



Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона об укреплении дружбы и добрососедства



ОБЗОР ПРЕССЫ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 9-10 марта 2018 года состоялся Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Таджикистан.



В ходе плодотворных переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, Главы государств обстоятельно обсудили ключевые вопросы современного состояния отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, перспективы дальнейшего расширения и углубления двустороннего многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.



Главы государств, с удовлетворением подчеркнув достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога, а также наблюдаемую положительную динамику развития сотрудничества между двумя странами,



исходя из многовековой исторической и культурной общности народов двух стран, основанных на незыблемых принципах дружбы, добрососедства и взаимоуважения,



выражая убеждённость в том, что конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном отвечает долгосрочным интересам народов двух стран, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития во всём обширном регионе Центральной Азии,



вновь подтверждая приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, а также целям и принципам Устава ООН, в том числе принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды,



стремясь к дальнейшему расширению и углублению узбекско-таджикских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей,



заявляют о следующем:



1. Главы государств, глубоко осознавая свою высокую ответственность за сохранение и укрепление мира и стабильности, обеспечение развития и процветания всего региона, руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан от 15 июня 2000 года, подтверждают свою решимость и далее всемерно развивать и укреплять отношения традиционной дружбы, добрососедства и сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.



Главы государств выразили убеждённость, что этому послужит подписанный в ходе визита Договор между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы.



Главы государств подчеркнули важность превращения Государственной границы между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан в границу дружбы, добрососедства и сотрудничества, что отвечает жизненно важным интересам двух братских народов.



2. Стороны, отметив значимость конструктивного политического диалога для поступательного расширения отношений между двумя государствами, выступили за дальнейшее расширение контактов на высшем, высоком и других уровнях.



Президенты с целью дальнейшего развития правовой основы долгосрочного сотрудничества и всемерной реализации существующего огромного потенциала во всех направлениях взаимодействия согласились в ближайшем будущем разработать Договор о стратегическом партнёрстве между двумя государствами.



3. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил свою поддержку проводимым Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым масштабным преобразованиям в Узбекистане, направленным на укрепление потенциала страны, развитие национальной экономики, повышение благосостояния народа и укрепление международного авторитета страны.



Руководство Республики Таджикистан выразило поддержку инициативам Республики Узбекистан по активизации регионального сотрудничества, в частности, по организации консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе.



4. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил свою поддержку усилиям Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по обеспечению социально-экономического развития Таджикистана и укреплению региональной безопасности.



Руководство Узбекистана выразило поддержку инициативе Таджикистана о Международном десятилетии действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 гг.



5. Президенты подчеркнули стратегический характер дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.



Стороны с удовлетворением отметили наблюдающуюся положительную динамику во взаимной торговле и подчеркнули наличие значительного потенциала для диверсификации номенклатуры двустороннего товарооборота и доведения его объёмов до 500 млн. долл. в ближайшие годы.



В этой связи Стороны подтвердили важность дальнейшего расширения номенклатуры взаимной торговли. Стороны отметили большой потенциал для развития промышленной кооперации, создания совместных предприятий и торговых домов, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.



Стороны приложат совместные усилия по привлечению и поощрению инвестиций в экономику обеих стран. В этом контексте главы государств приветствуют подписание Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан о поощрении и взаимной защите инвестиций.



Стороны отметили успешное проведение взаимных национальных выставок и бизнес-форумов в гг. Душанбе и Ташкент в 2017 году, что содействовало расширению контактов между деловыми кругами и заключению солидного пакета торговых соглашений и контрактов.



Высоко оценены организованные в г. Душанбе в рамках прошедшего визита на высшем уровне выставка "Произведено в Узбекистане" и совместный узбекско-таджикский бизнес-форум.



Главы двух государств положительно оценили итоги состоявшегося 10 января 2018 года в г. Душанбе пятого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подчеркнули необходимость дальнейшего усиления её роли как эффективного механизма решения всего комплекса вопросов по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также определения новых перспективных направлений взаимодействия.



Стороны отметили необходимость расширения и углубления контактов между регионами двух государств в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан о межрегиональном сотрудничестве, подписанным в рамках данного визита.



6. Главы государств, придавая особое значение всемерной реализации совокупных транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала двух стран, поручили соответствующим ведомствам активизировать сотрудничество в сфере транспортного сообщения и проработать вопросы восстановления существующих и разработки новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов.



Президентами с огромным удовлетворением было подчёркнуто открытие прямого авиарейса между г. Ташкент и г. Душанбе в апреле 2017 года.



Стороны отметили, что возобновление прежних и открытие новых автомобильных, железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран способствует активизации культурно-гуманитарных и торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.



Отмечено, что дальнейшее сотрудничество по вопросам формирования конкурентоспособных тарифов на перевозку внешнеторговых грузов с участием железных дорог Республики Узбекистан и Республики Таджикистан позволит обеспечить эффективную загрузку действующих транспортных коридоров.



В этом контексте Главы двух государств приветствуют возобновление железнодорожного сообщения на участке "Галаба - Амузанг".



7. Руководители обоих государств подчеркнули приоритетный характер сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, развитии прямых контактов и обмена опытом между научными учреждениями, учебными заведениями, средствами массовой информации, творческими и спортивными коллективами, молодёжными и женскими организациями, профессиональными союзами и другими институтами гражданского общества.



Главами государств дана высокая оценка успешному проведению в 2017 году Дней культуры Республики Узбекистан в Республике Таджикистан и Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Узбекистан.



Главы государств отметили важность расширения взаимоотношений в области образования и науки, в том числе путем развития сотрудничества между высшими учебными заведениями и Академиями наук двух стран.



Стороны будут взаимодействовать и создавать благоприятные условия в области подготовки научных и педагогических кадров, обмена исследователями, специалистами, профессорско-преподавательскими кадрами и студентами, а также информацией по вопросам взаимного признания документов об образовании, квалификаций и учёных степеней.



8. Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для деятельности национальных культурных центров на территории двух государств в деле сохранения и развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, принимать меры по обеспечению прав и интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.



Президенты двух стран будут уделять внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания узбекского языка в Таджикистане и таджикского языка в Узбекистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения, налаживания сотрудничества по обмену учебной и художественной литературой, периодическими изданиями и научными публикациями, поддержки переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран.



Таджикская сторона приветствовала установление памятника выдающимся представителям двух народов А. Навои и А. Джами в г. Самарканде, а также реконструкцию музея основоположника современной таджикской литературы С. Айни в г. Самарканде.



Узбекская сторона, в свою очередь, приветствовала решение Правительства Республики Таджикистан возвести парк имени А.Навои в г. Душанбе и установить в нём памятник А. Джами и А. Навои.



9. Стороны, приветствуя возобновление функционирования пунктов пропуска через узбекско-таджикскую Государственную границу, подчеркнули, что их полноформатная деятельность будет служить интересам обоих народов и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отношений.



Главы государств с удовлетворением отметили введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств до 30 дней, что будет способствовать укреплению контактов между народами Узбекистана и Таджикистана.



10. Президенты подтвердили готовность к укреплению сотрудничества в борьбе против терроризма и экстремизма, наркотрафика, транснациональной организованной преступности, незаконной торговли оружием, распространения оружия массового уничтожения, нелегальной миграции и других вызовов и угроз региональной и международной безопасности, как в двустороннем, так и в международном форматах, а также к недопущению осуществления противоправной деятельности, направленной против интересов национальной безопасности Сторон на своих территориях.



В этих целях будут предприниматься все необходимые меры по совершенствованию взаимодействия путём проведения консультаций соответствующих структур Узбекистана и Таджикистана.



11. Главы двух государств подтвердили готовность к развитию сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также в сфере военного образования на взаимовыгодных условиях.



12. Президенты приветствовали создание совместной узбекско-таджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах.



13. Президенты отметили важность углубления сотрудничества, расширения практического взаимодействия и реализации конкретных мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



14. Стороны подтвердили совпадение или близость позиций по актуальным вопросам обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.



Главы государств подчеркнули, что решение всего комплекса внутрирегиональных проблем в Центральной Азии может и должно осуществляться, только самими государствами региона путем открытого и конструктивного диалога на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга.



15. Президенты подчеркнули, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона. Отмечена важность открытого диалога, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.



Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных ресурсов и подчеркнули важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем.



В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов.



Главы государств подчеркнули необходимость совершенствования правовых механизмов по комплексному и эффективному использованию трансграничных водных ресурсов Центральной Азии, способствующего налаживанию конструктивного диалога с учётом интересов всех государств региона.



Стороны приветствуют проведение Центральноазиатского международного экологического форума (Ташкент, 5-8 июня 2018 года) и Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 гг. (Душанбе, 20-22 июня 2018 года).



16. Президенты едины во мнении, что в международных делах разрешение любых противоречий и разногласий возможно только политическим путём, посредством переговоров и другими мирными средствами.



Стороны отметили наличие существенного потенциала для продолжения и укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене и выразили обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества Узбекистана и Таджикистана в рамках ООН, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, а также других международных организаций.



Президенты едины во мнении, что ООН остаётся ведущей универсальной международной структурой, способствующей поддержанию глобальной безопасности, а также главной площадкой для решения межгосударственных и международных проблем. Стороны подтвердили свою приверженность укреплению её центральной координирующей роли в международных отношениях.



Стороны приветствуют проведение Международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" (г. Ташкент, 26-27 марта 2018 года) и Международной конференции высокого уровня по вопросам борьбы с терроризмом и радикализмом (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 года).



Таджикская сторона поддержала инициативу узбекской стороны о разработке и продвижении резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе" и "Просвещение и религиозная толерантность", а также Конвенции ООН о правах молодёжи.



Стороны, с учётом председательствования Таджикистана в СНГ в 2018 году, выразили обоюдную заинтересованность в более эффективном использовании механизмов Содружества для его превращения в действенную площадку развития взаимовыгодного сотрудничества.



Узбекская сторона поддержала инициативу таджикской стороны о создании Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества в г. Душанбе.



Выражена признательность таджикской стороне за поддержку инициатив узбекской стороны о проведении регулярных встреч глав железнодорожных администраций стран Шанхайской организации сотрудничества и принятии Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи.



Президенты дали высокую оценку конструктивному взаимодействию двух стран в рамках Организации исламского сотрудничества. Таджикская сторона поддержала предложение узбекской стороны о проведении в 2020 году в Узбекистане второго саммита ОИС по науке и технологиям.



17. Главы государств выразили приверженность своевременному и добросовестному выполнению двусторонних документов, подписанных между Сторонами, и высказались за целесообразность дальнейшего совершенствования и расширения договорно-правовой базы с целью активизации узбекско-таджикских отношений в сферах, представляющих взаимный интерес.



Стороны выразили удовлетворение результатами Государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и подчеркнули, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также внесут весомый вклад во всестороннее углубление межгосударственных отношений.



18. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, всему таджикскому народу, за оказанное узбекской делегации гостеприимство, сердечный и дружественный приём и пригласил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посетить Республику Узбекистан с ответным Государственным визитом. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.



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