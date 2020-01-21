Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса

ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые депутаты!



Уважаемые участники заседания!



Народ Узбекистана, оказав вам большое доверие, избрал вас депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса, и я от всего сердца поздравляю вас с этой высокой честью.

Состоявшиеся выборы в парламент и местные Кенгаши стали важным политическим экзаменом для Узбекистана, и наш народ достойно проявил себя в этом процессе.



В чем заключаются главные особенности прошедших выборов?



Прежде всего, выборы наглядно продемонстрировали растущие правосознание и политическую культуру нашего народа, все более утверждающиеся в обществе демократические принципы. Особую роль в этом сыграло их проведение на основе полностью отвечающего международным стандартам нового Избирательного кодекса, под девизом "Новый Узбекистан – новые выборы".



Были внедрены и впервые использованы на практике автоматизированная система управления избирательным процессом и Единый электронный список избирателей. В целях обеспечения конституционного избирательного права граждан возможность голосовать впервые была предоставлена лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, за исключением лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.



Самое главное, выборы прошли в соответствии с принципами открытости, честности и прозрачности. В наблюдении за ними участвовали более 70 тысяч местных наблюдателей, 825 наблюдателей от 10 международных организаций и около 50 иностранных государств, 1 155 представителей зарубежных и отечественных средств массовой информации.



Уважаемые участники заседания!



По итогам прошедших в острой политической борьбе выборов в нижнюю палату нового парламента избраны 48 женщин, 9 представителей молодежи. Можно сказать, что это – непосредственный результат осуществляемых нами реформ по поддержке молодого поколения и женщин.



Очень важно, что среди вас есть также 39 депутатов, эффективно работавших в парламенте прошлого созыва, завоевавших авторитет в обществе и еще раз удостоившихся доверия избирателей.



Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность всем депутатам Законодательной палаты прошлого созыва, внесшим вклад в принятие важных законов на благо нашей страны, пожелать им здоровья и новых успехов.



С некоторыми из вновь избранных депутатов я лично знаком. Многих хорошо знаю по выступлениям на телевидении, в других средствах массовой информации. Уверен, что все вы привнесете новый дух и новое содержание в деятельность нашего парламента.



Дорогие друзья!



Как известно, на состоявшихся выборах борьба между кандидатами от пяти партий проходила в атмосфере здоровой политической конкуренции. В ходе дебатов, которые транслировались в прямом эфире, представители партий глубоко анализировали программы своих оппонентов, открыто звучали критика, разные, иногда даже противоположные, точки зрения относительно решения актуальных проблем.



Скажите, могли ли мы на прежних парламентских выборах представить себе такую политическую атмосферу, в которой можно было открыто говорить и об успехах, и о недостатках?



Вместе с тем надо признать, что в ходе избирательного процесса партии выдвигали подчас недостаточно обоснованные предложения. Естественно, они получили негативную оценку со стороны наших граждан.



Идеи и предложения, выдвинутые кандидатами в депутаты на встречах с избирателями и в выступлениях в средствах массовой информации, поднятые ими вопросы и проблемы, безусловно, заслуживают внимания. Они должны войти в программы действий парламента и правительства на предстоящие пять лет.



Следует подчеркнуть, что нынешние выборы, способствовав росту политической активности населения, не только повысили доверие народа к партиям, но и усилили требования к ним. Это, в свою очередь, говорит о том, что перед партиями стоит ряд актуальных задач по повышению уровня кандидатов и системной работе с избирателями.



Самое важное, межпартийная конкуренция призвана служить интересам народа, а не проводиться лишь в целях пиара. Мы никогда не должны забывать эту истину.



В ходе предвыборной агитации политические партии дали много обещаний решить насущные проблемы нашего общества. Теперь наш народ ждет их выполнения на практике.



Каждый депутат уже сегодня должен начать серьезно работать, чтобы в течение пяти лет полностью выполнить обещания, данные избирателям, и укрепить авторитет своей партии. Думаю, для этого целесообразно, составив "дорожную карту", на системной основе осуществлять реализацию инициатив, выдвинутых во время избирательной кампании.



Первоочередной задачей повестки дня сегодня становится реализация принципа "Новый Узбекистан – новые выборы – новый парламент".



Уверен, что фракции политических партий в нижней палате парламента определят для себя конкретные планы на перспективу и будут претворять их в жизнь в полном объеме.



Уважаемые участники заседания!



Как показал анализ результатов выборов, в ходе избирательной кампании были допущены некоторые недостатки. К примеру, в городе Ташкенте явка избирателей была ниже, чем в других регионах. Конечно, такая тенденция характерна для крупных городов. В то же время это свидетельствует о том, что политические партии недостаточно работают с избирателями, не доносят свои идеи и программы до электората.



К сожалению, были зафиксированы и отдельные случаи голосования одного лица от имени нескольких избирателей. Наблюдались также недостатки в работе с системой Единого электронного списка избирателей.



Как говорил известный государственный и политический деятель Теодор Рузвельт, "Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Надо бояться не ошибок, а их повторения".



Поэтому вновь избранные депутаты должны всесторонне проанализировать эти проблемы и уже сейчас серьезно задуматься об устранении допущенных в ходе избирательной кампании недостатков. С одной стороны, это будет способствовать усилению деятельности политических партий, членами которых они являются, с другой стороны – развитию парламентаризма в нашей стране.



Безусловно, по каждому выявленному в процессе выборов случаю нарушения закона правоохранительные органы принимают соответствующие меры. Вместе с тем мы должны провести необходимую работу по дальнейшему совершенствованию организационно-правовых основ национальной избирательной системы.



В связи с этим мы поддерживаем предложение Центральной избирательной комиссии о проведении в текущем году форума с участием международных экспертов по результатам изучения проблем, связанных с выборами. Вместе с тем, думаю, для нас было бы полезно, чтобы члены парламента в сотрудничестве с национальными и зарубежными экспертами, международными организациями ежегодно, на постоянной основе проводили разные форумы по избирательной тематике.



Анализ высказанных международными наблюдателями предложений и рекомендаций говорит о необходимости повышения правовой культуры членов участковых избирательных комиссий и избирателей. Поэтому считаю необходимым с учетом данных предложений и рекомендаций разработать Концепцию повышения электоральной культуры населения.



Парламент должен высказать свою позицию относительно рекомендации зарубежных наблюдателей о расширении источников финансирования выборов.



Предлагаю парламенту создать комиссию по устранению выявленных недостатков и сотрудничать в данном вопросе с международными организациями. Эта комиссия должна разработать конкретные меры по совершенствованию национального законодательства и избирательного процесса на основе глубокого изучения предложений и рекомендаций международных организаций и наблюдателей.



Кабинету Министров и Центральной избирательной комиссии следует принять меры для эффективной работы с Единым электронным списком избирателей.



Пользуясь случаем, выражаю особую благодарность всем избирателям, участвовавшим в выборах, членам участковых и окружных избирательных комиссий, активистам махаллей – уникального института самоуправления, всем гражданам, кому небезразлично, каким будет завтрашний день Родины, всему нашему народу. Также выражаю свою искреннюю признательность международным наблюдателям, зарубежным и отечественным журналистам.



Уважаемые народные избранники!



Только что по предложению Совета представителей политических партий Спикером Законодательной палаты был избран Нурдинжон Муйдинханович Исмоилов.



Следует отметить, что он много лет работал в сфере законотворчества и правоохранительных органах. Обладает большим профессиональным и жизненным опытом. Является одним из тех руководителей, кто с первых лет создания национального парламента вносил большой вклад в его развитие.



Говоря о трудовой деятельности Спикера, нужно подчеркнуть, что на обеспечение интересов государства и народа он направляет все свои знания и опыт, силы и энергию.



На учрежденный сегодня пост первого заместителя Спикера Законодательной палаты избран депутат Акмал Холматович Саидов. Решение о создании этого нового института в Законодательной палате считаю своевременным и правильным.



Основными направлениями деятельности первого заместителя Спикера целесообразно определить следующие вопросы.



Прежде всего, он должен отвечать за развитие связей Законодательной палаты с международными межпарламентскими организациями, координацию деятельности межпарламентских групп с зарубежными странами, содействовать повышению авторитета Узбекистана на мировой арене, развитию парламентской дипломатии.



Как известно, согласно Конституции одним из важнейших полномочий Законодательной палаты является ратификация или денонсация международных договоров. Основной задачей первого заместителя Спикера должен быть также контроль за исполнением правительством международных договоров, к которым присоединилась Республика Узбекистан.



Например, Законодательная палата впредь должна наладить слушания отчетов министров по достижению Целей устойчивого развития ООН.



Еще один важный вопрос – Узбекистан присоединился более чем к 70 международным документам в области прав человека. Наше правительство регулярно предоставляет национальные доклады в уставные органы ООН.



Необходимо повысить роль Законодательной палаты в защите прав человека, организовать работу по выполнению рекомендаций международных организаций, разработать и последовательно выполнять "дорожные карты". Все это должно находиться в центре внимания нижней палаты.



Как вам известно, международное признание получает осуществляемая парламентом и являющаяся прогрессивной практикой поддержка негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества. Поэтому считаю важным, чтобы первый заместитель Спикера координировал деятельность соответствующей парламентской комиссии.



Все вы знаете, что при Олий Мажлисе создан Институт проблем законодательства и парламентских исследований, который призван содействовать членам парламента в подготовке законопроектов, организации их обсуждения, доведении до общественности сути принятых законов.



Важной составляющей этой работы должно стать широкое использование в законотворческой деятельности достижений науки и инноваций.



Акмала Холматовича Саидова, избранного на эту должность, хорошо знают не только в нашей стране, но и за рубежом как видного специалиста в законодательной сфере.



Надеюсь, что на этом посту он все свои знания, высокий профессионализм, организаторский талант и инициативность направит на благо нашей Родины.



Первый заместитель Спикера должен работать на беспартийной основе в интересах всего нашего общества.



Позвольте искренне поздравить руководителей фракций всех политических партий, избранных заместителями Спикера.



Одним словом, есть все основания сказать, что сегодня депутаты избрали достойных руководителей Законодательной палаты. Желаем народным избранникам поднять деятельность парламента на новый уровень, что будет способствовать достижению нашей общей великой цели – процветанию родного Узбекистана.



Уважаемые участники заседания!



Все мы понимаем, что работа депутата требует огромного интеллектуального потенциала, неустанного труда и высокой ответственности. Я и сам много лет был депутатом, поэтому хорошо знаю, насколько трудна и сложна и вместе с тем почетна эта миссия.



Депутат прежде всего должен жить заботами народа и проявлять самоотверженность в решении волнующих людей проблем, быть в этом примером. Если депутаты будут гореть душой, работать на совесть, то так же будут относиться к делу министры, правительство, парламент. Таким станет все наше общество.



Сегодня мы ищем новые подходы и возможности для развития всех сфер. Если человек и общество будут находиться в непрерывном поиске, неуклонно идти к своим целям, то обязательно добьются успеха.



На новом этапе развития Узбекистана перед нами стоят чрезвычайно актуальные и непростые задачи. И для их успешного решения мы должны совершенно по-новому организовать законотворческую работу. Особое внимание при этом необходимо уделить следующим вопросам.



Во-первых, нижняя палата должна стать площадкой, где ведутся объективные дебаты и дискуссии по каждому проекту закона и сталкиваются различные общественные интересы, настоящей "школой демократии".



За последние пять лет деятельность палаты существенно активизировалась, было рассмотрено 540 проектов законов, или в 2 раза больше по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Если в 2015 году было принято лишь 11 новых законов, то в 2019 году – 35, то есть этот показатель повысился в три раза.



Следует особо отметить, что все шире используется практика принятия единого кодекса вместо нескольких законов, регулирующих общественные отношения в одной сфере. В частности, были приняты такие важные акты, как Гражданский процессуальный кодекс, Экономический процессуальный кодекс, Кодекс об административном судопроизводстве, Избирательный кодекс.



В последние два года мы начали принимать законы прямого действия. К примеру, в законах "О платежах и платежных системах", "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" взамен отсылочных норм введены нормы прямого действия.



Вместе с тем сама жизнь, динамичное развитие Узбекистана требуют вывести эту деятельность на качественно новый уровень. Исходя из передового мирового опыта, партии должны вести в парламенте активные дискуссии, чтобы принимаемые законы отражали политические интересы партий и их электората. Для этого нужна здоровая конкуренция между партией большинства и оппозиционными партиями.



В Законодательной палате каждая фракция может объявить себя оппозицией. Определено, что эта фракция имеет право внести альтернативную редакцию проекта закона до его рассмотрения в первом чтении. Однако надо признать, что пока данный институт эффективно не работает.



Уважаемые вновь избранные депутаты, вы должны постоянно работать над собой, чтобы каждое принятое решение укрепляло основу обеспечения интересов народа.



Избиратели ждут от вас инициативности, альтернативного видения и проявления политической воли по каждому вопросу, ведь, как говорится, в споре рождается истина.



Конечно, каждый депутат при принятии закона в определенной сфере должен уметь мыслить, как специалист. Ведь принимаемые вами законодательные акты будут непосредственно влиять на жизнь миллионов людей, всего нашего народа. Но это влияние может быть как положительным, так и негативным. Поэтому депутаты, удостоенные доверия народа, не имеют права допускать ошибки, забывать о возложенной на них ответственности.



Во-вторых, депутаты смогут оправдать доверие избирателей только тогда, когда будут занимать твердую позицию по каждому вынесенному на обсуждение законопроекту.



Предыдущим созывом на местах была налажена практика общественных обсуждений по каждому внесенному в нижнюю палату проекту закона. Благодаря этому около 1 тысячи положений более 400 законопроектов были доработаны на основе предложений граждан. Так, с участием институтов гражданского общества было проведено широкое общественное обсуждение проекта закона "О профессиональных союзах".



В прошлое уходит практика поверхностного рассмотрения и единогласного одобрения законопроектов, депутаты учатся обсуждать их серьезно и обстоятельно. С учетом высказанных населением мнений 16 проектов законов были возвращены их инициаторам для доработки. К слову, в 2010–2014 годах не был возвращен ни один законопроект.



Надеюсь, что вы, уважаемые депутаты, исходя в первую очередь из интересов народа, усилите работу по анализу и критическому рассмотрению проектов законов.



В настоящее время члены нижней палаты, помимо концептуальных вопросов, касающихся законопроектов, обеспечивают также их соответствие Конституции и действующим законам, законодательной технике. На самом деле основное внимание депутатам следовало бы уделить не доработке некачественных законопроектов, а тому, насколько эти законы отвечают интересам народа.



В этом контексте считаю уместным привести слова известного древнеримского поэта Публилия Сира: "Там, где сильны законы – и народ силен".



Действительно, народные представители, как и подобает их высокому депутатскому статусу, должны быть смелыми, требовательными и решительными, не допускать принятия законов, которые не будут служить интересам народа.



Каждый закон, образно говоря, должен быть как живой организм, иметь свою силу и результат, и с его принятием жизнь должна меняться.



Вместе с тем необходимо обратить внимание и на другую сторону вопроса, а именно – повысить ответственность субъектов законодательной инициативы и Министерства юстиции за внесение в парламент некачественных законопроектов. Считаю, что в случаях, когда инициатор проекта закона не может обосновать его значения перед депутатами, Законодательная палата должна отказаться от рассмотрения.



В-третьих, необходимо увеличить долю законопроектов, инициируемых самими депутатами нижней палаты.



Следует отметить, что в 2015–2019 годах депутаты чаще стали использовать свое право законодательной инициативы. Так, если в 2010–2014 годах депутаты внесли на обсуждение 37 проектов законов, то в период прошлого созыва – уже 88, то есть в 2,5 раза больше. Однако доля инициированных депутатами законопроектов почти не изменилась за последние 10 лет и составляет лишь 16-17 процентов. Поэтому призываю наших депутатов глубже анализировать волнующие электорат вопросы, быть более инициативными.



В-четвертых, при принятии законов народные представители должны предусмотреть, чтобы они реально работали, и принимать для этого необходимые меры.



Несвоевременное принятие подзаконных актов приводит к тому, что эти законы не работают, и это вызывает справедливое недовольство граждан, в том числе предпринимателей. К примеру, прошло больше года с момента вступления в силу Закона "Об административных процедурах", полностью соответствующего международным стандартам, однако при его применении на практике возникает много вопросов.



Поэтому полное обеспечение комплексного и системного правового регулирования общественных отношений должно стать одной из ключевых задач палаты на предстоящие пять лет. Таким образом мы окончательно откажемся от изжившего себя подхода: "работа парламента заканчивается с принятием закона".



Кроме того, было бы целесообразно парламентской фракции, инициировавшей принятие того или иного закона, разработать "дорожную карту" по его реализации.



По итогам года Законодательная палата должна детально проанализировать, как народом оценивается каждый закон, какую пользу он приносит людям, а какой правовой акт не работает, и делать соответствующие выводы. Это послужит установлению эффективного диалога с электоратом и повышению результативности деятельности парламента.



В-пятых, следует расширить практику изучения соответствия законопроектов международным договорам, рекомендациям по улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах. Ведь в международных договорах и рейтингах отражается передовой опыт зарубежных стран.



В целом необходимо, чтобы в основу законотворческой деятельности был положен ключевой принцип: "Народ должен быть единственным источником и автором закона".



Уважаемые участники заседания!



В деятельности нижней палаты в сфере парламентского контроля также имеется ряд вопросов, ждущих своего решения.



Первое. Избранные депутаты должны оправдывать доверие народа, осуществляя действенный парламентский контроль.



За прошедший период внедрены новые формы и механизмы контроля. В частности, в Законодательной палате введен институт "Правительственного часа", когда члены правительства отвечают на вопросы депутатов. В последние два года проведено 14 "Правительственных часов" с участием руководителей 17 министерств и государственных комитетов.



Кроме того, с 2019 года действует практика рассмотрения нижней палатой кандидатур в члены Кабинета Министров. Однако пока нельзя сказать, что наши избиратели полностью удовлетворены всей этой работой.



Ни для кого не секрет, что неподобающее поведение некоторых должностных лиц оказывается в центре общественного обсуждения и порой вызывает крайне негативный общественный резонанс. Отныне наш народ не допустит, чтобы в подобной ситуации депутаты оставались сторонними наблюдателями. Ведь граждане избрали своих представителей, чтобы они выражали мнение народа и защищали его интересы!



Наш народ хочет видеть в депутате своего защитника и представителя, требовательного, смело отстаивающего его интересы, противостоящего тем должностным лицам, которые нарушают закон и этические нормы.



Мы видим первые шаги в этом направлении. В частности, деятельность таких молодых и активных депутатов, как Расул Кушербаев, Шухрат Полвонов, Алишер Хамроев, вызывает одобрение избирателей. К примеру, по инициативе депутатов было отменено введенное правило об обязательном движении автомототранспортных средств в светлое время суток с включенными фарами. Мы позитивно оцениваем подобные факты.



Таким образом с помощью действенного парламентского контроля мы сможем повысить эффективность деятельности исполнительной власти. Поэтому необходимо наладить практику регулярного предоставления ответственными руководителями разъяснений по проблемам, ставшим предметом широкого обсуждения в обществе.



В центре внимания должно также находиться своевременное информирование населения о результатах парламентского контроля. В связи с этим следует широко освещать каждое мероприятие в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте. Такая практика послужит обеспечению не только открытости деятельности парламента, но и повышению ответственности всех государственных органов.



Второе. Необходимо усилить контрольно-аналитическую деятельность комитетов и других структурных подразделений палаты.



В целях повышения роли и эффективности практической деятельности парламента в период прошлого созыва был создан ряд новых подразделений. Так, Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам курирует реформирование деятельности правоохранительных органов и разработку организационно-правовых основ обеспечения независимости судов. Думаю, что комитет мог бы давать оценку проводимой государственными органами работе по противодействию коррупции и, в случае необходимости, ставить перед Правительством вопрос об ответственности их руководителей.



Комитет по вопросам охраны здоровья граждан призван отвечать за изучение положения дел в медицинской сфере. Законодательной палате доверено осуществление контроля над системой здравоохранения в целом. К сожалению, работа палаты в этом направлении пока не дает ожидаемых результатов, и такая ситуация меня серьезно беспокоит, потому что в системе здравоохранения остается еще много нерешенных проблем.



К примеру, несмотря на созданные правовые основы государственно-частного партнерства в сфере ни один проект в данной форме так и не был реализован. Все еще не на должном уровне проводится работа по лечению онкологических, эндокринологических и сердечно-сосудистых заболеваний.



Тревожит тот факт, что некоторые медицинские учреждения сами становятся источником распространения инфекции. В частности, в 2019 году было зафиксировано около 1 тысячи случаев, связанных с распространением внутрибольничной инфекции.



Учитывая, что контроль за ситуацией в сфере возложен на нижнюю палату, Спикер и соответствующий комитет должны наладить его на системной основе и, если необходимо, осуществлять в каждом медицинском учреждении. Если проявить настоящую инициативу и решительность в таком важном деле, как улучшение качества медицинского обслуживания, принять для этого соответствующие законодательные меры и обеспечить интересы людей, то это, безусловно, послужит повышению качества жизни населения.



Создание при нижней палате Управления Государственного бюджета направлено на эффективное формирование бюджета и установление действенного контроля за его исполнением. Так, ставка социального налога для высших образовательных учреждений, перешедших на самофинансирование, была снижена с 25 до 12 процентов. Благодаря этому в их распоряжении осталось 47 миллиардов сумов. Конечно, все это – лишь первые результаты принимаемых мер по усилению парламентского контроля.



Сама жизнь требует активизации контрольной деятельности парламента.



В последнее время государство направляет немалые средства на социально-экономическое развитие регионов. Однако участие депутатов, избранных от этих территорий, незаметно в вопросе контроля за их рациональным и эффективным использованием. На местах наблюдаются случаи нецелевого расходования выделенных средств, хищения и коррупции.



Если народные избранники на основе своих полномочий установят контроль над сферой, то повысится и авторитет депутатов, Законодательной палаты в целом. Самое главное, это принесет реальную пользу нашему народу.



Министерство финансов должно отчитываться перед народными представителями за каждый потраченный из бюджета сум, а в вопросе нецелевого расходования государственных средств все ведомства должны осознавать свою ответственность перед парламентом. Ситуация изменится только тогда, когда все будут считаться с депутатами. Уверен, в этом вопросе палата будет проявлять решительность и защищать интересы электората.



В целом, нам нужно установить такой порядок, при котором каждый комитет на основе квартального плана работы будет ставить конкретные задачи перед государственными ведомствами и запрашивать у них конкретную информацию об исполнении законов и постановлений.



Третье. Необходимо принять меры по повышению действенности парламентского и депутатского запроса.



В период прошлого созыва должностным лицам органов государственного и хозяйственного управления было направлено 28 парламентских запросов, или в 7 раз больше по сравнению с 2010–2014 годами.



Усилены меры ответственности за нерассмотрение или нарушение сроков рассмотрения парламентского и депутатского запроса. Несмотря на это, к сожалению, на депутатские запросы отвечает зачастую не сам руководитель, а его заместитель или даже начальник управления.



Скажите, где авторитет народного избранника, уважение к парламенту? Подобное отношение абсолютно недопустимо. Поэтому предлагаю законодательно закрепить, что ответ на парламентские и депутатские запросы должны давать лично руководители министерств и ведомств.



Четвертое. Настало время более широкого внедрения информационных технологий в отношения между избирателями и депутатом. В частности, необходимо усовершенствовать механизм формирования парламентских и депутатских запросов.



В рамках прошлого созыва было направлено 856 депутатских запросов по тем или иным проблемам. Но для меня важнее то, как в этих запросах отражены интересы избирателей, сколько из них инициированы самими гражданами. Поэтому нам необходимо наладить практику формирования парламентских и депутатских запросов на основе коллективных обращений граждан, поступивших через интернет. Тогда мы добьемся рассмотрения волнующих население вопросов непосредственно в парламенте.



В 2019 году депутаты посетили более 8 тысяч домохозяйств, свыше 3 тысяч объектов социальной сферы и около 2 тысяч производственных объектов, провели встречи почти со 150 тысячами граждан. Установлен порядок, при котором в целях решения проблем населения последнюю неделю каждого месяца депутаты посещают свой избирательный округ. Эту работу необходимо продолжить на системной основе.



Вместе с тем возникает вопрос: сегодня, в эпоху развития информационных технологий, обязательно ли избирателю ждать, когда его представитель приедет в свой округ?



Необходимо поднять систему диалога с народом на новый уровень, запустив электронный портал и мобильные приложения, позволяющие депутатам поддерживать постоянную связь с избирателями. Эта система должна работать так, чтобы избиратель мог следить за ежедневной деятельностью депутата, обсуждать проекты законов и выражать свое мнение о них. То есть, оценку деятельности депутата должны давать именно его избиратели. Только так между гражданами и парламентом будет создан настоящий мост. И именно этого ждет от нас народ.



Пятое. В целях широкого вовлечения населения в деятельность парламента необходимо усовершенствовать работу веб-портала "Менинг фикрим".



Как известно, мы создали этот портал для изучения мнений людей по важным вопросам жизни государства и общества, поддержки инициатив граждан. Эффективна ли проводимая в настоящее время работа по изучению и рассмотрению поступающих от населения предложений?



Этот вопрос возник не случайно – из всех поступивших на сегодня предложений лишь по 11 палата провела широкое обсуждение и приняла решения.



Необходимо внедрить в практику альтернативные методы обсуждения актуальных проблем широкой общественностью. Думаю, целесообразно было бы организовать обсуждение на телевидении и в других средствах массовой информации, где с участием депутатов, граждан и специалистов будут обсуждаться поступившие на веб-портал "Менинг фикрим" обращения.



Еще один важный вопрос – необходимо активизировать участие Законодательной палаты в международных межпарламентских структурах.



Международные связи нижней палаты активно расширяются. Так, если в 2015 году действовало 9 межпарламентских групп по сотрудничеству с парламентами других государств, то в 2019 году их количество достигло 28, в том числе 24 группы, созданные совместно с Сенатом. Благодаря эффективной международной деятельности за прошедший период в парламенте было принято 248 иностранных делегаций.



Наш национальный парламент за достаточно короткий срок стал активным участником многих авторитетных международных межпарламентских объединений. В их числе Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентская ассамблея Содружества Независимых Государств. Более того, наши депутаты избраны на руководящие должности в этих организациях.



Последовательное развитие международных межпарламентских связей и впредь должно находиться в центре внимания депутатов.



Есть еще один вопрос, на который я хотел бы особо обратить ваше внимание. К сожалению, наши политические партии только в преддверии выборов вспоминают о продвижении своих политических целей и программ, расширении рядов. Именно в это время они стараются работать с членами партий. Насколько верен такой подход, такая работа, которая проводится лишь временно, в период выборов? Подобное положение дел нас, конечно, не устраивает.



Не должны ли сами политические партии быть заинтересованы в расширении своих рядов, совершенствовании программ, воплощении в жизнь своих политических целей и идей? Если политические партии будут работать по-настоящему, то их роль и влияние в нашем обществе будут только укрепляться. Поэтому руководителям политических партий и фракций необходимо активизировать непосредственную работу с электоратом и вести ее на системной основе.



Вновь избранный первый заместитель Спикера как ученый-юрист с большим опытом призван регулярно оказывать политическим партиям и фракциям практическую помощь и предоставлять рекомендации по совершенствованию их деятельности.



Дорогие друзья!



Сегодня наш родной Узбекистан ускоренными темпами идет по собственному пути развития. Реформы, осуществленные за последние три года, уже дают первые плоды. В международном сообществе растут интерес и внимание к Узбекистану, потенциалу нашей страны, укрепляется вера в ее будущее. Все это создает прочную основу для перехода на новый этап развития, приближая нас к намеченным целям.



И мы обязательно достигнем своих благородных целей, если не упустим эту уникальную возможность, будем следовать избранному курсу и решительно идти вперед.



Лидирующей силой на этом пути призваны стать Законодательная палата, вы, уважаемые депутаты.



У вас как самых достойных представителей народа есть для этого необходимый потенциал, все условия и возможности. Своими лучшими качествами, высокой духовностью, нравственностью, культурой и умением вести диалог наши депутаты должны быть примером для всех. Спикеру и его заместителям следует взять этот вопрос под особый контроль.



Предлагаю совместно с Академией государственного управления внедрить новую систему обучения депутатов для повышения их квалификации как парламентариев.



Наш народ доверяет вам и возлагает на вас большие надежды. Он ждет от вас практического подтверждения принципа "Парламент – зеркало воли народа". Быть удостоенным такого доверия, уважения и внимания – огромное счастье. Каждый из нас на своем участке работы должен практическими делами оправдать доверие нашего трудолюбивого и благородного народа. Это не только наша гражданская обязанность, но прежде всего – наш священный долг перед Родиной.



Уверен, что вы, начиная свою деятельность в новом составе парламента и глубоко осознавая эту свою важнейшую задачу, будете работать эффективно.



Еще раз поздравляю вас с избранием депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса, желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в вашей ответственной деятельности.



Спасибо за внимание".

УЗИНФОРМ