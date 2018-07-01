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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

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Выступление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
01.07.2018 10:07

ОБЗОР ПРЕССЫ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый Нигматилла Тулкинович,

Уважаемые члены Сената, участники заседания,

Позвольте мне вкратце остановиться на основных итогах работы МИД за первую половину 2018 года:

1. Благодаря активной, глубоко продуманной и открытой внешней политике страны под руководством Президента Ш.М.Мирзиеёва, усиливается интенсивность и растет результативность сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами.

Так, с января по июнь с.г. состоялся обмен 7 визитами на высшем уровне, проведены встречи и переговоры с руководителями более чем 20 государств и международных структур, подписаны 89 международных договоров и соглашений.

Организованы 120 визитов на уровне глав правительств, министерств и ведомств, 10 заседаний межправкомиссий,
6 межмидовских консультаций, 2 консультации по вопросам безопасности. Проведены 656 выставок, конференций и презентаций, а также свыше 30 бизнес-форумов. Республику посетили 572 зарубежные бизнес делегации.

С иностранными инвесторами достигнуты предварительные договоренности о реализации 182 проектов на $17 млрд.

2. Показателем высокой динамики развития международных связей Узбекистана стали плодотворные встречи на высшем уровне. Практическими результатами первого госвизита Президента Ш.М.Мирзиёева в Таджикистан в марте с.г. стало подписание Договора об отдельных участках узбекско-таджикской Госграницы, введение безвизового режима сроком до 30 дней, возобновление деятельности пунктов пропуска. Событием исторического значения явился официальный визит Президента Узбекистана в США 15-17 мая, по итогам которого принято Совместное заявление о начале новой эры стратегического партнерства двух стран, заключены более 20 контрактов на сумму $4,8 млрд.

Состоялись госвизиты в Узбекистан президентов Туркменистана Г.Бердымухамедова и Турции Р.Эрдогана.

3. Достигнуты существенные результаты в практической реализации внешнеполитических инициатив Руководства страны.

15 марта с.г. состоялась первая Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии. Достигнута договоренность о проведении следующей встречи в Ташкенте в марте 2019г.

22 июня Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе", разработанную по инициативе Президента Узбекистана. Соавторами документа выступили 55 стран Европы, Америки, Азии и Африки.

Крупным международно-политическим событием стала организованная по инициативе Главы Узбекистана Международная конференция высокого уровня по Афганистану. В рамках реализации принятой по ее итогам Ташкентской декларации состоялась серия консультаций с зарубежными странами, а также проведены рабочие встречи с представителями Движения "Талибан".

Важными итогами участия Президента Ш.М.Мирзиёева в саммите ШОС в Циндао стала поддержка всеми государствами-членами ряда инициатив Узбекистана, в т.ч. о принятии Совместного обращения ШОС к молодежи и разработке резолюции ГА ООН "Просвещение и религиозная толерантность".

Уважаемые члены Сената,

В рамках выполнения задач, поставленных перед МИД Руководством в ходе селекторного совещания в январе с.г., разработаны "дорожные карты" по сотрудничеству с 35 зарубежными странами. Ежемесячно заслушиваются персональные отчеты глав дипмиссий по их реализации.

Каждое загранучреждение закреплено за конкретными регионами республики и отраслями экономики. идет работа по созданию территориальных отделений МИД для содействия хокимиятам в осуществлении сотрудничества с иностранными партнерами.

За январь-май с.г. организованы около 30 визитов делегаций хокимиятов областей Узбекистана в 15 стран, по итогам которых достигнуты договоренности на $1,3 млрд.

Диппредставительствами оказывается содействие прикрепленным регионам и предприятиям в продвижении экспорта их продукции, изучении опыта зарубежных стран, участии на международных выставках и ярмарках. Прорабатываются с иностранными партнерами меры по реализации инвестиционных проектов в стране и регионах.

Проводится работа по пропаганде турпотенциала страны, введению института "послов туристского бренда Узбекистана в зарубежных странах", назначаемых из числа видных и знаменитых представителей иностранных политических, культурных, спортивных и деловых кругов. В целях развития паломнического туризма осуществляется активная работа с представителями религиозных лидеров в Индии, Пакистане, Индонезии, Малайзии, Кувейте и других мусульманских странах, организовываются их поездки в Узбекистан.

Установление безвизового режима и упрощение порядка выдачи виз для граждан ряда стран привело к двукратному увеличению турпотока. За 5 месяцев с.г. Узбекистан посетило свыше 2,2 млн. иностранных граждан, что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уважаемые участники заседания,

Для МИД этот год начался с больших реформ, направленных на эффективную реализацию поставленных Главой государства задач по коренному совершенствованию системы Министерства.

Подготовлены проекты законов "О дипломатической службе", "О международных договорах", "Об утверждении Консульского устава" (в новой редакции), постановлений об организации деятельности территориальных отделений МИД, Информационного агентства "Дунё", Центра по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками, Центра анализа и прогнозирования.

Пересмотрены функции и задачи всех подразделений министерства. Создано Главное управление внешнеэкономического сотрудничества, ответственное в министерстве по вопросам экспорта, инвестиций, туризма и проведения МПК.

На базе Консульского управления сформирован Консульско-правовой департамент. В его составе образовано Управление по работе с обращениями граждан. Создана служба "Колл центр" для приема обращений наших граждан за рубежом в круглосуточном режиме.

Образован Отдел по взаимодействию с соотечественниками за рубежом, разработан проект "Концепции государственной политики по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими за рубежом".

На базе ИА "Жахон" создается Информационное агентство "Дунё" и Медиа-центр. Начато строительство студии, где будут проводиться брифинги для представителей зарубежных и местных СМИ.

Проводится работа по совершенствованию деятельности ряда загранучреждений, а также открытию новых генконсульств в гг. Алматы, Актау, Владивостоке, Казани и Ростове-на-Дону.

Проведена аттестация сотрудников МИД и руководителей загранучреждений, приняты соответствующие кадровые решения. Разрабатывается Положение об открытом конкурсе по отбору кадров.

Принято постановление Президента по совершенствованию деятельности УМЭД, предусматривающее усиление эффективности системы подбора, подготовки и повышения квалификации кадров. Открывается новый факультет по подготовке гидов и переводчиков, создается Высшая школа дипломатии.

Уважаемые участники заседания,

Мы неоднократно останавливались на проблемах, препятствующих эффективной реализации стоящих перед МИД задач. Большинство из них находят свое решение, но некоторые все еще остаются актуальными. В их числе:

  • длительное рассмотрение профильными ведомствами и хокимиятами предложений по экономическим вопросам, поступающим по линии загранучреждений;
  • недостаточность детально проработанных и профессионально составленных инвестиционных предложений;
  • отсутствие у хокимиятов конкретных планов по сотрудничеству с зарубежными партнерами;
  • чрезмерная загруженность загранучреждений подготовкой отчетов (до 30 в месяц), что распыляет их возможности.

В целях решения указанных проблем предлагается:

  • ускорить принятие решений по нормативно-правовым актам, внесенным министерством, в т.ч. по улучшению межведомственного взаимодействия, совершенствованию деятельности загранучреждений и др.;
  • осуществление хокимиятами заблаговременной и тщательной подготовки к каждому зарубежному визиту и приезду иностранных бизнес делегаций;
  • ввести в деятельность министерств, ведомств и хокимиятов практику своевременного предоставления в МИД отчетов по итогам встреч и переговоров с иностранными партнерами;
  • разработать современные методы предоставления отчетности путем применения ИКТ;
  • провести инвентаризацию и оптимизировать количество предоставляемых загранучреждениями отчетов по различным сферам.

г.Ташкент, 29 июня 2018г.

УЗИНФОРМ

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