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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече в Университете Нагои
20.12.2019 13:04

ОБЗОР ПРЕССЫ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый господин Мацуо!

Уважаемые профессора, преподаватели и студенты университета!

Дамы и господа!

Позвольте выразить искреннюю благодарность президенту университета Нагои за теплые слова и добрые пожелания.

Думаю, высказанные здесь мнения о моем первом визите в вашу страну в качестве Президента, такое большое внимание и уважение, теплая атмосфера действительно создают надежную основу на пути укрепления отношений Японии и Узбекистана, достижения в будущем больших результатов.

Мы знаем, что университет Нагои является одним из самых авторитетных в мире центров науки и образования.

Считаю для себя большой честью быть удостоенным звания почетного доктора этого университета, который дал миру нобелевских лауреатов Рёжи Ноёри, Осаму Симомуру, Макото Кобаяси, Тосихиде Маскаву, Исаму Акасаки, Хироси Амано и других известных ученых.

Я глубоко признателен руководству и научному коллективу университета Нагои и воспринимаю это высокое звание прежде всего как проявление уважения к народу Узбекистана.

В качестве почетного доктора университета Нагои буду продвигать вопросы расширения сотрудничества научной общественности Узбекистана с этим прославленным вузом, обладающим огромным научным потенциалом, можно сказать, действовать, как его представитель.

В Японии есть поговорка: "Если бы не было крепости Нагои – не было бы и города Нагои". В этой связи я хотел бы добавить: "Без университета Нагои невозможно представить город Нагоя".

Как известно, отношения между нашими странами имеют многовековую историю. Это наглядно подтверждают раритеты с согдийскими надписями, хранящиеся в знаменитом музее города Нара.

Большой интерес у ученых Японии и других стран вызывают буддийский храм и около сорока статуй, найденных японским археологом, профессором Кюдзо Като на территории Узбекистана, в Дальверзинтепе, – первой столице древнего Кушанского царства.

Хочу подчеркнуть, что помимо схожих национальных традиций, нравственных ценностей народы Узбекистана и Японии объединяет и постоянное стремление к науке и познанию, достижению совершенства.

Думаю, вы хорошо знаете научное наследие великих предков нашего народа – ученых и мыслителей, в числе которых: создатель науки алгебры и понятия "алгоритм" Аль-Хорезми; первый, кому удалось рассчитать длину окружности и радиус Земли, – Аль-Беруни; внесший огромный вклад в развитие мировой медицинской науки Ибн Сино, известный во многих странах как Авиценна; создавший уникальную обсерваторию и астрономические таблицы с указанием точных координат 1018 звезд Мирзо Улугбек и другие.

Дорогие друзья!

Три года назад мы приняли Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. В рамках ее выполнения осуществляем последовательные реформы по обеспечению открытости и либерализации всех сфер жизни общества, модернизации страны.

Большое внимание в этом процессе уделяется эффективному использованию передового опыта развитых стран, особенно Японии. Ведь Япония – это наш испытанный временем стратегический партнер, отношения с которым развиваются на основе принципов взаимного доверия и уважения.

Сегодняшний визит мы рассматриваем как начало нового этапа в истории узбекско-японского взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.

Япония постоянно поддерживает Узбекистан на международной арене и непосредственно содействует в развитии национальной экономики, реализации приоритетных социальных проектов.

Следует особо отметить, что в годы независимости более 5 тысяч представителей нашей молодежи прошли обучение в японских университетах и сегодня направляют полученные знания и навыки на развитие родного Узбекистана.

Как человек, долгие годы проработавший в системе высшего образования, я хорошо знаю, насколько почетен и вместе с тем ответственен труд в этой сфере.

Сотрудничество университета Нагои, где проходит наша встреча, и Узбекистана имеет более чем двадцатилетнюю историю. Мы высоко ценим, что ваш университет открыл в 2010 году представительство в Ташкенте. Особо радует, что к настоящему времени в этом высшем учебном заведении получили образование свыше 400 узбекистанских студентов и исследователей.

Мне приятно видеть среди участников нашей встречи и молодежь из Узбекистана, которая учится сегодня в Японии. В Узбекистане мы создадим для вас все условия и возможности, чтобы вы смогли реализовать свой потенциал и таланты.

Мне радостно смотреть в ваши глаза, я чувствую вашу уверенность в себе и убежден, что все вы действительно являетесь достойными сыновьями и дочерьми нашего родного Узбекистана. Самая главная ваша задача – хорошо учиться, дорожа своим временем, в совершенстве овладевать высокими технологиями, вносить вклад в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Японией. Желаю всем вам новых успехов и удачи на этом пути.

Уважаемые дамы и господа!

Мы видим, что в эпоху глобализации многие развитые страны выбрали путь построения "информационного общества", "экономики знаний", "цифровой экономики".

В современном мире человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, инновационные идеи, высокие технологии составляют фундаментальную основу ускоренного и устойчивого развития.

Благодаря сформировавшейся полвека назад, глубоко продуманной и базирующейся на достижениях научного прогресса "японской модели" сегодня ваша страна стала одним из ведущих государств практически во всех сферах.

Японская наука достигает впечатляющих результатов в таких областях, как искусственный интеллект, нанотехнологии, биотехнологии, робототехника, изучение космоса, ядерная медицина, "зеленая" энергетика.

Ярким подтверждением этого, в частности, служит тот факт, что ваша страна является родиной 28 нобелевских лауреатов.

Дорогие друзья!

Глубоко осознавая, что ключом к современному развитию служат именно наука и образование, мы возвели инвестирование в человеческий капитал в ранг государственной политики.

В прошлом году мы приняли Стратегию инновационного развития Узбекистана и поставили перед собой задачу войти в ряд передовых стран в сфере инноваций.

Сегодня молодежь составляет 60 процентов от всего 33-миллионного населения республики. Нашей приоритетной задачей является подготовка креативно мыслящих специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и глубокими знаниями в конкретных отраслях науки.

С этой целью мы за последние три года открыли 36 новых высших учебных заведений. Сегодня в стране насчитывается 116 институтов и университетов, в том числе действуют 22 филиала ведущих вузов США, Великобритании, России, Италии, Южной Кореи, Индии, Сингапура и других стран.

При поддержке государства на системной основе осуществляются подготовка и повышение квалификации специалистов в лучших научных и образовательных центрах мира.

Хочу с благодарностью отметить деятельность Японского агентства по международному сотрудничеству – ДЖАЙКА, которое вносит достойный вклад в этот процесс.

Особенно эффективной в этом плане является деятельность университета Нагои как ключевого партнера стран Центральной Азии в рамках выполнения инициированной правительством Японии программы "Глобал-30".

Мы высоко ценим огромные заслуги президента университета Нагои, уважаемого господина Мацуо, несколько раз посетившего нашу страну, в деле развития узбекско-японского научного сотрудничества.

Важным событием в научной жизни республики стал визит в Узбекистан в прошлом году господина Мацуо и лауреата Нобелевской премии господина Ноёри.

Как вам известно, недавно научный совет Ташкентского государственного технического университета, учитывая достойный вклад президента университета Нагои, господина Мацуо в развитие науки Узбекистана, избрал его своим почетным ректором.

Уважаемые участники встречи!

В рамках японской программы "Подготовка кадров" более 300 молодых людей из нашей страны получили ученые степени магистра и доктора наук. Десятки наших молодых специалистов повышают квалификацию в японских университетах по линии Узбекско-Японского молодежного центра инноваций.

Дорогие друзья!

Результаты развития отношений Узбекистана и Японии в этой области, несомненно, заслуживают большого внимания. В то же время следует отметить, что в данном направлении у нас есть еще немало незадействованных возможностей. В связи с этим позвольте высказать ряд предложений.

Во-первых, в нашей научной жизни большую роль играет ставшая традиционной конференция ректоров университетов Японии и Узбекистана, проводимая по инициативе университета Нагои. С целью дальнейшего расширения сотрудничества мы предлагаем создать Узбекско-Японский фонд по научно-академическим обменам и трансферу технологий. Он послужит реализации совместных научных проектов и исследований молодых ученых, обмену студентами, профессорами и преподавателями двух стран.

Деятельность этого фонда будет финансироваться за счет средств нашего фонда "Эл-юрт умиди", который занимается аналогичными вопросами.

В качестве первого шага выражаем готовность ежегодно принимать в Узбекистане 15 профессоров и преподавателей университета Нагои. Мы будем благодарны, если они выступят с лекциями, проведут практические занятия и мастер-классы в вузах Узбекистана. Вместе с тем мы готовы ежегодно принимать 50 студентов из Японии на 15 дней в соответствующих вузах Узбекистана. Думаю, было бы хорошо, чтобы 50-60 процентов из них были студентами университета Нагои.

Уверен, что подобные проекты будут способствовать развитию двусторонних отношений. Ведь если будет крепнуть дружба между нашей молодежью, то дружба и сотрудничество между нашими странами станут еще более прочными и плодотворными.

Во-вторых, предлагаю запустить при Академии наук нашей страны совместные проекты по созданию новых материалов на основе нанотехнологий в сотрудничестве университета Нагои и Министерства инновационного развития Республики Узбекистан.

В-третьих, нам следует продолжить совместные исследования узбекских и японских археологов по изучению памятников истории буддизма и буддийской культуры, находящихся на территории нашей страны. В связи с этим мы заинтересованы в организации Узбекско-Японского научного центра при Термезском государственном университете.

Уважаемые участники встречи!

Недавно мы ввели в посольстве Узбекистана в Японии должность советника-посланника по науке и инновациям. Он будет непосредственно заниматься развитием научно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Японией, в том числе с университетом Нагои, а также реализацией поставленных сегодня важных задач.

Перед началом этого мероприятия мы встретились с уважаемым президентом Мацуо, возглавляемым им научным коллективом, лауреатами Нобелевской премии, проректорами, профессорами и достигли договоренностей по многим вопросам. Для того, чтобы их реализовать, наш советник-посланник будет непосредственно работать с вашим университетом. Можно сказать, что отныне в университете Нагои будет работать доверенное лицо Президента Узбекистана.

Уверен, что результаты нашей сегодняшней исторической встречи будут способствовать укреплению связей не только между двумя вузами – университетом Нагои и Ташкентским государственным техническим университетом, но и, самое главное, между Узбекистаном и Японией.

Дорогие друзья!

Народ Узбекистана с большим уважением и интересом относится к древней истории и богатой культуре Японии.

Недавно у нас в стране был издан целый ряд книг и альбомов на узбекском и японском языках – "Конституция Японии", "Букет японской поэзии", "Культурное наследие Центральной Азии в собраниях Японии", "Узбекистан в сердце японца" и других.

Разрешите мне передать эти издания в дар библиотеке университета Нагои. Думаю, они займут достойное место в вашей библиотеке и послужат дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. В результате сотрудничества, на основе выдвинутых здесь мнений и предложений через два-три года количество переведенных нами книг будет только расти. В ходе встречи я пригласил господина Мацуо в Узбекистан и сказал ему: "Теперь Вы возглавляете большое научное сообщество не только в Нагои, но и в Ташкенте, узбекские ученые и студенты нашего университета будут принимать Вас как ректора".

Уважаемый президент господин Мацуо!

Уважаемая научная общественность университета!

В завершение вновь от всей души благодарю всех вас от своего имени и от имени нашей делегации за проявленное высокое уважение ко мне и нашему народу и приглашаю всех вас в Узбекистан.

Спасибо за внимание".

УЗИНФОРМ

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