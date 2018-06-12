



Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества



ОБЗОР ПРЕССЫ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Руководители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государств-членов в Циндао 10 июня 2018 года заявляют о следующем.



Динамично развивающийся мир в настоящее время переживает период крупных перемен и серьезной перенастройки, геополитический ландшафт становится разнообразным и многополярным, более тесными становятся связи между странами.



Одновременно усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, ситуация в мировой экономике, несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле, возрастают риски, связанные с обострением конфликтов в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных заболеваний, климатических изменений. Противодействие этим глобальным вызовам требует срочной выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества.



Следуя "шанхайскому духу", олицетворяющему взаимное доверие, равенство, взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию, в условиях фундаментальных изменений в мировых делах ШОС последовательно наращивает сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей и выступает в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений.



ШОС, опираясь на добрососедство, дружбу и сотрудничество, взаимное уважение культурно-цивилизационного разнообразия и общественных ценностей государств-членов, доверительный диалог и конструктивное партнерство, демонстрирует пример тесного плодотворного взаимодействия в целях строительства более справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении интересов всех и каждого государства в соответствии с нормами и принципами международного права.



Государства-члены, подтверждая приверженность закрепленным в Хартии ШОС целям и задачам, опираясь на Стратегию развития ШОС до 2025 года,



будут последовательно развивать сотрудничество в сферах политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе в финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, а также гуманитарных связей, способствовать строительству международных отношений нового типа, воплощающих взаимное уважение, справедливость, равенство, взаимовыгодное сотрудничество, а также формированию общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.



I



Государства-члены будут и впредь углублять многоплановое сотрудничество во имя мира, стабильности, развития и процветания на пространстве ШОС. В этой связи они, поддерживая усилия стран Центрально-Азиатского региона по активизации сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, приветствуют итоги первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии (г. Астана, 15 марта 2018 года).



Государства-члены отмечают новые качество и динамику, которые получает развитие сотрудничества в различных областях после вступления Республики Индии и Исламской Республики Пакистан в состав ШОС. Они намерены, опираясь на строгое соблюдение международных договоров и документов ШОС, совместно способствовать дальнейшему раскрытию потенциала Организации по всем направлениям ее деятельности.



Государства-члены подтверждают готовность на взаимовыгодной и равноправной основе наращивать сотрудничество с государствами- наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, расширять контакты и взаимодействие ШОС с ООН и ее профильными структурами, другими международными и региональными организациями.

II



Государства-члены выступают за неукоснительное соблюдение целей и принципов Устава ООН, прежде всего равенства и суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения территориальной целостности, нерушимости границ, ненападения, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, а также других общепризнанных норм международного права, направленных на поддержание мира и безопасности, развитие сотрудничества между государствами, укрепление независимости, обеспечение права самим определять свою судьбу и пути политического, социально-экономического и культурного развития.



Они подтверждают решимость неукоснительно следовать положениям Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС (г. Бишкек, 16 августа 2007 года) в целях дальнейшего развития добрососедства и дружественных отношений в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе превращения границ друг с другом в границы вечного мира и дружбы.



Государства-члены подтверждают свою твердую поддержку усилиям ООН как универсальной многосторонней организации в поддержании международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и защите прав человека. Они выступают за упрочение ключевой роли Совета Безопасности ООН как главного органа, несущего в соответствии с Уставом ООН основную ответственность за сохранение международного мира и поддержание безопасности.



Государства-члены отметили намерения Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.



Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического урегулирования вызовов режимам нераспространения.



Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.



Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств внесет значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление глобального режима ядерного нераспространения.



Государства-члены подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимым обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.



Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия, выражают поддержку осуществлению практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе. Они приветствуют принятие Комитетом по разоружению и международной безопасности Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" и создание Группы правительственных экспертов в целях рассмотрения и выдвижения предложений по юридически обязывающему международному правовому документу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе запрету на размещение оружия в космическом пространстве.



Государства-члены поддерживают усилия и инициативы, направленные на неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, повышение авторитета Организации по запрещению химического оружия, а также укрепление режима, предусмотренного Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.



Государства-члены резко осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, считают необходимыми усилия по продвижению создания единого глобального антитеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН, действующего на основе международного права, без политизации и двойных стандартов. Подтверждают ключевую роль государств и их компетентных органов в вопросах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на своей территории, а также профильного сотрудничества в рамках ШОС и международных форматов.



Государства-члены выступают за достижение консенсуса по вопросу о принятии Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма на основе Устава и других документов ООН. Подчеркивают важность осуществления комплексных мер по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов, усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму, признавая, что не может быть никаких оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма. Они приветствуют инициативу Республики Казахстан по продвижению на площадке ООН Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.



Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.



Государства-члены констатируют необходимость эффективного выполнения требований профильных резолюций Совета Безопасности ООН, выступают за укрепление многостороннего сотрудничества в сфере противодействия любым формам финансирования и материально-технической подпитки терроризма, в том числе по выявлению физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами.



Государства-члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают растущую угрозу от иностранных боевиков-террористов (ИБТ), которые возвращаются в страны исхода и находят пристанище в третьих странах для продолжения террористической и экстремистской деятельности на пространстве ШОС. Государства-члены будут проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией об этой категории лиц и их перемещениях, вводить более оперативные процедуры выдачи ИБТ в соответствии с национальным законодательством государств-членов ШОС, активизируют международное сотрудничество как на политическом уровне, так и по линии специальных служб.



Государства-члены приветствуют выдвинутую на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, сентябрь 2017 года) инициативу Республики Узбекистан о принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность".



Государства-члены подтверждают особую роль Региональной антитеррористической структуры ШОС в совместной борьбе с "тремя силами зла" - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом - в целях обеспечения региональной безопасности и будут наращивать потенциал сотрудничества компетентных органов на этих направлениях. Учитывая возрастающие масштабы и взаимосвязанность вызовов безопасности, они отметили важность дальнейшего совершенствования деятельности РАТС ШОС, в том числе рассмотрения вопроса об организации системы мониторинга возможных угроз в глобальном информационном пространстве и противодействия им.



Приоритетное внимание будет уделено реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 гг. Признано важным ускорить вступление в силу Конвенции ШОС по противодействию экстремизму (г. Астана, 9 июня 2017 года).



Государства-члены высоко оценили итоги Международной конференции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 года), ставшей важной платформой для взаимодействия сторон по указанным направлениям.



Государства-члены продолжат проведение регулярных совместных антитеррористических учений, в том числе военных антитеррористических учений "Мирная миссия". Они и далее будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности крупных мероприятий, а также по подготовке кадров в целях повышения потенциала вооружённых сил и компетентных органов сторон.



Государства-члены, подтверждая озабоченность в связи с опасностью попадания оружия массового уничтожения в распоряжение террористических группировок, выступают за укрепление международно-правовой базы противодействия этой угрозе и поддерживают инициативу о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению.



Государства-члены будут укреплять взаимодействие в борьбе с распространением и пропагандой террористической идеологии посредством сети Интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов и их финансирование, обучение способам совершения террористических актов с использованием сети Интернет. Они дали высокую оценку проведенным в 2017 году в Китае антитеррористическим учениям по противодействию использованию сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях "Сямэнь-2017".



Государства-члены отметили важность объединения усилий международного сообщества в вопросах противодействия попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок. В этой связи они приняли Совместное обращение к молодежи, в котором подчеркнули намерение наладить комплексную работу в ШОС по просвещению, а также духовному и нравственному воспитанию молодого поколения.



Государства-члены выражают озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, торговли и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма. Они подчеркивают необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, в том числе через сеть Интернет.



В этой связи государства-члены отметили принятие на саммите Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 гг. и Программы действий по ее выполнению, а также Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.



Государства-члены подтверждают приверженность действующей международной системе борьбы с незаконным оборотом наркотиков на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих конвенций ООН и документов ШОС. В данном контексте они дали позитивную оценку проведению совместного мероприятия ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности "ООН и ШОС в борьбе против наркотиков: новые угрозы, совместные действия" (г. Вена, 12 марта 2018 года).



Государства-члены подтвердили готовность продолжать совершенствование механизма сотрудничества в рамках ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на уровне руководителей компетентных органов, старших должностных лиц и экспертных рабочих групп, проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предпринимать эффективные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ. Отмечены итоги Совещания руководителей компетентных органов государств-членов, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (г. Тяньцзинь, 17 мая 2018 года).



Государства-члены намерены в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по пограничным вопросам (г. Уфа, 10 июля 2015 года) продолжать обмен информацией о лицах, причастных к террористической деятельности, и совместное расследование террористических преступлений транснационального характера посредством эффективного пограничного контроля в целях предотвращения деятельности и перемещения через границу иностранных террористов и террористических групп.



Государства-члены призывают международное сообщество прилагать усилия к созданию мирного, безопасного, открытого и основанного на сотрудничестве упорядоченного информационного пространства. Они подчеркивают центральную роль ООН в выработке универсальных международных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, считая необходимым создать в рамках ООН на основе справедливого географического распределения рабочий механизм с целью выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и их формализации путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.



Государства-члены исходят из необходимости равного участия всех государств в развитии и управлении Интернетом. Управленческая структура ключевых ресурсов Интернета должна быть интернациональной, более представительной и демократичной.



Государства-члены будут и впредь на основе Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (г. Екатеринбург, 16 июня 2009 года) активизировать практическое сотрудничество по совместному противодействию угрозам и вызовам в информационном пространстве, в том числе углублять международное сотрудничество в борьбе с вредоносным использованием ИКТ, в частности, в террористических и криминальных целях, а также призывают разработать под эгидой ООН международный правовой документ по вопросам борьбы с использованием ИКТ в преступных целях.



Государства-члены отмечают, что коррупция во всех ее проявлениях, являясь угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на инвестиционную привлекательность и сдерживает поступательное социально-экономическое развитие. Они выступают за дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере антикоррупционной деятельности, в том числе посредством обмена опытом и информацией.



Государства-члены подтверждают намерение развивать практическое взаимодействие в сфере права и юстиции, судебно-экспертной деятельности путем выработки согласованных подходов по обмену опытом, методикой проведения видов судебных экспертиз, повышению квалификации судебных экспертов. Они выступают за формирование договорно-правовой базы в рамках ШОС по вопросам оказания правовой помощи гражданам и юридическим лицам по гражданским, в том числе торговым, и уголовным делам, путем заключения соответствующей конвенции ШОС, предусматривающей также возможность участия в ней государств-наблюдателей при условии принятия всех обязательств по конвенции.



Государства-члены считают важным активизировать контакты и сотрудничество по линии законодательных органов и политических партий, наладить обмен опытом в области государственного управления и развития.



Государства-члены высоко оценивают практику направления миссий ШОС для наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.



III



Государства-члены выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликтных ситуаций в различных регионах мира в рамках основополагающих норм и принципов международного права в интересах всеобщей безопасности и стабильности.



Государства-члены поддерживают усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на обеспечение безопасности, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности. Они считают, что установление мира и стабильности в Афганистане, его экономическое восстановление будут способствовать безопасности и устойчивому развитию региона в целом. Государства-члены подчеркивают безальтернативность урегулирования ситуации в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев, призывают к наращиванию сотрудничества при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны.



Государства-члены отметили итоги заседаний Контактной группы "ШОС - Афганистан" (г. Москва, 11 октября 2017 года и г. Пекин, 28 мая 2018 года) и высказались за дальнейшую активизацию работы механизмов диалога и сотрудничества по афганскому урегулированию, включая Московский формат консультаций.



Государства-члены приветствовали итоги Международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" (г. Ташкент, 27 марта 2018 года) как важный позитивный вклад в процесс восстановления мира и стабильности в этой стране.



Государства-члены подтверждают, что безальтернативным выходом из сирийского кризиса является осуществление под руководством сирийцев и самими сирийцами инклюзивного политического процесса, который должен вестись в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН и исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.



Государства-члены поддерживают мирные переговоры в Женеве под эгидой ООН, а также отмечают эффективность Астанинского процесса и призывают все конфликтующие стороны предпринять практические шаги по выполнению Меморандума о создании зон деэскалации в целях формирования благоприятных условий для политического урегулирования ситуации в Сирии. В этой связи государства-члены приветствовали итоги Конгресса сирийского национального диалога (г. Сочи, 30 января 2018 года) как важный вклад в продвижение такого политического процесса в Сирии.



Государства-члены выступают против применения химического оружия, где бы то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах и в каких бы то ни было целях, поддерживают проведение в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия всесторонних беспристрастных и объективных расследований химических атак, подготовку выводов, основанных на надежных и достоверных доказательствах, способных выдержать проверку.



Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и обращаются к его участникам с призывом неукоснительно соблюдать свои обязательства в целях обеспечения его полного и эффективного выполнения, а также содействия миру и стабильности во всем мире и в регионе.



Государства-члены выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуострове исключительно политико-дипломатическим путем на основе диалога и консультаций. Они поддерживают мирные инициативы международного сообщества, в том числе России и Китая, направленные на нормализацию обстановки, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, и обеспечение долгосрочного мира в Северо-Восточной Азии.



В этом контексте государства-члены отмечают возобновление межкорейского диалога, а также контакты между КНДР и США, и призывают все вовлеченные стороны оказывать содействие переговорному процессу.



Государства-члены подтверждают необходимость политического урегулирования украинского кризиса на основе скорейшего и полного выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.



IV



Государства-члены выступают за совершенствование архитектуры глобального экономического управления, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Они исходят из того, что Всемирная торговая организация является ключевой площадкой для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. В целях поддержания авторитетности и эффективности правил ВТО государства-члены выступают за совместное формирование мировой экономики открытого типа, последовательное укрепление открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также недопущение фрагментации международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых проявлениях.



Государства-члены выступают за содействие созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмотрено Хартией ШОС. В этой связи принято Совместное заявление глав государств-членов ШОС по упрощению процедур торговли.



Государства-члены считают, что развитие индустрии услуг и торговли услугами, поддержка микро-, малого и среднего предпринимательства и стимулирование электронной торговли в рамках ШОС имеет большое значение для развития экономики, повышения занятости и роста благосостояния населения и выступают за дальнейшее развитие договорно-правовой базы в данных сферах.



Государства-члены подтверждают приверженность центральной роли ООН в продвижении реализации Глобальной Повестки дня в области устойчивого развития. Они призывают развитые страны, в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами, оказывать развивающимся странам финансовую и техническую поддержку и содействовать в наращивании потенциалов.



Государства-члены подчеркнули важность углубления регионального экономического сотрудничества в целях обеспечения их устойчивого социально-экономического развития, в том числе с использованием потенциала Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана по ключевым направлениям ее деятельности, в частности в сфере транспорта, энергетики, торговли, информационно-коммуникационных технологий. Они акцентируют необходимость реализации соответствующих документов ШОС, направленных на развитие регионального экономического сотрудничества.



В этой связи государства-члены отметили итоги Бизнес-форума ШОС (г. Пекин, 6 июня 2018 года) с участием представителей деловых кругов государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также поддержали планируемое проведение Международной ярмарки импорта в ноябре 2018 года в г. Шанхае.



Государства-члены отмечают важность сотрудничества между научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС по экономическим вопросам.



Государства-члены выступают за дальнейшее укрепление практического сотрудничества в банковско-финансовой сфере, в том числе для изучения перспектив расширения объемов использования национальных валют в торговой и инвестиционной деятельности. Они отмечают актуальность активизации обменов в области финансового контроля и управления, взаимодействия в сфере взвешенного макроэкономического управления и контроля над финансовыми структурами в целях обеспечения удобного доступа и справедливых условий для формирования сетей финансовых структур и их услуг.



В целях финансового обеспечения реализации совместных проектов ШОС государства-члены активизируют взаимодействие в рамках функционирующих в регионе многосторонних банковских и финансовых структур, включая Межбанковское объединение ШОС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития, Фонд шелкового пути, Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества и др. Государства-члены продолжат поиск общих подходов по вопросу создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.



Государства-члены подчеркнули важность продвижения многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, расширения транзитного потенциала и транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе путем строительства новых и модернизации действующих участков международных транспортных маршрутов, развития автомобильного и железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные магистрали, создания мультимодальных логистических центров, внедрения передовых и инновационных технологий, упрощения и повышения уровня автоматизации в целях координирования процессов пограничного, таможенного, санитарно-эпидемиологического и других видов контроля при перемещении товаров через границу государств-членов, а также реализации совместных инфраструктурных проектов.



В этой связи государства-члены отметили необходимость практической реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 сентября 2014 года), а также продолжения работы по подготовке Программы развития автомобильных дорог государств-членов ШОС.



Государства-члены поддержали инициативу о проведении в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств-членов ШОС в целях развития транспортной доступности и взаимосвязанности.



Государства-члены приветствовали проведение специального совместного мероприятия высокого уровня ШОС и ЭСКАТО ООН "На пути к региональной транспортной взаимосвязанности" (г. Бангкок, 23 ноября 2017 года).



Государства-члены приветствовали создание в ШОС Форума глав регионов в целях развития межрегионального сотрудничества и отметили предложение о проведении первого заседания Форума в 2018 году в г. Челябинске (Российская Федерация).



Государства-члены отметили широкие перспективы координации международных, региональных, национальных проектов и стратегий развития, способствующих продвижению сотрудничества в интересах устойчивого экономического развития на основе принципов уважения, равноправия и взаимной выгоды, увеличению объемов инвестиций, расширению транспортных связей, наращиванию энергетического сотрудничества, развитию сельского хозяйства, внедрению инноваций и обеспечению занятости населения на пространстве ШОС.



Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, Один путь" (ОПОП), отметили проводимую работу по ее совместной реализации, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП, и выступают за использование потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства.



Государства-члены подчеркнули важность развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества, обмена знаниями, информацией и передовой практикой в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе в сфере цифровой экономики на благо экономического и социального развития государств-членов ШОС.



Государства-члены, исходя из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия в интересах будущих поколений, обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности населения и устойчивого развития, приняли Концепцию сотрудничества в области охраны окружающей среды.



Государства-члены высоко оценили инициативу Республики Таджикистан о Международном десятилетии действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028", объявленном резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №71/222 от 21 декабря 2016 г., а также приветствовали проведение под эгидой ООН Международной конференции высокого уровня по этой теме (г. Душанбе, 20-22 июня 2018 года). Они выступают в поддержку усилий по продвижению проекта резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о среднесрочном всеобъемлющем обзоре данного десятилетия, призванной способствовать достижению целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов.



Государства-члены выразили готовность активизировать обмен и сотрудничество в области профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотиями, доступа к качественной сельскохозяйственной продукции и санитарного карантина в целях обеспечения продовольственной безопасности. Они отметили необходимость принятия конкретных мер в этой связи, включая выработку соответствующей программы сотрудничества.



Государства-члены выступили за укрепление сотрудничества в сфере инновационной деятельности. Они отметили важность координации подходов государств-членов ШОС в сфере инновационной политики, в том числе путем создания инновационной экосистемы, технологических платформ, инновационных кластеров и высокотехнологичных компаний, реализации совместных проектов в данной сфере.



Государства-члены отметили огромную важность дальнейшего углубления сотрудничества в таможенной, сельскохозяйственной, телекоммуникационной сферах, а также в области микро-, малого и среднего предпринимательства.



Государства-члены будут прилагать усилия для последовательного раскрытия потенциала Делового совета ШОС и Межбанковского объединения (МБО) ШОС в целях реализации совместных проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций. В этой связи государства-члены приветствовали усилия МБО ШОС по включению в состав Объединения новых членов.



V



Государства-члены продолжат плодотворное двустороннее и многостороннее сотрудничество в области культуры, образования, науки и техники, здравоохранения, туризма, народных ремёсел, охраны окружающей среды, молодежных обменов, средств массовой информации и спорта в интересах взаимообогащения и сближения народов.



Государства-члены, опираясь на Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области культуры (г. Бишкек, 16 августа 2007 года), будут и впредь содействовать развитию культурных связей в рамках ШОС, укреплению взаимопонимания между народами, уважения культурных традиций и обычаев государств-членов, сохранять и поощрять многообразие культур, проводить международные фестивали и конкурсы, углублять взаимодействие в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, кинематографии, архивного, музейного и библиотечного дела, а также развивать сотрудничество в области изучения и сохранения культурного и природного наследия региона, в том числе вдоль исторического "Великого Шелкового пути".



В этой связи государства-члены приветствуют проведение III Всемирных игр кочевников в Кыргызской Республике в сентябре 2018 года.



Государства-члены отметили важное значение проведения в Секретариате ШОС мероприятий в рамках проекта "ШОС - наш общий дом", а также "Дней открытых дверей", конференций и "круглых столов" с участием молодежи.



Государства-члены приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Секретариатом ШОС и ЮНЕСКО, что отражает стремление двух организаций развивать конструктивное взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в целях популяризации культуры и ее достижений, а также исторического наследия государств-членов ШОС.



Государства-члены приветствуют проведение международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС (г. Новосибирск, 2-4 июля 2017 года) и Форума женщин стран ШОС (г. Пекин, 15-17 мая 2018 года), отметив перспективность развития сотрудничества в данном направлении.



Государства-члены будут поощрять взаимодействие по линии средств массовой информации и в этой связи отмечают проведение Форума средств массовой информации стран ШОС (г. Пекин, 1 июня 2018 года).



Государства-члены, подчеркивая важное значение спорта как эффективного фактора содействия диалогу между народами, считают, что спорт должен быть вне политики. Они убеждены, что предстоящий Чемпионат мира по футболу ФИФА - 2018 в России, международный турнир по ушу (г. Чунцин, 18-19 мая 2018 года), регулярные марафоны ШОС, ежегодный Международный день йоги будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы, мира, взаимопонимания и гармонии.



Государства-члены продолжат активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования (г. Шанхай, 15 июня 2006 года) в целях расширения обмена научно-педагогическими сотрудниками и осуществления совместной подготовки высококвалифицированных кадров. Государства-члены, придерживаясь принципа взаимного уважения, будут всемерно развивать практическое сотрудничество в сфере обмена преподавателями и студентами, проведения совместных научных работ, академических визитов, языкового обучения, профессионального образования и молодежных обменов.



Государства-члены отмечают необходимость сотрудничества в таких сферах, как наращивание возможностей экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, борьба с обращением фальсифицированной медицинской продукции, противодействие распространению инфекционных заболеваний, профилактика и контроль хронических заболеваний, традиционная медицина и фармацевтика, медицинское образование и научные исследования, реализация совместных программ по содействию международному развитию, медицинское обслуживание и обмен медработниками, обеспечение безопасности и качества пищевой продукции в целях совместной охраны здоровья населения, стимулирования развития здравоохранения, содействия инновационному сотрудничеству.



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Государства-члены высоко оценивают результаты председательства Китайской Народной Республики в ШОС в 2017-2018 годах, которые способствовали укреплению взаимного доверия и взаимного понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничества, отношений добрососедства и дружбы между народами государств-членов Организации.



Государства-члены будут и дальше развивать конструктивный диалог, расширять и углублять партнерское многоплановое взаимодействие в целях эффективного решения региональных и глобальных проблем в интересах укрепления политической и экономической стабильности, построения справедливого и равноправного миропорядка.





г.Циндао, 10 июня 2018 года УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи