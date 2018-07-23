



Совместное заявление министров иностранных дел стран Центральной Азии



ОБЗОР ПРЕССЫ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 20-22 июля в г.Чолпон-Ата состоялась встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии, в которой приняли участие Министр иностранных дел Республики Казахстан К.Абдрахманов, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаев, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин, Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов и Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев.



Министры иностранных дел стран Центральной Азии:

В целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочей (консультативной) встречи Глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в г.Астане, по инициативе кыргызской стороны в дружественной атмосфере обсудили состояние и перспективы развития регионального сотрудничества, вопросы обеспечения безопасности, границ, транспортных и транзитных коммуникаций, использования водно-энергетических ресурсов, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе взаимодействие стран Центральной Азии в рамках международных организаций. Подчеркнули важность предстоящей очередной консультативной встречи Глав государств Центральной Азии в г.Ташкенте в марте 2019г. в целях дальнейшего углубления и расширения регионального сотрудничества. Приветствовали имеющуюся положительную динамику в процессе международного правового оформления государственных границ между странами Центральной Азии, активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в регионе. Отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами региональной безопасности, в том числе в рамках международных и региональных организаций. Подчеркнули необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей, наращивания взаимной торговли. Выразили мнение, что продвижение внутрирегионального инвестиционного сотрудничества является важным для деловой активности между странами Центральной Азии. Подтвердили, что расширение транзитных возможностей региона будет способствовать укреплению экономического сотрудничества, развитию транспортной инфраструктуры и запуску транзитных грузопотоков через транспортные коммуникации стран региона. Выступили за комплексное использование водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и подчеркнули важность выработки устойчивых долгосрочных механизмов взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере с учетом интересов и потребностей всех государств региона. Отметили культурно-историческую и языковую общность народов стран Центральной Азии и подтвердили приверженность дальнейшему взаимодействию в области образования, культуры, искусства, науки, туризма и других сферах. Выразили уверенность в том, что состоявшаяся 20-22 июля 2018 года в г.Чолпон-Ата встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию регионального сотрудничества, основанного на традициях дружбы, добрососедства, взаимопонимания и доверия между народами пяти центральноазиатских государств. Договорились о продолжении политического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии для обсуждения состояния регионального сотрудничества и определения перспектив их дальнейшего развития. Выразили согласие, что следующая встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии состоится в Республике Таджикистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи