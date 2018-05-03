Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

ОБЗОР ПРЕССЫ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/.

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 29 апреля - 1 мая 2018 года посетил Узбекистан с государственным визитом.

1. В ходе прошедших в атмосфере дружбы, взаимопонимания и открытости, в конструктивной обстановке переговоров, Главы государств обсудили нынешнее состояние и перспективы развития стратегических отношений между двумя братскими странами, расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, достижения конкретных договорённостей по ним, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Главы государств отметили, что данный визит предоставил полезную возможность для рассмотрения прогресса, достигнутого в отношениях между Узбекистаном и Турцией в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турцию 26-27 октября 2017 года. Вновь подтвердили свою приверженность Совместному заявлению Президентов, подписанному по итогам вышеупомянутого визита, в котором изложены основные аспекты долгосрочного сотрудничества между двумя странами и объявлено о том, что отношения между Узбекистаном и Турцией достигли уровня стратегического партнерства.

В этой связи президенты выразили свою решимость и далее прилагать все усилия для реализации достигнутых договоренностей по наращиванию взаимных связей в сферах экономики, финансов, торговли, промышленности, инвестиций, туризма, транспорта и логистики, обороны, культуры, образования, подготовки кадров, науки, здравоохранения, молодежи и спорта, библиотечного дела, а также в других областях, имеющих потенциал для дальнейшего развития.

2. Президенты приветствовали создание Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня с целью институционализации стратегического партнерства между Турцией и Узбекистаном, а также утвердили прилагаемый регламент работы Совета.

3. Главы государств с удовлетворением отметили увеличение контактов и укрепление сотрудничества между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим Национальным Собранием Турции и выразили поддержку дальнейшему развитию отношений между двумя парламентами.

4. Президенты подчеркнули стратегический характер дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой.

Главы государств с удовлетворением отметили значительное увеличение объема двусторонней торговли между двумя странами в 2017 году и вновь подтвердили свою решимость в повышении объёмов двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов США в ближайшие годы.

В этой связи, Президенты выразили поддержку регулярному и успешному проведению заседаний Совместной узбекско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подчеркнули важность скорейшего заключения Соглашения о преференциальной торговле.

Узбекская сторона выразила готовность экспортировать широкий спектр промышленной, текстильной, химической, пищевой, сельскохозяйственной и другой востребованной на турецком рынке продукции.

Отмечено, что эффективное функционирование созданного в Стамбуле Узбекско-Турецкого торгового дома способствует дальнейшему увеличению объёмов двустороннего товарооборота.

Стороны согласились содействовать созданию центров поддержки предпринимателей в обеих странах с целью дальнейшего расширения взаимодействия представителей деловых кругов двух государств, а также защиты их прав и законных интересов.

Президенты убеждены в том, что Бизнес-форум, проведенный 30 апреля 2018 года в Ташкенте в рамках настоящего визита, придаст новый импульс инвестиционной и предпринимательской активности турецких инвесторов в Узбекистане и узбекских деловых кругов в Турции.

5. Турецкая сторона подтвердила свое намерение и далее поощрять турецких предпринимателей к инвестированию в Узбекистан, а узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в облегчении доступа и упрощении процедур для турецких инвесторов.

6. Стороны подтвердили свою поддержку изучению перспектив налаживания, развития сотрудничества и обмену информацией/опытом в области энергетики и горной промышленности, включая возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и углеводороды.

7. Стороны выразили желание активизировать двустороннее сотрудничество в сфере водных ресурсов посредством обмена передовым опытом в области исследований и разработок, внедрения инновационных водосберегающих технологий и других соответствующих областях.

Стороны договорились поддерживать тесное сотрудничество в сельскохозяйственном секторе, организовывать учебные программы для экспертов из Узбекистана в Турции и расширять взаимную торговлю сельскохозяйственной техникой и продуктами.

Достигнута договоренность разработать совместные проекты и организовать семинары в области лесного хозяйства и борьбы с опустыниванием.

8. Президенты подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки, имеет ключевое значение в расширении международной торговли.

Главы государств приветствовали запуск прямых рейсов между Стамбулом и Самаркандом, и выразили свою приверженность дальнейшему развитию отношений в области гражданской авиации, увеличению действующих регулярных рейсов на имеющихся направлениях, а также открытию новых авиамаршрутов.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Стороны вновь подтвердили готовность продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление преференциальных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

9. Оба лидера вновь заявили о своей поддержке дальнейшему расширению финансового, научно-технического и инновационного сотрудничества между двумя странами и положительно оценили деятельность Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) в данном направлении.

10. Турецкая сторона приветствовала введение с 10 февраля 2018 года безвизового режима для поездок граждан Турции в Узбекистан. Учитывая, что Турция с 2007 года применяет безвизовый режим для граждан Узбекистана, обе страны имеют большой потенциал для развития сотрудничества в области туризма и экономики, а также укрепления культурно-гуманитарных связей между двумя государствами.

11. Президенты с удовлетворением отметили активизацию контактов и сотрудничества двух стран в области обороны, оборонной промышленности, а также в военно-технических вопросах путём осуществления совместных программ и обмена опытом, который также будет способствовать региональному миру и стабильности.

Стороны высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран, расширение сотрудничества по обмену опытом в области военного образования, взаимному участию своих военнослужащих в учебных программах и учениях, организованных другой Стороной.

12. Главы государств подтвердили свою решимость в борьбе с терроризмом, насильственным экстремизмом, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, другими угрозами и вызовами безопасности, а также свои намерения по укреплению и диверсификации сотрудничества как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, используя совместные механизмы.

13. Турецкая сторона выразила свою поддержку усилиям Узбекистана, а также других братских стран по активизации политического диалога на высшем уровне в Центральной Азии, укреплению взаимопонимания, доверия, добрососедства и более тесного регионального сотрудничества в целях превращения Центральной Азии в стабильный, экономически развитый и процветающий регион.

В этом контексте с удовлетворением отмечено успешное проведение 10-11 ноября 2017 года в г. Самарканде Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН "Центральная Азия: Одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания".

14. Президенты вновь подчеркнули свое стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях и подтвердили свою решимость и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, а также других международных и региональных структур.

Турецкая сторона поддержала инициативы узбекской стороны о разработке и продвижении резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе" и "Просвещение и религиозная толерантность", Конвенции ООН о правах молодёжи, а также проведении в 2020 году в Узбекистане второго саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

15. Турецкая сторона вновь обозначила свое желание о развитии дальнейшего взаимодействия Республики Узбекистан с Советом сотрудничества тюркоязычных государств и с удовлетворением отметила растущий интерес узбекской стороны к деятельности Организации.

16. Президенты подчеркнули важность скорейшего запуска всеобъемлющего мирного процесса в Исламской Республике Афганистан, который должен осуществляться под руководством и усилиями самих афганцев, при твердой поддержке региональных и глобальных партнеров.

Отметив с удовлетворением усилия и схожесть подходов по стабилизации и восстановлению Афганистана, Президенты двух государств призвали к расширению двустороннего диалога и взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних форумах, посвященных Афганистану.

В этом контексте, Президенты выразили полную готовность к тесному партнерству по реализации Ташкентской декларации, принятой по итогам Международной конференции по Афганистану на тему "Мирный процесс, сотрудничество в области безопасности и региональное взаимодействие", проведенной в Узбекистане 26-27 марта 2018 года, а также в рамках форума "Сердце Азии – Стамбульский процесс".

17. Президенты высоко оценили шаги, предпринятые научными, культурными и образовательными учреждениями двух стран, в целях укрепления сотрудничества в области культуры, науки и образования, на основе многовековых исторических связей и общности духовных и культурных ценностей. Подтвердили свою поддержку активизации усилий по реализации конкретных проектов, таких как открытие культурных центров, обмен учеными и студентами, а также организация различных культурных мероприятий, включая архивные выставки, совместное кинематографическое производство.

18. Главы государств высказались за дальнейшее расширение взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, в том числе в области подготовки дипломатических кадров.

19. Президенты выразили готовность и далее развивать тесное сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе путём предоставления стипендий гражданам другой страны для обучения в бакалавриате и магистратуре.

20. Главы государств выразили уверенность в том, что продуктивные встречи, а также документы, подписанные в ходе настоящего государственного визита, послужат укреплению братских отношений между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой на основе равенства и взаимной выгоды.

21. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за гостеприимство и тёплый приём, оказанные турецкой делегации, и пригласил Президента Республики Узбекистан посетить Турцию с визитом для проведения первого заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня во взаимоприемлемые сроки, которые будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

г.Ташкент, 30 апреля 2018 года