Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана

Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана24.04.2018 10:12
ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые участники выставки!
Руководители ведущих предприятий, компаний и организаций Туркменистана!
Дорогие друзья!
С огромным удовольствием искренне приветствую всех участников и гостей Национальной выставки Туркменистана, проводимой в Ташкенте в рамках государственного визита Президента Туркменистана уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в Республику Узбекистан.
Узбекистан и Туркменистан – стратегические партнеры. Нас крепко связывают многовековые узы дружбы и добрососедства, общность истории, религии и языка, культуры, обычаев и традиций.
Благодаря твердой политической воле и совместной практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе плодотворных встреч на высшем уровне, узбекско-туркменское многоплановое сотрудничество демонстрирует динамичное развитие, наполняясь конкретным содержанием.
Безусловно, приоритетным направлением взаимодействия является торгово-экономическая сфера. За прошедший короткий период мы смогли достичь действительно значимых результатов.
Впервые за последние годы быстрыми темпами растут объемы взаимной торговли. Усиливается кооперация между предприятиями и организациями наших стран в тех отраслях экономики, где мы традиционно дополняем друг друга.
Речь идет прежде всего о проектах в топливно-энергетическом комплексе, сельскохозяйственном машиностроении, в сфере модернизации железнодорожного транспорта и многих других секторах.
Мы расширяем взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие транспортных коммуникаций и эффективное задействование огромного транзитного потенциала двух государств и всего нашего региона.
Следует отметить, что большие перспективы сегодня открываются в ходе интенсивных деловых контактов между нашими бизнес-сообществами и в рамках укрепляющихся межрегиональных связей.
Уважаемые друзья!
Буквально месяц назад в Ашхабаде при непосредственной поддержке Президента Туркменистана успешно проведена Национальная промышленная выставка Узбекистана, вызвавшая неподдельный интерес у наших туркменских партнеров.
Сегодня мы даем старт Национальной выставке Туркменистана, которая находится в центре внимания не только деловых кругов, но и общественности нашей страны.
На площадках выставочного комплекса широко представлены огромный потенциал и впечатляющие достижения экономики современного Туркменистана, его богатейшие природные, научные и интеллектуальные ресурсы, современные технологии.
Наряду с этим яркая экспозиция ближе знакомит нас с древней и уникальной культурой и традициями братского туркменского народа.
Хотел бы особо отметить, что все успехи Туркменистана являются результатом получившей международное признание глубоко продуманной, эффективной политики уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова.
Дорогие участники и гости выставки!
Еще раз от всей души поздравляю вас со знаменательным событием в наших двусторонних отношениях – открытием Национальной выставки Туркменистана в столице Узбекистана.
Уверен, что по ее итогам будут подписаны новые торговые контракты и договора по реализации перспективных проектов кооперации в различных отраслях экономики, что послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества двух стран на благо наших дружественных народов.
Позвольте пожелать всем вам плодотворной работы, успешных переговоров и приятного пребывания на гостеприимной узбекской земле".
Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан
УЗИНФОРМ