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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
11.04.2020 11:01

ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Уважаемые главы государств и правительств!

Уважаемый Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения!

Дорогие друзья!

Прежде всего выражаю искреннюю благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, выступившему с инициативой организации сегодняшнего внеочередного Саммита Тюркского совета.

Наша встреча в формате видеоконференции посвящена чрезвычайно важному и актуальному вопросу противодействия пандемии коронавируса, которая вызывает во всём мире огромное беспокойство и опасения.

Я полностью согласен с моими коллегами, что это страшное заболевание, коснувшееся многих стран мира, не обошло стороной и наши государства с общей численностью населения свыше 160 миллионов человек.

И, к сожалению, оно продолжает распространяться.

Пандемия, с которой мы все столкнулись, по своим темпам и масштабам распространения переросла в беспрецедентный глобальный кризис, стала очень серьёзным вызовом для всего человечества и мировой экономики.

Как известно, тюркские народы за свою многовековую историю, пережив немало тяжёлых и суровых испытаний, сумели, сплотившись, мужественно преодолеть все трудности.

Уверен, что сегодняшний саммит позволит нам в эти непростые времена определить общие подходы и скоординировать наши действия, чтобы совместными усилиями быстро и эффективно решать возникающие злободневные проблемы.

Думаю, что это наше сотрудничество должно осуществляться по следующим основным направлениям:

  • выработка действенных и всеохватывающих мер по предупреждению широкого распространения пандемии, укреплению охраны здоровья и жизни человека;
  • сокращение негативного влияния данной угрозы на устойчивое социально-экономическое развитие наших государств;
  • налаживание системного взаимодействия в этой области.

Дорогие коллеги!

В Узбекистане для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, налажен регулярный обмен опытом с высококвалифицированными врачами из Южной Кореи, Китая, России и Германии, в том числе посредством телемедицины, широко применяются их самые передовые методы лечения.

В целях установления эффективного надзора над эпидемиологической ситуацией мы на основе международной практики реализуем все необходимые мероприятия.

Во-первых, в масштабах всей страны введена жёсткая система карантина. Для повышения ответственности населения в данных вопросах за короткий срок мы внесли в законодательство соответствующие изменения.

Во-вторых, для эффективной борьбы с коронавирусом во всех областях республики организованы специализированные медицинские учреждения и карантинные зоны.

Например, в Ташкентской области введена в строй специализированная карантинная зона на 20 тысяч мест, 10 тысяч из которых уже переданы для эксплуатации. В конце этого месяца будет завершено строительство современной модульной клиники на 10 тысяч мест. Оба объекта оснащаются всем необходимым, в том числе соответствующим оборудованием и техникой. Для предупреждения дальнейшего распространения этого опасного заболевания данный опыт широко применяется и в других регионах страны.

Одновременно с этим усилены всестороннее стимулирование и обеспечение социальной защиты наших самоотверженных медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и первыми принимают на себя удар.

В-третьих, в целях заблаговременного предупреждения распространения заболевания проводится широкая разъяснительная работа среди населения.

В-четвёртых, для обеспечения непрерывности системы образования все учреждения данной сферы осуществляют свою деятельность дистанционно в режим онлайн в полном объёме.

В-пятых, население бесперебойно обеспечивается продовольствием, лекарственными средствами и необходимыми медицинскими изделиями, другими жизненно важными товарами.

Сформирована система оказания безвозмездной адресной помощи лицам с ограниченными возможностями, малообеспеченным и уязвимым слоям населения.

Активное участие в этом процессе принимают также негосударственные организации и гражданские институты, широкая общественность.

В-шестых, сформированы конкретные механизмы всесторонней поддержки всех сфер и отраслей экономики. С этой целью создан Антикризисный фонд.

Субъектам предпринимательства предоставлены возможность "заморозки" процентов по банковским кредитам и налоговые "каникулы". Существенно снижены ставки налогов и таможенных пошлин на импортируемые товары.

Следующий вопрос – мы внедряем национальную систему углублённого мониторинга и прогнозирования эпидемиологической обстановки в стране.

Уважаемые участники саммита!

Складывающаяся в мире крайне опасная ситуация требует принятия безотлагательных и действенных мер не только на национальном уровне, но и в региональном и международном масштабах.

С учетом изложенного хотел бы озвучить следующие предложения:

Первое. Необходимо в рамках Тюркского совета сформировать постоянно действующую совместную систему эпидемиологического мониторинга.

Второе. Следует наладить между министерствами здравоохранения наших государств широкий взаимный обмен информацией и опытом в области предупреждения, диагностики, лечения особо опасных инфекций, эпидемиологического изучения и научных исследований по данному направлению.

В частности, исходя из текущей ситуации предлагаю в ближайшие дни провести первую видеоконференцию с участием ведущих специалистов наших стран.

Третье. В Секретариате Тюркского совета необходимо создать координационную группу по борьбе с пандемией. Она должна установить тесные рабочие контакты с национальными штабами, действующими в странах-участницах.

Также представляется целесообразным создание отдельной базы данных для оперативного освещения реализуемых нашими государствами мер, широкого взаимного обмена опытом и его применения.

Четвёртое. В сегодняшних весьма непростых условиях в целях бесперебойного обеспечения населения наших стран необходимой продовольственной продукцией, лекарственными средствами, медицинскими изделиями необходимо:

  • полномасштабно использовать возможности инфраструктуры грузоперевозок и транспортные коммуникации;
  • оказывать практическое содействие упрощению прохождения транспортных средств через пункты пропуска.

Для оперативного решения возникающих вопросов и эффективной координации в сфере транспорта и логистики нужно создать Рабочую группу, в состав которой войдут руководители министерств транспорта наших стран.

Пятое. Для смягчения последствий пандемии крайне важна помощь международных организаций.

В этой связи мы выступаем за дальнейшее повышение статуса и полномочий Всемирной организации здравоохранения, а также установление партнёрских отношений между этой авторитетной международной организацией и Тюркским советом.

Дорогие друзья!

Все мы хорошо понимаем, что ни одно государство не в состоянии в одиночку справиться с этой страшной пандемией.

Руководством к действию для нас должны стать принципы единства, сотрудничества и взаимовыручки. Вместе мы способны на многое.

В этой связи я поддерживаю принятие итоговой Декларации по результатам нашей видеовстречи.

Дорогие коллеги!

В это непростое время прошу у Всевышнего сил, энергии, крепкого здоровья всем вам, мира и благополучия нашим братским странам и народам.

Спасибо за внимание".

УЗИНФОРМ

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