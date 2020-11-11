



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на саммите Шанхайской организации сотрудничества



ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый Владимир Владимирович!



Уважаемые главы государств!



Сердечно приветствую всех участников саммита Шанхайской организации сотрудничества.



Искренне признателен Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию нашей встречи.



Хочу особо подчеркнуть высокую эффективность российского председательства в ШОС, несмотря на все сложности, вызванные пандемией.



Без сомнения, документы, подготовленные сегодня к рассмотрению, будут способствовать дальнейшему укреплению роли и авторитета нашей организации в мире.



Рад видеть уважаемого Садыра Нурхожоевича Жапарова на нашем саммите.



Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнер, всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному развитию и благополучию.



Мы также приветствуем договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, достигнутые при активном содействии Российской Федерации.



Выражаем надежду на скорейшее восстановление мирной жизни и стабильности в этом регионе.



Уважаемые коллеги,



Сегодня ШОС находится на принципиально новом этапе своего развития.



Пандемия, повлекшая за собой резкое сокращение торгово-экономических связей, спад производства, рост безработицы, крайне негативно влияет на динамику нашего развития.



Наряду с этим, обостряется военно-политическая ситуация в отдельных регионах мира, усиливаются противоречия на межнациональной и межрелигиозной основе.



Эти глобальные вызовы и угрозы можно преодолеть только путем сохранения и приумножения наших традиций добрососедства, равноправия, доверия и учета интересов друг друга.



Сегодня как никогда важно укреплять "Шанхайский дух" - этот уникальный опыт многостороннего сотрудничества, являющийся нашим общим достоянием и выражающий наше стремление к совместному развитию, уважение к многообразию культур.



ШОС сильна только тогда, когда силен каждый из нас.



Для этого важны взаимная поддержка, совместный поиск компромиссов по ключевым вопросам нашей повестки дня.



Именно такой подход становится сегодня главным условием обеспечения безопасности, устойчивого развития на пространстве Евразии.



Это отвечает интересам и чаяниям народов наших стран.



Уважаемые участники саммита,



Позвольте коротко остановиться на нашем видении актуальных задач ШОС.



Первое. Особого внимания требуют вопросы усиления сотрудничества в сфере экономики.



Наша главная цель – оживление торгово-экономических связей и промышленной кооперации.



Уверен, что самым эффективным способом

ее достижения является реализация совместных антикризисных программ, предусматривающих:



- устранение барьеров во взаимной торговле;



- упрощение таможенных процедур, их гармонизацию и цифровизацию;



- развитие электронной коммерции между нашими странами;



- поощрение взаимных инвестиций.



Предлагаю вместе выработать новые, в том числе "нестандартные", подходы к развитию наших торгово-экономических и инвестиционных связей в условиях пандемии.



Они должны стать основой Плана ШОС по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества.



Жизненно важное значение имеет разработка конкретных мер по реализации Программы сотрудничества в области продовольственной безопасности.



Выступаем также за принятие Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами наших стран.



Второе. Пандемия ускорила процесс цифровизации. Информационные технологии становятся "драйвером" экономического роста.



Предлагаю разработать Программу ШОС по развитию цифровой грамотности, направленную на обучение населения, подготовку профильных специалистов на основе согласованных учебных программ.



Считаем своевременным принимаемое сегодня Заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики.



Третье. В нынешних условиях важно направить совместные усилия на поддержку нуждающихся слоев населения и сокращение бедности.



Для координации нашего взаимодействия в этой сфере считаю необходимым создание механизма совещаний глав министерств и ведомств, ответственных за борьбу с бедностью.



Предлагаю разработать Программу сотрудничества государств-членов ШОС в этом направлении, а также провести в Узбекистане Международный форум для выработки согласованных мер по ее реализации.



Уверен, что в реализации этой инициативы был бы полезен успешный опыт Китайской Народной Республики.



Четвертое. Весьма важно расширить совместное противодействие новым вызовам и угрозам здоровью населения наших стран.



Сегодня человечество сталкивается с ранее неизвестными инфекциями. Борьба с ними становится частью нашей повседневной жизни.



В этой связи мы приветствуем принятие на сегодняшнем саммите Комплексного плана совместных мер по противо­действию угрозам эпидемий.



Важно обеспечить его практическую реализацию, наладить действенный информационный обмен о распространении опасных инфекционных заболеваний.



С целью налаживания эффективного взаимодействия между профильными клиниками наших стран предлагаем создать Сеть медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии.



В рамках этой Сети могут быть реализованы взаимовыгодные проекты, направленные на обмен опытом в сфере диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней, организацию деятельности совместных отрядов врачей и их подготовку.



Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем нашим партнерам, прежде всего России и Китаю, за оказанную Узбекистану большую помощь и поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.



В условиях пандемии также возрастает необходимость внедрения в здравоохранение новых дистанционных технологий.



В этой связи считаем целесообразным разработать Концепцию сотрудничества в области телемедицины.



В Концепции важно предусмотреть обучение врачей методам телемедицины в лечении широкого спектра заболеваний, а также обмен передовым опытом в данной сфере.



Пятое. В современных условиях угрозы терроризма, экстремизма и наркобизнеса не только не ослабевают, а усиливаются, приобретают новые формы.



Возрастает роль информационных технологий, социальных сетей в вербовке и радикализации молодежи, финансировании террористов.



На этом фоне повышается востребованность адаптации РАТС ШОС к решению принципиально новых задач по обеспечению безопасности на пространстве Организации.



В этой связи считаем необходимым в разы повысить частоту рабочих контактов компетентных ведомств, разработать новые механизмы взаимодействия.



Важно обеспечить регулярное обсуждение текущей ситуации, согласование совместных мер противодействия вызовам и угрозам, в том числе в информационном поле.



В конечном плане от этого будет зависеть наш общий вклад в укрепление мира и стабильности в обширном регионе ШОС.



По всем указанным направлениям предлагаем активизировать взаимовыгодное сотрудничество со странами-наблюдателями, партнерами по диалогу и международными организациями.



Уважаемые главы государств,



Сегодня как никогда важно не упустить исторический шанс по достижению долгожданного мира в Афганистане.



Безопасность и мир в этой стране должны рассматриваться как важная составляющая стабильности и экономического процветания всего обширного региона ШОС.



Благодаря усилиям мирового сообщества, в том числе стран ШОС, в Афганистане наметились обнадеживающие перспективы мирного урегулирования конфликта.



Важно объединить усилия для поддержки этих позитивных сигналов продвижения к миру, оказания экономической помощи афганскому народу.



Убежден, что мирному, устойчивому развитию этой страны также будет способствовать вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.



В этой связи мы выступаем за скорейшую разработку и принятие Плана практических мер по содействию социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках Контактной группы "ШОС-Афганистан".



Новые перспективы для всех стран ШОС открывают инициативы строительства транспортных коридоров, которые помогут вернуть Афганистану его историческую роль соединяющего моста между Центральной и Южной Азией.



Эти и другие вопросы предлагаем обсудить в апреле 2021 года в Ташкенте на Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".



Наряду с этим, хотел бы предложить провести в следующем году в преддверии 20-летия образования нашей Организации международную конференцию "Роль ШОС в системе современных международных отношений".



Уважаемые главы делегаций,



Позвольте также поздравить Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона с принятием председательства в ШОС и пожелать больших успехов в выполнении этой почетной и ответственной миссии.



Благодарю за внимание". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи