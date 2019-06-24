Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса

ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые члены Сената!

Уважаемые участники пленарного заседания!

Я рад приветствовать вас и, пользуясь возможностью, выразить вам свое искреннее уважение и самые добрые пожелания.

Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан проходит в то время, когда наша страна находится на новом этапе развития, во всех сферах жизни общества ускоренными темпами осуществляются широкомасштабные демократические реформы, что возлагает на нас особую ответственность.

Сегодня наш многонациональный народ сплоченно и самоотверженно трудится для реализации приоритетных задач, определенных в Стратегии действий.

Для достижения высоких целей, которые мы поставили перед собой, мобилизуются все силы и возможности государства и общества. Особое внимание при этом уделяется таким приоритетным направлениям, как совершенствование системы государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы, развитие и либерализация национальной экономики, укрепление социальной сферы, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление эффективной внешней политики.

На основе постоянного и системного диалога с народом предпринимаются новые шаги в деле обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан с учетом того, что численность населения страны превысила 33 миллиона. В частности, в сфере экономики первостепенное значение придается более глубокому внедрению рыночных механизмов, созданию широких возможностей для развития частной собственности и предпринимательства, организации современных производств и инфраструктуры. Создание новых рабочих мест, возведение современного жилья, дорог и мостов, детских садов, школ и вузов, больниц, учреждений культуры, искусства и спорта, словом, большая работа в целях благополучия и повышения благосостояния нашего народа – все это становится главным критерием деятельности руководителей и ответственных лиц всех уровней.

Безусловно, мы хорошо понимаем, что чрезвычайно важное значение в реализации таких масштабных социально-экономических и политико-правовых реформ имеет деятельность национального парламента – Олий Мажлиса и его верхней палаты – Сената.

Говоря о Сенате, мы в первую очередь имеем в виду мощный институт демократии, который на практике демонстрирует политический, правовой и культурный потенциал национального парламента, является истинным выразителем и защитником интересов народа.

Почти два года назад, 12 июля 2017 года мы встретились с вами, уважаемые сенаторы, и определили важнейшие задачи по дальнейшему совершенствованию деятельности парламента исходя из насущных требований нынешнего стремительно меняющегося времени. Я хорошо помню: тогда на встрече было особо подчеркнуто, что парламент нашей страны должен стать подлинной школой демократии, инициатором и решающей силой в осуществлении реформ.

Как вам известно, реализации этой концептуальной идеи, вопросам развития национального парламентаризма, повышения роли представительной власти в общественно-политической жизни Узбекистана особое внимание было уделено в Посланиях Президента Олий Мажлису. В частности, приняты важные меры по повышению авторитета и роли палат Олий Мажлиса в жизни общества и государства, созданию необходимых условий для организации их эффективной работы, улучшению материально-организационного обеспечения деятельности депутатов и сенаторов.

Следует отметить, что за прошедший период в процессе системных демократических преобразований в Узбекистане Сенат наряду с законотворческой деятельностью проделал значительную работу по осуществлению действенного парламентского контроля, изучению с выездом на места волнующих людей проблем, поиску их решения как в законодательном, так и практическом плане.

С первых дней нашей деятельности мы договорились с вами, не оставляя вне поля зрения все остальные важные задачи, уделять особое внимание двум главным вопросам.

Первый – сохранение мира и спокойствия в обществе, второй – охрана здоровья населения.

Все мы понимаем, что мир и здоровье – ценности, значимость которых в жизни каждого человека, всего нашего народа невозможно ни с чем сравнить. Убежден, что, коренным образом улучшив положение дел в этих сферах, мы кардинально изменим социальную обстановку во всем обществе в целом.

В этих вопросах мы оказали огромное доверие членам парламента и предложили курировать реформы в сфере здравоохранения – Законодательной палате, а в сфере деятельности органов внутренних дел – Сенату.

Члены Сената вносят достойный вклад в эффективную организацию этой работы, в том числе по предупреждению преступности и профилактике правонарушений, повышению правосознания и правовой культуры населения, утверждению в сознании граждан важнейшего принципа: "Наш приоритет – верховенство закона, наказание за преступление неизбежно".

Вместе с тем сегодня само время требует укрепления роли Сената в выполнении весьма актуальных и безотлагательных задач, связанных с обновлением и модернизацией страны, дальнейшей либерализацией всех сфер нашего общества, повышением уровня и качества жизни народа, ростом авторитета Узбекистана на международной арене.

Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на некоторые вопросы в деятельности Сената, которые ждут своего решения.

Во-первых, следует отметить, что Сенату иногда не хватает требовательности и активности, инициативности и последовательности в законотворческой деятельности, эффективной организации своей работы.

К примеру, в 2015–2018 годах верхней палатой одобрено 140 законов, содержание которых после рассмотрения в Сенате не претерпело существенных изменений.

Как известно, от членов Сената требуется активно участвовать в обсуждении законов с точки зрения национальных интересов и интересов регионов с самого начала такого обсуждения. К сожалению, некоторые члены Сената глубоко не вникают в суть вопроса, формально относятся к деятельности созданных с этой целью рабочих групп.

Хотя Сенат и не имеет права законодательной инициативы, но это не означает, что он не может вносить предложения по совершенствованию законов. Необходимо признать, что работа представителей верхней палаты по всестороннему анализу проблем в социально-экономической, политико-правовой и культурной сферах, внесению обоснованных предложений по развитию законодательства находится, к сожалению, на неудовлетворительном уровне.

Во-вторых, не в полной мере реализуются полномочия Сената по парламентскому контролю.

Об этом свидетельствует и тот факт, что за минувшие четыре года Сенат направил лишь 10 парламентских запросов. В нынешних условиях, когда особенно востребован эффективный парламентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти, такое положение дел, естественно, не удовлетворяет нас.

В последнее время Сенатом проведено 131 контрольно-аналитическое мероприятие по заслушиванию информации руководителей центральных и местных государственных органов, изучению правоприменительной практики с выездом на места. Однако результативность этих мероприятий не высока, в большинстве случаев они носят формальный характер.

Также нельзя назвать удовлетворительной работу по обобщению выявленных в рамках парламентского контроля системных проблем, разработке и реализации конкретных, обоснованных предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в социально-экономической, судебно-правовой и иных сферах. Более того, не должным образом ведется работа по изучению норм международного права и законодательства развитых стран, инициированию применения их передового опыта.

В-третьих, как известно, Сенат Олий Мажлиса – это палата регионального представительства. Однако ни для кого не секрет, что в его деятельности учету интересов регионов и рассмотрению касающихся развития регионов вопросов до недавних пор не уделялось должного внимания.

Верхняя палата ни разу не заслушивала информацию соответствующих хокимов по выведению региона из-под субвенции. Только в 2018 году впервые в истории Сената налажена практика заслушивания отчетов хокимов областей о развитии регионов. В частности, заслушаны отчеты хокимов Андижанской, Бухарской, Ферганской областей о развитии регионов и деятельности местных Кенгашей народных депутатов. Но этого недостаточно.

Вместе с тем постановления, принятые по итогам подобных парламентских слушаний, ограничиваются лишь поручениями общего характера хокимиятам и государственным органам на местах. В них не находят отражения конкретные задачи, нацеленные на решение социальных проблем и облегчение забот населения в данном отдельно взятом регионе. Контроль за исполнением этих постановлений также осуществляется неудовлетворительно.

В-четвертых, на Сенат возложены задачи налаживания практического взаимодействия с местными Кенгашами народных депутатов, повышения эффективности их работы. В этих целях в верхней палате действует специальная комиссия. Несмотря на проделанную в данном направлении определенную работу, в последние годы она ведется не на системной основе. При этом можно констатировать, что профессиональный уровень и правовая грамотность депутатов Кенгашей на местах, их навыки организации депутатской деятельности оставляют желать лучшего. В частности, мы поставили перед собой задачу разграничить полномочия хокимов по руководству органами местной исполнительной и представительной власти. В связи с этим роль и ответственность Сената в организации эффективного взаимодействия с местными Кенгашами народных депутатов еще более возрастают.

В-пятых, очередной важный вопрос – усиление международной деятельности Сената.

Как известно, в повышении авторитета нашей страны на международной арене, реализации активной внешней политики ряд важных задач возложен на Сенат. В этом плане необходимо отдать должное работе, проводимой верхней палатой в данной сфере, в частности, первым заместителем Председателя Сената Содиком Салиховичем Сафоевым.

Обладающий большим жизненным и сенаторским опытом, С.Сафоев ведет активную деятельность по укреплению многопланового и плодотворного сотрудничества с парламентами иностранных государств и международными организациями, доведению до зарубежной общественности сути и значения кардинальных реформ, осуществляемых в нашей стране в политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Только в нынешнем году при участии и под эгидой Сената проведено более 50 международных конференций, семинаров и "круглых столов".

Однако в целом оценивая результативность деятельности нашей верхней палаты в этом направлении, следует отметить наличие еще не использованных возможностей. Так, Сенату было бы целесообразно усилить работу с Межпарламентским союзом, Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентской ассамблеей Содружества Независимых Государств и другими международными парламентскими организациями, в которых Олий Мажлис участвует от имени Узбекистана.

Нужно заранее и более четко планировать официальные поездки сенаторов за рубеж в рамках межпарламентского сотрудничества, конкретно определять вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах с иностранными партнерами. Проще говоря, нужен результативный подход к межпарламентскому сотрудничеству.

Кроме того, нам надо усовершенствовать деятельность Сената по осуществлению парламентского контроля над реализацией "дорожных карт", утвержденных в сфере иностранных инвестиций и внешней торговли.

В порядке парламентского контроля следует наладить постоянное изучение исполнения международных договоров Республики Узбекистан.

Дорогие друзья!

Известно, что в жизни любой страны, каждого народа решающее значение имеют такие понятия и ценности, как Личность, Семья, Общество и Государство. А самое главное звено и основу общества – семью – невозможно представить без женщины.

Наш народ испокон веков оказывает высокое уважение женщинам, особо почитая образ священной Матери. Уважение к женщине – это прежде всего уважение к семье, будущему нашего общества.

В этом контексте глубокий смысл заложен в словах: "Культурный уровень любого общества определяется его отношением к женщине”.

В нынешнюю эпоху глобализации защита прав и свобод, законных интересов женщин приобретает еще более актуальное значение. Требованием времени становится повышение их социально-экономической и политико-правовой активности.

Сегодня в системе государственных и общественных организаций нашей страны руководящие должности занимают около 1,4 тысячи женщин. В составе Сената – 17 женщин, Законодательной палаты – 21 женщина. Женщины составляют более 23 процентов депутатского корпуса местных Кенгашей.

На состоявшихся в мае этого года выборах председателей сходов граждан избраны 1 025 женщин.

Растет их число среди руководителей на предприятиях. Если в 2017 году этот показатель составлял 44,2 процента, то в текущем году – 45,3 процента.

Доля женщин в сферах здравоохранения и социальных услуг составляет более 82 процентов, в сферах науки, образования и воспитания, культуры и искусства – 72 процента, в сельском хозяйстве – более 25 процентов, в промышленности – 38 процентов, в структуре субъектов предпринимательства – 29 процентов.

В этой связи хочу привести слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на прошедшей 11–17 марта этого года 63-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, в работе которой участвовала и делегация нашей страны.

"Где женщины принимают активное участие в политической и общественной жизни, там растет экономика, укрепляется стабильность и повышается благосостояние граждан", – отметил А. Гутерриш.

Проводимая сегодня в Узбекистане государственная политика по защите прав и интересов женщин, обеспечению их широкого участия в общественно-политической жизни страны, гендерного равенства и репродуктивного здоровья получает высокую оценку международного сообщества, в частности, таких авторитетных международных структур, как ООН, Международная организация труда, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения. Следует отметить, что в основе таких положительных изменений прежде всего находится осуществляемая весомая работа по обеспечению женщинам достойного места в обществе, дальнейшему повышению их социального статуса.

За короткое время в этом направлении были приняты и последовательно исполняются 2 указа и 2 постановления Президента, 6 постановлений и 4 распоряжения правительства Республики Узбекистан. Конечно, это вам хорошо известно, поэтому не буду подробно останавливаться на данном вопросе.

Самое важное, что это приоритетное направление постоянно находится в центре нашего внимания. В частности, проводится большая работа по социальной защите женщин, созданию необходимых условий для привлечения их к предпринимательству, обеспечению их жильем. К примеру, в рамках реализации программы "Каждая семья – предприниматель" 12 651 женщине коммерческими банками выделено более 1 триллиона 235 миллиардов сумов кредитов на создание собственного бизнеса. Вместе с тем из Общественного фонда поддержки женщин и семьи 1 949 женщинам из малообеспеченных семей выделены кредиты на 42 миллиарда сумов.

В последние годы в стране внедрена новая система обеспечения современным жильем женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На этой основе 1 564 женщины получили не только жилье, но и рабочие места, что укрепляет их уверенность в завтрашнем дне.

Расширяется также начатая нами работа в рамках реализации Пяти инициатив, которая получает всестороннюю поддержку общественности. В частности, относительно повышения занятости женщин – в 2019–2020 годах планируется строительство швейно-трикотажных предприятий в каждом районе и создание почти 57 тысяч новых рабочих мест для женщин. Сегодня эти проекты дают свои первые результаты. Но для их полной реализации предстоит еще немало сделать.

Уважаемые участники заседания!

Хочу обратить ваше внимание на еще один важный вопрос. В ходе последних социологических опросов 70,2 процента респондентов отметили, что в нашей стране созданы необходимые условия для повышения социально-экономической и политико-правовой активности женщин. По мнению 81,5 процента респондентов, никто и никакое обстоятельство не препятствуют женщинам участвовать в работе общественных или политических организаций.

Меня волнует стереотип, укоренившийся в сознании наших людей. Обычно мы почитаем женщину прежде всего как мать, хранительницу семейного очага. Это, безусловно, правильно. Однако сегодня каждая женщина должна быть не пассивным наблюдателем, а активным и инициативным участником демократических преобразований, осуществляемых в стране.

К сожалению, из-за недостаточного внимания на протяжении долгих лет к нуждам и заботам женщин сегодня решение накопившихся социальных проблем в этой сфере, откровенно говоря, дается нелегко. Однако, какой бы непростой ни была эта задача, мы мобилизуем все наши силы и возможности на создание достойных условий жизни и труда для наших женщин.

В связи с этим хочу повторить: когда счастлива женщина – счастлива семья, когда счастлива семья, прочны и стабильны все общество и государство.

В целях дальнейшего повышения роли и статуса наших уважаемых женщин в общественно-политической жизни страны нам необходимо решить следующие важные задачи.

Во-первых, десять лет назад женщины составляли более 20 процентов среди членов Сената и депутатов Законодательной палаты. Сегодня этот показатель снизился до 17 процентов в верхней палате и 16 процентов в нижней палате. О чем это говорит?

Ответ ясен: политические партии не уделяют достаточно внимания привлечению в свои ряды образованных, инициативных и обладающих организаторскими способностями женщин, повышению их политической и общественной активности. При этом, по данным ООН, представительство женщин в парламентах растет во всем мире и в 2018 году достигло уровня 24,3 процента.

Как вам хорошо известно, в национальном избирательном законодательстве исходя из мировой демократической практики определена 30-процентная квота для участия женщин кандидатами в выборах в парламент и местные Кенгаши.

В нашей стране немало женщин, которые подают всем пример своим интеллектом, глубокими знаниями, большим жизненным опытом, самоотверженным трудом и высокими личностными качествами. Если на предстоящих в этом году выборах в Олий Мажлис и местные Кенгаши такие вот трудолюбивые и образованные женщины, обладающие широким политическим мировоззрением, смогут продемонстрировать свой потенциал и будут избраны депутатами или сенаторами, то от этого, я уверен, выиграют и государство, и общество.

Рост представительства женщин в парламенте и местных Кенгашах позволит учесть интересы и мнение женщин в законотворческом процессе, а также гендерный вопрос при формировании государственного бюджета.

Во-вторых, в системе Олий Мажлиса нет отдельной структуры, непосредственно занимающейся вопросами женщин.

В 2017 году в Законодательной палате была образована Комиссия по вопросам семьи и женщин. Но она почему-то не заработала, задачи, определенные в Положении комиссии, так и остались на бумаге. Вследствие этого как в Законодательной палате, так и в Сенате до сих пор нет конкретной структуры, нацеленной на укрепление семьи, защиту материнства и детства, обеспечение прав, свобод и законных интересов женщин, повышение их статуса в обществе.

В-третьих, за прошедшие два года принято и направлено к исполнению 15 нормативно-правовых актов по коренному улучшению положения женщин в соответствии с требованиями международных стандартов. Однако наши сенаторы и депутаты не должным образом занимаются выполнением своих прямых обязанностей.

Необходимо повысить активность и инициативность. В ближайшее время нам надо принять два новых закона – "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин" и "О защите женщин от притеснений и насилия".

В-четвертых, в нашей стране активно развиваются институты гражданского общества. Однако из более чем 9 тысяч негосударственных некоммерческих организаций женскими вопросами занимаются лишь 376. Этого, конечно же, недостаточно.

Незаметно участие этих организаций в поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предупреждении правонарушений среди них, обеспечении работой. В большинстве случаев эти организации заняты лишь проведением формальных собраний и мероприятий.

Для коренного улучшения ситуации предлагаю ориентировать деятельность Сената на решение следующих актуальных вопросов.

В первую очередь, следует усилить законотворческую деятельность и парламентский контроль по укреплению семьи, защите материнства и детства, обеспечению прав и свобод, законных интересов женщин, активизации их участия в общественной, экономической, политической, правовой и культурной жизни. Граждане, избиратели ждут от вас, уважаемые сенаторы, конкретных предложений и рекомендаций о том, какие новые законы нам необходимо принять и в какие внести изменения для достижения указанных выше целей.

Еще один важный вопрос – обеспечение женщин работой, создание условий для приобретения ими современных профессий, развитие у них деловых навыков, широкое вовлечение в предпринимательство.

Очередная актуальная задача – укрепление здоровья женщин, содействие повышению медицинской культуры в семьях, усиление эффективности просветительской и воспитательной работы на местах, в частности в махаллях, среди женщин. Думаю, все мы хорошо понимаем, что в этом плане особо важное значение имеет вопрос подготовки девочек к самостоятельной жизни, обучения их современным знаниям и профессиям, реализации их способностей и потенциала в науке, культуре, искусстве и спорте.

Наряду с этим постоянно в центре нашего внимания должны находиться предотвращение правонарушений и преступности среди женщин, торговли людьми, а также таких негативных явлений, как распад семьи, ранние браки, случаи суицида.

В этом направлении важной задачей остается выполнение взятых нашей страной международных обязательств в области обеспечения прав и интересов женщин.

Необходимо последовательно продолжать начатую нами работу по возвращению оступившихся лиц к нормальной жизни, укреплению атмосферы мира и согласия в семьях, махаллях и обществе в целом.

Для реализации этих чрезвычайно важных и актуальных задач предлагаю создать в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан новую структуру – Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.

Уважаемые сенаторы!

Как вы знаете, Нигматилла Тулкинович Йулдошев занимает должность Председателя Сената с 2015 года и внес достойный вклад в работу верхней палаты парламента.

Вчера я подписал указ о назначении Н.Йулдошева на должность Генерального прокурора Республики Узбекистан. В связи с этим он досрочно освобождается от должности Председателя Сената.

Уважаемый Нигматилла Тулкинович, желаю вам успехов на этом ответственном посту.

Уважаемые сенаторы!

Теперь нам предстоит избрать нового Председателя Сената. Все мы хорошо понимаем, насколько высоки требования к лицу, которому предстоит занять этот пост.

Председатель Сената должен прежде всего глубоко понимать суть и содержание осуществляемых в нашей стране демократических реформ, обладать большими знаниями и потенциалом, правовым мышлением, организаторскими способностями для обеспечения верховенства закона и справедливости в нашей жизни, гармоничного развития государственных и общественных институтов. Самое главное, он должен уметь организовать деятельность Сената на уровне сегодняшних высоких требований.

Мы долго обсуждали этот вопрос, изучили мировую практику парламентаризма и опыт развитых демократических государств.

С учетом всех высказанных мнений и предложений, согласно статье 86 Конституции Республики Узбекистан предлагаю на должность Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуру Танзилы Камаловны Нарбаевой.

Она родилась в 1956 году в Андижанской области, образование – высшее, окончила Ташкентский государственный университет. Трудовую деятельность начала учительницей в школе, работала секретарем районного совета Народно-демократической партии, заведующей сектором в Центральном совете этой партии, с 1995 года по 2010 год занимала ответственные должности в правительстве Республики Узбекистан.

В 2010-2016 годах являлась председателем Совета Федерации профсоюзов Узбекистана. С 2016 года занимает должность заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Комитета женщин Узбекистана.

Где бы Т.Нарбаева ни работала, благодаря своему трудолюбию, знаниям и опыту, требовательности и организаторским способностям, чувству ответственности за выполнение задач на доверенном участке работы, а также своим человеческим качествам она снискала большое уважение и авторитет среди общественности нашей страны.

Прошу поставить на голосование кандидатуру Танзилы Камаловны Нарбаевой для утверждения на должность Председателя Сената.

Уважаемые сенаторы!

Уверен, что все вы под руководством нового Председателя Сената будете, не жалея сил, с еще большей энергией и энтузиазмом трудиться на благо Родины, во имя благополучия нашего народа, будущего родного Узбекистана.

Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи и успехов в вашей ответственной деятельности.

Благодарю за внимание".

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