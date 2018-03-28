Текст видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции по Афганистану

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. "Президент Мирзиёев,

Президент Гани,

Ваши превосходительства,

Мне доставляет удовольствие приветствовать участников Ташкентской конференции.

Отрадно видеть, что Узбекистан и Афганистан работают рука об руку для мира и устойчивого развития.

Вы собираетесь на данное мероприятие в исторический момент.

Начатый новый мирный процесс имеет важное значение для Афганистана и региона.

Вы, участники конференции, представляете страны и организации, имеющие общую историю и общее видение.

Я приветствую вашу приверженность решению таких угроз, как незаконный оборот наркотиков и терроризм, и ваша поддержку прямых переговоров в рамках мирного процесса под руководством Афганистана.

Организация Объединенных Наций готова поддержать ваши усилия по созданию безопасного и процветающего региона.

Благодарю вас".

УЗИНФОРМ