центральной Азии и Афганистану, состоявшихся 19 января с.г., а также готовность принять участие в работе этого форума.

Нами был отмечен конструктивный характер двустороннего взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН, ШОС и СНГ, а также других авторитетных международных организаций.

В ходе переговоров большое внимание уделялось вопросам дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Убежден, что проведение в этом году в Москве очередного 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, позволит сторонам тщательно рассмотреть актуальные вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.

Мы высказали общее мнение о том, что новым и важным направлением является расширение межрегионального сотрудничества, нашего сотрудничества в сфере энергетики, в т.ч. в сфере атомной энергетики.

Заметно активизировалось наше сотрудничество в военно-технической области.

И хочу особо отметить динамичное развитие наших связей в культурно-гуманитарной сфере, где было проведено очень много конкретных мероприятий: Дни Узбекистана в Российской Федерации, целый ряд других выставок, концертов, театральных представлений в Узбекистане, что вызвало огромный интерес у общественности нашей страны.

Подписанная сегодня Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел предполагает взаимодействие по весьма широкому кругу вопросов и я убежден, что реализация этого документа будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних связей и нашему сотрудничеству на международной арене, а также укреплению связей на всех направлениях во всех измерениях нашего сотрудничества.

Спасибо!".

УЗИНФОРМ

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