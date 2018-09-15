



Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко



ОБЗОР ПРЕССЫ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 12-14 сентября состоялся официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Узбекистан.



Президент Республики Узбекистан и Президент Республики Беларусь (далее - Стороны), исходя из обоюдного стремления к дальнейшему укреплению и углублению традиционно дружественных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь,



проведя переговоры в атмосфере открытости, доверия и взаимопонимания, всесторонне рассмотрев ключевые направления узбекско-белорусского сотрудничества, обменявшись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, подтверждая приверженность целям Устава Организации Объединенных Наций и общепризнанным принципам и нормам международного права, заявляя своё намерение продолжать сотрудничество на международной арене в вопросах, представляющих взаимный интерес, в частности в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств и других универсальных и региональных международных организаций, выражая уверенность в том, что настоящая встреча глав Узбекистана и Беларуси станет важным шагом в укреплении политического диалога, торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, заявляют о нижеследующем:



1. Стороны выражают обоюдное удовлетворение поступательным наращиванием динамики сотрудничества Узбекистана и Беларуси.



Главы государств придают особое значение развитию последовательного политического диалога между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь, насыщению двусторонней повестки дня конкретными проектами и направлениями взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, сельского хозяйства, инноваций, информационно-коммуникационных технологий, туризма, культуры, науки, высоких технологий и образования.



2. Стороны подчеркивают, что приоритетным направлением двусторонних отношений является дальнейшее расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.



Президенты Узбекистана и Беларуси с удовлетворением отметили положительную динамику во взаимной торговле, сошлись во мнении о необходимости реализации незадействованного потенциала для кратного увеличения объемов двустороннего товарооборота.



3. Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли, диверсификации ее номенклатуры за счет расширения поставок востребованной на рынках Узбекистана и Беларуси продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечения устойчивого роста товарооборота и достижения его сбалансированного характера.



4. Стороны придают особые значение расширению взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества, в том числе путем совместного создания конкурентоспособных и экспортоориентированных производств в фармацевтической, текстильной, пищевой отраслях, по глубокой переработке плодоовощной продукции, выпуску сельскохозяйственной техники.



5. Стороны подтвердили готовность содействовать установлению долгосрочных и взаимовыгодных связей между заинтересованными компаниями двух стран, участию представителей деловых кругов в международных ярмарках, выставках и других мероприятиях, проводимых в Республике Узбекистан и Республике Беларусь.



6. Главы государств высоко оценили организованные в рамках визита на высшем уровне выставку национальной продукции Республики Беларусь "Сделано в Беларуси" и узбекско-белорусский форум делового и межрегионального сотрудничества.



7. Сторонами выражена обоюдная заинтересованность в расширении взаимодействия между регионами Республики Узбекистан и Республики Беларусь как эффективной формы укрепления сотрудничества в создании необходимых условий для развития прямых связей между хозяйствующими субъектами.



8. Стороны положительно оценивают деятельность Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь, являющейся эффективным механизмом координации и интенсификации практического взаимодействия в приоритетных сферах двусторонних отношений.



9. Президенты приветствуют взаимное стремление к развитию межпарламентского сотрудничества, отвечающего интересам двух государств.



Стороны подтвердили намерение способствовать углублению двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах на уровне парламентов Узбекистана и Беларуси.



10. Главы государств отметили важность расширения взаимоотношений в области новых и высоких технологий, в том числе путем развития сотрудничества между инновационными центрами и технопарками двух стран.



11. Президенты подчеркнули необходимость расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленного на борьбу с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, торговлей людьми, а также другими вызовами и угрозами современного мира.



Стороны отметили важность продолжения развития двустороннего сотрудничества в укреплении потенциала национальных органов по чрезвычайным ситуациям в сфере снижения рисков стихийных бедствий и техногенных катастроф и преодоления их последствий.



12. Стороны подтвердили свою заинтересованность в укреплении роли Организации Объединенных Наций в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира и безопасности, реагированию на глобальные вызовы и угрозы, содействию государствам в достижении Целей в области устойчивого развития, принятых на Саммите ООН в 2015 году.



13. Главы государств с удовлетворением отмечают совпадение позиций по многим актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций и Содружества Независимых Государств.



14. Стороны подтверждают готовность продолжить оказание взаимной поддержки в Организации Объединенных Наций и других универсальных и региональных международных организациях.



15. Стороны высоко оценивают роль Шанхайской Организации Сотрудничества в поддержании региональной и глобальной безопасности, углублении взаимного доверия и добрососедства.



Стороны будут и впредь укреплять двусторонний диалог и предпринимать усилия в целях укрепления роли Шанхайской Организации Сотрудничества в обеспечении региональной безопасности, противодействии общим угрозам и вызовам, а также в продвижении взаимодействия в экономической, научно-технической, инновационной и гуманитарной сферах.



16. Стороны выражают уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей и подписанных в ходе визита двусторонних документов будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь и их выводу на качественно новый уровень.



Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выразив искреннюю благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за оказанные белорусской делегации гостеприимство и радушие, пригласил Президента Республики Узбекистан посетить Республику Беларусь в удобное для него время.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко



Ташкент, 13 сентября 2018 года УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи