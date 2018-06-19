Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан

ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе Международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Ташкенте 27 марта 2018 года, Республика Узбекистан продолжает усилия, направленные на содействие стабилизации ситуации в этой стране и ее социально-экономическому развитию.

В данном контексте, за прошедший период узбекской стороной проведена серия консультативных встреч и переговоров с Правительством Афганистана, представителями США, КНР, России, стран-участниц Международной контактной группы, государств Евразийского региона, Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

Следует отметить, что политической основой для этой работы стала Ташкентская декларация, единогласно принятая в ходе форума по Афганистану, которая предусматривает совместные действия на региональном и глобальном уровнях по продвижению мирного процесса, борьбы против терроризма и незаконного оборота наркотиков, а также регионального экономического сотрудничества.

Наряду с этим, в целях реализации консолидированной позиции участников Ташкентской конференции, узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями Движения Талибан, в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития.

Исходя из этого, в Узбекистане приветствуют взаимное введение режима прекращения огня между Правительством Афганистана и Движением Талибан в связи с празднованием Ид аль-Фитр. Узбекская сторона надеется, что данное перемирие приобретет бессрочный характер, следуя объявлению Президентом Афганистана Ашрафом Гани продления режима прекращения огня.

С учетом складывающейся ситуации, а также основываясь на инициативе Республики Узбекистан, МИД подтверждает полную готовность к созданию, на любом этапе мирного процесса, всех необходимых условий для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между Правительством Афганистана и Движением Талибан.

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