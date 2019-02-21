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Выступление специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы РЦПДЦА Натальи Герман на международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности"
21.02.2019 12:34

ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. "Ваше Превосходительство Министр Камилов,

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Уважаемый Абдулазиз Хафизович, для всех нас является большой честью слышать слова поддержки г-на Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева работе нашей конференции. Сегодня мы еще раз убедились в приверженности руководства Узбекистана вести весь регион к новым вершинам регионального сотрудничества.

Уважаемый Абдулазиз Хафизович, я благодарю Вас за наше отличное сотрудничество, одним из красноречивых примеров которого является сегодняшняя конференция. Я признательна Правительству Узбекистана за то, что нам выпала почетная роль партнёров в организации такого значимого мероприятия.

Позвольте мне также поприветствовать всех участников нашей конференции.

Мы собрались сегодня здесь, чтобы вновь подтвердить тот факт, что двустороннее и многостороннее сотрудничество в Центральной Азии значительно возросло, тем самым открывая возможности для существенного прогресса в различных областях.

Узбекистан под руководством Его Превосходительства Президента Мирзиёева задал новый курс, ориентирующий государство на нужды людей и укрепляющий взаимодействие с международным сообществом.

Господин Министр, я с удовлетворением вспоминаю, как г-н Президент говорил о возрождении регионального сотрудничества "в духе Самарканда" на международной Самаркандской конференции в ноябре 2017 года. Я хотела бы поздравить вас и ваших региональных партнеров с тем, что дух этот жив.

Сегодня, мы наблюдаем все больше и больше результатов, привнесенных этим самым "духом Самарканда": это новые взаимодействия, новые инвестиции, новый международный интерес и поддержка. И самое главное, это новые возможности для лучшей жизни людей всего региона.

В прошлом году мы стали свидетелями не только первого Саммита "Навруз" в марте в Астане, но также и Саммита МФСА в августе в Авазе. Продолжился интенсивный темп двусторонних визитов высокого уровня, что привело к заключению все большего ряда двусторонних соглашений.

Как вы знаете, второе консультативное Совещание глав государств стран Центральной Азии пройдет весной этого года в Ташкенте под председательством уважаемого Шавката Миромоновича. Процесс подготовки этого важного Саммита начался заблаговременно и, мы с Узбекскими партнерами в октябре прошлого года смогли собрать руководителей аналитических центров стран Центральной Азии, чтобы совместно определить наиболее важные вопросы и приоритеты регионального сотрудничества. Сегодняшняя конференция является вторым и заключительным этапом подготовки Саммита, где наряду с центральноазиатскими экспертами принимают участие наши партнеры со всего мира.

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Как мы видим, процессы трансформации, идущие в Центральной Азии, - колоссальны. Моя политическая миссия, Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии, и другие международные партнеры, конечно, постоянно предлагают и оказывают поддержку, но этот успех принадлежит, прежде всего, самим центральноазиатским странам. Было бы невозможно представить эти достижения без сильной и устойчивой политической воли руководства всех пяти стран региона.

Однако мы не должны упускать из внимания тот факт, что многие сложные вопросы по-прежнему еще требуют решения.

Одним из таких вопросов является угроза терроризма и экстремизма, решить которые в полной мере можно лишь посредством регионального сотрудничества.

Организация Объединенных Наций, в частности путем совместных усилий Регионального центра и Контртеррористического управления ООН, поддерживает страны в реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии на основе первого в мире регионального совместного плана действий. Однако настоящий прогресс требует намного более интенсивного сотрудничества, поддержки и ресурсов от международных партнеров.

Еще предстоит достичь политического соглашения по управлению трансграничными водными ресурсами, и это могло бы обеспечить мир и безопасность в регионе в долгосрочной перспективе. Рассчитываем на поддержку международного сообщества в наших усилиях, нацеленных на укрепление сотрудничества государств Центральной Азии в вопросах водопользования в бассейне Аральского моря.

Одним из самых значимых аспектов текущей региональный динамики является вовлечение Афганистана странами Центральной Азии, как соседствующей страны и партнера, в процессы политического диалога, экономического сотрудничества и взаимосвязанности. Узбекистан также взял на себя ведущую роль в этой области, организовав в Ташкенте в марте 2018 года Международную конференцию по Афганистану.

Поддержка данной вовлеченности является одним из основных приоритетов для Регионального центра. Мы регулярно приглашаем представителей Афганистана на наши мероприятия, и за последние два года наша ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии также проходила с участием заместителя министра иностранных дел Афганистана в новом формате: Центральная Азия + Афганистан + ООН (С5+1+ООН).

Господин Министр,

Дорогие коллеги,

ООН приветствует возобновленную приверженность стран Центральной Азии укреплению связи между миром, безопасностью и правами человека. Мы продолжим и впредь поддерживать страны региона на этом пути, предлагая нашу политическую платформу и превентивный мандат.

Позвольте мне напомнить, насколько был полезным Первый Азиатский форум по правам человека, состоявшийся в Самарканде в прошлом году, для подтверждения приверженности всех азиатских партнеров ценностям и положениям Всеобщей Декларации прав человека.

Я также хотела бы затронуть еще одну важную область, требующую внимания — это ситуация с молодежью в регионе. Молодые люди в возрасте до 29 лет составляют более 50 % населения пяти стран Центральной Азии и Афганистана.

Невозможно продвигать принципы превентивной дипломатии без усиления внимания на проблемы молодежи региона. В этой связи мы разрабатываем новый проект, который задействует молодежь по всей Центральной Азии.

Позвольте мне также отметить, насколько отрадно мне и моей команде работать с замечательными женщинами-активистами и национальными женскими комитетами во всех странах центральноазиатского региона, и, в частности с очень активным женским Комитетом Узбекистана. Они являются необыкновенной силой для позитивных перемен и мы продолжим поддерживать все их усилия по вовлечению женщин в процессы демократизации и модернизации в государствах Центральной Азии.

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Мы переживаем уникальное время в истории. Многосторонний подход, диалог и региональное сотрудничество укрепляются здесь, в Центральной Азии, в то время как они, к сожалению, угасают во многих других уголках мира.

Надеюсь, что последующие два дня работы конференции будут результативными и станут позитивным импульсом для всего региона.

Мы полагаемся на ваш опыт в определении и обсуждении самых насущных проблем региона и поиске их решений.

Вы внесете бесценный вклад в обсуждение возможностей укрепления взаимных связей в Центральной Азии в сферах от безопасности до климатических изменений, от экономики и устойчивого развития до образования и культуры.

Как уже отмечалось ранее, результатом наших дискуссий будут конкретные предложения для Президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, когда они встретятся здесь, в Ташкенте, в апреле этого года на следующем Саммите "Новруз". Таким образом, у каждого из вас есть уникальная возможность внести вклад в региональную повестку дня на самом высоком уровне.

Мы также надеемся, что наши усилия помогут расширить международную поддержку для стран Центральной Азии, укрепить существующие партнёрства и создать новые.

Мы приглашаем вас быть с нами не только в последующие два дня, но и на протяжении всего долгосрочного процесса. Рассчитываю на создание обширной Коалиции с целью обеспечения постоянной поддержки и стимула регионального сотрудничества на новом уровне.

И, прежде чем я закончу свое вступительное слово, позвольте мне сказать следующее.

Я верю в то, что текущая динамика в Центральной Азии может вдохновить и другие регионы во всем мире. Преимущества, полученные странами Центральной Азии, от укрепления их взаимодействия и сотрудничества наглядно показывают, чего могут достичь и другие государства при совместной работе.

Вы привезли с собой ваше видение, лучшие практики, передовой опыт из многих уголков мира. Но нам нужно не просто поделиться своим международным опытом с Центральной Азией - мы должны вернуться домой с полезным опытом, полученным здесь.

В этом отношении, опыт Центральной Азии может сослужить пользу людям далеко за ее границами.

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Позвольте мне пожелать вам всяческих успехов в вашей работе, и я благодарю вас за участие!".

УЗИНФОРМ

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