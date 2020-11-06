Совместное заявление министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова и министра иностранных дел Кыргызской Республики Р.А.Казакбаева

ОБЗОР ПРЕССЫ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. "По приглашению министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова 5-6 ноября состоялся рабочий визит министра иностранных дел Кыргызской Республики Р.А.Казакбаева в Республику Узбекистан.

В ходе плодотворных переговоров, главы внешнеполитических ведомств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили ключевые вопросы развития кыргызско-узбекских отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. Стороны констатировали схожесть или близость позиций по всем рассмотренным вопросам.

Исходя из многовековой исторической и культурной общности двух братских народов, основанных на незыблемых принципах добрососедства и взаимоуважения,

руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой от 24 декабря 1996 года и Декларацией о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой от 5 октября 2017 года,

на основе принципов уважения государственного суверенитета, равенства, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения интересов и взаимной выгоды,

главы внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан и Кыргызской Республики заявили о следующем:

Стороны, отметили высокую значимость конструктивного политического диалога для поступательного расширения отношений между двумя государствами, выступили за дальнейшее расширение контактов на высшем, высоком и других уровнях.

Стороны подтвердили единство мнений о том, что активизация и укрепление многопланового сотрудничества между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой, а также государствами Центральной Азии на основе дружбы, добрососедства и взаимной выгоды отвечает коренным интересам братских народов и является ключевым фактором экономического и социального прогресса, поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны отметили продуктивную работу Правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы, и договорились продолжить переговорный процесс и не снижать набранный темп в целях скорейшего завершения процесса делимитации узбекско-кыргызской государственной границы.

Стороны подчеркнули значимость функционирования международного автотранспортного коридора «Узбекистан-Кыргызстан-Китай», а также транспортных перевозок, которые имеют существенное значение в создании благоприятных условий для регионального экономического развития, а также в упрощении перевозок и создании транспортно-транзитного коридора. Стороны также заявили о важности скорейшего начала реализации проекта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан»

Подчеркнув поступательную динамику двустороннего узбекско-кыргызского сотрудничества за последние годы, министры иностранных дел отметили наличие значительного потенциала в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В данном контексте отмечена общая заинтересованность по дальнейшему наращиванию объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры путем вовлечения в товарооборот востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, медицинских и лекарственных средств, продовольствия, а также развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, сотрудничества в аграрной и текстильной отраслях и др. Стороны выразили мнение продолжить практику оказания содействия субъектам предпринимательства двух стран в организации взаимных визитов и форумов, реализации совместных проектов производственной кооперации и торгово-логистических центров.

Стороны, осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, добрососедства, братства и сотрудничества между народами Узбекистана и Кыргызстана, подтвердили свою приверженность дальнейшему многоплановому углублению и упрочению двусторонних связей в области культуры, образования, науки, искусства, туризма, спорта и других сферах.

Стороны, выражая обоюдную заинтересованность и далее всячески способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям, подтвердили необходимость проведения очередных заседаний Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой, Совета хокимов приграничных областей Республики Узбекистан и полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в приграничных областях, Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Олий Мажлисом Республикой Узбекистан и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Стороны считают важным осуществление скоординированных мер по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также выработке совместных действий по преодолению последствий пандемии.

Кыргызская сторона выразила благодарность за оказанную поддержку Республики Узбекистан народу Кыргызстана в период, связанный с распространением коронавируса.

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Р.Казакбаев выразил благодарность министру иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилову за теплый прием и гостеприимство и пригласил посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом в удобное для него время.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам".

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