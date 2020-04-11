Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств11.04.2020 11:01
ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Уважаемые главы государств и правительств!
Уважаемый Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения!
Дорогие друзья!
Прежде всего выражаю искреннюю благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, выступившему с инициативой организации сегодняшнего внеочередного Саммита Тюркского совета.
Наша встреча в формате видеоконференции посвящена чрезвычайно важному и актуальному вопросу противодействия пандемии коронавируса, которая вызывает во всём мире огромное беспокойство и опасения.
Я полностью согласен с моими коллегами, что это страшное заболевание, коснувшееся многих стран мира, не обошло стороной и наши государства с общей численностью населения свыше 160 миллионов человек.
И, к сожалению, оно продолжает распространяться.
Пандемия, с которой мы все столкнулись, по своим темпам и масштабам распространения переросла в беспрецедентный глобальный кризис, стала очень серьёзным вызовом для всего человечества и мировой экономики.
Как известно, тюркские народы за свою многовековую историю, пережив немало тяжёлых и суровых испытаний, сумели, сплотившись, мужественно преодолеть все трудности.
Уверен, что сегодняшний саммит позволит нам в эти непростые времена определить общие подходы и скоординировать наши действия, чтобы совместными усилиями быстро и эффективно решать возникающие злободневные проблемы.
Думаю, что это наше сотрудничество должно осуществляться по следующим основным направлениям:
- выработка действенных и всеохватывающих мер по предупреждению широкого распространения пандемии, укреплению охраны здоровья и жизни человека;
- сокращение негативного влияния данной угрозы на устойчивое социально-экономическое развитие наших государств;
- налаживание системного взаимодействия в этой области.
Дорогие коллеги!
В Узбекистане для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, налажен регулярный обмен опытом с высококвалифицированными врачами из Южной Кореи, Китая, России и Германии, в том числе посредством телемедицины, широко применяются их самые передовые методы лечения.
В целях установления эффективного надзора над эпидемиологической ситуацией мы на основе международной практики реализуем все необходимые мероприятия.
Во-первых, в масштабах всей страны введена жёсткая система карантина. Для повышения ответственности населения в данных вопросах за короткий срок мы внесли в законодательство соответствующие изменения.
Во-вторых, для эффективной борьбы с коронавирусом во всех областях республики организованы специализированные медицинские учреждения и карантинные зоны.
Например, в Ташкентской области введена в строй специализированная карантинная зона на 20 тысяч мест, 10 тысяч из которых уже переданы для эксплуатации. В конце этого месяца будет завершено строительство современной модульной клиники на 10 тысяч мест. Оба объекта оснащаются всем необходимым, в том числе соответствующим оборудованием и техникой. Для предупреждения дальнейшего распространения этого опасного заболевания данный опыт широко применяется и в других регионах страны.
Одновременно с этим усилены всестороннее стимулирование и обеспечение социальной защиты наших самоотверженных медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и первыми принимают на себя удар.
В-третьих, в целях заблаговременного предупреждения распространения заболевания проводится широкая разъяснительная работа среди населения.
В-четвёртых, для обеспечения непрерывности системы образования все учреждения данной сферы осуществляют свою деятельность дистанционно в режим онлайн в полном объёме.
В-пятых, население бесперебойно обеспечивается продовольствием, лекарственными средствами и необходимыми медицинскими изделиями, другими жизненно важными товарами.
Сформирована система оказания безвозмездной адресной помощи лицам с ограниченными возможностями, малообеспеченным и уязвимым слоям населения.
Активное участие в этом процессе принимают также негосударственные организации и гражданские институты, широкая общественность.
В-шестых, сформированы конкретные механизмы всесторонней поддержки всех сфер и отраслей экономики. С этой целью создан Антикризисный фонд.
Субъектам предпринимательства предоставлены возможность "заморозки" процентов по банковским кредитам и налоговые "каникулы". Существенно снижены ставки налогов и таможенных пошлин на импортируемые товары.
Следующий вопрос – мы внедряем национальную систему углублённого мониторинга и прогнозирования эпидемиологической обстановки в стране.
Уважаемые участники саммита!
Складывающаяся в мире крайне опасная ситуация требует принятия безотлагательных и действенных мер не только на национальном уровне, но и в региональном и международном масштабах.
С учетом изложенного хотел бы озвучить следующие предложения:
Первое. Необходимо в рамках Тюркского совета сформировать постоянно действующую совместную систему эпидемиологического мониторинга.
Второе. Следует наладить между министерствами здравоохранения наших государств широкий взаимный обмен информацией и опытом в области предупреждения, диагностики, лечения особо опасных инфекций, эпидемиологического изучения и научных исследований по данному направлению.
В частности, исходя из текущей ситуации предлагаю в ближайшие дни провести первую видеоконференцию с участием ведущих специалистов наших стран.
Третье. В Секретариате Тюркского совета необходимо создать координационную группу по борьбе с пандемией. Она должна установить тесные рабочие контакты с национальными штабами, действующими в странах-участницах.
Также представляется целесообразным создание отдельной базы данных для оперативного освещения реализуемых нашими государствами мер, широкого взаимного обмена опытом и его применения.
Четвёртое. В сегодняшних весьма непростых условиях в целях бесперебойного обеспечения населения наших стран необходимой продовольственной продукцией, лекарственными средствами, медицинскими изделиями необходимо:
- полномасштабно использовать возможности инфраструктуры грузоперевозок и транспортные коммуникации;
- оказывать практическое содействие упрощению прохождения транспортных средств через пункты пропуска.
Для оперативного решения возникающих вопросов и эффективной координации в сфере транспорта и логистики нужно создать Рабочую группу, в состав которой войдут руководители министерств транспорта наших стран.
Пятое. Для смягчения последствий пандемии крайне важна помощь международных организаций.
В этой связи мы выступаем за дальнейшее повышение статуса и полномочий Всемирной организации здравоохранения, а также установление партнёрских отношений между этой авторитетной международной организацией и Тюркским советом.
Дорогие друзья!
Все мы хорошо понимаем, что ни одно государство не в состоянии в одиночку справиться с этой страшной пандемией.
Руководством к действию для нас должны стать принципы единства, сотрудничества и взаимовыручки. Вместе мы способны на многое.
В этой связи я поддерживаю принятие итоговой Декларации по результатам нашей видеовстречи.
Дорогие коллеги!
В это непростое время прошу у Всевышнего сил, энергии, крепкого здоровья всем вам, мира и благополучия нашим братским странам и народам.
Спасибо за внимание".
УЗИНФОРМ