



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана



ОБЗОР ПРЕССЫ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!



Уважаемые главы государств!



Уважаемые участники заседания!



Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за оказанное гостеприимство и отличную организацию сегодняшнего саммита в жемчужине Туркменистана – прекрасной "Авазе".



Узбекистан высоко оценивает председательство Туркменистана в Международном фонде спасения Арала.



Нашими туркменскими друзьями осуществляется большая практическая работа по развитию и совершенствованию деятельности этой многосторонней структуры, повышению ее международного авторитета.



Убежден, что нынешнее историческое заседание Совета глав государств-учредителей фонда, которое проходит после почти десятилетнего перерыва, откроет новую страницу в деятельности нашей организации, придаст мощный импульс региональному партнерству в Центральной Азии



Сегодня на туркменской земле все мы вновь подтверждаем свою твердую готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.



Безусловно, в нашей региональной повестке проблема высыхания Аральского моря занимает особое место - это наша общая боль. Ее негативные последствия усугубляются.



Регион Приаралья продолжает захватывать возникшая там пустыня.



В результате мы ощущаем дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, деградацию земель, резкое уменьшение биоразнообразия, серьезные климатические изменения.



В связи с этим очень важна сегодняшняя наша встреча.



Необходимо объединить усилия для преодоления последствий этой катастрофы и улучшения социально-экономической ситуации в Приаралье, решения водных и экологических проблем региона с учетом наших общих интересов.



Уважаемые участники заседания!



В настоящее время Международный фонд спасения Арала - единственная региональная организация в Центральной Азии, которая прошла серьезное испытание на прочность и сегодня может стать действенным механизмом сотрудничества наших стран.



Мы приветствуем возобновление участия Кыргызской Республики в фонде.



Уверен, что мы сможем добиться баланса интересов всех стран региона в рамках организации, наше общее будущее – в наших руках.



Только при полноценном участии всех стран региона в деятельности фонда, в том числе в разработке и согласовании четвертой Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, мы сможем решить общие проблемы и вызовы.



В этой связи мы готовы рассмотреть предложения наших партнеров по совершенствованию нормативно-правовой базы и организационной структуры Международного фонда спасения Арала.



Уважаемые друзья!



Считаю необходимым кратко остановиться на усилиях нашей страны, направленных на преодоление последствий экологического кризиса в Приаралье и осуществляемых при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития, Глобального экологического фонда, других международных организаций и государств-доноров.



За последние несколько лет Узбекистан реализовал в зоне Приаралья ряд масштабных проектов.



На высохшем дне Арала около 350 тысяч гектаров засажено защитными насаждениями - саксаулом и другими солеустойчивыми видами растений.



Общая площадь таких территорий составила около 700 тысяч гектаров.



В рамках Комплексной программы мер по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья, рассчитанной на 2013-2017 годы, осуществлено свыше 500 проектов, более половины из них носят национальный характер.



Принята Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2018-2021 годы.



Наряду с этим Узбекистан выдвинул инициативу создания многопартнерского Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, получившую поддержку ООН.



По нашему мнению, работа Трастового фонда под эгидой ООН и реализация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, утверждаемой сегодня по предложению туркменских друзей, будут дополнять друг друга.



Уважаемые коллеги!



С учетом основных выводов и рекомендаций международной конференции по смягчению последствий Аральской катастрофы, проведенной в Ташкенте в июне этого года, хотел бы особо выделить следующие приоритетные, на наш взгляд, направления взаимодействия.



Первое. Убежден, что для кардинального улучшения неблагоприятной экологической ситуации в нашем регионе нужны решительные и нестандартные меры.



В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.



Эта инициатива направлена на объединение наших общих усилий в целях формирования условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий; комплексного внедрения принципов "зеленой" экономики, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий; предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции; развития экотуризма и реализации других мер.



Для всестороннего обсуждения нашей инициативы предлагаем в следующем году организовать при поддержке ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Глобального экологического фонда специальную конференцию.



Считаем возможным поручить правлению фонда провести с указанными международными организациями переговоры по практическим вопросам создания зоны экологических инноваций и технологий, включая формирование единого перечня и совместную подготовку инновационных проектов, с учетом опыта реализации таких проектов в экологически неблагоприятных регионах мира; выделение на эти цели долгосрочных льготных кредитов и грантов.



Кроме того, предлагаем открытие представительств указанных международных институтов при Международном фонде спасения Арала.



Второе. В центре нашего внимания должны оставаться вопросы закрепления подвижных песков, уменьшения выноса ядовитых аэрозолей с высохшего дна Арала.



В этих целях предлагаем создать Региональный центр по выращиванию саженцев пустынных и кормовых растений.



По данным наших ученых, мы сможем в течение 10-12 лет покрыть лесными насаждениями все высохшее дно моря.



Более того, нам под силу создать новые высокопродуктивные пастбища, что даст толчок интенсивному развитию животноводства и обеспечит работой десятки тысяч человек.



Сам Региональный центр станет уникальной научно-образовательной базой по подготовке востребованных специалистов.



Третье. Это сохранение уникальной фауны нашего региона. Здесь также нужен общерегиональный подход.



Предлагаем создать в зоне Приаралья трансграничные охраняемые природные территории.



Крайне важно нам сообща сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить исчезающие виды животных, такие как гепард, кулан, сайгак и другие.



Четвертое. Необходимо кардинально повысить уровень регионального сотрудничества в вопросах водосбережения, управления и рационального использования трансграничных водных ресурсов.



Мы готовы создать все необходимые условия для выработки взаимоприемлемых механизмов взаимодействия в использовании водных ресурсов бассейна Аральского моря и провести в Узбекистане региональную конференцию по этим вопросам.



Думаем, что ее итогом должно стать принятие Региональной программы рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии.



Пятое. Сегодня невозможно обеспечить решение стоящих перед нами проблем без развития эффективной научной кооперации.



В этой связи считаем важным организовать проведение совместных междисциплинарных исследований, в том числе на площадке научно-информационных центров Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии устойчивого развития.



Уважаемые главы государств!



Уверен, что на основе выдвинутых сегодня инициатив мы сможем разработать "дорожную карту" и поручить правлению фонда обеспечить действенный контроль за ее исполнением.



Убежден, что, опираясь на многовековые традиции наших народов по бережному отношению к природе и совместному использованию общих водных ресурсов, мы сможем добиться действительно прорывных результатов.



В заключение позвольте еще раз поблагодарить уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича за его большой личный вклад в успешное проведение саммита Международного фонда спасения Арала.



Благодарю за внимание". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи