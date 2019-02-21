Выступление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова на итоговом заседании международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности"

ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые участники конференции!

Представители международных организаций и дипломатического корпуса!

Дамы и господа!

Прежде всего, хотел бы поздравить всех с успешным завершением конференции. На мой взгляд, форум получился по-настоящему содержательным и интересным.

Самое главное – в дружественной атмосфере состоялся открытый и непринужденный обмен мнениями, были высказаны перспективные предложения и инициативы

Кроме того, конференция получилась действительно представительной, в ее работе приняли участие свыше 100 ведущих ученных и политологов из более чем 30 государств мира, а также представители международно-финансовых институтов, авторитетных региональных структур.

Все выступления участников от стран Центральной Азии продемонстрировали близость и схожесть наших позиций по актуальным вопросам региональной повестки дня. Отрадно, что у нас есть схожее понимание общих целей и приоритетов сотрудничества, осознание наличия, как огромных возможностей, так и сохраняющихся серьезных вызовов, требующих от нас дальнейшего укрепления регионального взаимодействия.

Подводя итог прошедших дискуссий, с уверенностью можно отметить, что мы достигли большинства поставленных целей и задач.

Во-первых, всесторонне обсуждены состояние и перспективы регионального взаимодействия, подтвержден принципиальный выбор всех стран Центральной Азии в пользу дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Во-вторых, в рамках секционных дискуссий выработаны конкретные практические рекомендации по развитию сотрудничества стран Центральной Азии в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

В-третьих, мы смогли предметно ознакомиться с успешным международным опытом регионального сотрудничества на примере таких структур, как АСЕАН, Нордический совет, Европейский союз, рассмотреть возможности его применения в условиях Центральной Азии.

В-четвертых, обсуждены новые возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между научно-исследовательскими и экспертно-аналитическими центрами наших стран, рассмотрены предложения по проведению совместных исследований по актуальным проблем регионального развития.

Рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет полезным и продуктивным этапом подготовки к очередному саммиту глав государств Центральной Азии в Ташкенте, который мы планируем провести в апреле текущего года. 9

Подводя итог конференции, хотелось бы также выделить ряд важных тезисов, которые прозвучали в докладах многих участников и дают объективную оценку происходящих в регионе процессов, объясняют их логику и направленность.

Первое. Складывающаяся в Центральной Азии тенденция на региональное сближение – исторически обусловленная реальность.

Второе. Формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии не направлен на создание новой организации с какими-либо наднациональными органами. Наша ключевая цель – формирование работоспособных и действенных механизмов взаимодействия, создание эффективной диалоговой площадки по наиболее актуальным региональным вопросам.

Третье. Процесс сближения в Центральной Азии не нацелен против интересов внерегиональных игроков.

Четвертое. Очевидно, что перспективы стабильного и устойчивого развития в Центральной Азии неразрывно связаны с достижением мира в соседнем Афганистане.

Узбекистан будет и долее прилагать все усилия для поддержки мирного процесса в этой соседней стране.

Уважаемые участники конференции,

Сегодняшний форум наглядно показал, что встречи в подобном формате крайне востребованы. Надеюсь, что инициатива организации такого рода обсуждений по вопросам многостороннего сотрудничества будет продолжена и на других площадках.

Еще раз большое спасибо всем присутствующим за активное участие и слаженную совместную работу.

Благодарю за внимание".

УЗИНФОРМ