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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

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Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе
26.06.2018 15:54

ОБЗОР ПРЕССЫ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/.  

Организация Объединенных Наций                                                                                   
Генеральная Ассамблея

18 июня 2018 года


Семьдесят вторая сессия

Пункт 65 повестки дня

Миростроительство и сохранение мира

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан: проект резолюции


Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь положениями Устава Организации Объединенных Наций, в которых поощряется принятие мер по налаживанию регионального сотрудничества для продвижения целей и принципов Организации Объединенных Наций,

признавая важную роль стран Центральной Азии в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также в поощрении регионального и международного сотрудничества,

принимая во внимание современные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии,

отмечая крупные региональные и международные инициативы Центрально-Азиатских государств в областях безопасности и развития, включая:

а) создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии в качестве эффективной меры, направленной на достижение мира, свободного от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения,

б) провозглашение Генеральной Ассамблеей 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний в качестве одного из ключевых средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия,

в) принятие первого регионального совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии и Ашхабадской декларации,

г) устранение рисков, исходящих от «урановых хвостохранилищ», –– наследия ядерных испытаний и радиоактивных отходов,

д) провозглашение периода 2018–2028 годов Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития»,

е) обеспечение надежного и стабильного транзита энергоносителей и энергетических ресурсов, в том числе путем эффективного выполнения существующих региональных энергетических проектов,

ж) развитие устойчивой, рентабельной инфраструктуры поддержки транспорта и транзитных коридоров и укрепление связей между всеми видами транспорта, в том числе путем открытия новых автомобильных и железных дорог, а также авиамаршрутов, наряду с осуществлением охватывающих Центральную Азию соглашений по вопросам транспорта и транзита,,,

з) обеспечение защиты экосистем, биоразнообразия и важнейших видов флоры и фауны,

приветствуя усилия правительств стран Центральной Азии, направленные на осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и содержащихся в ней целей в области устойчивого развития на национальном уровне;

ссылаясь на результаты международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», которая состоялась в Самарканде, Узбекистан, 10 и 11 ноября 2017 года и в ходе которой страны Центральной Азии подтвердили свою приверженность укреплению двустороннего и регионального сотрудничества,

с удовлетворением отмечая региональную поддержку инициативы по созыву консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе,

признавая важное значение превентивной дипломатии и отмечая в этом контексте роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии,

признавая также усилия, прилагаемые в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, к которой присоединился Афганистан,

подчеркивая важность возглавляемой Афганистаном Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану и других подобных важных региональных инициатив, направленных на развитие регионального сотрудничества, приветствуя итоговые документы седьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану, которая состоялась 14 и 15 ноября 2017 года в Ашхабаде, направленные на дальнейшее развитие экономического сотрудничества, и поощряя усилия государств Центральной Азии и их вклад в развитие Афганистана,

отмечая итоги прений на уровне министров в Совете Безопасности по теме «Формирование регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели работы по направлению, объединяющему вопросы безопасности и развития», состоявшихся 19 января 2018 года в период председательства Казахстана как первой центральноазиатской страны в составе Совета,

признавая усилия, прилагаемые государствами Центральной Азии с целью активно содействовать просвещению в качестве важного условия для эффективного противодействия воинствующему экстремизму во всех случаях, когда он создает питательную среду для терроризма,

принимая во внимание итоги международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», состоявшейся 3 и 4 мая 2018 года в Душанбе,

поддерживая проведение на регулярной основе Всемирных игр кочевников, способствующее развитию межкультурного диалога,

1. с удовлетворением отмечает существенный практический вклад государств Центральной Азии в укрепление региональной безопасности и стабильности и в обеспечение устойчивого развития, а также их усилия в этом плане;

2. заявляет о своей поддержке прилагаемых в настоящее время региональных усилий и инициатив, направленных на укрепление стабильности и экономического сотрудничества в Центральной Азии;

3. подтверждает, что угрозы для стабильности и устойчивого развития в регионе требуют более тесного и скоординированного сотрудничества между государствами Центральной Азии, а также между ними и международными и региональными организациями, и также подтверждает важность регионального сотрудничества при участии региональных и международных организаций в деле устранения этих угроз;

4. призывает страны региона эффективно использовать платформу регулярных консультаций глав государств и других форумов в целях поощрения сотрудничества в регионе и за его пределами в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития;

5. поддерживает активное сотрудничество стран Центральной Азии в реализации инициатив, изложенных в заключительном коммюнике Международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания»11;

6. приветствует первый саммит глав государств Центральной Азии, состоявшийся 15 марта 2018 года в Астане;

7. приветствует также проведение Туркменистаном в 2018 году саммита глав государств-участников Международного фонда спасения Арала;

8. поддерживает усилия, предпринимаемые государствами Центральной Азии в целях содействия мирному процессу и социально-экономическому развитию в Афганистане, и участие этих государств в региональных политических и экономических процессах и подчеркивает важность Кабульского процесса как основного форума и инструмента реализации мирной инициативы по Афганистану, а также значимость других региональных и международных конференций, включая Ташкентскую конференцию по Афганистану: «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», в рамках текущих усилий международного сообщества в поддержку осуществляемого под руководством Афганистана процесса достижения мира и примирения;

9. отмечает важность развития и укрепления двустороннего и регионального сотрудничества в области рационального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии с учетом интересов всех государств региона и в этих целях призывает к проведению регулярных консультаций, с тем чтобы в кратчайшие сроки разработать взаимовыгодные долгосрочные устойчивые механизмы в этой области;

10. призывает государства-члены поддержать усилия государств Центральной Азии, направленные на смягчение экологических и социально-экономических последствий высыхания Аральского моря;

11. поддерживает дальнейшее укрепление добрососедских и дружественных отношений между государствами Центральной Азии на основе углубления связей в областях просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства и спорта и в интересах дальнейшего оказания взаимной помощи в чрезвычайных ситуациях;

12. отмечает важность создания современной транспортной системы в обширном районе Центральной Азии и широкого использования транзитного потенциала региона в качестве одного из необходимых условий для устойчивого развития и свободного перемещения людей, товаров и услуг;

13. призывает специализированные учреждения, фонды и программы системы Организации Объединенных Наций согласовывать свои программы и мероприятия в поддержку приоритетных направлений регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии, определяемых странами региона;

14. рекомендует Региональному центру Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии продолжать свои усилия по содействию обеспечению мира, стабильности, безопасности и процветания в регионе в рамках своего мандата по поощрению превентивной дипломатии в сотрудничестве с соответствующими региональными и международными организациями;

15. одобряет усилия партнеров государств Центральной Азии и международного сообщества в целом по укреплению и расширению сотрудничества со странами региона в областях региональной безопасности и устойчивого развития.

УЗИНФОРМ

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