Совместное заявление Узбекистана и Соединенных Штатов об успешном завершении ежегодных двусторонних консультаций 2020 года и начале Диалога стратегического партнерства

ОБЗОР ПРЕССЫ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/.

Мощный импульс развитию двусторонних связей

20 ноября Первый заместитель помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов успешно провели в Вашингтоне очередное заседание ежегодных американо-узбекских двусторонних консультаций.

Стороны особо отметили углубление американо-узбекских отношений по итогам визита государственного секретаря Помпео в Ташкент в феврале 2020 года, который укрепил новую эру стратегического партнерства между двумя странами. Подтверждена приверженность США данному партнерству и поддержка коренных реформ, проводимых в Республике Узбекистан.

Отмечено, что программа содействия США Узбекистану выросла почти до 100 миллионов долларов в 2019 году, что в десять раз больше, чем в 2016 году.

Делегация США призвала к дальнейшему углублению связей по широкому спектру политического, экономического взаимодействия, в сфере образования, здравоохранения, безопасности, культуры и других областях, вновь заявив о своей решительной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.

Подчеркнут значительный потенциал для укрепления сотрудничества во многих областях, которые будут служить интересам обеих народов, а также мира и стабильности в Центральной Азии.

Региональная безопасность и сотрудничество

Признавая серьезные угрозы, создаваемые международным терроризмом, насильственным экстремизмом, торговлей людьми и транснациональной преступностью для Узбекистана и США, стороны призвали к более тесному сотрудничеству и увеличению обменов в целях содействия региональной безопасности.

Стороны отметили необходимость выполнения обязательств и положений в соответствии с резолюцией 2396 Совета Безопасности ООН о недопущении перемещения террористов.

Соединенные Штаты объявили о своем намерении предоставить содействие в объеме более 9 миллионов долларов в этом году для борьбы с транснациональной организованной преступностью, содействия верховенству закона и инициативам по борьбе с коррупцией.

Стороны подтвердили свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Афганистане и обсудили конкретные шаги по продвижению конструктивного процесса примирения.

Узбекистан особо отметил текущие усилия, проводимые страной по расширению экономических, торговых, образовательных и культурных связей с Афганистаном и взаимосвязей с Центральной Азией.

Стороны подтвердили свою поддержку результатов трехсторонней встречи США-Афганистан-Узбекистан 27 мая 2020 года и последующих встреч рабочих групп.

Соединенные Штаты и Узбекистан также подтвердили свою общую заинтересованность в продвижении многостороннего сотрудничества в масштабах всего региона, в том числе посредством платформы С5 + 1.

Экономические реформы и инвестиции

Соединенные Штаты, поддерживая стремление Узбекистана к экономическим реформам и улучшению инвестиционной среды, призвали к дальнейшим шагам в направлении большей экономической либерализации и прозрачности.

Отмечая серьезное воздействие кризиса COVID-19 на экономику, Соединенные Штаты подтвердили свое обязательство оказывать помощь Узбекистану в его дальнейших усилиях в борьбе с последствиями второй и третьей волны глобальной пандемии.

Стороны подчеркнули увеличивающиеся возможности для двусторонней торговли и инвестиций, в том числе возможности для американских экспортеров и участников публичных тендеров, а также открытие Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана специального офиса для поддержки инвестиций США.

Соединенные Штаты подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в области цифровой экономики и кибербезопасности, а также поддержки расширения экономических прав и возможностей женщин и их поощрения в плане выполнения ими руководящих функций.

Стороны совместно подчеркнули потенциал для тесного сотрудничества в области энергетики, здравоохранения и окружающей среды, информационных и коммуникационных технологий, развития туризма.

Соединенные Штаты подтвердили свою неизменную поддержку усилиям Узбекистана в проведении реформ экономической политики, в том числе в процессе присоединения к Всемирной торговой организации.

Укрепление связей между народами

Узбекистан и США подчеркнули важность тесных связей между народами для общих двусторонних отношений.

Стороны обсудили конкретные пути расширения образовательных и культурных обменов, чтобы предоставить современной молодежи навыки, необходимые для будущих лидеров, в том числе планы по возвращению волонтеров Корпуса Мира США в Узбекистан, поддержку программ по сохранению культурного наследия, и значительное расширение программ для учителей и учащихся по изучению и преподаванию английского языка, математики и чтения.

Соединенные Штаты признали важный прогресс Узбекистана в проведении реформ, направленных на улучшение защиты прав человека, борьбу с принудительным трудом, расширение религиозных свобод, и приветствовали избрание Узбекистана в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

Страны подтвердили свою приверженность дальнейшей институционализации реформ Узбекистана в сфере обеспечения прав человека, торговли людьми, религиозной свободы, развития активного гражданского общества и независимых средств массовой информации, отметив, что эти элементы являются основой для долгосрочного процветания, стабильности и развития, а также для глубокой и прочной дружбы между двумя странами.

Стороны также подтвердили важность более гендерно-ориентированной и социально инклюзивной политики и практики, которые расширяют образовательные, профессиональные и лидерские возможности.

Для того, чтобы повысить устойчивость системы здравоохранения Узбекистана по мере того, как страна преодолевает последствия COVID-19, стороны обязались продолжать сотрудничество в области здравоохранения, включая борьбу с инфекционными заболеваниями и обеспечение доступности основных медицинских услуг.

Стороны объявили о решении своих правительств преобразовать ежегодные двусторонние консультации между США и Узбекистаном в Диалог стратегического партнерства. В рамках этого диалога Узбекистан и Соединенные Штаты намерены развивать более тесное сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, а также человеческого измерения. Первый заместитель помощника госсекретаря Д.Томпсон и министр иностранных дел А.Камилов с нетерпением ожидают проведения первого Диалога в Ташкенте в 2021 году.

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