Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие"

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. "Ваше Превосходительство господин Президент Ашраф Гани!

Уважаемая госпожа Федерика Могерини!

Уважаемые министры иностранных дел, главы делегаций!

Дамы и господа!

Позвольте от имени народа Узбекистана сердечно приветствовать в столице нашей страны всех участников и гостей международной конференции высокого уровня по Афганистану.

Искренне благодарю за ваше участие в этом форуме и рад видеть вас на гостеприимной узбекской земле.

Организация нынешней конференции – это совместная инициатива Республики Узбекистан и Исламской Республики Афганистан.

Она является логическим продолжением усилий по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, предпринимаемых международным сообществом.

Хотел бы выразить особую благодарность Его Превосходительству господину Президенту Ашрафу Гани за личное участие в работе нашего форума.

Выражаю также искреннюю признательность Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антониу Гутерришу, который с самого начала поддержал нашу инициативу о проведении международной конференции и направил ее участникам свое приветственное послание.

Мы высоко ценим приверженность господина Антониу Гутерриша продвижению переговоров в рамках процесса мирного урегулирования ситуации в Афганистане, а также его усилия по содействию безопасности и устойчивому развитию в нашем регионе.

В январе этого года в Совете Безопасности ООН под председательством Казахстана состоялись дебаты по Центральной Азии и Афганистану. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за проявленную инициативу по обсуждению этой важнейшей проблемы.

Я признателен также всем членам Совета Безопасности ООН за ценные предложения, высказанные в ходе состоявшихся дискуссий. Многие из них учтены в подготовленном совместно с афганскими коллегами проекте итогового документа нашей конференции – Ташкентской декларации.

Я рад от всей души также приветствовать присутствующих здесь:

- Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности госпожу Федерику Могерини;

- руководителей и представителей внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Японии, Германии,

Великобритании, Франции, Италии, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также международных и региональных организаций.

Хочу подчеркнуть, что сегодня в этом зале собрались представители всех государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН и стран Шанхайской организации сотрудничества.

Уважаемые участники конференции!

В эти дни мы широко отмечаем праздник весны и обновления Навруз. Издревле в этот период прекращались войны, люди прощали друг другу все обиды и приходили к согласию даже по самым сложным, казалось бы, неразрешимым вопросам.

Уверен, что и сегодня мы также сможем конструктивно обсудить и выработать совместное решение по одной из самых острых региональных и глобальных проблем современности – конфликту в Афганистане, который к большому сожалению, не прекращается уже почти 40 лет.

По сути, "огонь войны" был навязан афганскому народу извне, это – не его выбор. За эти годы жертвами противостояния стали сотни тысяч мирных жителей, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других странах.

Вовлечение все новых и новых сил в конфликт привело к его беспрецедентному обострению. Он перестал быть сугубо афганским, все больше трансформируясь в сложную международную проблему.

Расширение присутствия в Афганистане международных террористических групп, непрекращающиеся насилие и кровопролитие, наркобизнес – все это говорит о недопустимости игнорирования мировым сообществом ситуации в этой стране.

Самое главное – в Афганистане в условиях вооруженного противостояния и насилия выросло целое поколение. Но, тем не менее, это не "потерянное поколение", как цинично утверждают некоторые эксперты.

Это всего лишь уставшие от войны, лишений и тягот люди, которые хотят и стремятся положить конец вражде, вернуться к мирной жизни и созиданию на благо своей страны.

Твердо убежден: у афганского народа есть силы, мудрость, мужество и стойкость, чтобы начать новую, мирную жизнь, строить ее во имя благополучия своих детей и будущих поколений.

Государства и авторитетные международные организации, представители которых сегодня участвуют в нашем форуме, могут и должны сыграть решающую роль в содействии мирному урегулированию ситуации в этой многострадальной стране.

События на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели к тому, что ситуация в Афганистане на время выпала из поля зрения мировой политики. Однако от этого конфликт не потерял своей напряженности и остроты.

Предложение о проведении международной конференции в Узбекистане и необходимость объединения усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности в Афганистане, обусловлены следующими факторами.

Во-первых, наша инициатива полностью соответствует внешнеполитической концепции Узбекистана, определяющей главным приоритетом укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами.

Во-вторых, на протяжении тысячелетий народы Узбекистана и Афганистана развивались в одном культурно-цивилизационном пространстве.

Издавна по обоим берегам Амударьи живут люди, которых объединяют схожесть языков, общая священная религия и единые духовные ценности.

Амударья всегда была для нас источником жизни, но никогда – препятствием для свободного передвижения людей, развития тесных торговых связей, обмена научными достижениями и взаимообогащения культур.

На афганской земле жили и творили такие выдающиеся представители Центральноазиатского Ренессанса, как Абу Райхан Беруни, Лутфий, Алишер Навои, Камолиддин Бехзод, Захириддин Мухаммад Бабур, Боборахим Машраб и многие другие – наши великие предки.

Сегодня у Узбекистана и Афганистана тесные политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. На афганской территории проживают миллионы узбеков. По Конституции Афганистана узбекский язык является одним из официальных языков.

В-третьих, все мы твердо убеждены, что безопасность неделима и ее можно обеспечить лишь совместными усилиями. Мы не должны, а точнее, не имеем права воспринимать одни угрозы "своими", а другие – "чужими".

Безопасность Афганистана – это безопасность Узбекистана, залог стабильности и процветания всего обширного региона Центральной и Южной Азии.

Нельзя допустить, чтобы международные террористические организации превращали Афганистан в свое постоянное пристанище.

В-четвертых, Узбекистан имеет опыт содействия мирному процессу в Афганистане.

В 1999 году в Ташкенте по инициативе узбекской стороны состоялась встреча Группы "6+2" на уровне руководителей внешнеполитических ведомств государств-соседей Афганистана, России и США.

В ней также участвовали представители Северного Альянса и движения "Талибан".

По итогам переговоров была принята Ташкентская декларация об основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афганистане, ставшая официальным документом 54-й сессии Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

В этой связи мы имеем все основания, политическое и моральное право говорить о нашем общем с Афганистаном будущем, поднимать вопросы, которые одинаково волнуют как наших афганских братьев, так и нас самих.

Именно поэтому Узбекистан призывает все страны мира поддержать наши усилия в этом благородном деле.

Дорогие друзья!

Сегодня многогранные и непростые вопросы урегулирования ситуации в Афганистане широко обсуждаются на региональном и международном уровнях.

Заслуживают самого серьезного внимания Кабульский процесс, Московский формат, Международная контактная группа, Стамбульский процесс – "Сердце Азии", Контактная группа "ШОС – Афганистан" и другие многосторонние площадки, создаваемые с целью поиска путей разрешения военно-политического кризиса в Афганистане.

Узбекистан поддерживает решения, принятые участниками второго заседания в рамках Кабульского процесса в пользу запуска прямых переговоров между афганским правительством и движением "Талибан" "без предварительных условий и угроз применения насилия".

Однако главным условием продвижения к миру, на наш взгляд, является, прежде всего, разработка и практическая реализация единой и согласованной на региональном и глобальном уровнях широкой программы мира для Афганистана.

Исходя из этого основными целями и задачами наших совместных усилий должны стать:

первое – разработка основных принципов мирного урегулирования и достижение по ним широкого международного консенсуса;

второе – выработка механизма запуска переговоров между афганским правительством и вооруженной оппозицией;

третье – принятие "дорожной карты" по содействию международным сообществом процессу национального примирения в Афганистане.

И наконец, неоценимое значение будет иметь решительные и единогласные обращения всех заинтересованных внешних сил к вооруженной оппозиции с призывом сесть за

стол переговоров с афганским правительством и положить конец противостоянию и насилию.

Альтернативы этому нет. По нашему мнению, таков главный лейтмотив сегодняшней встречи.

Уважаемые дамы и господа!

Принимая во внимание крайне сложный и противоречивый характер конфликта в Афганистане, вовлеченность в него различных сил, а также исходя из соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, считаем важным обеспечить продвижение мирного процесса на трех взаимосвязанных и взаимозависимых уровнях.

На внутриафганском уровне – необходимо обеспечить запуск прямого диалога, без предварительных условий, между центральным правительством и основными силами вооруженной оппозиции, прежде всего движением "Талибан".

Имеющиеся у сторон вопросы друг к другу могут стать предметом предстоящего переговорного процесса.

Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя. Его затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям.

Для обеспечения успеха мирного процесса важно предоставить инициативу и выбор формата, времени и места проведения мирных переговоров самим афганцам.

Прежде всего, речь идет об отказе от ведения боевых действий и безусловном соблюдении режима прекращения огня как вооруженной оппозицией, так и афганскими национальными силами безопасности.

Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать, на любом этапе мирного процесса, все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан".

В случае участия оппозиции в мирных переговорах и достижения национального примирения следует также создать все условия для ее интеграции в политическую жизнь Афганистана.

Представители вооруженной оппозиции, в том числе талибы, будучи частью афганского общества и гражданами Афганистана, имеют право голоса в определении будущего своей страны.

При этом представляется крайне важным запуск межафганского диалога в период до проведения в стране парламентских и президентских выборов, что предоставит широкие возможности всем слоям общества, включая оппозиционные силы, для их полноправного участия в строительстве нового Афганистана.

На региональном уровне – необходимо обеспечить достижение твердого консенсуса, прежде всего при поддержке Пакистана, Индии, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и стран Центральной Азии.

Думаю, все мы хорошо понимаем, что решение целого ряда ключевых вопросов экономического развития, обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане во многом зависит от государств-соседей, от нашей доброй воли и твердой решимости, готовности активно содействовать национальному примирению и прекращению насилия в этой стране.

Усилия всех соседних стран и партнеров должны не подменять, а дополнять друг друга. Нам нужно выработать согласованные меры, подходы и практические механизмы решения этой проблемы.

Как заявил на заседании Совета Безопасности ООН в январе этого года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, новая динамика регионального взаимодействия "откроет перед всеми нами большие возможности для решения общих, давно назревших и актуальных задач".

Нам необходимо начать рассматривать Афганистан не в качестве страны, с территории которой исходит угроза миру и стабильности. Афганистан – наш дружественный партнер и сосед.

Уверен, что наши общие усилия по вовлечению Афганистана в систему торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей с соседними странами внесут существенный вклад в процесс нормализации ситуации и возвращения этой страны к мирной жизни.

Не сомневаюсь, что в конечном счете мир на афганской земле откроет всем государствам обширного Евразийского континента новые возможности и принесет реальную выгоду.

Это будет способствовать укреплению общей безопасности и стабильности, создаст благоприятные условия для строительства автомобильных и железных дорог, прокладки трубопроводов, развития региональной и трансрегиональной торговли.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Узбекистан вносит посильный вклад в социально-экономическое возрождение Афганистана.

С 2002 года в Афганистан мы поставляем электроэнергию. С вводом новой линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри объем поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан резко возрастет.

Мы совместно продвигаем реализацию еще одного стратегического проекта – продолжение до Герата построенной узбекскими специалистами и действующей сегодня железной дороги Хайратон – Мазари-Шариф.

Этот проект позволит внести реальный, практический вклад в восстановление экономики Афганистана, создать новые рабочие места и повысить транзитный потенциал страны.

Запуск трансафганских транспортно-коммуникационных проектов в тесной увязке с другими, не менее значимыми региональными проектами, такими, как "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман" и "Узбекистан– Кыргызстан – Китай", также создаст все необходимые условия для развития межконтинентальных транспортных коридоров практически во всех направлениях – с Севера на Юг и с Востока на Запад кратчайшим путем.

Активно развиваются гуманитарные связи. В январе начал работу специально созданный в нашем приграничном городе Термез Центр обучения афганских граждан.

В настоящее время там уже обучаются около 100 юношей и девушек из Афганистана.

Мы планируем расширить перечень специальностей и направлений подготовки афганских специалистов в данном центре.

На глобальном уровне – необходимо обеспечить принципиальную политическую поддержку мирного процесса и финансовое содействие социально-экономическому восстановлению Афганистана со стороны ведущих мировых держав и донорских организаций.

Благодаря их помощи страна уже встала на путь мирного развития. Сегодня Афганистан – это совсем не та страна, какой она была всего 20 лет назад.

С момента проведения открытых демократических выборов здесь начался новый этап государственного строительства, отмечаются позитивные изменения в жизни простых афганских граждан. Правительство добилось широкого охвата населения образованием и услугами здравоохранения.

Все это свидетельствует о стремлении афганского народа к мирной жизни и развитию.

В ближайшие два года в Афганистане ожидаются важные политические события – парламентские и президентские выборы, которые должны подтвердить последовательное продвижение страны по пути стабильного демократического развития.

Уважаемые друзья!

Очевидно, всем нам необходимо осознать, что мы боремся не просто за будущее Афганистана, а за нашу общую безопасность, за мир без терроризма, фанатизма и насилия.

Мы не должны повторять ошибок прошлого. Мы должны помнить о нашей общей ответственности.

Задача достижения мира в Афганистане тесно взаимоувязана с усилиями, направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом, которые в настоящее время стали поистине беспрецедентной угрозой глобальной безопасности и развитию.

По нашему глубокому убеждению, крайне важно, чтобы все внешние силы безоговорочно поддержали афганское правительство в стремлении ликвидировать базы иностранных террористических организаций в Афганистане, предотвратили финансовую и материально-техническую поддержку терроризма без каких-либо различий.

Узбекистан всегда занимал принципиальную позицию в вопросах борьбы с терроризмом, идеологией экстремизма и радикализма.

С этими угрозами необходимо бороться не только силовыми методами, но, в первую очередь, просвещением, особенно среди молодежи, – против невежества, которое порождает насилие.

В прошлом году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан внес предложение о разработке и принятии Международной конвенции о правах молодежи.

Наша главная цель – обеспечить молодым людям всеобщий доступ к качественному образованию, создать им все необходимые условия для самореализации.

Мы предлагаем всем нашим зарубежным партнерам тесное взаимодействие в доведении до населения, особенно молодежи, гуманистической сути Ислама.

В этих целях, думаю, будет целесообразно использовать потенциал созданных в Узбекистане Международного исследовательского центра имени Имама Бухари, Центра исламской цивилизации и Исламской академии Узбекистана.

В порядке инициативы мы также предлагаем создать специальный Международный фонд поддержки образования в Афганистане.

Основная цель – это содействие афганской стороне в подготовке национальных кадров по самым востребованным специальностям, выделение стипендий и грантов для талантливых студентов и молодых ученых.

По нашему твердому убеждению, формирование в обществе престижа образования и стимулирование у молодежи стремления к самосовершенствованию – это залог достижения устойчивого и стабильного развития.

Все это, безусловно, будет способствовать ограждению подрастающего поколения от идеологии насилия и радикализма.

Уважаемые участники форума!

Уверен, что проведение настоящей конференции, конструктивный диалог и дискуссии, а также принятие итоговой Ташкентской декларации позволят добиться практических позитивных результатов, станут своего рода "дорожной картой" мирного процесса в Афганистане.

По сути, при вашей поддержке будет принят документ, отражающий политическую волю и взаимопонимание всех заинтересованных сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования.

Будущее Афганистана не должно стать примером неспособности международного сообщества противодействовать общим для всех нас вызовам и угрозам.

Сегодня как никогда важно всем нам, объединившись, протянуть многострадальному народу Афганистана руку мира, сотрудничества и поддержки.

Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы!

Благодарю за внимание".

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