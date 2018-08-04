Ускорение завершения правового оформления Государственной границы со странами Центральной Азии как важный приоритет внешней политики Узбекистана

ОБЗОР ПРЕССЫ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев на совместной сессии палат Олий Мажлиса в 2016 году обозначил приоритетом внешней политики Узбекистана развитие сотрудничества с близкими соседями по Центральноазиатскому региону. Это стало важным шагом, направленным на активизацию переговорного процесса по правовому оформлению Государственной границы с сопредельными странами.

5 апреля 2018г. Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5400 утверждены "Приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Республики Узбекистан с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу", в которых окончательное завершение процесса делимитации и демаркации Государственной границы Узбекистана заявлено одним из важнейших приоритетов внешней политики государства.



Ускорение решения вопросов правового оформления границы также включено в План мероприятия по реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.



Как известно, Узбекистан, находясь в центре региона, имеет общую границу со всеми странами Центральной Азии, ее протяженность составляет более 7000 км, в том числе с Казахстаном 2356,31 км, Кыргызстаном – 1476,12 км, Таджикистаном – 1296,9 км, Туркменистаном – 1831,49 км и Афганистаном – 143,0 км.



Наряду с активизацией сотрудничества Узбекистана с зарубежными государствами в других важных сферах, переговорный процесс по вопросам делимитации и демаркации границ со странами Центральной Азии приобрел непрерывный характер. С августа 2016г. по июль 2018г. проведены 63 встречи правительственной делегации Узбекистана с правительственными делегациями соседних стран, в том числе с Казахстаном 17, Кыргызстаном – 27, Таджикистаном – 9, Туркменистаном – 9 и Афганистаном – 1.



Основными результатами работы в сфере делимитации и демаркации границы, решения приграничных проблем стало подписание в ходе государственных визитов Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева в Кыргызскую Республику и Республику Таджикистан 5 сентября 2017г. и 9 марта 2018г. соответственно Договора об узбекско-кыргызской государственной границе на ее согласованную часть и Договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы.



После долгих бесплодных споров, наконец, благодаря открытой и прагматичной политике Президента Узбекистана было найдено понимание по вопросу о районе точки стыка государственных границ между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном. Соответствующий договор был подписан в ноябре 2017г. в Самарканде в рамках Международной конференции высокого уровня по Центральной Азии.



С Казахстаном делимитация линии государственной границы уже завершена, ведутся переговоры по подготовке необходимых документов к Договору о демаркации Государственной границы.



С Туркменистаном Договор о государственной границе был подписан в сентябре 2000г. в Ашхабаде, в котором 10 участков были выведены за скобки для продолжения работы по ним. В соответствии с договоренностью, достигнутой на высшем уровне в марте 2017г. в Ашхабаде в ходе государственного визита Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева в Туркменистан, после многолетнего перерыва были возобновлены переговоры рабочих групп по вопросам границы.



С Афганистаном в феврале 2018г. проведена встреча, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления берегов пограничной полосы по реке Амударья.



Урегулирование вопросов границ Узбекистана с соседними государствами вызвало весьма позитивную реакцию и высокую оценку не только в самих странах региона и СНГ, но и во всем мире. Симптоматичными относительно этого являются мнения зарубежных экспертов.



Британский политолог Сайпир Фурстенберг отметил: "За свой относительно небольшой срок у кормила власти Мирзиёев продемонстрировал, что умеет не только говорить, но и делать. Начнем с того, что его поездка в Нью-Йорк стала первым визитом узбекского лидера в ООН за последние 15 лет. Мирзиёев таким образом положил конец многолетней самоизоляции Узбекистана. Кроме того, многие изложенные Мирзиёевым идеи относительно будущего страны стали претворяться в жизнь. Например, результатом его стремления возобновить партнерские отношения с другими странами Центральной Азии стало, в частности, заключение договора о делимитации границы с Кыргызстаном. Данная проблема давно служила препятствием для налаживания двусторонних отношений".



Эллис Уэллс, заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии, заявила: "Сегодня одной из важнейших новостей является то, что выдвигаемые Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым инициативы служат дальнейшему развитию регионального сотрудничества. В результате у государств Центральной Азии появляется больше шансов для полной реализации своего потенциала. Шавкат Мирзиёев открывает государству внешний мир, протягивает соседям руку дружбы, принимает меры по решению вопросов, касающихся границ".



Андрей Грозин, заведующий отделом Центральной Азии Института стран СНГ, сказал следующее: "Появление Шавката Мирзиёева на политической арене Центральной Азии положительно сказалось на отношениях стран соседей. В Центральной Азии трансформируется система межгосударственных отношений после того, как в Узбекистане поменялось руководство. За прошедший год Ташкент продемонстрировал высокую активность на самых разных направлениях. Недавний визит Мирзиёева в Бишкек и подписанное соглашение о частичной делимитации и демаркации границ является отличным примером тому".



Джеймс Дурсо, американский колумнист издания и управляющий директор консалтинговой компании Corsair LLC, отметил: "Узбекистан подписал соглашение с Кыргызстаном о делимитации границы. Ташкент даже согласился помочь в строительстве ГЭС на реке Нарын. Важными результатами недавнего визита Шавката Мирзиёева в Бишкек стали возобновление работы контрольно-пропускных пунктов в Ферганской долине и облегчение передвижения населения между двумя странами".



Подобных комментариев зарубежных политологов и экспертов очень много. Их общее мнение сводится к тому, что открытая политика добрососедства и дружбы, проводимая Президентом Ш.Мирзиёевым, показывает, что лидер Узбекистана умеет идти на компромисс и найти решения по самым сложным вопросам, которые накопились годами и мешали развитию нормальных отношений с соседними государствами.



Действительно, договора о границе, подписанные с Кыргызстаном и Таджикистаном, открыли большие возможности нашей стране для развития цивилизованного экономического сотрудничества, приграничной торговли, роста товарооборота и, самое главное, создали благоприятные условия передвижения гражданам, проживающим в приграничных районах.



Благодаря достижению договоренностей с Кыргызстаном о снятии ограничений на пограничных пунктах и с Таджикистаном о полноформатном функционировании погранпостов, количество граждан, ежедневно пересекающих узбекско-кыргызскую границу, достигает 30 тыс. человек, а узбекско-таджикскую границу – до 20 тыс. человек.



Во время служебных командировок в соседние государства мы становимся свидетелями того, что официальные лица и рядовые граждане этих стран высказывают искреннюю благодарность Президенту Узбекистана Ш.Мирзиёеву за открытую и добрососедскую политику в отношении соседей. Особую признательность лидеру нашей страны выражает население приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана, где многие люди имеет тесные родственные связи с узбекскими семьями, проживающими в населенных пунктах, прилегающих к приграничной зоне.



Чтобы глубже понять важность и необходимость урегулирования вопросов границы, надо обратиться к истории решения вопросов делимитации и демаркации границы нашей страны с соседями.



Переговорный процесс по делимитации и демаркации государственных границ Узбекистана со странами Центральной Азии начался в 2000г. в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1999г. №487-115 "О мерах по установлению и обустройству Государственной границы Республики Узбекистан". Этот процесс продолжался вплоть до подписания с Туркменистаном вышеупомянутого Договор о границе в сентябре 2000г. в Ашхабаде. 5 октября 2002г. в Душанбе подписан Договор об узбекско-таджикской границе на ее согласованную часть.



Как известно, переговоры по окончательному урегулированию вопросов границы с соседними странами, продолжавшиеся более 15 лет безрезультатно, в конечном итоге зашли в тупик.



Многолетние споры, порою даже противостояние, по таким вопросам, по которым при здравом подходе можно было найти разумные решения, очень часто приводили не только к разногласиям, но и пограничным инцидентам.



К сожалению, результатом этого стало не только затягивание процесса делимитации границы, но и создание искусственных барьеров на пути развития отношений между Узбекистаном и странами региона, от которых в основном страдали обычные граждане, особенно население приграничных районов.



Сложившаяся ситуация в отношениях между Узбекистаном и соседями настоятельно требовала пересмотра всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества и изменения подходов к решению вопросов делимитации границ, а также функционирования пограничных пунктов пропуска. В связи с этим, по поручению Президента Узбекистана было принято решение проводить переговоры с соседними странами по вопросам делимитации и демаркации границ на основе трех главных принципов. Первое: строгий учет взаимных интересов; второе: глубоко продуманный разумный компромисс; третье: эквивалентный обмен земельными участками. Все стороны согласились в том, что без применения и соблюдения этих принципов невозможно урегулировать вопросы границы ни с одной страной региона, так как всем странам Центральной Азии досталось очень запутанное наследие от Советского Союза.



По результатам переговоров и после проведения совместных полевых обследований, а также изучения архивных документов и картографических материалов были выявлены те проблемы, которые усложняли описание линии государственных границ с соседними странами.



Первая и основная проблема – это отсутствие легитимной, то есть прошедший всю процедуру утверждения правовой базы для делимитации государственных границ практически со всеми странами Центральной Азии.



Вторая проблема – это противоречия в документах, принятых в годы размежевания Среднеазиатских республик в 1924-1927гг. и документах, принятых в 1930-е годы и позже.



Третья проблема – это несоответствие линии границ, указанных на картах, с фактическим использованием земель, ирригационных сетей, расположением многих инфраструктурных объектов, домовладений и кладбищ.



Уже есть все основания утверждать, что благодаря политической воле и настойчивости Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева за короткий период комиссиям удалось найти взаимоприемлемые решения по самым сложным и запутанным участкам на линии границ нашей страны с соседями.



Несомненно, подписание Договора об узбекско-кыргызской границе и Договора об отдельных участках узбекско-таджикской границе, а также Договора о районе точки стыка между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном стало важным историческим событием в политической жизни Узбекистана.



Интенсивная работа по окончательному завершению правового оформления государственных границ Узбекистана со странами региона продолжается.



Граждане Узбекистана убеждены, что граница между братскими народами Центральной Азии станет границей мира, дружбы и сотрудничества.

Илхомжон Неъматов,

кандидат экономических наук,

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Узбекистан

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