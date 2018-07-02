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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

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Сообщение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
02.07.2018 10:37

ОБЗОР ПРЕССЫ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. В обнародованном 28 июня 2018 года Ежегодном докладе о ситуации с торговлей людьми за 2017 год Государственный департамент США повысил уровень Узбекистана с 3-й категории до стран 2-й категории, тем самым признав значительные достижения страны в сфере защиты прав трудящихся.

Действительно, за достаточно короткий промежуток времени руководством страны предприняты беспрецедентные по своим масштабам и значению меры по обеспечению соблюдения трудовых прав, большинство из которых нашли свое подтверждение в оценках внешнеполитического ведомства США.

Так, в докладе отмечается, что повышение уровня страны обусловлено "ключевыми успехами, достигнутыми правительством", к которым отнесено "принятие существенных мер по прекращению использования принудительного труда взрослых во время ежегодного сбора хлопка посредством увеличения суммы вознаграждения сборщикам, а также закупочных цен на хлопок, прекращение привлечения студентов и, частично, лиц, работающих в других бюджетных организациях, а также обеспечение полного беспрепятственного доступа независимым международным наблюдателям".

В документе отдельно подчеркивается признание международными наблюдателями и представителями гражданского общества страны факта искоренения систематического детского труда. Также отмечается последовательное выполнение Узбекистаном своих международных обязательств в рамках конвенций Международной организации труда, в том числе представленных ими рекомендаций, а также страновой Программы по достойному труду.

Сообщается о внедрении механизма обратной связи (МОС), направленной на повышение осведомленности населения о гарантиях защиты трудовых прав, а также организационно-правовых мерах по предотвращению торговли людьми, созданию необходимых условий для реабилитации жертв подобных преступлений.

Положительным оценкам Госдепартамента США также способствовали результаты состоявшихся в сентябре-октябре 2017 года мониторинга со стороны МОТ и Всемирного банка хлопкоуборочной кампании в Узбекистане. Тогда эксперты указанных организаций провели интервью с более чем 3 тыс. человек, посетили около 500 школ, медицинских учреждений и предприятий. Представители указанных международных организаций призвали усилия правительства по недопущению привлечения студентов, работников системы здравоохранения и образования к сбору хлопка, повышения оплаты труда, вовлечению в данный процесс безработной части населения.

В ходе недавнего визита в Узбекистан американской ННО "Cotton Campaign", призывающей к искоренению принудительного и детского труда в производстве хлопка в мире, представители данной организации отметили, что в текущем году ситуация в этой сфере в республике существенно улучшилась, благодаря политической воле и приверженности руководства страны.

Более того, в ходе официального визита Президента Республики Узбекистан в США глава Белого дома Дональд Трамп приветствовал амбициозную программу реформ руководства Узбекистана, нацеленную на улучшение ситуации с правами человека в стране, отметив искоренение систематического детского труда и существенный прогресс в снижении масштабов принудительного труда.

Министерство иностранных дел отмечает, что в целом доклад носит сбалансированный характер, учитывает общую положительную динамику в деле полного искоренения в Узбекистане детского труда и принятия радикальных мер по недопущению принудительного труда в стране.

Вместе с тем, следует отметить, что последовательные преобразования в данной сфере продиктованы прежде всего реализацией Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017 – 2021 годах во имя интересов народа Узбекистана.
 

УЗИНФОРМ

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