Совместное заявление министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне на 26-й встрече Совета Министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ (г.Братислава, 5-6 декабря 2019 года)

ОБЗОР ПРЕССЫ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. "В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Победы во Второй мировой войне - одного из самых жестоких и кровопролитных конфликтов в истории, унесшего десятки миллионов жизней и причинившего чудовищные страдания человечеству.



Победить нацизм удалось благодаря нерушимому единству и сплоченности наших народов, совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции. Мы помним о всех тех, кто проявил беспримерное мужество на фронте и в тылу и спас нашу цивилизацию от гибели. Склоняем головы перед памятью подвига антифашистского подполья, жертв "лагерей смерти" и блокад мирных городов.



Наш священный долг – беречь историческую правду. Считаем кощунством любые проявления неуважения к памятникам солдат и полководцев Красной Армии, надругательства над могилами отдавших жизни за освобождение Европы от нацистов. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания. Призываем все страны чтить память о героях-освободителях и поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения.



Решительно осуждаем попытки фальсификации итогов Второй мировой войны. Возмущены устремлениями некоторых стран по реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Исходим из необходимости неукоснительного соблюдения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности. Замалчивание преступлений на почве этнической и религиозной ненависти неминуемо приведет мир к новой катастрофе.



Отмечаем важность принятия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".



История продемонстрировала опасность потакания национализму, нетерпимости, дискриминации, экстремизму и ненависти на этнической, расовой и религиозной основе. Признаем значение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года в качестве важного международного инструмента.



Подтверждаем приверженность идее свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности. Подвиг воинов-победителей Второй мировой войны и их беззаветная жертвенность должны быть вечным наказом грядущим поколениям – крепить мир на принципах справедливости, равенства и неделимости безопасности".

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