



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии



ОБЗОР ПРЕССЫ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые главы делегаций!



Уважаемые участники встречи!



Сердечно приветствую моих многоуважаемых друзей – лидеров стран Центральной Азии – и членов делегаций.



Проведение Консультативной встречи еще раз наглядно подтверждает общность наших интересов, готовность к открытому диалогу и принятию согласованных решений по наиболее актуальным вопросам регионального развития.



Только что в узком формате мы обстоятельно обсудили современное состояние и перспективы взаимодействия и пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего укрепления отношений доверия, добрососедства и партнерства наших стран.



Известно, что Центральная Азия в силу своего геостратегического положения на протяжении тысячелетий находилась в центре мировых процессов.



Наш регион с богатейшим культурно-историческим наследием всегда служил уникальным мостом, соединяющим Европу, Ближний Восток, Южную и Восточную Азию. На этой благодатной земле жили и творили выдающиеся гуманисты – ученые, мыслители и поэты, которые внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Здесь сосредоточены колоссальные природные ресурсы, огромный человеческий потенциал.



И сегодня в Центральной Азии пересекаются конкурирующие интересы ведущих мировых держав.



В непосредственной близости от нас находятся крупные очаги нестабильности, которые влияют на международную и региональную безопасность.



Перед нами стоят непростые вопросы: насколько стабильно и предсказуемо будет развиваться Центральная Азия? С какими новыми вызовами и рисками могут столкнуться наши страны? Как нам дальше выстраивать региональное сотрудничество исходя из наших общих интересов?



Сегодня нам предстоит совместно найти ответы на эти жизненно важные вопросы.



Уважаемые участники встречи!



Каждое государство региона вносит достойный вклад в обеспечение стабильности и процветания Центральной Азии. Благодаря политической воле и практическим шагам мы выходим на более высокий уровень взаимодействия.



Наша солидарность и активные усилия открыли широкие возможности для многопланового регионального сотрудничества. За короткий срок мы вместе смогли достичь реального прогресса.



В частности, товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии вырос за последние годы более чем в 2 раза, число совместных предприятий – в 4 раза.



Совместно с нашими партнерами мы на пути к завершению правового оформления границ. Обеспечили полноценную деятельность порядка шестидесяти пунктов пропуска, отменили визы.



Расширяются деловые и межрегиональные контакты, транспортное сообщение, культурно-гуманитарный обмен.



В прошлом году в Узбекистане прошли первый Центральноазиатский экономический форум и первая встреча Рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров наших стран.



В 2018 году после десятилетнего перерыва в Туркменистане состоялось заседание Международного фонда спасения Арала.



Хорошо известны получившие широкое признание международные инициативы наших стран – проведение дебатов в Совете Безопасности ООН по Афганистану, обеспечение радиационной безопасности в Центральной Азии, Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития", принятие Ашхабадской декларации Энергетической хартии и резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций по Центральной Азии, а также многие другие.



Во всем этом проявляется устойчивая тенденция – усиление самостоятельной роли и ответственности наших государств за общее будущее.



С удовлетворением хочу отметить, что государства Центральной Азии все больше выступают с консолидированных позиций по вопросам региональной и глобальной повестки.



Подчеркну, что наше сближение и расширение сотрудничества в регионе – это востребованный и необратимый процесс. Он основан на твердом политическом выборе, имеет глубокие исторические предпосылки и не направлен против чьих-либо интересов.



При этом, укрепляя единство и сплоченность, мы содействуем становлению стабильного и устойчиво развивающегося региона, а значит – перспективного и предсказуемого международного партнера.



Как результат – в мире последовательно растет внимание к Центральной Азии, повышается интерес ведущих государств и международных финансовых структур к поддержке наших совместных инициатив.



В этой связи считаю важным продолжить практику тесного и системного диалога стран региона в различных форматах с зарубежными партнерами, а также взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций, других международных и региональных структур.



Уважаемые главы и члены делегаций!



Говоря о приоритетах расширяющегося регионального партнерства, хотел бы особо отметить следующее.



Первое. Важно сосредоточиться на практической реализации задач в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и энергетической сферах. Это приоритеты динамичного развития и обеспечения конкурентоспособности всего региона.



В этом плане предлагаем провести Центральноазиатский инвестиционный форум и первое заседание торгово-промышленных палат наших стран, ускорить создание регионального совета по транспортным коммуникациям.



Выступаем с предложением об организации международной туристической конференции для продвижения совместных программ по принципу "один тур – весь регион".



Второе. Наряду с регулярным проведением многосторонних встреч вице-премьеров и министров иностранных дел предлагаем учредить межпарламентскую группу дружбы стран Центральной Азии.



Третье. Думаю, что создание платформы культурно-гуманитарного обмена под названием "Центральная Азия – одно прошлое, общее будущее" отвечает интересам всех наших народов.



При вашей поддержке предлагается учредить Центральноазиатскую премию за выдающиеся достижения в области науки, культуры и искусства, а также проводить форумы университетов и региональные спортивные игры.



Считаем важным ежегодную организацию накануне праздника Навруз Дней культуры Центральной Азии – поочередно в каждой из наших стран. Все это позволит еще больше сблизить наши братские народы.



Четвертое. Решение непростых региональных водно-экологических проблем требует скоординированных подходов.



С целью привлечения инновационных технологий, внедрения принципов "зеленой экономики", предотвращения опустынивания и принятия других комплексных мер считаем важным эффективно задействовать возможности созданного под эгидой ООН Многопартнерского трастового фонда для региона Приаралья.



Необходимо продолжить поиск взаимоприемлемых решений актуальных вопросов совместного водопользования.



Пятое. Важнейший приоритет – обеспечение региональной стабильности и безопасности.



Выступаем за создание рабочих механизмов оперативного взаимодействия правоохранительных ведомств и спецслужб наших стран для полномасштабного противодействия современным вызовам и угрозам.



Неотъемлемой частью нашего региона является Афганистан.



И в наших общих интересах – помочь этой стране твердо встать на путь мира и развития.



Считаем, что необходимо придерживаться ключевых принципов политического урегулирования. Прежде всего это отказ от насилия, прекращение огня, демонстрация готовности к диалогу и компромиссам.



Кроме того, чрезвычайно важно выработать скоординированные подходы к реализации важнейших инфраструктурных и социальных проектов в Афганистане, а также к активному вовлечению этой страны в региональные торгово-экономические связи.



Уважаемые друзья!



Сегодня можно с уверенностью сказать, что между нашими странами выстраивается новая система двусторонних и многосторонних отношений практически по всем ключевым направлениям.



В основе этого позитивного и динамичного процесса – взаимное стремление и общность интересов наших народов.



Уверен, что все обозначенные сегодня приоритеты должны найти отражение в нашем едином видении дальнейшего развития сотрудничества в Центральной Азии.



Нам нужно согласовать ключевые принципы и цели взаимодействия, сформировать благоприятные условия для передвижения людей, капитала, товаров и услуг, а также широкого культурно-гуманитарного обмена.



Надеюсь, что нынешняя Консультативная встреча в Ташкенте откроет новую страницу в наших отношениях, будет способствовать формированию и запуску действенных механизмов укрепления дружбы, добрососедства и партнерства в Центральной Азии.



Благодарю за внимание". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи