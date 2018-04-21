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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
21.04.2018 14:41

ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/.

"Уважаемые друзья!

Дамы и господа!

Позвольте приветствовать вас на сегодняшнем торжественном мероприятии по случаю завершения строительства и запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса и искренне поздравить с этим знаменательным событием.

В первую очередь хотел бы выразить признательность Президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за его постоянную заботу и личное внимание к вопросам расширения и укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Благодаря этой ценной поддержке стала возможной реализация столь масштабного проекта всего за два года.

Хочу особо отметить, что запуск Кандымского комплекса, несомненно, послужит на благо наших народов и будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Узбекистана.

Пользуясь случаем, также выражаю признательность Правительству Российской Федерации и лично министру энергетики Российской Федерации господину Александру Валентиновичу Новаку, председателю правления компании "Лукойл" господину Вагиту Юсуфовичу Алекперову, президенту компании "Хундай Инжиниринг" господину Сонг Санг Року, уважаемым послам Российской Федерации и Республики Корея в Республике Узбекистан, представителям других наших партнеров, отечественных и зарубежных средств массовой информации за участие в этом значимом для нас мероприятии.

Дорогие гости!

Эффективная и полномасштабная реализация принятой нами в Узбекистане Стратегии действий способствовала интенсивному развитию ведущих секторов промышленности.

Увеличивается приток прямых иностранных инвестиций, расширяется взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами во всех отраслях, включая топливно-энергетический комплекс.

В рамках качественно нового этапа осуществляемых в стране структурных реформ по формированию инновационной экономики мы уделяем особое внимание развитию нефтегазовой промышленности.

Сегодня в отрасли последовательно проводится курс на повышение эффективности действующих активов, создание мощной высокотехнологичной производственной базы, увеличение объемов добычи углеводородного сырья, выпуск на основе его глубокой переработки новых видов готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и организацию ее экспортных поставок.

Солидный инвестиционный портфель и богатая сырьевая база позволили нам перейти к комплексному развитию отрасли, сделав ставку на внедрение самых передовых знаний и наиболее эффективных технологий.

Уважаемые друзья!

Мы в Узбекистане высоко ценим и дорожим сложившимися отношениями узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества, основанного на принципах доверия, взаимной поддержки, обоюдной выгоды и учета общих интересов.

Договоренности, достигнутые по итогам наших встреч на высшем уровне, придали мощный импульс и открыли широкие возможности для дальнейшего развития многопланового практического сотрудничества между нашими странами.

Россия традиционно является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером. Сегодня динамично растут объемы взаимной торговли, совместно реализуются приоритетные инвестиционные программы и проекты.

В партнерстве с ведущими российскими энергетическими компаниями и банковскими институтами мы реализуем крупные проекты в нефтегазовой отрасли, которая стала локомотивом нашего сотрудничества.

Успешно выполняются договоренности по поставкам природного газа и нефти, налажено плодотворное взаимодействие в области подготовки высококвалифицированных специалистов.

Нашим ключевым, стратегическим партнером, проверенным временем и самой жизнью, является компания "Лукойл" – один из мировых лидеров в энергетическом секторе.

Нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, включая реализацию таких проектов, как разработка и освоение месторождений Кандымской группы, Хаузак и Шады, Юго-Западного Гиссара.

В прошлом месяце открылась первая автозаправочная станция "Лукойл" в Ташкенте.

Подчеркну, что результаты нашего партнерства наглядны и служат ярким примером успешного узбекско-российского многопланового взаимодействия.

Наши совместные усилия прежде всего направлены на рациональное и эффективное использование природных богатств нашей страны, запуск высокотехнологичных и экспортоориентированных производств, создание новых рабочих мест.

Уважаемые участники мероприятия!

Ровно два года назад, 19 апреля, мы с вами участвовали в церемонии закладки камня на данном объекте и дали старт этому проекту.

Благодаря совместным усилиям и высочайшему профессионализму специалистов строительство комплекса, который является одним из крупнейших в Центральной Азии, завершено в короткие сроки.

Хочу особо подчеркнуть, что объем освоенных инвестиций превысил 3 миллиарда долларов.

Строительство осуществлялось в сотрудничестве с такими всемирно известными компаниями, как "Хундай Инжиниринг", "Поско" и "Джи-Эс", "Энтер Инжиниринг", с внедрением самых передовых технологий и знаний ведущих мировых компаний "БАСФ", "Якобс", "Ханивелл" и многих других, а также с привлечением высококвалифицированных зарубежных специалистов.

Я хотел бы выразить всем вам искреннюю признательность за вклад в успешную реализацию этого масштабного проекта.

Его значимость трудно переоценить.

Ввод в эксплуатацию комплекса позволит обеспечить добычу и переработку свыше 8 миллиардов кубометров природного газа в год, получать очищенный товарный газ и более 130 тысяч тонн стабильного газового конденсата.

Что самое важное – создано более 2 тысяч новых рабочих мест, современная социальная инфраструктура.

В этом плане также большое значение имеет то, что тысячи молодых специалистов, которые были заняты на возведении комплекса, освоили современные методы ускоренного строительства крупнейших производственных объектов на основе передовых технологических решений и высоких международных стандартов качества и смогут применить полученные навыки и опыт при реализации новых проектов в нашей стране.

Уважаемые гости и участники церемонии!

Пользуясь случаем, еще раз выражаю искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, многочисленным специалистам, инженерам, строителям, всем, кто своим самоотверженным трудом и профессионализмом внес вклад в создание этого современного промышленного комплекса.

Несомненно, вводимый сегодня в строй уникальный по масштабам и технологиям Кандымский газоперерабатывающий комплекс станет еще одним символом нашего крепнущего сотрудничества и партнерства, послужит динамичному социально-экономическому развитию нашей страны.

Благодарю за внимание".

УЗИНФОРМ

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