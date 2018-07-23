Совместное заявление министров иностранных дел стран Центральной Азии

Совместное заявление министров иностранных дел стран Центральной Азии23.07.2018 10:29
ОБЗОР ПРЕССЫ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 20-22 июля в г.Чолпон-Ата состоялась встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии, в которой приняли участие Министр иностранных дел Республики Казахстан К.Абдрахманов, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаев, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин, Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов и Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев.
Министры иностранных дел стран Центральной Азии:
- В целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочей (консультативной) встречи Глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в г.Астане, по инициативе кыргызской стороны в дружественной атмосфере обсудили состояние и перспективы развития регионального сотрудничества, вопросы обеспечения безопасности, границ, транспортных и транзитных коммуникаций, использования водно-энергетических ресурсов, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе взаимодействие стран Центральной Азии в рамках международных организаций.
- Подчеркнули важность предстоящей очередной консультативной встречи Глав государств Центральной Азии в г.Ташкенте в марте 2019г. в целях дальнейшего углубления и расширения регионального сотрудничества.
- Приветствовали имеющуюся положительную динамику в процессе международного правового оформления государственных границ между странами Центральной Азии, активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в регионе.
- Отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами региональной безопасности, в том числе в рамках международных и региональных организаций.
- Подчеркнули необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей, наращивания взаимной торговли.
- Выразили мнение, что продвижение внутрирегионального инвестиционного сотрудничества является важным для деловой активности между странами Центральной Азии.
- Подтвердили, что расширение транзитных возможностей региона будет способствовать укреплению экономического сотрудничества, развитию транспортной инфраструктуры и запуску транзитных грузопотоков через транспортные коммуникации стран региона.
- Выступили за комплексное использование водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и подчеркнули важность выработки устойчивых долгосрочных механизмов взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере с учетом интересов и потребностей всех государств региона.
- Отметили культурно-историческую и языковую общность народов стран Центральной Азии и подтвердили приверженность дальнейшему взаимодействию в области образования, культуры, искусства, науки, туризма и других сферах.
- Выразили уверенность в том, что состоявшаяся 20-22 июля 2018 года в г.Чолпон-Ата встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию регионального сотрудничества, основанного на традициях дружбы, добрососедства, взаимопонимания и доверия между народами пяти центральноазиатских государств.
- Договорились о продолжении политического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии для обсуждения состояния регионального сотрудничества и определения перспектив их дальнейшего развития.
- Выразили согласие, что следующая встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии состоится в Республике Таджикистан.
УЗИНФОРМ