Текст видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции по Афганистану

Текст видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции по Афганистану28.03.2018 10:23
ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. "Президент Мирзиёев,
Президент Гани,
Ваши превосходительства,
Мне доставляет удовольствие приветствовать участников Ташкентской конференции.
Отрадно видеть, что Узбекистан и Афганистан работают рука об руку для мира и устойчивого развития.
Вы собираетесь на данное мероприятие в исторический момент.
Начатый новый мирный процесс имеет важное значение для Афганистана и региона.
Вы, участники конференции, представляете страны и организации, имеющие общую историю и общее видение.
Я приветствую вашу приверженность решению таких угроз, как незаконный оборот наркотиков и терроризм, и ваша поддержку прямых переговоров в рамках мирного процесса под руководством Афганистана.
Организация Объединенных Наций готова поддержать ваши усилия по созданию безопасного и процветающего региона.
Благодарю вас".
УЗИНФОРМ