



Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди



ОБЗОР ПРЕССЫ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 30 сентября по 1 октября 2018 года посетил Республику Индия с государственным визитом.



Президент Республики Узбекистан и премьер-министр Республики Индия провели дружеские, содержательные и конструктивные переговоры по дальнейшему расширению узбекско-индийского стратегического партнерства. Стороны договорились о дальнейшем углублении взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.



Республика Узбекистан и Республика Индия вновь подтвердили свою заинтересованность в расширении и дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Узбекистаном и Индией, охватывающего различные сферы, такие как политика, оборона, безопасность, борьба с терроризмом, торговля и инвестиции, наука и технология, космос, ядерная энергетика, информационные технологии, а также культурные и академические связи. Отметив, что укрепление сотрудничества между Узбекистаном и Индией способствовало взаимной выгоде народов обеих стран и повышению региональной стабильности и процветанию, Стороны заявили о следующем:



1. Приветствуя первый в истории визит Президента Шавката Мирзиёева в Индию, премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул, что прочное стратегическое партнерство между Узбекистаном и Индией является жизненно важным во взаимодействии Индии с Центральной Азией.



2. Упоминая о своих предыдущих встречах, Президент Республики Узбекистан и премьер-министр Республики Индия отметили недавние обмены визитами и продвижение двусторонних отношений. Стороны подчеркнули, что данный визит Президента Узбекистана в Индию является показателем новой позитивной динамики в отношениях между Узбекистаном и Индией, начало которой было заложено во время встречи двух лидеров в рамках Саммита Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Астане 9 июня 2018 года.



3. Стороны выразили твердое намерение поддержать процесс интенсификации связей между двумя странами, основанных на исторической и культурной близости народов Узбекистана и Индии, их взаимной заинтересованности в сотрудничестве, а также придать им многогранный и долгосрочный характер.



4. Индийская сторона приветствовала новую политическую атмосферу в Центральной Азии, характеризующуюся активизацией межгосударственного диалога на высоком уровне, укреплением взаимопонимания, доверия и добрососедства, а также более тесным экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством, которое, несомненно, будет способствовать превращению Центральной Азии в стабильный и процветающий регион.



5. Стороны договорились проводить регулярные двусторонние консультации и политический диалог путем обмена официальными визитами на высшем и других уровнях в целях содействия взаимопониманию по двусторонним, а также региональным и международным вопросам. Они также поддержали расширение межпарламентских, деловых, культурных, образовательных и других связей между Узбекистаном и Индией.



6. Отметив важность надежной и безопасной региональной среды для развития и процветания, Стороны договорились сотрудничать в сфере противостояния угрозам и вызовам как национальной, так и региональной безопасности. Стороны договорились укреплять сотрудничество между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран, в том числе в рамках Узбекско-Индийской Совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом. Обе стороны призвали к скорейшей доработке Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.



7. Стороны договорились тесно сотрудничать в целях расширения и укрепления сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности. В данном контексте обе Стороны согласились провести совместные военные учения в области борьбы с терроризмом, сотрудничать в сферах военного образования и военной медицины, создать Совместную рабочую группу для содействия расширению взаимовыгодной деятельности, связанной с обороной, и учреждению сектора по обороне в Посольстве Узбекистана в Нью-Дели.



8. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей активизации усилий по доведению объема двусторонней торговли до 1 млрд. долл. США к 2020 году и приветствовали предпринятые инициативы. Стороны договорились осуществлять работу по сбалансированию торговли между двумя странами путем сокращения существующего торгового дефицита.



9. Стороны договорились содействовать установлению долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между заинтересованными компаниями и деловыми кругами и поддерживать деятельность существующих предприятий Узбекистана и Индии на территориях обеих стран.



10. Стороны договорились создать к концу 2018 года экспертную группу между Узбекистаном и Индией для совместного изучения целесообразности и начала переговоров по Соглашению о преференциальной торговле между Узбекистаном и Индией.



11. Стороны договорились тесно сотрудничать в целях расширения и диверсификации двусторонней торговли. В данном контексте Стороны договорились провести всеобъемлющие переговоры между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран и поощрять участие их бизнес-сообществ, компаний и предприятий в выставках, торговых ярмарках, бизнес-форумах и других совместных деловых мероприятиях в Узбекистане и Индии.



12. Стороны призвали к дальнейшему взаимному поощрению инвестиций. Они отметили благоприятные условия для инвестиций индийских компаний в Узбекистане, в том числе в рамках специальных экономических зон и свободных фармацевтических зон.



13. Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в области транспорта и коммуникаций. Они отметили открытие прямых рейсов между Ташкентом и Мумбаи. Стороны также договорились изучить различные формы расширения наземной коммуникации между ними. Индийская сторона выразила благодарность Узбекской стороне за поддержку членства Индии в Ашхабадском соглашении и выразила надежду, что Узбекистан также присоединится к Международному транспортному коридору "Север-Юг".



14. Ссылаясь на последнее заседание Узбекско-Индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшееся 16-18 августа 2018 года в Ташкенте, и встречи отраслевых Совместных рабочих групп по фармацевтике, туризму и информационным технологиям, Стороны договорились проводить регулярные встречи для реализации экономических договоренностей, выявления перспективных направлений и продвижения совместных проектов в различных секторах экономики.



Стороны договорились создать при вышеупомянутой Межправительственной комиссии Совместную рабочую группу по развитию сектора услуг.



15. В целях создания благоприятных условий для реализации данных задач Стороны договорились поддерживать развитие прямых контактов между регионами Узбекистана и штатами Индии и деловыми кругами, организацию совместных региональных бизнес-форумов и кооперационных бирж, выставок экспортоориентированной продукции, открытие торговых домов, заключение торгово-экономических и инвестиционных контрактов, обмен статистическими данными и информацией о текущих тендерах. Стороны отметили перспективы более широкого использования возможностей в свободных экономических зонах двух стран, в том числе во вновь созданной Узбекско-Индийской свободной фармацевтической зоне в Андижанской области.



Стороны приветствовали установление партнерских отношений между Андижанской областью и штатом Гуджарат, а также городами Самарканд и Агра.



16. Стороны приветствовали проведение бизнес-форума, состоявшегося в рамках визита 28 сентября 2018 года в Нью-Дели, и выразили надежду, что это придаст импульс совместной инвестиционной и предпринимательской деятельности деловых кругов Узбекистана и Индии.



17. Стороны подчеркнули важность укрепления институциональных механизмов экономического сотрудничества. В этой связи они положительно оценили создание Узбекско-Индийского Делового совета между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Конфедерацией индийской промышленности. Эта структура призвана служить укреплению двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, установлению прямых контактов между торгово-промышленными палатами регионов и государств, созданию механизмов совместного развития инновационных технологий и взаимодействию между деловыми кругами Узбекистана и Индии.



18. Стороны подтвердили свою готовность содействовать поездкам граждан Узбекистана и Индии с официальными, деловыми и туристическими целями. Индийская сторона приветствовала упрощение узбекской стороной визового режима для граждан Индии.



19. Стороны с удовлетворением отметили продолжающееся сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий. Стороны также с удовлетворением отметили подготовку узбекских специалистов и студентов по информационным и коммуникационным технологиям в Узбекско-индийском центре информационных технологий им. Джавахарлала Неру в Ташкенте и договорились о необходимости дальнейшей модернизации и облегчения совместных программ по подготовке кадров в сфере информационных технологий.



20. Стороны согласились расширить сотрудничество в области информационных технологий. Они выразили готовность изучить возможности сотрудничества для открытия филиалов индийских университетов / учреждений в сфере информационных технологий, туризма и гостиничного менеджмента в Узбекистане. Узбекская сторона выразила заинтересованность в создании информационно-технологического парка в Узбекистане в сотрудничестве с индийскими информационно-технологическими компаниями на основе их передового опыта по разработке программного обеспечения, ускорению стартапов.



21. Стороны договорились о сотрудничестве в новых областях космической и ядерной энергетики и изучить дальнейшее взаимодействие в сферах науки и технологии, солнечной и других видов возобновляемых источников энергии. Они высоко оценили продолжающееся сотрудничество в рамках Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC) и образовательных стипендий для наращивания потенциала.



22. Стороны подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики. С этой целью они будут поощрять сотрудничество их соответствующих учреждений и компаний частного сектора в данных сферах.



23. Подчеркнув особую необходимость обеспечения продовольственной безопасности для народов Узбекистана и Индии, Стороны решили активизировать сотрудничество в сельском хозяйстве и смежных видах деятельности, в частности путем обмена технологиями в растениеводстве, повышения эффективности использования воды, карантина растений, животноводства, пищевой промышленности и расширения торговли продуктами сельского хозяйства и питания.



24. Стороны признали, что тесные исторические и культурные связи между двумя странами на протяжении тысячелетий обеспечивают прочную основу для развития узбекско-индийских отношений. Стороны приветствовали участие творческих групп обеих стран в международных фестивалях, проводимых в Узбекистане и Индии. Признавая уникальность общего культурного и цивилизационного наследия, в том числе бесценные рукописи и другие исторические артефакты, хранящиеся в архивных коллекциях и музеях Узбекистана и Индии, Стороны поддержали активизацию двусторонних усилий по их каталогизации, всестороннему научному изучению и широкой популяризации посредством реализации совместных исследовательских программ, проектов и других мероприятий.



25. Стороны признали туризм важной областью двустороннего сотрудничества, способствующей развитию контактов между людьми, и договорились принять практические меры в рамках подписанного во время визита двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области туризма. В данном контексте они отметили участие Индии в Ташкентской международной туристической ярмарке в октябре 2018 года.



26. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и отметили, что установление мира и стабильности в этой стране имеет большое значение для безопасности и устойчивости всего региона. Они вновь заявили о поддержке усилий правительства и народа Афганистана за подлинный, под руководством самих афганцев процесс примирения, который позволил бы создать мирное, безопасное, единое, всеобъемлющее и процветающее государство. Стороны разделяли мнение о том, что противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях без различия является важным для обеспечения устойчивого мира и безопасности в Афганистане. Они заявили о постоянной поддержке восстановления и возрождения страны. Стороны согласились проводить регулярный диалог.



В данном контексте они выразили полную готовность к тесному партнерству по реализации Ташкентской декларации, принятой по итогам международной конференции по Афганистану на тему "Мирный процесс, сотрудничество в области безопасности и региональное взаимодействие" в Узбекистане 26-27 марта 2018 года.



27. Стороны подтвердили, что Организация Объединенных Наций должна играть центральную роль в поддержании глобального мира и безопасности, а также развитии и продвижении международного сотрудничества. Они договорились укреплять свою взаимную поддержку и сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организаций. Стороны призвали к проведению всеобъемлющих реформ структур Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности, в том числе расширение обеих категорий членства. Узбекистан подтвердил свою поддержку кандидатуры Индии на постоянное членство в Совете Безопасности ООН и принял к сведению просьбу Индии о поддержке ее кандидатуры в качестве непостоянного члена в СБ ООН на 2021-2022 годы.



28. Стороны согласились и далее укреплять взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества и ее Региональной антитеррористической структуры.



29. Стороны выразили уверенность в том, что соглашения и договоренности, достигнутые в ходе визита, еще более углубят стратегическое партнерство между двумя странами в целях обеспечения благосостояния и процветания их народов.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду и премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди и всему индийскому народу за гостеприимство и тёплый приём, оказанные узбекской делегации, и пригласил Президента и премьер-министра Республики Индия посетить Узбекистан с визитами в удобное для них время.



г. Нью-Дели,



1 октября 2018 года УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи