



Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества



ОБЗОР ПРЕССЫ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 9-10 июня 2018 года в городе Циндао состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.



В нем приняли участие Премьер-министр Республики Индии Н. Моди, Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики С. Жээнбеков, Президент Исламской Республики Пакистан М. Хусейн, Президент Российской Федерации В. Путин, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев.



Председательствовал на заседании Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.



В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Е. Сысоев.



В мероприятии приняли участие Президент Исламской Республики Афганистан А. Гани, Президент Республики Беларусь А. Лукашенко, Президент Исламской Республики Иран Х. Рухани, Президент Монголии Х. Баттулга, а также первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А. Мохаммед, Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой, Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств С. Лебедев, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Ю. Хачатуров, Исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян, вице-президент Всемирного банка В. Квава, директор департамента Международного валютного фонда Ли Чан Ён.



Руководители государств-членов рассмотрели ход реализации итогов Астанинского саммита 2017 года и первоочередные задачи дальнейшего развития ШОС в контексте текущих процессов в мировой политике и экономике. Согласованные позиции сторон отражены в принятой Циндаоской декларации.



Констатировано, что государства-члены, твердо придерживаясь целей и принципов Хартии ШОС и следуя «шанхайскому духу», поступательно решают задачи, определенные в Стратегии развития ШОС до 2025 года. Отмечено, что ШОС сегодня утвердилась в качестве уникального, влиятельного и авторитетного регионального объединения, потенциал которого заметно возрос со вступлением в Организацию Индии и Пакистана.



Подтверждено намерение продолжить укрепление практического взаимодействия в области политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, а также культурно-гуманитарных связей. Одобрен План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС.



В контексте обмена мнениями по актуальной международной и региональной проблематике подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий в обеспечении безопасности и стабильности на пространстве ШОС, а также в содействии формированию международных отношений нового типа и общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.



Государства-члены последовательно выступают за урегулирование ситуации в Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове и других региональных конфликтов в рамках общепризнанных норм и принципов международного права. Отмечена важность устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.



Государства-члены подтверждают твердую поддержку усилиям ООН по обеспечению международного мира и безопасности. Они отметили необходимость консенсуса по вопросу о принятии Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма, а также инициативу Республики Казахстан по продвижению на площадке ООН Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.



Руководители государств-членов отметили намерения Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены СБ ООН.



Неизменной остается скоординированная линия ШОС на эффективную борьбу с вызовами и угрозами безопасности. Продвижению практического взаимодействия в этой сфере будет способствовать принятая Программа сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы. Особая роль в ее выполнении отводится РАТС ШОС.



Дана высокая оценка итогам Международной конференции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 года), ставшей важной платформой для взаимодействия сторон по указанным направлениям.



Руководители государств-членов выступают за налаживание комплексной работы по духовно-нравственномувоспитанию молодого поколения и предупреждению его вовлечения в деструктивную деятельность.В этой связи приняты Совместное обращение к молодежи и Программа действий по выполнению его положений, поддержана инициатива Республики Узбекистан о принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность».



Государства-члены будут и далее продвигать сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков на основе Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению, а также Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.



ШОС продолжит вносить вклад в выстраивание широкого и взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности, выработку универсальных международных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве.



Подтверждена приверженность государств-членов ШОС центральной роли ООН в продвижении реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития. Подчеркнута важность совершенствования архитектуры глобального экономического управления, последовательного укрепления и развития многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация, в интересах формирования мировой экономики открытого типа.



ШОС стремится к созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций, определению совместных подходов к решению задач по упрощению процедур торговли, стимулированию электронной торговли, развитию индустрии услуг и торговли услугами. Будут продолжены усилия по поддержке микро-, малого и среднего предпринимательства, продвижению сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и сельского хозяйства.



Поддержана инициатива о проведении в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств-членов ШОС. В целях усиления внимания к проблемам экологии государства-члены приняли Концепцию сотрудничества в области охраны окружающей среды. Продолжена работа над проектом Программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности.



Дана высокая оценка инициативе Республики Таджикистан о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» и проведении под эгидой ООН Международной конференции высокого уровня по этой теме (г. Душанбе, 20-22 июня 2018 года).



Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан подтвердили поддержку инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь», отметили усилия по совместной ее реализации, в том числе по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и "Один пояс, один путь".



Руководители государств-членов выступают за использование потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства.



Развитию межрегионального сотрудничества будет способствовать создание в ШОС Форума глав регионов. Отмечено намерение провести первое заседание Форума в 2018 году в г. Челябинске (Российская Федерация).



Будут продолжены усилия по раскрытию в полном объеме потенциала Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС.



Подтверждена позиция в пользу дальнейшего укрепления практического сотрудничества в банковско-финансовой сфере и продолжения поиска общих подходов по вопросу создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.



Подтверждая особую роль гуманитарного сотрудничества в укреплении взаимопонимания, доверия и дружбы между народами, руководители государств-членов высказались за развитие многопланового взаимодействия в сфере культуры, образования, науки и техники, а также в области здравоохранения, туризма и спорта.



Подчеркнуто стремление наращивать многопрофильное сотрудничество с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, а также международными и региональными организациями.



По итогам заседания также приняты Совместное заявление глав государств об упрощении процедур торговли и Заявление глав государств о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС. Подписаны План совместных действий по реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на период 2019-2020 годов, Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего предпринимательства, Регламент информационного взаимодействия круглосуточных контактных пунктов, осуществляемого с использованием каналов оперативной платформы CENcomm RILO-МОСКВА, Меморандум об обмене информацией о трансграничных перемещениях озоноразрушающих веществ и опасных отходов.



Заслушаны и утверждены доклады Генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за прошедший год и руководителя Совета Региональной антитеррористической структуры о деятельности РАТС в 2017 году.



Совет глав государств-членов ШОС назначил В. Норова (Республика Узбекистан) Генеральным секретарем ШОС и Д. Гиёсова (Республика Таджикистан) Директором Исполнительного комитета РАТС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.



В период после саммита в Астане (8-9 июня 2017 г.) состоялись заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов (г. Сочи, 30 ноября - 1 декабря 2017 г.), встреча секретарей советов безопасности (г. Пекин, 21-22 мая 2018 г.), внеочередное и очередное заседания Совета министров иностранных дел (г. Нью-Йорк, 20 сентября 2017 г., г. Пекин, 24 апреля 2018 г.), заседания Совета национальных координаторов (г. Янчжоу, г. Москва, г. Пекин, август 2017 г. - июнь 2018 г.), Совета Региональной антитеррористической структуры (г. Пекин, 17 сентября 2017 г., г. Ташкент, 5 апреля 2018 г.), заседание руководителей пограничных служб компетентных органов (г. Далянь, 29 июня 2017 г.), совещания руководителей ведомств, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Чолпон-Ата, 24-25 августа 2017 г.), министров юстиции (г. Ташкент, 20 октября 2017 г.), председателей Верховных судов (г. Ташкент, 25-27 октября 2017 г., г. Пекин, 25 мая 2018 г.), глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (г. Сочи, 31 октября 2017 г.), министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (г. Москва, 15 ноября 2017 г.), генеральных прокуроров (г. Санкт-Петербург, 29 ноября 2017 г.), руководителей министерств и ведомств науки и техники (г. Москва, 18-21 апреля 2018 г.), Форум ШОС (г. Астана, 4-5 мая 2018 г.), встречи руководителей национальных туристских администраций (г. Ухань, 7-11 мая 2018 г.), министров обороны (г. Пекин, 24 апреля 2018 г.), министров культуры (г. Санья, 15 мая 2018 г.), руководителей компетентных органов, наделенных полномочиями по борьбе с наркотиками (г. Тяньзинь, 17 мая 2018 г.), Форум женщин ШОС (г. Пекин, 15-17 мая 2018 г.), Форум СМИ ШОС (г. Пекин, 1 июня 2018 г.), заседания правления Делового совета ШОС (г. Пекин, 6 июня 2018 г.) и Совета Межбанковского объединения ШОС (г. Пекин, 5-7 июня 2018 г.), а также другие мероприятия на различных уровнях.



Руководители государств-членов дали высокую оценку проделанной Китайской Народной Республикой работе во время председательства в ШОС и выразили признательность китайской стороне за гостеприимство и хорошую организацию саммита в г. Циндао.



Председательство в Организации на предстоящий период переходит к Кыргызской Республике. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2019 году в Кыргызской Республике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи