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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
24.04.2018 10:12

ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые участники выставки!

Руководители ведущих предприятий, компаний и организаций Туркменистана!

Дорогие друзья!

С огромным удовольствием искренне приветствую всех участников и гостей Национальной выставки Туркменистана, проводимой в Ташкенте в рамках государственного визита Президента Туркменистана уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Узбекистан и Туркменистан – стратегические партнеры. Нас крепко связывают многовековые узы дружбы и добрососедства, общность истории, религии и языка, культуры, обычаев и традиций.

Благодаря твердой политической воле и совместной практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе плодотворных встреч на высшем уровне, узбекско-туркменское многоплановое сотрудничество демонстрирует динамичное развитие, наполняясь конкретным содержанием.

Безусловно, приоритетным направлением взаимодействия является торгово-экономическая сфера. За прошедший короткий период мы смогли достичь действительно значимых результатов.

Впервые за последние годы быстрыми темпами растут объемы взаимной торговли. Усиливается кооперация между предприятиями и организациями наших стран в тех отраслях экономики, где мы традиционно дополняем друг друга.

Речь идет прежде всего о проектах в топливно-энергетическом комплексе, сельскохозяйственном машиностроении, в сфере модернизации железнодорожного транспорта и многих других секторах.

Мы расширяем взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие транспортных коммуникаций и эффективное задействование огромного транзитного потенциала двух государств и всего нашего региона.

Следует отметить, что большие перспективы сегодня открываются в ходе интенсивных деловых контактов между нашими бизнес-сообществами и в рамках укрепляющихся межрегиональных связей.

Уважаемые друзья!

Буквально месяц назад в Ашхабаде при непосредственной поддержке Президента Туркменистана успешно проведена Национальная промышленная выставка Узбекистана, вызвавшая неподдельный интерес у наших туркменских партнеров.

Сегодня мы даем старт Национальной выставке Туркменистана, которая находится в центре внимания не только деловых кругов, но и общественности нашей страны.

На площадках выставочного комплекса широко представлены огромный потенциал и впечатляющие достижения экономики современного Туркменистана, его богатейшие природные, научные и интеллектуальные ресурсы, современные технологии.

Наряду с этим яркая экспозиция ближе знакомит нас с древней и уникальной культурой и традициями братского туркменского народа.

Хотел бы особо отметить, что все успехи Туркменистана являются результатом получившей международное признание глубоко продуманной, эффективной политики уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова.

Дорогие участники и гости выставки!

Еще раз от всей души поздравляю вас со знаменательным событием в наших двусторонних отношениях – открытием Национальной выставки Туркменистана в столице Узбекистана.

Уверен, что по ее итогам будут подписаны новые торговые контракты и договора по реализации перспективных проектов кооперации в различных отраслях экономики, что послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества двух стран на благо наших дружественных народов.

Позвольте пожелать всем вам плодотворной работы, успешных переговоров и приятного пребывания на гостеприимной узбекской земле".

Шавкат МИРЗИЁЕВ,

Президент Республики Узбекистан
 

УЗИНФОРМ

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