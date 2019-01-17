



Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году



ОБЗОР ПРЕССЫ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В соответствии с подписанными Президентом Узбекистана 5 апреля 2018 года Указом "О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности" и Постановлением "Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан" Консульское управление преобразовано в Консульско-правовой департамент (КПД) МИД.



Содействие узбекским гражданам за рубежом, открытие новых консульских учреждений



Консульско-правовым департаментом МИД и консульскими загранучреждениями за год совершено 414 361 консульских действий, связанных с выдачей иностранным гражданам виз для въезда в Узбекистан, обменом/выдачей биометрического паспорта, выдачей сертификата на возвращение на родину, регистрацией актов гражданского состояния, выполнением нотариальных и других действий.



В КПД поступили 115 523 обращения по визовым заявкам (2017г. – 108 502), 17 301 – о проставлении апостиля (2017г. – 11.480), 8 109 – по легализации (2017г. – 7 794).



По объему выполненных консульских действий лидируют посольства Узбекистана в Туркменистане – 70.412, России – 30.611, Генеральное консульство в г.Алматы – 26.137, Консульство в г.Мазари-Шарифе – 19.896 и Посольство Узбекистана в Китае – 19.378.



Оформлено всего 36.798 (2017 г.- 32.733) сертификатов на возвращение в Узбекистан.



Оформлено 5 240 документов по обмену паспорта (2017г. - 5.934).



Проводилась работа по оказанию помощи пострадавшим и документальному оформлению тел погибших в результате возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана (52 погибших и 2 пострадавших) граждан Узбекистана, а также их транспортировки в Узбекистан, а также в других случаях, когда пострадали узбекские граждане.



В рамках реализации мер по совершенствованию работы по защите прав и законных интересов граждан Узбекистана и оказанию им своевременной консульско-правовой помощи велась работа по открытию генеральных консульств на территории: Российской Федерации (гг.Екатеринбург, Владивосток, Казань, Ростов-на-Дону), Республики Казахстан (гг.Алматы и Актау) и КНР (г.Гуанджоу).



Изучается вопрос открытия Генерального консульства Узбекистана в г.Ош (Кыргызстан).



Выдача виз иностранным гражданам



Выдано виз 307.194 иностранным гражданам, в том числе электронных – 24.426.



В целях создания благоприятных условий для въезда иностранных граждан в республику с 10 февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также упрощенный порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран.



19 марта вступил в силу безвизовый режим до 30 суток с Таджикистаном.



В целях дальнейшего совершенствования порядка въезда иностранных граждан в республику и создании благоприятных условий проработан вопрос внедрения с 15 июля 2018 года системы выдачи электронных въездных туристических виз для иностранных граждан.



Указом Президента Узбекистана для граждан Франции с 5 октября введен безвизовый режим сроком на 30 дней.



Межмидовские консультации



В соответствии с Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных дел Китая на 2016-2018 годы 16-17 мая в КНР состоялся первый раунд узбекско-китайских консультаций по консульским вопросам.



В соответствии с программами сотрудничества между министерствами иностранных дел проведены консульские консультации с соответствующими подразделениями МИД Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.



Делегация МИД Узбекистана приняла участие в работе XXV заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ, состоявшегося в г.Москве 21 июня.



Законодательная деятельность



Разработанный Департаментом проект Консульского устава в новой редакции одобрен Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, в настоящее время ожидается принятие данного документа.



В целях создания благоприятных условий для иностранных граждан, связанных с въездом в Узбекистан, проведена работа совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами по проработке вопроса внедрения новых типов въездных виз. В настоящее время на рассмотрении находятся проекты Положения "О порядке оформления многократных въездных виз и временной прописке соотечественников и членов их семей", Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан" и другие нормативно-правовые акты в консульско-правовой сфере. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи