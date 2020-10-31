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Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020

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 11.8% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества
31.10.2020 12:14

ОБЗОР ПРЕССЫ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы делегаций!

Участники форума!

Дамы и господа!

Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать всех участников второго Международного форума северного экономического сотрудничества.

Благодарю Его Превосходительство Президента Республики Корея господина Мун Чжэ Ина за приглашение принять участие в этом важном мероприятии, посвященном вопросам совместного преодоления последствий пандемии коронавируса и расширения нашего партнерства.

В условиях непростой ситуации в мире и глобального кризиса именно такой многосторонний диалог позволяет эффективно противостоять новым вызовам и угрозам, способствуя обеспечению стабильности, благополучия и устойчивого развития наших стран.

Уважаемые участники форума!

Мы в Узбекистане высоко оцениваем "Новую северную политику" Президента Республики Корея, направленную на обеспечение безопасности и углубление многопланового сотрудничества на обширном Евразийском пространстве.

Хотел бы коротко остановиться на наиболее важных аспектах региональной политики и перспективах нашего взаимодействия.

Первое. Глобальное распространение COVID-19 показало востребованность тесной координации и широкого международного сотрудничества государств региона.

Благодарю наших корейских и других партнеров за поддержку в борьбе с этим заболеванием в Узбекистане.

Предлагаем продолжить совместную работу по следующим направлениям:

- разработка эффективных вакцин и сывороток, систем быстрого и точного диагностирования заболеваний на базе фармацевтического кластера, создаваемого совместно с корейскими компаниями;

- организация современных лабораторий и модернизация пунктов санитарного контроля на наших границах;

- подготовка врачей-эпидемиологов и вирусологов с участием ведущих вузов Республики Корея;

- создание предприятий по утилизации медицинских отходов;

- внедрение интегрированной системы мониторинга и раннего прогнозирования эпидемиологической ситуации в регионе.

Второе. Мы рассматриваем Республику Корея в качестве одного из ключевых проводников цифровых и "зеленых" технологий в нашу страну.

В настоящее время с участием ведущих корейских компаний и банков в Узбекистане реализуются десятки крупных проектов в высокотехнологичных отраслях.

Мы намерены и далее всесторонне поддерживать и поощрять деятельность корейских инвесторов.

Готовы также принять самое активное участие в Международном саммите партнерства ради "зеленого" развития и глобальных целей до 2030 года в городе Сеуле.

Третье. Последовательная реализация "Новой северной политики" обозначила актуальность развития эффективных региональных транспортных коридоров.

Речь идет прежде всего о сопряжении маршрутов Транссибирской магистрали и коридора "Западная Европа – Западный Китай" с проектами новых железных дорог в нашем регионе.

В этих условиях Корейский полуостров может стать важнейшим коммуникационным мостом, связывающим Тихоокеанский регион со странами Центральной и Южной Азии.

Предлагаем на экспертном уровне рассмотреть эти уникальные возможности.

Четвертое. Важную роль в укреплении нашего партнерства играет Форум "Центральная Азия – Республика Корея".

В его рамках идет реализация новых инициатив и проектов, расширяется взаимовыгодное сотрудничество в области инвестиций, инноваций, транспорта, здравоохранения, образования и культуры.

Вместе с тем сегодня назрела объективная необходимость вывести наше взаимодействие на новый, более высокий уровень и провести заседание Форума с участием глав правительств наших государств.

Убежден, что совместно мы превратим Форум "Центральная Азия – Республика Корея" в действенный механизм продвижения приоритетных программ и проектов.

Пятое. Узбекистан всесторонне поддерживает активные усилия Президента Мун Чжэ Ина по достижению прочного мира на Корейском полуострове и рассматривает их как важный вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.

У нас в Центральной Азии накоплен уникальный опыт по созданию зоны, свободной от ядерного оружия.

Инициированный Узбекистаном соответствующий Договор прошел сложный процесс согласования между участниками, получил необходимые гарантии крупнейших ядерных держав.

Сегодня это – эффективный политико-правовой механизм обеспечения ядерной безопасности в Центральной Азии.

Для широкого обмена опытом предлагаем провести Международный экспертный форум по вопросам ядерного разоружения, создания зон, свободных от ядерного оружия.

Уважаемые дамы и господа!

Республика Корея является особым, надежным стратегическим партнером Республики Узбекистан.

История дипломатических, торговых и культурных связей наших стран насчитывает не одно тысячелетие.

Эти отношения дружбы основаны на близости менталитетов, национальных ценностей и традиций наших народов.

Важным фактором, укрепляющим наши прочные связи, является многочисленная корейская диаспора в Узбекистане.

Эти наши граждане вносят достойный вклад в развитие страны.

В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что сегодняшний Форум откроет новые перспективы для развития долгосрочного и многогранного сотрудничества наших стран в интересах мира и процветания всего региона.

Благодарю за внимание".

УЗИНФОРМ

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