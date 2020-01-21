Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом заседании Сената Олий Мажлиса

ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые члены Сената!



Дорогие друзья!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас с победой на выборах и высоким статусом сенаторов.



Пользуясь сегодняшней возможностью, хочу выразить от всех нас благодарность прежнему составу верхней палаты Олий Мажлиса.



Безусловно, вы, хорошо понимаете, что быть членом высшего органа представительной власти – не только большая честь, но и огромная ответственность.



Сенатор – это прежде всего личность, удостоенная доверия народа и государства, которая обладает глубокими знаниями, богатым жизненным опытом, самоотверженно трудится, проявляя инициативу, и неразрывно связывает свою судьбу с судьбой своего народа. В вашем лице мы видим именно таких личностей, для которых интересы Родины – превыше всего.



Следует отметить, что новый состав Сената имеет достаточно высокий профессиональный уровень. Из общего числа сенаторов 20 – экономисты, 19 – инженеры, 13 – педагоги, 7 – юристы, 6 – медицинские работники, 5 – агрономы, 4 – журналисты, а также 12 представителей общественных организаций. Подтверждением является и тот факт, что среди них 16 докторов и 12 кандидатов наук. При этом 25 процентов членов Сената – женщины, что говорит о новых подходах и тенденциях в организации деятельности верхней палаты.



Уважаемые участники пленарного заседания!



Последние три года, когда наш родной Узбекистан вступил в новый этап своего развития, стали периодом коренных преобразований и для Сената. Сенат рассмотрел около 230 законов, из которых за последние три года одобрено 190, что свидетельствует о масштабах проделанной работы. Надо сказать, что позитивные изменения коснулись не только количества, но и качества законов.



В этой связи хочу отметить важные инициативы, выдвинутые комитетами Сената, которые послужили решению многих актуальных вопросов. К примеру, предложения Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ, нацеленные на повышение эффективности страхового рынка, нашли свое отражение в ряде значимых решений по совершенствованию сферы.



С учетом предложений широкой общественности важная инициатива была выдвинута Комитетом по вопросам молодежи, культуры и спорта. В настоящее время на основе принятого решения реализуется практическая работа по упорядочению проведения свадеб и иных семейных мероприятий. Самое главное, эта инициатива находит поддержку нашей общественности.



Кроме того, налажена практика заслушивания в Сенате информации министров внутренних дел и иностранных дел. Большим достижением в организации парламентского контроля можно назвать введение порядка заслушивания отчетов хокимов областей на пленарных заседаниях Сената.



Также в Сенате действуют 25 межпарламентских групп и 2 комиссии, что стало отражением расширяющегося международного межпарламентского сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.



Уважаемые сенаторы!



Считаю, что для повышения эффективности деятельности верхней палаты нам необходимо решить следующие важные задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу.



Во-первых, нам нужно создать эффективную систему решения волнующих население проблем.



Три года назад была налажена практика изучения сенаторами положения дел в регионах с выездом на места и последующим обсуждением выявленных проблем в местных Кенгашах. Однако пока нельзя сказать, что это дало ожидаемые результаты. На местах остается множество нерешенных проблем. К примеру, в сфере дорожного строительства:



70 тысяч километров автомобильных дорог из имеющихся 184 тысяч километров, то есть 38 процентов, нуждается в реконструкции.



Если говорить о коммунальной сфере, то и здесь много проблем, они вызывают большинство нареканий граждан. Так, 25 процентов от имеющихся 633 котельных, а также 75 процентов от 4 тысяч километров сетей теплоснабжения – непригодны к эксплуатации.



Обеспеченность централизованным питьевым водоснабжением в стране составляет лишь 68 процентов. А в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях этот показатель ниже 60 процентов.



Что касается сферы градостроительства, лишь 232 из 1 200 населенных пунктов страны, или 19 процентов, имеют генеральный план. Система здравоохранения республики нуждается еще в 13 тысячах врачей общей практики и специалистов узкого профиля.



В нынешнем, 2019–2020 учебном году в общеобразовательных школах не хватает свыше 2 700 педагогических кадров, оснащенность школ необходимым оборудованием составляет 79 процентов. Наряду с этим в 3 тысячах школ питьевая вода привозная, а 261 школа и вовсе не имеет водоснабжения.



Уровень безработицы среди трудоспособного населения составляет 8,9 процента, среди женщин – 12,5 процента. Для обеспечения молодежи работой в стране проведено 2 400 ярмарок вакансий. Несмотря на это, трудоустроена лишь малая часть молодых людей, находящихся в поиске работы.



Безусловно, ни для кого не секрет – такие серьезные социальные проблемы накопились из-за того, что на протяжении долгих лет не проводился прямой диалог с народом, не принимались меры по всестороннему изучению и решению его насущных проблем. Думаю, всем вам хорошо известно, что по этим вопросам мы приняли ряд важных программ и осуществляем на их основе масштабную работу. Для полного устранения названных проблем, конечно же, нужно время, необходимы большие средства и возможности. Как вы знаете, сегодня деятельность исполнительных органов в центре и на местах полностью направлена на решение именно этих вопросов.



Было бы хорошо, если бы наши сенаторы проявили инициативу и внесли соответствующие предложения. Каждому комитету Сената необходимо формировать планы своей деятельности исходя из проблем территорий и регионов страны.



Особенно важно осуществление Сенатом мониторинга достижения индикаторов, определенных Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Ведь решение всех перечисленных выше проблем непосредственно связано с достижением этих ключевых целей.



В то же время по итогам изучения положения дел на местах необходимо проводить выездные заседания Кенгаша и комитетов Сената с участием руководителей министерств и ведомств. Эта практика позволит оперативно решать волнующие население проблемы.



Во-вторых, нынешний этап реформ ставит жесткие требования перед Правительством, всеми министерствами и ведомствами, хокимиятами. Они отражены в законах, указах и постановлениях Президента, государственных и региональных программах.



Поэтому руководители министерств и ведомств должны чаще выезжать в регионы и разрабатывать соответствующие меры для решения актуальных вопросов социально-экономического развития на местах. Но кто обеспечит контроль за их исполнением? Несомненно, инициатива должна исходить прежде всего от сенаторов, которым народ оказал доверие, и они должны взять на себя такую ответственность.



С этой точки зрения Сенату следует регулярно рассматривать и обсуждать отчеты руководителей министерств и ведомств, хокимов об исполнении намеченных мер. Но нельзя допустить, чтобы отчеты составлялись только ради отчетов. После их обсуждения должны происходить конкретные изменения в сферах или регионах.



Думаю, настало время Сенату принимать решительные меры и ставить перед Правительством вопрос о соответствии занимаемым должностям тех руководителей, деятельность которых по итогам парламентского контроля признана неудовлетворительной.



Согласно действующему законодательству Сенат по результатам парламентского контроля может даже вносить на рассмотрение Президента предложение об отставке члена Правительства.



Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам, уважаемые сенаторы: я готов рассмотреть все четко обоснованные предложения.



В-третьих, в сфере постоянного внимания Сената должны находиться вопросы молодежи и образования.



В связи с этим в очередной раз хочу напомнить слова великого просветителя Абдуллы Авлони: “Образование и воспитание для нас – это наиважнейший вопрос, от его решения зависит наше счастье, сама наша жизнь и судьба". Это мудрое высказывание сегодня актуально как никогда.



Наша молодежь, наши дети должны глубоко осознавать, чьими потомками они являются. В то же время молодое поколение должно понимать, что в основе сегодняшних реформ лежит огромный созидательный труд нашего народа.



На прошедшей недавно встрече с молодежью мы наметили масштабные цели, чтобы добиться коренного поворота в государственной молодежной политике. В этой связи было бы целесообразно, чтобы Сенат взял на себя контроль за решением таких задач, как всесторонняя поддержка молодежи, обеспечение ее трудоустройства, создание условий для освоения знаний и профессий, реализация способностей и талантов. Наряду с этим Сенату необходимо постоянно уделять внимание обеспечению прав и интересов женщин, решению их проблем, подготовке девушек к взрослой жизни, а также развитию сферы культуры и искусства. Ответственным руководителям следует отчитываться о проводимой работе по решению проблем молодежи перед Сенатом, который на основании этого будет принимать соответствующие меры.



В-четвертых, Сенату как палате регионального представительства нужно установить парламентский контроль за рассмотрением проекта Государственного бюджета и его исполнением.



Государственный бюджет на 2020 год мы впервые утвердили в виде закона. Отныне это станет практикой. В соответствии с Конституцией принятие бюджета и контроль за его исполнением относятся к совместным полномочиям обеих палат Олий Мажлиса. Однако в законодательстве закреплено осуществление контроля за исполнением бюджета только за Законодательной палатой.



Изучение расходования средств, выделяемых министерствам и ведомствам, особенно в разрезе регионов, также должно стать ключевой задачей Сената. В связи с этим целесообразно внести соответствующие поправки в законы.



Как вам известно, в Законодательной палате создано Управление Государственного бюджета. За короткое время уже получены первые положительные результаты. С целью внедрения подобной практики и в верхней палате предлагаю также создать соответствующую структуру в Сенате. Уверен, что она станет, образно говоря, главным помощником сенаторов в осуществлении контроля за формированием Государственного бюджета и его исполнением исходя из интересов регионов.



В-пятых, в решении актуальных проблем в разных сферах жизни общества нужно эффективнее использовать институт парламентского запроса.



Если в 2010–2014 годах Сенатом было направлено лишь 3 парламентских запроса, то за последние пять лет – 26 парламентских и свыше 700 сенаторских запросов. Думаю, будет правильным в дальнейшем при формировании парламентских запросов шире учитывать актуальные проблемы, имеющиеся на местах – в областях, районах и городах. Нам предстоит большая работа по повышению качества и результативности запросов сенаторов. К сожалению, сегодня наблюдаются случаи, когда органы государственного управления оставляют запросы сенаторов без ответа.



Хочу подчеркнуть, что игнорирование запроса сенатора следует расценивать как игнорирование требования народа. Чтобы не допускать подобного отношения впредь, сенаторский запрос нужно формировать исходя из интересов регионов, а информацию по итогам его рассмотрения обсуждать на заседаниях комитетов и пленарных заседаниях Сената.



В-шестых, необходимо усилить взаимодействие Сената с местными Кенгашами, а также оказание практической и методической помощи в их деятельности.



К сожалению, сегодня верхняя палата не проявляет активности в этой сфере. В то же время местные Кенгаши практически не пользуются своими полномочиями для решения актуальных проблем регионов.



За прошедший период, особенно в последние три года, созданы правовые основы для усиления контрольных полномочий местных Кенгашей. В частности, введена подотчетность хокимов, их заместителей, руководителей территориальных подразделений органов прокуратуры, юстиции, внутренних дел, финансовой и налоговой сферы, системы здравоохранения.



Несмотря на то, что местным Кенгашам законодательством предоставлены широкие возможности, на деле результата их работы не видно. Причина этого – в том числе в отсутствии эффективного взаимодействия между комитетами Сената и местными Кенгашами.



В повышении эффективности деятельности Кенгашей я полагаюсь в первую очередь на вас, уважаемые сенаторы. Необходимо создать новую систему, предусматривающую закрепление за местными Кенгашами сенаторов, которые работают в верхней палате на постоянной основе. Эта рекомендация поступила и от представителей международных организаций, участвовавших в прошедших выборах в качестве наблюдателей.



Считаю, что если благодаря этому кардинально улучшится деятельность местных Кенгашей, то такая работа получит одобрение нашего народа. В связи с этим, думаю, было бы уместно в каждом местном Кенгаше создать кабинет сенатора. Наряду с этим Председателю Сената с привлечением всех членов верхней палаты целесообразно организовать в регионах на системной основе практическую учебу депутатов местных Кенгашей.



Сенату совместно с Академией государственного управления предстоит сформировать совершенно новую систему обучения – школу сенаторов. Ведь насколько сильным будет депутатский корпус на местах, настолько сильным будет и Сенат.



Я знаю всех вас, уважаемые сенаторы, как самоотверженных и инициативных людей с большим жизненным опытом, пользующихся авторитетом в обществе, глубоко понимающих суть проблем на местах и пути их решения. И хотел бы, чтобы вы своими практическими делами оставили след в истории страны.



Наверное, уже хватит нам говорить о том, что исполнительная власть плохо работает. Кто должен контролировать деятельность органов исполнительной власти? Не сенаторы ли, прежде всего?



Если более активными станут местные Кенгаши, то и Сенат будет работать эффективнее.



Обеспечение результативной деятельности исполнительных органов на местах также зависит от наших сенаторов.



Сенаторы будут заслушивать отчеты руководителей на местах, а вопросы, подлежащие решению на республиканском уровне, вносить на обсуждение в Сенат. Для эффективной организации этой деятельности и повышения качества работы местных Кенгашей предлагаю образовать в каждом из них постоянно действующий секретариат.

Наряду с этим, как вы посмотрите на то, чтобы, исходя из международного опыта, предоставить Кенгашам право вносить предложение о соответствии руководителей территориальных структур министерств и ведомств занимаемым должностям?



Как известно, Законом “О государственной власти на местах” предусмотрено право Олий Мажлиса отменять в установленном порядке решения Кенгашей, противоречащие законодательству. Однако до сегодняшнего дня не разработан механизм реализации этой нормы.



Учитывая, что Сенат является палатой регионального представительства, считаю правильным передать Сенату полномочия по отмене противоречащих законодательству решений Кенгашей.



В-седьмых, необходимо усилить роль Сената в формировании в обществе атмосферы непримиримой борьбы с коррупцией.



Сегодня раскрываются коррупционные преступления государственных служащих и должностных лиц даже высокого ранга. Сообщения об этом все чаще появляются в средствах массовой информации. Тревожит тот факт, что отдельные должностные лица, которым вверена судьба того или иного региона, совершают коррупционные преступления, берут взятки.



Вопрос о недопущении противозаконной деятельности руководителей на местах должен всегда находиться в центре внимания сенаторов в регионах. Одним словом, каждый сенатор должен быть в авангарде борьбы с коррупцией. Когда вскрываются негативные факты, вызывающие большой общественный резонанс, члены Сената призваны, не дожидаясь пленарных заседаний, организовывать оперативные слушания и требовать объяснений у ответственных лиц.



В-восьмых, работа по борьбе с преступностью и раннему предупреждению правонарушений также должна постоянно находиться в центре внимания Сената.



В последние годы мы приняли ряд мер по профилактике и борьбе с преступностью. Однако в этой сфере еще немало проблем ждет своего решения. В прошлом году преступления были совершены более 47 тысячами лиц, из них 12 тысяч, или 25 процентов, – молодежь.



В Кашкадарьинской, Хорезмской областях и городе Ташкенте этот показатель составил 39 процентов, в Андижанской и Наманганской областях – 38 процентов. К сожалению, ни в Кашкадарьинской, ни в Андижанской, ни в Наманганской областях, ни в городе Ташкенте по такому тревожному поводу выездные заседания Сената не проводились, данный вопрос серьезно не обсуждался. Все остаются сторонними наблюдателями.



Скажите, к чему может привести такое положение дел?



Необходимо, чтобы беспечность и равнодушие остались в прошлом. Каждый требующий решения вопрос наши новые сенаторы должны оперативно обсуждать и принимать необходимые меры.



Кроме того, растет число преступлений, связанных с хулиганством и мошенничеством. В связи с этим сенаторам следует установить постоянный контроль над работой местных ведомств по борьбе с преступностью.



Известно, что за последние 3 года были помилованы и вернулись в свои семьи более 4 тысяч лиц, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Думаю, сенаторы внесут свой вклад и в то, чтобы эти люди нашли свое место в дальнейшей жизни.



Если мы не обеспечим социальную адаптацию помилованных лиц, то какой будет реальная эффективность принимаемых нами указов о помиловании?



В-девятых, Сенату следует усилить контроль за деятельностью государственных органов, направленной на повышение роли женщин в обществе.



В Государственной программе по поддержке женщин и укреплению института семьи определен ряд мер в этом направлении. Мы поставили перед руководителями всех уровней главную задачу – обеспечить занятость женщин, особенно молодых, обучить их современным профессиям.



Конкретную работу по организации и контролю за исполнением этих задач проводит созданный в Сенате Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства. В дальнейшем этот комитет должен регулярно изучать ход выполнения задач по обеспечению гендерного равенства, адресной поддержке женщин, оказавшихся в тяжелом социальном положении, а также содействию их занятости. Необходимо заслушивать отчеты руководителей ответственных ведомств по данным вопросам и содействовать повышению эффективности их деятельности.



Надо сказать, что в Сенате проводится определенная работа в данном направлении. Однако в местных Кенгашах серьезного обсуждения этих вопросов не проводилось.



Нам предстоит еще многое сделать для того, чтобы обеспечить гендерное равенство в исполнительных органах, министерствах и ведомствах, доверить ответственные должности нашим уважаемым женщинам. Ведь наши женщины как никто другой знают и глубоко понимают жизненные проблемы, своей самоотверженностью, высокой ответственностью и трудолюбием они являются примером для всех нас.



В-десятых, необходимо усилить работу по обеспечению открытости деятельности Сената.



Следует отметить, что Сенат тесно взаимодействует с общественностью, средствами массовой информации. В работе Сената широко используются информационно-коммуникационные технологии, создан специальный веб-портал верхней палаты.



Налаженная в последнее время практика трансляции заседаний Сената в прямом эфире становится важным фактором формирования “народного парламента” и эффективным средством его подотчетности народу. Эту работу необходимо продолжить на системной основе. Думаю, внедрение такого положительного опыта Сената в деятельность местных Кенгашей даст хороший результат.



Следующая актуальная задача – укрепление сотрудничества палат парламента в процессе законотворчества.



В этой связи хочу обратить ваше внимание на один важный вопрос.



С момента организации двухпалатного парламента Сенат отклонил 9 законов. Это лишь 1,5 процента от всех законов, принятых с 2005 года по настоящее время. В большинстве развитых государств данный показатель намного выше.



Мы не должны воспринимать отклонение Сенатом закона как какое-то негативное явление, напротив, это нормальный демократический процесс, направленный на принятие качественных законов.



Еще один важный вопрос – конституционным полномочием Сената является осуществление парламентского контроля за исполнением законов.



Отсутствие механизма реализации законов в отдельных случаях приводит к тому, что они не работают. В частности, такой механизм может быть прописан в подзаконных актах, но в них порой наблюдаются взаимоисключающие положения.



Координация нормотворческой деятельности государственных органов и организаций – задача непосредственно Министерства юстиции. С этой точки зрения деятельность Министерства юстиции в данном направлении должна находиться под постоянным контролем парламента.



Как известно, в целях обеспечения качественного информационно-аналитического сопровождения работы парламента был создан Институт проблем законодательства и парламентских исследований. Нам необходимо активизировать деятельность данного института исходя из требований реформ, превратить его в инструмент, способствующий успешной работе депутатов и сенаторов. В частности, нужно повысить эффективность его работы по организации широкого обсуждения законопроектов и оценке практической действенности уже принятых законов. Поэтому парламенту целесообразно рассмотреть вопрос о кардинальном совершенствовании деятельности института.



Еще один важный аспект – усиление роли верхней палаты в развитии отношений с иностранными государствами.



Обеспечение дальнейшего роста авторитета Узбекистана в мире, расширение международных связей и содействие в привлечении в республику иностранных инвестиций остаются важными задачами Сената. С целью повышения эффективности деятельности Сената в этом направлении необходимо ежегодно разрабатывать и осуществлять совместно с Министерством иностранных дел конкретные планы проведения международных конференций, встреч и форумов по определенным темам. К примеру, целесообразно широко обсудить такие актуальные вопросы, как углубление демократических реформ, обеспечение прав и свобод человека, совершенствование судебно-правовой системы, привлечение иностранных инвестиций и другие.



Было бы хорошей практикой принимать Сенату ежегодные программы по вопросам сотрудничества с иностранными государствами и установить жесткий контроль над их исполнением. С этой целью необходимо ускорить принятие Концепции парламентской дипломатии.



Вместе с тем на основе конкретных и долгосрочных планов следует продолжить сотрудничество с Межпарламентским союзом, Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентской ассамблеей Содружества Независимых Государств. Кроме того, необходимо осуществлять тесное сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, а также других международных парламентских структур, к которым Олий Мажлис намерен присоединиться.



Хочу обратить ваше внимание еще на один вопрос.



Как известно, назначение послов Узбекистана в иностранных государствах относится к ведению Сената, при этом заслушивается их программа действий. К сожалению, на этом взаимодействие Сената и послов заканчивается. Думаю, что для реализации задач Сената в сфере внешнеполитического и экономического сотрудничества мы должны внедрить практику заслушивания в верхней палате отчетов послов нашей страны за рубежом.



Уважаемые сенаторы!



Согласно повестке дня сегодняшнего заседания мы должны рассмотреть организационный вопрос об избрании Председателя Сената и его заместителей.



Как известно, в соответствии со статьей 93 Конституции кандидатуру для избрания на должность Председателя Сената представляет Президент Республики Узбекистан. Руководствуясь этой нормой, посоветовавшись со многими сенаторами, всесторонне обдумав, я предлагаю на должность Председателя Сената Олий Мажлиса кандидатуру сенатора Танзилы Камаловны Нарбаевой.



Танзила Камаловна в течение 30 лет эффективно трудится на разных ответственных руководящих должностях. В 1995–2010 годах, работая в Кабинете Министров, занималась вопросами материнства и детства, здравоохранения, социальной защиты. В 2010–2016 годах была председателем Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, в 2016–2019 годах эффективно работала в должности заместителя Премьер-министра – председателя Комитета женщин.



Последние шесть месяцев проделала большую работу уже на посту Председателя Сената.



Танзила Камаловна является одним из руководителей, имеющих большой опыт в области государственного и общественного управления.



Уважаемые сенаторы!



Сегодня ваша поддержка кандидатуры Танзилы Камаловны, несомненно, придаст ей еще больше сил и энергии.



Желаю вам, Танзила Камаловна, новых больших успехов в вашей ответственной деятельности.



Теперь хочу рекомендовать следующих кандидатов на должности заместителей Председателя Сената.



На должность первого заместителя Председателя Сената рекомендую кандидатуру сенатора Содика Салиховича Сафоева.



Почти 30 лет он ведет успешную деятельность во внешнеполитической и внешнеэкономической сфере. В разные годы был министром иностранных дел, Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Германии и США. В 2005–2016 годах – председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по внешнеполитическим вопросам, а с 2016 года – первым заместителем Председателя Сената.



Вы все знаете Содика Салиховича как опытного дипломата, известного на международной арене общественного деятеля. Вместе с вами я желаю ему достойно выполнять возложенные на него задачи.



На должность заместителя Председателя Сената рекомендую кандидатуру сенатора Мусы Тажетдиновича Ерниязова – нашего уважаемого аксакала.



Он начал свою деятельность в сфере строительства, затем занимал должность заместителя Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан. Завоевав большое уважение и авторитет у народа, с 2002 года стал Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. Одновременно является заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса.



Как вам известно, в прошлом году за большой вклад в укрепление экономического потенциала нашей страны, самоотверженную деятельность и активное участие в продвижении реформ Муса Тажетдинович был удостоен высокого звания "Узбекистон Кахрамони".



Уверен, что с этим опытным и инициативным руководителем, скромным и трудолюбивым человеком работа сенаторов будет эффективной.



На должность заместителя Председателя Сената рекомендую кандидатуру сенатора Зайниддина Махаматовича Низамходжаева.



Все присутствующие, безусловно, хорошо знают Зайниддина Махаматовича, доктора медицинских наук, профессора, которому было присвоено звание "Узбекистон Кахрамони". За долгие годы работы он многое сделал в сферах здравоохранения, науки, образования, культуры и спорта. Последние пять лет руководил соответствующим комитетом Сената Олий Мажлиса.



Уверен, что Зайниддин Махаматович будет успешно работать на новом ответственном посту в тесном сотрудничестве с вами.



Уважаемые члены Сената!



Несомненно, работа в рамках поставленных сегодня задач потребует от всех вас самоотверженности, инициативности и высокой ответственности. Уверен, что эффективное выполнение этих задач будет первым важным шагом на пути становления Сената профессиональной палатой парламента.



Сегодня наш многонациональный народ ждет от нас, руководителей, и прежде всего от вновь избранных депутатов и сенаторов, реальных, практических действий, направленных на то, чтобы наша жизнь стала еще более свободной, благополучной и благоустроенной. И, конечно же, все мы должны в полной мере соответствовать высокому доверию, которое оказали нам избиратели, наши соотечественники.



Если ежедневно, ежечасно мы будем держать ответ перед своей совестью, честно трудиться, отстаивая интересы страны, во имя процветания Родины – то, безусловно, получим одобрение нашего народа, которое является для нас высшей оценкой.



Желаю всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов на пути к нашим благородным целям.



Спасибо за внимание".

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