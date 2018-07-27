



Об итогах консульской деятельности МИД в 1-м полугодии 2018 года



ОБЗОР ПРЕССЫ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. За первое полугодие 2018 года Консульско-правовым департаментом МИД и консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом совершено всего 186 128 консульских действий (I/2017 г. – 173 941).



За указанный период 2018 года иностранным гражданам выдано 131 535 въездных виз (I/2017 г. – 123 360), оформлено 16805 сертификатов на возвращение в Республику Узбекистан, выдано 3117 биометрических паспортов, выполнено 6371 действие по линии ЗАГС, нотариата и легализации, принято 7844 заявлений по вопросам гражданства (прием, выход, утрата и непринадлежность).



Наибольшее количество консульских действий осуществлено посольствами Республики Узбекистан в Туркменистане - 21870, Республике Таджикистан - 16567, Российской Федерации - 14421, Республике Казахстан – 14083 и КНР - 10882.



В целях создания благоприятных условий для въезда иностранных граждан в республику, Указом Президента Республики Узбекистан №5326 от 3.02.2018г. «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан» с 10 февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.



Указом также с 10 февраля 2018 года для граждан 39 стран введен упрощенный порядок оформления туристских виз.



В рамках реализации мер по совершенствованию работы по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан и оказанию им своевременной консульско-правовой помощи в марте 2018 года на территории Российской Федерации в г.Санкт-Петербурге начало функционировать Генеральное консульство Республики Узбекистан. Кроме этого, прорабатывается вопрос открытия генеральных консульств Республики Узбекистан на территории Республики Казахстан в г.Алматы и г.Актау. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи