Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Ильхам Гейдарович!



Уважаемые главы государств и правительств!



Уважаемый Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения!



Дорогие друзья!



Прежде всего выражаю искреннюю благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, выступившему с инициативой организации сегодняшнего внеочередного Саммита Тюркского совета.



Наша встреча в формате видеоконференции посвящена чрезвычайно важному и актуальному вопросу противодействия пандемии коронавируса, которая вызывает во всём мире огромное беспокойство и опасения.



Я полностью согласен с моими коллегами, что это страшное заболевание, коснувшееся многих стран мира, не обошло стороной и наши государства с общей численностью населения свыше 160 миллионов человек.



И, к сожалению, оно продолжает распространяться.



Пандемия, с которой мы все столкнулись, по своим темпам и масштабам распространения переросла в беспрецедентный глобальный кризис, стала очень серьёзным вызовом для всего человечества и мировой экономики.



Как известно, тюркские народы за свою многовековую историю, пережив немало тяжёлых и суровых испытаний, сумели, сплотившись, мужественно преодолеть все трудности.



Уверен, что сегодняшний саммит позволит нам в эти непростые времена определить общие подходы и скоординировать наши действия, чтобы совместными усилиями быстро и эффективно решать возникающие злободневные проблемы.



Думаю, что это наше сотрудничество должно осуществляться по следующим основным направлениям:

выработка действенных и всеохватывающих мер по предупреждению широкого распространения пандемии, укреплению охраны здоровья и жизни человека;

сокращение негативного влияния данной угрозы на устойчивое социально-экономическое развитие наших государств;

налаживание системного взаимодействия в этой области.

Дорогие коллеги!



В Узбекистане для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, налажен регулярный обмен опытом с высококвалифицированными врачами из Южной Кореи, Китая, России и Германии, в том числе посредством телемедицины, широко применяются их самые передовые методы лечения.



В целях установления эффективного надзора над эпидемиологической ситуацией мы на основе международной практики реализуем все необходимые мероприятия.



Во-первых, в масштабах всей страны введена жёсткая система карантина. Для повышения ответственности населения в данных вопросах за короткий срок мы внесли в законодательство соответствующие изменения.



Во-вторых, для эффективной борьбы с коронавирусом во всех областях республики организованы специализированные медицинские учреждения и карантинные зоны.



Например, в Ташкентской области введена в строй специализированная карантинная зона на 20 тысяч мест, 10 тысяч из которых уже переданы для эксплуатации. В конце этого месяца будет завершено строительство современной модульной клиники на 10 тысяч мест. Оба объекта оснащаются всем необходимым, в том числе соответствующим оборудованием и техникой. Для предупреждения дальнейшего распространения этого опасного заболевания данный опыт широко применяется и в других регионах страны.



Одновременно с этим усилены всестороннее стимулирование и обеспечение социальной защиты наших самоотверженных медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и первыми принимают на себя удар.



В-третьих, в целях заблаговременного предупреждения распространения заболевания проводится широкая разъяснительная работа среди населения.



В-четвёртых, для обеспечения непрерывности системы образования все учреждения данной сферы осуществляют свою деятельность дистанционно в режим онлайн в полном объёме.



В-пятых, население бесперебойно обеспечивается продовольствием, лекарственными средствами и необходимыми медицинскими изделиями, другими жизненно важными товарами.



Сформирована система оказания безвозмездной адресной помощи лицам с ограниченными возможностями, малообеспеченным и уязвимым слоям населения.



Активное участие в этом процессе принимают также негосударственные организации и гражданские институты, широкая общественность.



В-шестых, сформированы конкретные механизмы всесторонней поддержки всех сфер и отраслей экономики. С этой целью создан Антикризисный фонд.



Субъектам предпринимательства предоставлены возможность "заморозки" процентов по банковским кредитам и налоговые "каникулы". Существенно снижены ставки налогов и таможенных пошлин на импортируемые товары.



Следующий вопрос – мы внедряем национальную систему углублённого мониторинга и прогнозирования эпидемиологической обстановки в стране.



Уважаемые участники саммита!



Складывающаяся в мире крайне опасная ситуация требует принятия безотлагательных и действенных мер не только на национальном уровне, но и в региональном и международном масштабах.



С учетом изложенного хотел бы озвучить следующие предложения:



Первое. Необходимо в рамках Тюркского совета сформировать постоянно действующую совместную систему эпидемиологического мониторинга.



Второе. Следует наладить между министерствами здравоохранения наших государств широкий взаимный обмен информацией и опытом в области предупреждения, диагностики, лечения особо опасных инфекций, эпидемиологического изучения и научных исследований по данному направлению.



В частности, исходя из текущей ситуации предлагаю в ближайшие дни провести первую видеоконференцию с участием ведущих специалистов наших стран.



Третье. В Секретариате Тюркского совета необходимо создать координационную группу по борьбе с пандемией. Она должна установить тесные рабочие контакты с национальными штабами, действующими в странах-участницах.



Также представляется целесообразным создание отдельной базы данных для оперативного освещения реализуемых нашими государствами мер, широкого взаимного обмена опытом и его применения.



Четвёртое. В сегодняшних весьма непростых условиях в целях бесперебойного обеспечения населения наших стран необходимой продовольственной продукцией, лекарственными средствами, медицинскими изделиями необходимо:

полномасштабно использовать возможности инфраструктуры грузоперевозок и транспортные коммуникации;

оказывать практическое содействие упрощению прохождения транспортных средств через пункты пропуска.

Для оперативного решения возникающих вопросов и эффективной координации в сфере транспорта и логистики нужно создать Рабочую группу, в состав которой войдут руководители министерств транспорта наших стран.



Пятое. Для смягчения последствий пандемии крайне важна помощь международных организаций.



В этой связи мы выступаем за дальнейшее повышение статуса и полномочий Всемирной организации здравоохранения, а также установление партнёрских отношений между этой авторитетной международной организацией и Тюркским советом.



Дорогие друзья!



Все мы хорошо понимаем, что ни одно государство не в состоянии в одиночку справиться с этой страшной пандемией.



Руководством к действию для нас должны стать принципы единства, сотрудничества и взаимовыручки. Вместе мы способны на многое.



В этой связи я поддерживаю принятие итоговой Декларации по результатам нашей видеовстречи.



Дорогие коллеги!



В это непростое время прошу у Всевышнего сил, энергии, крепкого здоровья всем вам, мира и благополучия нашим братским странам и народам.



Спасибо за внимание".

УЗИНФОРМ