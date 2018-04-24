



Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова



ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 23-24 апреля 2018 года состоялся Государственный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан.



В ходе плодотворных переговоров, прошедших в традиционно дружественной, доверительной и конструктивной атмосфере, главы государств обменялись мнениями по всему комплексу двустороннего многопланового сотрудничества, а также сферам взаимодействия на международной арене и в регионе. Стороны констатировали схожесть или близость позиций по всем рассмотренным вопросам.



Президенты положительно оценили результаты, достигнутые в различных сферах партнерства за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.



Стороны, обсудив ход практического выполнения достигнутых ранее договоренностей и подписанных двусторонних документов, подчеркнули высокую динамику развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.



Главы государств приветствовали вывод узбекско-туркменских отношений на новый стратегический уровень, который послужит дальнейшему укреплению исторически традиционно дружественных и добрососедских отношений между братскими народами.



Главы государств, выражая убежденность в том, что стабильный и доверительный характер отношений между Республикой Узбекистан и Туркменистаном отвечает жизненно важным и долгосрочным интересам народов двух стран, а также служит ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии, исходя из многовековой исторической и культурной общности народов двух стран, основанных на незыблемых принципах добрососедства и взаимоуважения, руководствуясь положениями Договора между Республикой Узбекистан и Туркменистаном о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 16 января 1996 года и Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Туркменистаном от 6 марта 2017 года, подтверждают свою решимость активно развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, дружбы, добрососедства и доверия между двумя государствами на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ обоих государств, принципов невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды.



Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций, прежде всего, Организации Объединенных Наций и подтвердили важность повышения ее роли в обеспечении устойчивого развития, безопасности и стабильности в мире, решении глобальных и региональных проблем на основе соблюдения целей и принципов Устава данной организации.



Главы государств обратили внимание на актуальность резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Международный день Нейтралитета" от 2 февраля 2017 года, "Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии" от 17 ноября 2017 года и "Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития" от 20 декабря 2017 года. Туркменистан, выступивший инициатором принятия данных документов, приветствует соавторство Республики Узбекистан.



Туркменская сторона поддержала инициативы узбекской стороны о разработке и продвижении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе", а также проведении в 2020 году в Узбекистане второго саммита Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям.



Республика Узбекистан и Туркменистан выразили готовность осуществлять сотрудничество в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии с целью содействия международным усилиям ООН по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия во всех его аспектах.



Стороны рассматривают Международный фонд спасения Арала (МФСА) в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран региона по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в этом направлении в рамках председательства Туркменистана в МФСА.



Президенты подчеркнули значимость договоренностей, достигнутых в рамках заседания Правления МФСА, состоявшегося 30 января 2018 года в г. Ашхабаде, направленных на реализацию усилий в рамках данного Фонда. Стороны выражают готовность к совместной работе по подготовке и проведению в августе 2018 года в г. Ашхабаде очередного саммита МФСА на уровне глав государств.



Президенты подтвердили, что занимают единую согласованную позицию в отношении развития справедливой системы водопользования в Центральной Азии, предусматривающей решение всех вопросов в водно-энергетической сфере, включая строительство новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках, в соответствии с общепризнанными нормами международного права и с учетом интересов всех без исключения государств данного региона.



Отмечена важность открытого диалога, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.



Главы государств отметили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона, и что от справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона.



Главы государств высоко оценили работу Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.



Главы государств подчеркнули, что намерены и далее принимать меры для того, чтобы Государственная граница между Республикой Узбекистан и Туркменистаном оставалась границей дружбы, добрососедства и сотрудничества двух братских стран и народов.



Констатирована необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.



Главы государств подтвердили свою готовность продолжать оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своей страны.



Президенты приветствовали проведение Седьмой региональной конференции по экономическому сотрудничеству по Афганистану (RECCA-VII) 14-15 ноября 2017 года в г. Ашхабаде и Международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" 26-27 марта 2018 года в г. Ташкенте, а также отметили их значимость в дальнейшем укреплении регионального сотрудничества в поддержку устойчивого развития и стабильности в Афганистане и во всем регионе в целом.



Стороны с удовлетворением отметили успешное проведение 10-11 ноября 2017 года в г. Самарканде Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН "Центральная Азия: Одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания".



Стороны выражают поддержку инициативам двух государств по активизации регионального сотрудничества в целях урегулирования актуальных вопросов и принятия совместных взаимовыгодных решений в интересах стран и народов Центральной Азии.



Президенты подчеркнули стратегический характер дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.



В этой связи, Стороны подтвердили важность дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли и расширения ее номенклатуры путем вовлечения в товарооборот продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе практической реализации Договора между Республикой Узбекистан и Туркменистаном об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы от 6 марта 2017 года и приложенной к нему Программы экономического сотрудничества.



Главы государств положительно оценили итоги состоявшегося 1 марта 2018 года в г. Ташкенте четырнадцатого заседания Совместной узбекско-туркменской Комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Подчеркнута необходимость дальнейшего усиления роли Комиссии как координирующего органа по развитию двусторонних торгово-экономических отношений, прежде всего в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах.



Высоко оценены результаты организованной 29-30 марта 2018 года в г. Ашхабаде Национальной промышленной выставки Республики Узбекистан ("Made in Uzbekistan") и 23-24 апреля 2018 года в г. Ташкенте Национальной выставки Туркменистана и узбекско-туркменского бизнес-форума, что содействовало расширению контактов между деловыми кругами и укреплению двусторонних торгово-экономических связей.



Президенты подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта и транзита имеет ключевое значение в развитии международной торговли между странами и регионами.



С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Стороны вновь подтвердили готовность продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление преференциальных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.



Главы государств отметили необходимость в задействовании в полном объеме имеющегося высокого потенциала автомобильного и железнодорожного мостов "Туркменабад-Фараб", что способствует развитию транзитного потенциала двух стран и созданию благоприятных условий для кратного увеличения объемов перевозки грузов транзитом через Туркменистан и Узбекистан в страны Южной и Центральной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.



Стороны приветствуют инициативы по строительству железных дорог в регионе, которые также создадут дополнительные условия для развития межконтинентальных транспортных коридоров.



Особо отмечена важность практической реализации Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан (Ашхабадское Соглашение) от 25 апреля 2011 года.



В этом контексте, главы государств согласились провести в первой половине 2018 года встречи Министров иностранных дел и Министров транспорта государств - учредителей данного Соглашения в целях его своевременной реализации.



Республика Узбекистан и Туркменистан, осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению и упрочению двусторонних связей в области культуры, науки, искусства, спорта и других сферах.



Стороны приветствовали подписание в ходе визита Программы между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана о научно-техническом сотрудничестве на 2019-2021 годы.



Ш.М.Мирзиёев поздравил Г.М.Бердымухамедова с успешным проведением V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоялись в г. Ашхабаде 17-27 сентября 2017 года. Стороны заявили о готовности своих государств к взаимному обмену опытом в организации подобных и иных международных спортивных первенств.



Стороны отметили, что взаимный культурный обмен способствует укреплению дружественных отношений и повышению взаимопонимания между двумя народами.



Подчеркнуто успешное проведение в ноябре 2017 года Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане.



Отмечено, что Ашхабадский парк и памятник туркменскому поэту Махтумкули в г. Ташкенте являются ярким подтверждением и символом дружбы братских народов двух государств.



Президенты Республики Узбекистан и Туркменистана подчеркнули, что важным направлением двустороннего сотрудничества является взаимодействие между регионами двух государств. Стороны приветствовали обмен делегациями между Хокимиятом Бухарской области и Хякимликом Лебапского велаята, а также между Хокимиятом Хорезмской области и Хякимликом Дашогузского велаята.



Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, оказывать поддержку осуществления переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран, принимать меры по обеспечению прав и интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.



Главы государств выражают уверенность в том, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы, будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных и добрососедских отношений между Республикой Узбекистан и Туркменистаном на основе равноправия и взаимной выгоды.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные туркменской делегации, и пригласил Президента Республики Узбекистан посетить с визитом Туркменистан в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов



Ташкент, 23 апреля 2018 года УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи