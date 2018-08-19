Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона

ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 17-18 августа состоялся государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Узбекистан.



В ходе проведенных переговоров в атмосфере взаимопонимания, конструктивности и открытости, главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы нынешнего состояния межгосударственных отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления двустороннего многопланового сотрудничества, охватывающего все сферы взаимодействия между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.



Президенты Узбекистана и Таджикистана, с удовлетворением отметив возросший уровень межгосударственных политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также тенденцию продолжения интенсивного и поступательного развития взаимовыгодных плодотворных отношений между двумя странами,

опираясь на незыблемые принципы дружбы, добрососедства и взаимоуважения, а также исходя из многовековой исторической и культурной общности двух братских народов и руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан от 15 июня 2000 года,

выражая убеждённость в том, что выведение двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства придаст новый и мощный импульс для дальнейшего конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном на долгосрочной основе,

осознавая свою высокую ответственность за всемерное укрепление мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития и процветания всего региона,

заявляют о следующем:



1. Главы государств выразили уверенность в том, что подписанный в ходе визита Договор между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о стратегическом партнерстве послужит дальнейшему всестороннему развитию и укреплению отношений традиционной дружбы, добрососедства и сотрудничества между двумя государствами и народами, а также будет способствовать обеспечению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.



В этом контексте, Стороны подтвердили свое твердое стремление продолжить совместную работу по сохранению высокой динамики развития узбекско-таджикских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей.



2. Главы государств с удовлетворением констатировали, что совместными усилиями обеспечено превращение Государственной границы между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан в границу дружбы и добрососедства, что отвечает жизненно важным интересам двух братских народов.



Стороны отметили важность дальнейшей реализации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы.



3. Главы государств высоко оценили состоявшуюся 15 марта в г.Астане консультативную встречу глав государств Центральной Азии, на которой были обсуждены актуальные вопросы развития региона и предложения по эффективному налаживанию взаимодействия между странами. Подтверждена готовность к проведению этих встреч на регулярной основе. Таджикская сторона приветствовала и поддержала предложение узбекской стороны о проведении очередной встречи в Республике Узбекистан в 2019 году.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил положительные результаты осуществляемых Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым масштабных преобразований и реформ в Узбекистане и важных международных инициатив, которые наряду с укреплением потенциала страны, развитием национальной экономики, повышением благосостояния народа и укреплением международного авторитета страны, создают благоприятные условия для взаимовыгодного и плодотворного многостороннего сотрудничества в Центральной Азии.



4. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позитивно оценил результаты предпринятых Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны и его весомый вклад в развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.



5. Главы государств вновь подтвердили особую важность и ключевой характер дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



Стороны с удовлетворением констатировали двукратное увеличение объёмов двустороннего товарооборота за последний год и, учитывая положительную динамику и наличие огромного потенциала, выразили готовность приложить совместные усилия в целях значительного увеличения объёмов взаимной торговли в ближайшем будущем.



В этом контексте Стороны выразили заинтересованность в дальнейшей диверсификации номенклатуры взаимной торговли, активизации усилий по сотрудничеству в области промышленности, созданию совместных производств, совершенствованию условий для экспортно-импортных операций.



Стороны с удовлетворением отметили важность продолжения активного участия деловых кругов Узбекистана и Таджикистана в проводимых национальных выставках и бизнес-форумах на территориях двух государств, что способствует налаживанию прямых контактов между бизнес сообществами Сторон.



Главы государств приветствовали организованные в г.Ташкент в рамках государственного визита выставку "Произведено в Таджикистане" и совместный узбекско-таджикский бизнес-форум.



Президенты дали положительную оценку деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.



В этой связи, отмечена ключевая роль Комиссии, как эффективного механизма координации и интенсификации всего комплекса вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.



Стороны подчеркнули наблюдаемую положительную тенденцию в расширении и углублении контактов между регионами двух государств в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.



В этой связи, отмечена важность последовательной практической реализации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан о межрегиональном сотрудничестве, подписанного 9 марта 2018 года в г. Душанбе.



6. Главы государств вновь подтвердили важность дальнейшего расширения сотрудничества по всемерному задействованию транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала двух стран и отметили достигнутые результаты в этой сфере.



В этой связи соответствующим ведомствам двух государств было поручено продолжить работу по разработке новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов и созданию благоприятных условий в этой области.



Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по вопросу эффективной загрузки действующих транзитно-транспортных коридоров для перевозки грузов по железным дорогам Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.



Президенты приветствовали открытие авиасообщений из г. Душанбе в гг. Бухара и Самарканд, что способствует расширению культурно-гуманитарных и торгово-экономических отношений между двумя братскими странами и их народами.



7. Главы государств, отмечая многовековую историческую и культурную общность двух братских народов, придают особое значение дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.



Стороны с удовлетворением констатировали установление прямых контактов и возобновление связей между научными и творческими кругами, общественными организациями и другими учреждениями культурно-гуманитарной направленности, а также проведение многочисленных взаимных мероприятий с участием деятелей культуры и искусства Узбекистана и Таджикистана, что способствует улучшению взаимопонимания и сближению народов двух стран.



Президенты двух стран, уделяя особое внимание вопросам расширения взаимоотношений в области образования и науки, подтвердили важность подписанного в рамках визита межправительственного соглашения о взаимном признании документов государственного образца об образовании.



Стороны и далее будут содействовать созданию благоприятных условий для проживающих на территориях своих государств узбекской и таджикской общин в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.



8. Президенты поручили правительствам двух стран принять практические меры по вопросам совершенствования изучения и преподавания узбекского языка в Таджикистане и таджикского языка в Узбекистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с узбекским и таджикским языками обучения, налаживания сотрудничества по обмену учебной и художественной литературой, периодическими изданиями и научными публикациями, поддержки переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран.



9. Стороны с удовлетворением отметили возобновление полноформатного функционирования пунктов пропуска через таджикско-узбекскую Государственную границу и подчеркнули важность обеспечения слаженной работы соответствующих приграничных структур для создания благоприятных условий по передвижению людей, капитала, товаров и услуг.



Главы государств, положительно оценили введение безвизового режима для взаимных поездок граждан Узбекистана и Таджикистана до 30 дней, что позволило за небольшой промежуток времени в разы увеличить взаимные поездки и способствовать укреплению контактов между народами двух стран. Стороны продолжат совместную работу по дальнейшей либерализации визового режима.



10. Президенты едины во мнении, что рост уровня вызовов и угроз безопасности в регионе требует координации и слаженности взаимодействия между соответствующими ведомствами Сторон.



В этом контексте отмечено плодотворное взаимодействие по линии правоохранительных структур и органов безопасности двух стран и подчёркнута необходимость практической реализации подписанных соглашений о сотрудничестве между соответствующими структурами Узбекистана и Таджикистана.



11. Главы государств уделили особое внимание дальнейшему развитию сотрудничества в военной и военно-технической сферах.



В этом контексте лидеры двух стран приветствовали подписание соглашения о сотрудничестве между двумя государствами.



12. Президенты положительно отметили деятельность совместной таджикско-узбекской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и вновь подтвердили необходимость завершения данной работы до конца 2019 года.



13. Президенты вновь подчеркнули, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона играет ключевую роль в достижении устойчивого развития, благополучия и процветания Центральной Азии. Отмечена важность открытого диалога, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений в данных областях.



Стороны договорились проработать вопрос о совместном строительстве двух гидроэлектростанций общей мощностью 320 мегаватт на территории Таджикистана на реке Зарафшан. Главы двух государств поручили Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству изучить вопрос использования пресной воды Сарезского озера для питьевых нужд обеих стран.



Стороны положительно оценили итоги Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 гг. (г. Душанбе 20-22 июня 2018 года) и выразили готовность принять активное участие в реализации заключительной декларации и других итоговых документов Конференции.



Президенты с удовлетворением отметили единогласную поддержку и принятие Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня 2018 года резолюции "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе", совместно разработанной и представленной государствами Центральной Азии, и выразили намерение продолжить сотрудничество в продвижении и реализации общих региональных инициатив на международной арене.



14. Президенты едины во мнении, что в международных делах разрешение любых противоречий и разногласий возможно только политическим путём, посредством переговоров и другими мирными средствами, при неукоснительном соблюдении общепризнанных норм международного права и принципов, закреплённых в Уставе Организации Объединенных Наций.



Стороны продолжат укреплять двустороннее взаимодействие на международной арене в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, а также других международных и региональных организаций и форматов.



Президенты положительно оценили итоги Международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" (г. Ташкент, 26-27 марта 2018 года) и Международной конференции высокого уровня по вопросам борьбы с терроризмом и радикализмом (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 года).



15. Стороны выразили удовлетворение результатами Государственного визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Узбекистан, который имел исторический характер, и подчеркнули, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также внесут весомый вклад во всестороннее углубление межгосударственных отношений.



16. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил признательность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за оказанное таджикской делегации гостеприимство, сердечный и радушный прием и пригласил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетить Республику Таджикистан с визитом в удобное время.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

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