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Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020

22.3% (17)  - Положительно
 22.4% (17)  - Более положительно, чем отрицательно
 15.8% (12)  - Нейтрально
 13.2% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 14.5% (11)  - Отрицательно
 11.8% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества
05.03.2021 12:38

ОБЗОР ПРЕССЫ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в формате видеоконференции 14-м заседании глав государств Организации экономического сотрудничества, организованном под председательством Турции.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Ваше Превосходительство,уважаемый председатель Реджеп Таййип Эрдоган!

Уважаемые главы государств и правительств!

Уважаемый генеральный секретарь господин Сулейманпур!

Прежде всего позвольте выразить всем участникам Саммита Организации экономического сотрудничества мои самые добрые пожелания.

Выражаю глубокую признательность уважаемому Президенту Реджепу Таййипу Эрдогану за эффективное председательство в Организации, несмотря на трудности пандемии, и подготовку нынешнего форума на высоком уровне.

Выражаю свою признательность нашим турецким друзьям и лично господину Эрдогану за большую поддержку в борьбе с пандемией "КОВИД-19".

От всего сердца поздравляю уважаемого Президента Гурбангулы Мяликгулиевича Бердымухаммедова с переходом председательства в Организации к Туркменистану.

Надеюсь на нашу очную встречу на следующем саммите в городе Ашхабаде.

Уважаемые участники встречи!

Пространство Организации экономического сотрудничества – это располагающий огромными возможностями регион с общей историей, религией, культурой и ценностями.

Испокон веков взаимное уважение и доверие, торговые и транспортно-коммуникационные связи объединяли наши дружественные народы.

Тема сегодняшнего саммита – "Региональное экономическое сотрудничество в период после COVID-19" – очень актуальна. Ведь пандемия, оказывающая негативное влияние на мировую экономику, не обошла стороной и наши страны.

Она ярко выявила наши сильные и слабые стороны, нашу очевидную взаимосвязанность и необходимость дальнейшего укрепления экономического партнёрства.
В современном мире, характеризующемся обострением конкурентной борьбы за технологии и ресурсы, инвестиции и доступ к внешним рынкам, особенно важное значение приобретает объединение наших усилий и потенциала, широкое использование взаимодополняющих факторов наших экономик. 

Вместе с тем следует отметить, что имеющиеся в рамках нашей Организации торгово-экономические, финансовые, инвестиционные, транспортно-коммуникационные и энергетические возможности используются не в полной мере.

В этой связи в целях дальнейшего развития многостороннего партнёрства по основным направлениям программы "Организация экономического сотрудничества – 2025" хотел бы выдвинуть следующие предложения.

Во-первых, основным драйвером экономического роста является наращивание торгово-инвестиционных связей.

В последние годы совокупный товарооборот Узбекистана с государствами-членами Организации вырос почти в два раза. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, нам удалось сохранить эти объёмы.

Мы считаем, что настало время снять торговые и транспортные ограничения, установленные странами Организации в период карантина.

Думаю, что широкое внедрение цифровых технологий и электронной коммерции заметно облегчит наше торговое сотрудничество.

Исходя из этого считаем необходимым ускорить согласование и принятие предлагаемого Турцией Соглашения о взаимной торговле.

Во-вторых, развитие производственной кооперации на основе принципа взаимодополняемости будет способствовать повышению благосостояния народов наших стран.

Полагаем, что для реализации этого важного плана действий целесообразно разработать совместную "Дорожную карту", включающую конкретные направления и проекты.

В-третьих, актуальным вопросом является обеспечение свободного движения средств, товаров и услуг между государствами-членами, расширение межбанковских связей и финансирования.

Предлагаем провести в ближайшее время Международный банковско-финансовый форум с участием банков наших стран, что послужит практическому осуществлению этих задач.

В-четвертых, расширение сети транспортных коридоров и повышение транзитного потенциала наших регионов будет способствовать ещё большей активизации экономического взаимодействия.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии транспортных коридоров Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, Узбекистан – Кыргызстан – Китай, а также маршрутов, обеспечивающих выход через Азербайджан на Турцию и страны Европы.

Кроме того, строительство новой железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар имеет огромное значение для интеграции Афганистана в наш обширный регион и обеспечения устойчивого развития.

В-пятых, считаем необходимым совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) разработать и принять новую программу нашей Организации в области продовольственной безопасности.

В связи с этим мы готовы провести в Узбекистане в текущем году очередное заседание министров сельского хозяйства государств-членов Организации экономического сотрудничества.

В-шестых, наш регион, располагающий огромными ресурсами возобновляемой энергии, имеет большие возможности для развития "зелёной экономики".

Предлагаю разработать и утвердить Среднесрочную стратегию, направленную на обеспечение энергетической устойчивости и широкое привлечение в эту сферу инвестиций и современных технологий.

В-седьмых, в нашем регионе, в частности, в Приаралье, мы в полной мере ощущаем негативные последствия проблем экологии и глобального изменения климата. Необходимо объединить все наши усилия для решения этого вопроса.

Считаем целесообразным создать конкретные действенные механизмы регионального сотрудничества в данном направлении.

В-восьмых, нам нужно ещё больше усилить сотрудничество в сфере здравоохранения.

Предлагаем создать и внедрить в рамках Организации систему мониторинга эпидемиологической ситуации и заблаговременного планирования соответствующих мер.

Уважаемые участники заседания!

В заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что совместными усилиями мы, безусловно, сможем поднять сотрудничество в рамках нашей Организации на новый, ещё более высокий уровень.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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