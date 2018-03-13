



Разъяснение МИД относительно применения Соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан



ОБЗОР ПРЕССЫ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. В рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Республику Таджикистан 9-10 марта 2018 года подписано межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан, предусматривающее безвизовое пребывание граждан двух стран сроком до 30 суток.



В связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о начале действия указанного Соглашения и во избежание неудобств для граждан на пунктах пропуска на границе Министерство иностранных дел Республики Узбекистан разъясняет, что для применения данного Соглашения необходимо завершение сторонами внутригосударственных процедур (утверждение / ратификация).



Министерство иностранных дел Республики Узбекистан совместно с таджикскими партнерами приложит все усилия для скорейшего выполнения соответствующих процедур.



О дате вступления в силу Соглашения будет сообщено дополнительно. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи