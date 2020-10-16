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Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020

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 13.2% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 14.5% (11)  - Отрицательно
 11.8% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации о стратегических направлениях сотрудничества
16.10.2020 13:49

ОБЗОР ПРЕССЫ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/.

Мы, министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, дорожа уникальными преимуществами стратегического партнерства, основанного на договоренностях глав наших государств и подписанных межгосударственных документах, в соответствии с традициями вековой дружбы, взаимного уважения и доверия,

исполненные решимости углублять многоплановое взаимодействие, придающее устойчивость нашему долгосрочному сотрудничеству перед лицом любых обстоятельств, включая современные вызовы, связанные с эпидемиями инфекционных болезней, пандемиями и другими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения,

заявляем, что нашим национальным интересам отвечает дальнейшее активное развитие межгосударственных связей в целях упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии, превращения её в зону мира, процветания, межнационального и межконфессионального согласия, долгосрочного и перспективного сотрудничества, энергетического и транспортно-транзитного взаимодействия континентального значения.

В этом контексте мы будем укреплять сотрудничество на принципах равноправия и взаимной выгоды, с учетом созидательных процессов на обширном евразийском континенте, тенденций к углублению экономического взаимодействия, а также расширению межрегионального сотрудничества.

Свои усилия мы сосредоточим на следующих стратегически значимых направлениях.

В политико-дипломатической сфере

Подчеркивая высокий уровень политических отношений между нашими странами, их эффективное сотрудничество на международной арене, отмечаем необходимость совершенствования форм политико-дипломатического взаимодействия между нами.

В этих целях мы приложим усилия для налаживания регулярных и многоуровневых консультаций между внешнеполитическими ведомствами наших стран по обсуждению актуальных вопросов глобальной и региональной повесток дня.

Уверены, что такая совместная деятельность будет способствовать сближению позиций наших государств по наиболее значимым проблемам современного мира, разработке консолидированных подходов к их решению.

В сфере безопасности

Ввиду сложной международной обстановки, роста вызовов и угроз мировому сообществу наше сотрудничество ориентировано на предупреждение и противодействие возможным рискам, на совместные меры с другими заинтересованными партнерами и международными организациями при центральной роли ООН.

Приветствуем широкий международный диалог, направленный на укрепление системы безопасности и доверия между всеми государствами, предотвращение и устранение угроз миру. Действия государств по обеспечению собственной безопасности не должны приводить к формированию разделительных линий, порождать конфронтацию  и осуществляться за счет безопасности других.

В скоординированном ключе продолжится наше противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, включая  распространение «фейковых» новостей, вербовку и инструктаж, сбор средств и кибератаки. Продолжим развивать двустороннюю и многостороннюю договорно-правовую базу обеспечения международной информационной безопасности.

Выражая обеспокоенность высоким уровнем террористической угрозы в Афганистане, присутствием в этой стране международных террористических организаций, мы продолжим укреплять взаимодействие  в целях продвижения процесса афганского национального примирения и восстановления страны. Всеобъемлющий и устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только путем инклюзивных переговоров между самими афганцами о политическом урегулировании. 

Подчеркивая озабоченность угрозой наркотрафика в регионе, организации контрабанды оружия и боеприпасов, выражаем готовность к совместному противодействию указанным негативным явлениям, в том числе с участием афганской стороны. 

В торгово-экономической сфере

Подтверждаем значимость сотрудничества наших стран в сфере инвестиций в качестве ключевого фактора, обеспечивающего достижение стратегических целей развития региона, поддержания качественного и устойчивого экономического роста государств, а также региональной кооперации в производственном секторе. 

В 2019 г. объем нашей торговли  суммарно превысил 30 млрд долларов США. В структуре товарооборота возрастает доля промтоваров, сельхозпродукции, продуктов химии, нефтехимии, фармацевтики, металлургии, автомобиле- и машиностроения. Большая часть общего товарооборота приходится на прямые связи наших регионов и областей. 

Ввиду временных ограничений, обусловленных мировой пандемией СOVID-19, подтверждаем необходимость согласованных мер по обеспечению бесперебойного перемещения социально значимых товаров, продовольствия, медоборудования и лекарственных препаратов в регионе. Выражаем заинтересованность в повышении качества человеческого капитала, активизации торгово-экономических связей, развитии торговли товарами (в т.ч. посредством упрощения таможенных процедур и создания совместных предприятий) и услугами наших стран, расширении контактов по линии деловых кругов. Намерены продолжать развивать региональные цепочки промышленной и сельскохозяйственной кооперации, а также расширять практику расчетов в национальных валютах с учетом заинтересованности сторон. Выражаем готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества нашего экономического взаимодействия. 

В транспортной сфере

Находясь в центре коммуникационного потока между Европой и Азией и обладая огромным транспортным потенциалом, подтверждаем заинтересованность наших стран в проведении согласованной транспортной политики, направленной на полноценную реализацию транзитно-транспортных возможностей региона в целях содействия социально-экономическому развитию наших государств. Россия и страны Центральной Азии активно участвуют в процессе по сопряжению транзитных систем при перевозе грузов и пассажиров по направлениям Запад-Восток и Север-Юг. 

Отмечаем готовность к совместной работе по преодолению структурных и институциональных вызовов, стоящих перед развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, в целях сокращения их транзитных и торговых издержек, повышения конкурентоспособности и улучшения доступа на рынки других стран. 

Расширению транзитного потенциала Центральноазиатского региона отвечает проводимая работа в рамках ЭСКАТО над развитием Трансазиатских железных дорог, Азиатских автомобильных дорог, транспортно-логистических комплексов («сухих портов») международного значения; в рамках ШОС ведется работа по развитию на нашем пространстве железнодорожных, автомобильных и мультимодальных перевозок. Единые стандарты позволяют нам осуществлять скоординированное управление развитой железнодорожной сетью, избегать увеличения затрат и  дополнительной нагрузки при организации перевозок. Выражаем заинтересованность в принятии мер по формированию необходимого спроса со стороны компаний-перевозчиков (гибкая тарифная политика и др.). 

Конкурентоспособность трансграничных маршрутов, пролегающих по территориям наших государств, во многом зависит от ускоренного внедрения цифровых систем на транспорте, развития электронного обмена данными при грузоперевозках, подготовки специалистов отрасли. С этой целью будет активизировано необходимое сотрудничество и обмен опытом.

В сфере охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата

Считаем, что серьезный вызов устойчивому развитию государств представляют экологические проблемы.

Отмечаем готовность наших государств вносить вклад в экологическое благополучие Центральноазиатского региона, в частности, охрану окружающей среды и адаптацию к изменению климата, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на основе гармоничного сочетания интересов всех участников такого сотрудничества.

Выражаем готовность к принятию совместных мер, нацеленных на уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха,   деградации     земель и ледников, увеличение площадей лесопосадок, снижение рисков стихийных бедствий, а также обеспечение чистой питьевой водой.

В целях восстановления природно-климатического баланса и оздоровления социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря, в том числе в регионе Приаралья, будут поощряться регулярные контакты по линии наших ученых, экологов, медиков и других специалистов.

В энергетической сфере

Поддерживаем дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в энергетическом секторе, предполагающее реализацию совместных проектов, обмен  практическими и научными знаниями, совершенствование технологий добычи, переработки и поставки продукции ТЭК, обучение специалистов энергосектора. 

Важное значение будет придаваться внедрению современных технологий при использовании как традиционных, так и возобновляемых источников энергии.

Широкие перспективы  заключены в развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики, совместной реализации трансграничных  экспортных поставок электроэнергии. 

Продолжим тесно координировать позиции наших делегаций на соответствующих международных энергетических форумах.

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

Ввиду глобального характера пандемии COVID-19, бросившей вызов всей мировой системе здравоохранения, торгово-экономическим и финансовым отношениям, в свете рисков возникновения новых эпидемий, в целях укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения намерены продолжить реализацию совместных проектов и обмен результатами научно-исследовательской деятельности в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, наращивания лабораторного потенциала,  подготовки специалистов. Дальнейшее совершенствование получит коллективная система мониторинга и оперативного реагирования на  чрезвычайные ситуации.

Подчеркиваем координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах предотвращения угроз санитарно-эпидемиологического характера. Отмечаем необходимость совершенствования Международных медико-санитарных правил с целью повышения потенциала ВОЗ. 

Прорабатывается вопрос увеличения бюджетных мест в российских вузах по обучению представителей партнерских государств в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Россия продолжит оказывать прямую научно-методическую и консультативную помощь по вопросам мониторинга заболеваемости COVID-19, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий.

Нашим общим интересам отвечает наращивание научно-производственного потенциала стран в области фармацевтики в условиях здоровой конкуренции, налаживание совместного производства необходимых медикаментов, вакцин и средств защиты.

В целях консолидации усилий по противодействию распространению опасных инфекций будем способствовать организации совместной работы по изучению природы происхождения COVID-19, форм проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также разработке методик их лечения и профилактики. Продолжим взаимодействие с ВОЗ на данном направлении.

Приветствуем взаимную поддержку наших стран по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению возвращения на Родину граждан из ближнего и дальнего зарубежья.

В миграционной сфере

Вопросы, связанные с урегулированием процессов трудовой миграции, продолжают оставаться актуальными в повестке дня сотрудничества отдельных стран Центральной Азии и России.

В этой связи представляется важным предпринимать конкретные шаги по созданию максимально благоприятных условий для жизни и работы трудовых мигрантов из отдельных стран Центральной Азии путем развития соответствующей договорно-правовой базы, качественной профессиональной подготовки этой категории лиц. Отмечаем, что в этих процессах примут участие заинтересованные государства Центральной Азии.

В гуманитарной сфере

Выступаем за углубление сотрудничества в области образования и признаем важным расширять обмен опытом и информацией о модернизации национальных систем образования. 

Заинтересованы в дальнейшем развитии межкультурного диалога в интересах народов, живущих в государствах Центральной Азии и России. В духе Международного десятилетия сближения культур, провозглашенного ООН, мы продолжим совместными усилиями сохранять и поощрять многообразие культур, сотрудничать и оказывать взаимную поддержку в области изучения и охраны культурного и этнографического наследия региона.

Продолжим активное участие в широком международном диалоге культур, партнерстве в сфере образования, науки, здравоохранения, миграции, информации, молодежного сотрудничества, физической культуры, спорта и туризма.

Поддерживаем подготовку Международного фестиваля культуры «Душа Евразии», который будет проходить ежегодно, по очереди - в городах государств-участников СНГ. 

Выступаем против неонацизма, экстремизма и ксенофобии, за укрепление межнационального, межкультурного и межрелигиозного согласия,  выполнение всеми странами обязательств по сохранению мемориалов, памятников и кладбищ воинов, погибших  в годы Второй мировой войны.

Отмечаем актуальность создания в СНГ Комиссии историков и архивистов на базе Ассоциации институтов истории стран Содружества.

Министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан будут сверять оценки прогресса на вышеуказанных направлениях в ходе регулярных встреч в формате «Центральная Азия + Россия», а также, по мере необходимости, в рамках совместных мероприятий на площадках СНГ, ООН и ОБСЕ.

Координация текущей работы и подготовка возможных предложений возлагаются на ответственные подразделения наших внешнеполитических ведомств.

В зависимости от направлений сотрудничества к участию во встречах  «Центральная Азия + Россия», по взаимной договоренности, могут привлекаться представители иных ведомств и организаций, в т.ч. в формате видеоконференции.

15 октября 2020 года

УЗИНФОРМ

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