



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества



ОБЗОР ПРЕССЫ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин Председатель!



Уважаемые главы делегаций!



Участники форума!



Дамы и господа!



Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать всех участников второго Международного форума северного экономического сотрудничества.



Благодарю Его Превосходительство Президента Республики Корея господина Мун Чжэ Ина за приглашение принять участие в этом важном мероприятии, посвященном вопросам совместного преодоления последствий пандемии коронавируса и расширения нашего партнерства.



В условиях непростой ситуации в мире и глобального кризиса именно такой многосторонний диалог позволяет эффективно противостоять новым вызовам и угрозам, способствуя обеспечению стабильности, благополучия и устойчивого развития наших стран.



Уважаемые участники форума!



Мы в Узбекистане высоко оцениваем "Новую северную политику" Президента Республики Корея, направленную на обеспечение безопасности и углубление многопланового сотрудничества на обширном Евразийском пространстве.



Хотел бы коротко остановиться на наиболее важных аспектах региональной политики и перспективах нашего взаимодействия.



Первое. Глобальное распространение COVID-19 показало востребованность тесной координации и широкого международного сотрудничества государств региона.



Благодарю наших корейских и других партнеров за поддержку в борьбе с этим заболеванием в Узбекистане.



Предлагаем продолжить совместную работу по следующим направлениям:



- разработка эффективных вакцин и сывороток, систем быстрого и точного диагностирования заболеваний на базе фармацевтического кластера, создаваемого совместно с корейскими компаниями;



- организация современных лабораторий и модернизация пунктов санитарного контроля на наших границах;



- подготовка врачей-эпидемиологов и вирусологов с участием ведущих вузов Республики Корея;



- создание предприятий по утилизации медицинских отходов;



- внедрение интегрированной системы мониторинга и раннего прогнозирования эпидемиологической ситуации в регионе.



Второе. Мы рассматриваем Республику Корея в качестве одного из ключевых проводников цифровых и "зеленых" технологий в нашу страну.



В настоящее время с участием ведущих корейских компаний и банков в Узбекистане реализуются десятки крупных проектов в высокотехнологичных отраслях.



Мы намерены и далее всесторонне поддерживать и поощрять деятельность корейских инвесторов.



Готовы также принять самое активное участие в Международном саммите партнерства ради "зеленого" развития и глобальных целей до 2030 года в городе Сеуле.



Третье. Последовательная реализация "Новой северной политики" обозначила актуальность развития эффективных региональных транспортных коридоров.



Речь идет прежде всего о сопряжении маршрутов Транссибирской магистрали и коридора "Западная Европа – Западный Китай" с проектами новых железных дорог в нашем регионе.



В этих условиях Корейский полуостров может стать важнейшим коммуникационным мостом, связывающим Тихоокеанский регион со странами Центральной и Южной Азии.



Предлагаем на экспертном уровне рассмотреть эти уникальные возможности.



Четвертое. Важную роль в укреплении нашего партнерства играет Форум "Центральная Азия – Республика Корея".



В его рамках идет реализация новых инициатив и проектов, расширяется взаимовыгодное сотрудничество в области инвестиций, инноваций, транспорта, здравоохранения, образования и культуры.



Вместе с тем сегодня назрела объективная необходимость вывести наше взаимодействие на новый, более высокий уровень и провести заседание Форума с участием глав правительств наших государств.



Убежден, что совместно мы превратим Форум "Центральная Азия – Республика Корея" в действенный механизм продвижения приоритетных программ и проектов.



Пятое. Узбекистан всесторонне поддерживает активные усилия Президента Мун Чжэ Ина по достижению прочного мира на Корейском полуострове и рассматривает их как важный вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.



У нас в Центральной Азии накоплен уникальный опыт по созданию зоны, свободной от ядерного оружия.



Инициированный Узбекистаном соответствующий Договор прошел сложный процесс согласования между участниками, получил необходимые гарантии крупнейших ядерных держав.



Сегодня это – эффективный политико-правовой механизм обеспечения ядерной безопасности в Центральной Азии.



Для широкого обмена опытом предлагаем провести Международный экспертный форум по вопросам ядерного разоружения, создания зон, свободных от ядерного оружия.



Уважаемые дамы и господа!



Республика Корея является особым, надежным стратегическим партнером Республики Узбекистан.



История дипломатических, торговых и культурных связей наших стран насчитывает не одно тысячелетие.



Эти отношения дружбы основаны на близости менталитетов, национальных ценностей и традиций наших народов.



Важным фактором, укрепляющим наши прочные связи, является многочисленная корейская диаспора в Узбекистане.



Эти наши граждане вносят достойный вклад в развитие страны.



В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что сегодняшний Форум откроет новые перспективы для развития долгосрочного и многогранного сотрудничества наших стран в интересах мира и процветания всего региона.



Благодарю за внимание". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи