advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
17.01.2019 / 21:09 msk / 23:09 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
17.01.2019 14:41

ОБЗОР ПРЕССЫ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В соответствии с подписанными Президентом Узбекистана 5 апреля 2018 года Указом "О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности" и Постановлением "Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан" Консульское управление преобразовано в Консульско-правовой департамент (КПД) МИД.

Содействие узбекским гражданам за рубежом, открытие новых консульских учреждений

Консульско-правовым департаментом МИД и консульскими загранучреждениями за год совершено 414 361 консульских действий, связанных с выдачей иностранным гражданам виз для въезда в Узбекистан, обменом/выдачей биометрического паспорта, выдачей сертификата на возвращение на родину, регистрацией актов гражданского состояния, выполнением нотариальных и других действий.

В КПД поступили 115 523 обращения по визовым заявкам (2017г. – 108 502), 17 301 – о проставлении апостиля (2017г. – 11.480), 8 109 – по легализации (2017г. – 7 794).

По объему выполненных консульских действий лидируют посольства Узбекистана в Туркменистане – 70.412, России – 30.611, Генеральное консульство в г.Алматы – 26.137, Консульство в г.Мазари-Шарифе – 19.896 и Посольство Узбекистана в Китае – 19.378.

Оформлено всего 36.798 (2017 г.- 32.733) сертификатов на возвращение в Узбекистан.

Оформлено 5 240 документов по обмену паспорта (2017г. - 5.934).

Проводилась работа по оказанию помощи пострадавшим и документальному оформлению тел погибших в результате возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана (52 погибших и 2 пострадавших) граждан Узбекистана, а также их транспортировки в Узбекистан, а также в других случаях, когда пострадали узбекские граждане.

В рамках реализации мер по совершенствованию работы по защите прав и законных интересов граждан Узбекистана и оказанию им своевременной консульско-правовой помощи велась работа по открытию генеральных консульств на территории: Российской Федерации (гг.Екатеринбург, Владивосток, Казань, Ростов-на-Дону), Республики Казахстан (гг.Алматы и Актау) и КНР (г.Гуанджоу).

Изучается вопрос открытия Генерального консульства Узбекистана в г.Ош (Кыргызстан).

Выдача виз иностранным гражданам

Выдано виз 307.194 иностранным гражданам, в том числе электронных – 24.426.

В целях создания благоприятных условий для въезда иностранных граждан в республику с 10 февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также упрощенный порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран.

19 марта вступил в силу безвизовый режим до 30 суток с Таджикистаном.

В целях дальнейшего совершенствования порядка въезда иностранных граждан в республику и создании благоприятных условий проработан вопрос внедрения с 15 июля 2018 года системы выдачи электронных въездных туристических виз для иностранных граждан.

Указом Президента Узбекистана для граждан Франции с 5 октября введен безвизовый режим сроком на 30 дней.

Межмидовские консультации

В соответствии с Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных дел Китая на 2016-2018 годы 16-17 мая в КНР состоялся первый раунд узбекско-китайских консультаций по консульским вопросам.

В соответствии с программами сотрудничества между министерствами иностранных дел проведены консульские консультации с соответствующими подразделениями МИД Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.

Делегация МИД Узбекистана приняла участие в работе XXV заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ, состоявшегося в г.Москве 21 июня.

Законодательная деятельность

Разработанный Департаментом проект Консульского устава в новой редакции одобрен Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, в настоящее время ожидается принятие данного документа.

В целях создания благоприятных условий для иностранных граждан, связанных с въездом в Узбекистан, проведена работа совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами по проработке вопроса внедрения новых типов въездных виз. В настоящее время на рассмотрении находятся проекты Положения "О порядке оформления многократных въездных виз и временной прописке соотечественников и членов их семей", Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан" и другие нормативно-правовые акты в консульско-правовой сфере.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ