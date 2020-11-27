Совместное заявление по итогам 13-го Форума сотрудничества "Республика Корея - Центральная Азия"

ОБЗОР ПРЕССЫ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/.

1. 25 ноября 2020 года в городе Сеуле состоялся 13-й Форум сотрудничества "Республика Корея - Центральная Азия" (далее – Форум), в котором приняли участие Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, Заместитель председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, Первый Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев (далее – Главы делегаций), а также представители деловых и научных кругов.

На заседании Форума председательствовала Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

2. Главы делегаций высоко оценили проведение заседания Форума в условиях ограничения межгосударственных обменов из-за пандемии COVID-19, подтвердили волю к дальнейшему расширению и развитию сотрудничества между Республикой Корея и государствами Центральной Азии, оценили результаты деятельности Форума с момента его создания в 2007 году, обменялись мнениями по перспективным направлениям взаимодействия.

3. Главы делегаций отметили эффективность работы Форума, основанной на принципах взаимного уважения и выгоды, в укреплении практического сотрудничества между государствами-участниками в таких сферах как энергетика, инфраструктура, транспорт и логистика, наука и технологии, информационно-коммуникационные технологии, текстильная и лесная промышленности, сельское хозяйство, окружающая среда, здравоохранение и культурно-гуманитарное взаимодействие, которые внесли вклад в укрепление практического сотрудничества между Республикой Корея и странами Центральной Азии.

4. Главы делегаций выразили намерение прилагать совместные усилия для поиска и реализации проектов, расширяющих горизонты сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея в целях придания дополнительного импульса совместным проектам.

5. Главы делегаций подтвердили, что государства центральноазиатского региона являются важными партнерами в "Новой северной политике" правительства Республики Корея, выразили заинтересованность в тесном сотрудничестве в реализации национальных стратегий развития каждой из центральноазиатских государств и "Новой северной политики" Республики Корея в различных областях на взаимовыгодной основе.

6. Главы делегаций выразили общее мнение, что полная денуклеаризация и прочный мир на Корейском полуострове внесут вклад в укрепление сотрудничества с центральноазиатскими государствами и всеобщее процветание, подтвердили активное сотрудничество и поддержку решительным усилиям в этом направлении правительства Республики Корея. Корейская сторона выразила просьбу государствам Центральной Азии и далее поддерживать усилия Правительства Республики Корея в этом направлении.

7. Главы делегаций отметили, что динамичные и позитивные процессы, происходящие в государствах Центральной Азии, способствуют устойчивому и стабильному развитию региона, повышению его роли в международных и региональных делах.

Республика Корея высоко оценила итоги состоявшихся консультативных встреч глав государств Центральной Азии и договоренности, способствующие укреплению атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания в регионе, подтвердила готовность продолжить сотрудничество для придания этим тенденциям устойчивого и долгосрочного характера.

8. В рамках Форума состоялись онлайн сессии в области общественного здравоохранения, дистанционного образования, стандартизации, окружающей среды, в ходе которых обсуждены меры по совместному преодолению кризиса COVID-19 и поиску мер по обеспечению устойчивого развития.

Делегации поделились опытом реагирования на COVID-19 согласились далее расширять взаимодействие в сфере общественного здравоохранения, включая сотрудничество по реагированию на пандемию с использованием информационных технологий и др.

Делегации обсудили опыт проведения дистанционного обучения и разработки учебного контента на основе медийных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в условиях COVID-19, согласились сотрудничать в области развития человеческих ресурсов и сокращения разрыва в образовании посредством предоставления учебного контента.

Делегации представили тенденции применения и разработки стандартов, связанных с COVID-19, подтвердили роль и важность использования международных стандартов в целях реагирования на пандемию, договорились о проведении ежегодных совещаний органов стандартизации Республики Корея и государств Центральной Азии.

Делегации обсудили меры по снижению негативных последствий COVID-19 и деятельности человека на окружающую среду в духе "Нового зеленого курса (Green New Deal)" и договорились расширять сотрудничество в сфере окружающей среды, включая смарт сельское хозяйство и другие, при этом отметив важность реализации инвестиционных проектов в этом направлении, которые придадут импульс взаимному созданию новых рабочих мест.

9. Главы делегаций отметили, что проведение совещания рабочих групп с участием профильных ведомств и подготовительного совещания заместителей министров и руководителей ответственных департаментов министерств иностранных дел обеспечило подготовку и наполнение содержанием Форума, обсудили конкретные меры реализации договоренностей Форума, выразили намерение продолжить проведение совещаний для подготовки к следующему Форуму.

10. Главы делегаций обменялись мнениями о деятельности Секретариата Форума по сотрудничеству "Республика Корея - Центральная Азия" (далее – Секретариат), официально созданного в июле 2017 года с целью укрепления долгосрочного, взаимовыгодного и ориентированного на будущее взаимодействия между Республикой Корея и странами Центральной Азии.

Главы делегаций выразили удовлетворение тем, что транспорт и логистика; энергетика и водные ресурсы; модернизация и диверсификация промышленности; изменение климата и окружающая среда; здравоохранение и медицина; образование, культура и туризм определены Секретариатом в качестве шести перспективных областей сотрудничества на средне и долгосрочный период, высоко оценили деятельность Секретариата по поиску и поддержке проектов сотрудничества в данных областях.

Главы делегаций отметили, несмотря на сложности, вызванные пандемией COVID-19, увеличение количества проектов сотрудничества между Республикой Корея и странами Центральной Азии, включая обмен опытом по борьбе с коронавирусом, разработку учебных программ для специальностей по реабилитационной медицине, Евразийскую академию молодежи, онлайн кинофестиваль и показ мод стран Центральной Азии, вебинар лидеров будущего поколения в сфере стандартизации, вебинар по управлению водными ресурсами "Smart water" и др.

Главы делегаций согласились с решением Секретариата продолжить реализацию в 2021 году ключевых проектов сотрудничества, запланированных на 2020 год, таких как: сотрудничество по водным ресурсам, транспорту и логистике; по вопросам развития информационно-пространственных данных; в области здравоохранения и медицины; деятельности Делового совета "Республика Корея - Центральная Азия"; стажировка по управлению водными ресурсами "Smart water"; создание сети лидеров будущего поколения; культурные обмены; проведение программы "Евразийская академия молодежи"; программы "Resident Fellow"; управление веб-сайтом Секретариата и др.

Главы делегаций выразили удовлетворение тем, что по инициативе Секретариата 29 июня 2020 года учреждён "Деловой совет "Республика Корея - Центральная Азия" на основе договоренности о его создании на 12-м Форуме в 2019 году, подтвердили то, что данный совещательный орган будет способствовать расширению экономических обменов между Республикой Корея и государствами Центральной Азии.

11. Главы делегаций пришли к общему мнению, что Форум стал многосторонним консультативным органом, где продуктивно обсуждаются меры по расширению сотрудничества между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, и с целью активизации взаимодействия согласились проводить в дальнейшем заседания Форума на уровне Министров иностранных дел.

12. Главы делегаций единогласно одобрили План работы Секретариата на 2021 год (прилагается).

13. Главы делегаций выразили признательность корейской стороне за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации заседания 13-го Форума по сотрудничеству "Центральная Азия - Республика Корея".

14. Главы делегаций, придавая важность развитию сотрудничества между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, выразили заинтересованность проводить последующие заседания Форума поочередно в государствах Центральной Азии и Республике Корея.

15. Главы делегаций договорились согласовать сроки и место проведения 14-го заседания Форума сотрудничества "Республика Корея - Центральная Азия" в 2021 году по дипломатическим каналам.

Город Сеул,

25 ноября 2020 года

УЗИНФОРМ