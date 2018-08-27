Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана27.08.2018 10:37
ОБЗОР ПРЕССЫ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!
Уважаемые главы государств!
Уважаемые участники заседания!
Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за оказанное гостеприимство и отличную организацию сегодняшнего саммита в жемчужине Туркменистана – прекрасной "Авазе".
Узбекистан высоко оценивает председательство Туркменистана в Международном фонде спасения Арала.
Нашими туркменскими друзьями осуществляется большая практическая работа по развитию и совершенствованию деятельности этой многосторонней структуры, повышению ее международного авторитета.
Убежден, что нынешнее историческое заседание Совета глав государств-учредителей фонда, которое проходит после почти десятилетнего перерыва, откроет новую страницу в деятельности нашей организации, придаст мощный импульс региональному партнерству в Центральной Азии
Сегодня на туркменской земле все мы вновь подтверждаем свою твердую готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.
Безусловно, в нашей региональной повестке проблема высыхания Аральского моря занимает особое место - это наша общая боль. Ее негативные последствия усугубляются.
Регион Приаралья продолжает захватывать возникшая там пустыня.
В результате мы ощущаем дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, деградацию земель, резкое уменьшение биоразнообразия, серьезные климатические изменения.
В связи с этим очень важна сегодняшняя наша встреча.
Необходимо объединить усилия для преодоления последствий этой катастрофы и улучшения социально-экономической ситуации в Приаралье, решения водных и экологических проблем региона с учетом наших общих интересов.
Уважаемые участники заседания!
В настоящее время Международный фонд спасения Арала - единственная региональная организация в Центральной Азии, которая прошла серьезное испытание на прочность и сегодня может стать действенным механизмом сотрудничества наших стран.
Мы приветствуем возобновление участия Кыргызской Республики в фонде.
Уверен, что мы сможем добиться баланса интересов всех стран региона в рамках организации, наше общее будущее – в наших руках.
Только при полноценном участии всех стран региона в деятельности фонда, в том числе в разработке и согласовании четвертой Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, мы сможем решить общие проблемы и вызовы.
В этой связи мы готовы рассмотреть предложения наших партнеров по совершенствованию нормативно-правовой базы и организационной структуры Международного фонда спасения Арала.
Уважаемые друзья!
Считаю необходимым кратко остановиться на усилиях нашей страны, направленных на преодоление последствий экологического кризиса в Приаралье и осуществляемых при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития, Глобального экологического фонда, других международных организаций и государств-доноров.
За последние несколько лет Узбекистан реализовал в зоне Приаралья ряд масштабных проектов.
На высохшем дне Арала около 350 тысяч гектаров засажено защитными насаждениями - саксаулом и другими солеустойчивыми видами растений.
Общая площадь таких территорий составила около 700 тысяч гектаров.
В рамках Комплексной программы мер по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья, рассчитанной на 2013-2017 годы, осуществлено свыше 500 проектов, более половины из них носят национальный характер.
Принята Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2018-2021 годы.
Наряду с этим Узбекистан выдвинул инициативу создания многопартнерского Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, получившую поддержку ООН.
По нашему мнению, работа Трастового фонда под эгидой ООН и реализация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, утверждаемой сегодня по предложению туркменских друзей, будут дополнять друг друга.
Уважаемые коллеги!
С учетом основных выводов и рекомендаций международной конференции по смягчению последствий Аральской катастрофы, проведенной в Ташкенте в июне этого года, хотел бы особо выделить следующие приоритетные, на наш взгляд, направления взаимодействия.
Первое. Убежден, что для кардинального улучшения неблагоприятной экологической ситуации в нашем регионе нужны решительные и нестандартные меры.
В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
Эта инициатива направлена на объединение наших общих усилий в целях формирования условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий; комплексного внедрения принципов "зеленой" экономики, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий; предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции; развития экотуризма и реализации других мер.
Для всестороннего обсуждения нашей инициативы предлагаем в следующем году организовать при поддержке ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Глобального экологического фонда специальную конференцию.
Считаем возможным поручить правлению фонда провести с указанными международными организациями переговоры по практическим вопросам создания зоны экологических инноваций и технологий, включая формирование единого перечня и совместную подготовку инновационных проектов, с учетом опыта реализации таких проектов в экологически неблагоприятных регионах мира; выделение на эти цели долгосрочных льготных кредитов и грантов.
Кроме того, предлагаем открытие представительств указанных международных институтов при Международном фонде спасения Арала.
Второе. В центре нашего внимания должны оставаться вопросы закрепления подвижных песков, уменьшения выноса ядовитых аэрозолей с высохшего дна Арала.
В этих целях предлагаем создать Региональный центр по выращиванию саженцев пустынных и кормовых растений.
По данным наших ученых, мы сможем в течение 10-12 лет покрыть лесными насаждениями все высохшее дно моря.
Более того, нам под силу создать новые высокопродуктивные пастбища, что даст толчок интенсивному развитию животноводства и обеспечит работой десятки тысяч человек.
Сам Региональный центр станет уникальной научно-образовательной базой по подготовке востребованных специалистов.
Третье. Это сохранение уникальной фауны нашего региона. Здесь также нужен общерегиональный подход.
Предлагаем создать в зоне Приаралья трансграничные охраняемые природные территории.
Крайне важно нам сообща сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить исчезающие виды животных, такие как гепард, кулан, сайгак и другие.
Четвертое. Необходимо кардинально повысить уровень регионального сотрудничества в вопросах водосбережения, управления и рационального использования трансграничных водных ресурсов.
Мы готовы создать все необходимые условия для выработки взаимоприемлемых механизмов взаимодействия в использовании водных ресурсов бассейна Аральского моря и провести в Узбекистане региональную конференцию по этим вопросам.
Думаем, что ее итогом должно стать принятие Региональной программы рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии.
Пятое. Сегодня невозможно обеспечить решение стоящих перед нами проблем без развития эффективной научной кооперации.
В этой связи считаем важным организовать проведение совместных междисциплинарных исследований, в том числе на площадке научно-информационных центров Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии устойчивого развития.
Уважаемые главы государств!
Уверен, что на основе выдвинутых сегодня инициатив мы сможем разработать "дорожную карту" и поручить правлению фонда обеспечить действенный контроль за ее исполнением.
Убежден, что, опираясь на многовековые традиции наших народов по бережному отношению к природе и совместному использованию общих водных ресурсов, мы сможем добиться действительно прорывных результатов.
В заключение позвольте еще раз поблагодарить уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича за его большой личный вклад в успешное проведение саммита Международного фонда спасения Арала.
Благодарю за внимание".
УЗИНФОРМ