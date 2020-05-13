Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова на брифинге по итогам заседания СМИД СНГ

ОБЗОР ПРЕССЫ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые представители средств массовой информации,

Развитие отношений со странами СНГ является одним из важных приоритетов внешней политики Узбекистана.

Мы рассматриваем Содружество как важную площадку для углубления многопланового практического сотрудничества, особенно, в сфере развития торгово-экономических связей, эффективного использования транспортно-транзитного потенциала, укрепления безопасности, а также культурно-гуманитарного обмена.

По инициативе нашего Президента Шавкат Миромоновича Мирзиёева Узбекистан впервые в своей истории принял на себя функции председательства в СНГ в 2020 году, обозначив его основным приоритетом последовательное расширение и повышение эффективности многостороннего сотрудничества.

В рамках председательства Узбекистан уделяет особое внимание разработке практически значимых для деятельности Содружества документов.

В этих целях нами приняты Концепция председательства и План по ее реализации. Предусматривается около 70 различных мероприятий, 40 из которых планируется провести в Узбекистане.

Безусловно, самыми важными и значимыми событиями председательства будут заседания Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ, а также заседание Экономического совета СНГ и Неделя деловых инициатив стран Содружества.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки в странах Содружества и во всем мире, сегодня по инициативе Узбекистана впервые в рамках деятельности СНГ в формате видеоконференции состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере. Мы с главами внешнеполитических ведомств всесторонне и плодотворно обсудили вопросы повестки дня и смогли достичь ожидаемых результатов.

В частности, рассмотрели и утвердили документы, нацеленные на дальнейшее развитие партнерства в сфере транспорта, образования, туризма, физической культуры и спорта, которые будут представлены на рассмотрение предстоящих заседаний глав правительств и глав государств - участников Содружества.

Также обсудили вопросы сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств стран СНГ, утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций по актуальным вопросам международной повестки.

Сегодня прозвучали взаимные поздравления с 75-летием нашей общей Победы над фашизмом. Участники высказались о принимаемых мерах в своих странах по увековечиванию памяти сражавшихся на фронте, а также самоотверженно трудившихся в тылу в период Второй мировой войны.

В Узбекистане придают особое значение этому знаменательному событию. В этом плане в республике принят Национальный план по проведению комплекса мероприятий. По инициативе нашего Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева 9 мая в городе Ташкенте открылся масштабный по своему размаху и уникальный по идейно-патриотическому и духовному содержанию Парк Победы, построенный к 75-летию Великой Победы.

В эти непростые дни, в нашей общей повестке дня как никогда актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и реализации дополнительных резервов практического взаимодействия в рамках СНГ.

В этих целях нами также инициирована организация предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференцсвязи, проведение которого было запланировано на 29 мая в Ташкенте.

Уверен, что результаты сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел СНГ будут способствовать планомерному развитию сотрудничества в рамках Содружества, а также выполнению в полном объеме поставленных задач председательства Узбекистана.

Спасибо за внимание".

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